DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.00/17.00/19.00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu 6. olağan ilçe kongrelerine katılacak.

13.30

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \"Biz Geleceğiz\" projesinin tanıtımına ve \"Çocuk İhmal ve İstismarı\" konulu sempozyuma iştirak edecek.

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- 13 İLDE FETÖ OPERASYONU : 55 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenleniyor. Fetullah Gülen\'in kitaplarının yayıncısı olan ve bir çok üst düzey örgüt mensubunun göstermelik çalışan olarak SGK kayıtlarının yapıldığı tespit edilen Işık Yayıncılık isimli şirkete yönelik operasyonda 55 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde elde edilen belgeler doğrultusunda belirlendiği öğrenildi. Şüphelilerin diğer bankalardan kredi çekip Bank Asya\'ya yatırdığı kaydediliyor.

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2- ZEYTİNBURNU\'NDA ELLERİ ARKADAN BAĞLI AĞACA ASILI CESET BULUNDU

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda elleri arkadan bağlanmış ve ağaca asılı halde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Sahil Kennedy Caddesi üzerindeki şehir parkında, saat 22.30 sıralarında ağaçta hareketsiz duran birini gören bir kişi, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, elleri arkadan bağlanmış, ağaca asılı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Polis incelemesinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin çalışması

- Parktan görüntü

- Cesedin incelenmesi

- Genel ve detaylar

23.03.2018 - 01.41 Haber Kodu : 180323007_

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3- SAMATYA SAHİL YOLUNDA MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Ali AKSOYER-Murat SOLAK- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Samatya sahil Kenedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs seyir halindeyken alev alev yandı.

Samatya Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde seyir halinde bir minibüs, saat 18.30 sıralarında alev alev yandı. İddiaya göre, aracın kaloriferinin çalıştığı sırada araç birden alev aldı. Araç içerisinde bulunan yolcular, kısa sürede dışarı çıktı. Araç motorunda çıkan yangın kısa sürede tüm minibüsü sardı. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan minibüse müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri yanan araçta ölen ya da yaralanan olmadı.

\"ÖN TARAFTAN ALEV ALDI\"

Yanan aracı kullanan minibüs şoförü Nazmi Ünal \"Seyir halindeyken kaloriferler çalışıyordu, ön taraftan alev aldı. Müdahale ettik. Personel vardı, kapıları açıp indiler hepsi\" dedi.

Görüntü

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-Alev alev yanan minibüs

-İtfaiye ekipleri

-Yanan aracın çekiciye yüklenmesi

-Sürücü ile röp.

22.03.2018 - 20.12 Haber Kodu : 180322186

22.03.2018 - 18.56 Haber Kodu : 180322179

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4- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ\'NDE POLİS MÜDAHALESİ: 8 GÖZALTI

İSTANBUL DHA

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci grupları arasında Pazartesi günü başlayan \"Afrin\" gerginliği sürerken, kampüste yapılan eyleme müdahale eden polis, 8 öğrenciyi gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci grupları arasında yaşanan gerginliğin ardından polis, dün sabah, yurt ve evlere operasyon düzenleyerek, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Bir grup öğrenci, gözaltına alınan arkadaşlarına destek amacıyla öğle saatlerinde üniversite kampüsünde protesto eylemi düzenledi. Çevik kuvvet polisleri, öğrencilerin eylemine müdahale etti. Müdahale sırasında 8 öğrenci Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Eylemcilere polis müdahalesi ve yapılan gözaltılar bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Eylemcilere polis müdahalesi

-Polisin yaptığı gözaltı

22.03.2018 - 18.52 Haber Kodu : 180322178

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5 - OYUNCU ADNAN KOÇ VE İKİ KARDEŞİ POLİSE MUKAVEMETTEN TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen oyuncu Adnan Koç, A.K. ve M.H.K., \"Uyuşturucu ticareti yapmak\" suçundan serbest kalırken, \"Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma\", \"Gece vakti yağma\", \"Görevi yaptırmamak için direnme\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından tutuklandılar. Ş.K. ve M.P. ise serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan S.B. ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 15 Mart 2018 tarihinde Ataşehir\'de gözaltına alınan oyuncu Adnan Koç, A.K., MHK., Ş. K., M.P. ve S.B., emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edildiler.

Şüphelilerden S.B., Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Diğer şüpheliler Adnan Koç, kardeşleri A.K., M.H.K., Ş.K. ve M.P. soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulandı.

POLİSLERİN SİLAHINI ALDILAR

Adnan Koç\'un savcılık sorgusunda zaman zaman uyuşturucu kullandığını, olay günü üst aramasının yapıldığını beyan ederek, \"Kokaini buldular. Beni araca bindirdikleri sırada kardeşim M.H.K. şahıslardan şüphelenerek kimlik kartına bakmak istedi. Bu sırada kardeşimin elinden kimlik kartını çekerek aldılar. Ben de araçtan indim. Sonra şahıslardan biri belindeki silahı çıkardı. Ben ve kardeşim A.K., bu şahsı darp ettik. E.H. ile aramızda arbede yaşandı. Şahıs beni darp etti, ancak kendisine vurmadım. Sonrasında kardeşlerim A.K. ve M.H.K. gelerek bana yardım ettiler. Bu sırada S. İsimli şahsın tabancası yere düşmüştü. Ben tabancayı yerden aldım. S. isimli şahsı kontrol altında tuttum. Bu sırada olay yerine beyaz bir araç geldi, o aracı da ağabeyim A.K. uzaklaştırdı. Bir süre sonra olay yerine resmi polis görevlileri geldi. Biz de sivil şahıslardan almış olduğumuz silahları kendilerine teslim ettik. Daha sonra bizi arkadan kelepçeleyerek karakola götürdüler. Bu şahısların sivil polis olduğunu bilmiyorduk\" dediği öğrenildi. Karakolda darp edildiğini iddia eden Ahmet Koç\'un kendisini darp edenlerden şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

ADNAN KOÇ UYUŞTURUCUDAN SERBEST KALDI POLİSE DİRENMEKTEN TUTUKLANDI

Savcı, sorgularını tamamladığı Adnan Koç, kardeşleri M.H.K., A.K. Ş.K. ve M.P., \"Uyuşturucu ticareti\" suçlamasından serbest bıraktı. Savcı, \"Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma\", \"Gece vakti yağma\", \"Gece vakti yağma\", \"Görevi yaptırmamak için direnme\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından Ş.K. ve M.P.\'yi serbest bırakırken, Adnan Koç ve kardeşleri M.H.K. ile A.K.\'yı tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Adnan Koç ve kardeşleri M.H.K. ile A.K.\'yı bu suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü

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-A.K. adliyeye sevk edilmesi (2. Sırada kolu kırık)

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar

22.03.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180322085

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6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA\'YI KABUL ETTİ

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya\'da bulunan Huber Köşkü\'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama\'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde özel uçağı ile İstanbul\'a geldi. Tarabya\'da bulunan Huber Köşkü\'ne geçen Erdoğan burada Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.



Görüntü Dökümü:

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-Kabulden fotoğraflar

22.03.2018 - 23.04 Haber Kodu : 180322198