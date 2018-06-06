DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00/14.00/15.00

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapalıçarşı\'yı ziyaret edecek, Zeytinburnu 58. Bulvar\'da esnafla bir araya gelecek, \"Kadın SeçmenlerBuluşması\"na katılacak.



11.00

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hilton Bomonti Conference Center\'da UMREK, CRIRSCOüyeliği tanıtım toplantısına

katılacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - BAĞCILAR\'DA DAMACANA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da gece saatlerinde seyir halinde giden su dolu damacana yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonrası damacana bidonları yola dağılırken, kamyon vinç yardımıyla çekildi.

Olay Bağcılar, Tem Bağlantı Yan yolda gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UT 2191 plakalı kamyonu kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü yan yoldan Aksaray istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon kaymaya başladı. Kontrolden çıkan damacana yüklü kamyon kaldırıma çarparak devrildi. Kaza sonrası kamyonda yüklü su dolu damacana bidonları yola dağıldı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken durumu da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonda inceleme yaptı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri sürücüyü ayakta tedavi etti. Kaza sonrası yola dağılan su dolu damacanalar tek tek yol kenarına toplandı. Olay yerine gelen vinç devrilen kamyonu kaldırma çalışması başlattı. Devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırılarak çekildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kamyondan görüntü

- Yola dağılan su dolu damacana bidonları

- Polis ekiplerinin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Kamyonu kaldırma çalışmaları

- Genel ve detaylar

06.06.2018 - 04.13 Haber Kodu : 180606005

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2- AKŞENER GAZİOSMAPAŞA\'DA İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Gaziosmapaşa ilçe örgütü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Akşener iftardan önce burada bir konuşma yaptı. Partisinin teşkilatının imece usulü çalışarak, büyük işler başardığını aktaran Akşener, \"7 ayda Gaziosmanpaşa Meydanı\'nda böyle bir tablo ile karşılaşmışsak, bir mucizeyi birlikte başardığımız anlamına gelir. Herkes kendiyle gurur duymalıdır. Teşkilatlarımızın İstanbul\'dan başlayarak, Hakkâri\'ye Şırnak\'a kadar bütün teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Çünkü herkes imece usulü kendi şehrini organize etti. Bu iktidar zamanında paraya ait her şey değer kazandı. Yani evler pahalandı, benzin, mazot, gıda pahalandı. Her şey pahalandı. Ama bize ait milli ve manevi değerlerimizin tümü ucuzladı. İYİ Parti olarak sizler bu ülkede imeceyi, dayanışmayı, sevgiyi, saygıyı yeniden hatırlattınız. İleride siyasi tarih hepinizi yazacak. Bu ülkede yaşayan herkesin üzerine kâbus gibi çökmüş, bu iktidarın demokrasi yoluyla, güle oynaya gidişindeki etki ve aktif rolünüzü yazacak\" dedi.

Akşener, Türkiye için çok çalıştıklarını ve çalışacaklarını belirterek, \"Olağanüstü hal şartlarında şikâyet etmeden, mızmızlanmadan seçime gidiyoruz. Bize karartma uygulanıyor diye başkaları hayıflanıyor. Bize karartma uygulanıyor diye başkaları hayıflanıyor. Biz o konuda şikâyet etmiyoruz, Bir siyahi Amerikalı siyasetçinin sözünü okumuştum. Diyor ki \'bir siyahi Amerikalı siyasetçi, beyaz siyasetçiye göre tam iki kat fazla çalışırsa, başarılı olur.\' Biz bu ülkenin siyahileri olarak, iki, üç, beş kat fazla çalışarak, hem bu ülkenin içinde bulunduğu kâbustan kurtulmasını sağlayacağız, hem insanlarımızın nefes almasını sağlayacağız, hem huzuru getireceğiz, hem liyakati getireceğiz, hem de bu kayırmayı, rüşveti ve yolsuzluğu ortadan kaldıracağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener\'in gelişi

-Akşener\'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

05.06.2018 - 21.35 Haber Kodu : 180605232

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3- ŞİLE\'DE BOĞULAN ŞARKICI ONURCAN ÖZCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)

Şile\'de önceki gün alabora olan teknede kaybolduktan sonra cesedine ulaşılan 21 yaşındaki şarkıcı Onurcan Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kurtköy Merkez Camii\'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Onurcan Özcan\'ın annesi Hatice Özcan, babası Metin Özcan ve sanatçı Ferhat Göçer, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. Baba Metin Özcan taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Onurcan Özcan\'ın cenazesi omuzlara taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, Kurtköy Mezarlığı\'na defnedildi.

5 ARKADAŞ TEKNE İLE DENİZE AÇILMIŞTI

Şile\'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile önceki gün sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım\'ı (26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken kaybolsan Onurcan Özcan\'ın (21) dün cenazesine ulaşıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Onur Can Özcan\'ın cenaze namazı

-Sanatçının babası Metin Özcan\'ın taziyeleri kabul etmesi

-Detaylar

05.06.2018 - 18.36 Haber Kodu : 180605196