DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi\'ne katılacak. : Ceylan Inter Continental Otel

10.00/16.00

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Marmara Eğitim Köyü\'nde Kafkasya Üniversiteler Birliğinin 7. Olağan Kongresi ve Fahri Doktora Unvanı Takdim Töreni ile İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'nde \"Ulaşımda Erişimde Türkiye-Tecrübe Kampüste\" programına katılacak.

10.00

-FETÖ\'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesininişgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank\'ın da aralarındabulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 52 askerin yargılanmasıSilivri\'de sürecek.

11.00

-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler,jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9\'u tutuklu 10\'u firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edilecek.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL\'DA NEVRUZ ÖNCESİ TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Nevruz öncesi İstanbul genelinde terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Birçok ilçede yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Nevruz bayramı öncesi eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Saat 01:00 sıralarında eş zamanlı olarak İstanbul\'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



AÇILMAYAN KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli\'nin de aralarında bulunduğu ilçelerde daha önceden belirlenen isimlere yönelik yapılan operasyonda, polis memurlarının seslenmesine rağmen açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı.



Görüntü dökümü:

--------------

-Operasyona giden polis araçları

-Polisin eve girişi

-Zırhlı araçtan görüntü

-Sağlık kontrolüne getirilişleri

-Koç başı ile kapının kırılması

-Sağlık kontrolünden çıkış

-Genel ve Detay görüntüler

16.03.2018 - 02.13 Haber Kodu : 180316003

===========================

2- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL /İstanbul DHA

İstanbul\'un da aralarında bulunduğu bir çok ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu yapıldı. Türkiye genelinde 18 adrese yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda, daha önce teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabah saat 06:00 sıralarında başlayan operasyonda Bağcılar\'da İnönü Mahallesi\'nde bulunan adrese gelen polisler evde arama yaptı.

25 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen 25 şüpheliye yönelik operasyonda 18 adrese baskın düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Operasyona gidilmesi

-Poliserden görüntü

-İçeri girilmesi

-Özel harekat polisleri

-Genel ve detaylar

16.03.2018 - 07.03 Haber Kodu : 180316005

=================

3- FATİH\'TE VİLLAYA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de bir villaya ardından da Fatih\'te bir adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri bir milyon lira olduğu belirtilen sahte içki ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Bakırköy\'de tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelinin ifadesinden sonra Büyükçekmece\'de bulunan bir villayı tespit ederek dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Ekipler, villanın içinde 500 şişe doldurulmuş sahte içki, bidonlarda doluma hazır yaklaşık bin litre alkol ve içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Öte yandan villanın içinde boş şişeler, dolum makinesi ve bandrol da ele geçirildi. Polis, villada imalathane kuran 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

1 MİLYON LİRALIK SAHTE İÇKİ

Polis villadaki operasyonun ardından Fatih\'te bulunan bir adresi daha belirledi. Polis ekipleri gece saatlerinde de devam eden operasyon kapsamında Fatih Süleymaniye Mahallesi, Dökmeciler Hamamı Sokağında bulunan 3 katlı bir hanın ikinci katına operasyon yaptı. Polis ekipleri girdiği handa sahte içki üretildiğini tespit ederken, iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Ayrıca, polis ekipleri kolilerde satışa hazır sahte içkileri de ele geçirdi. Polis ekiplerinin iki günde yaptığı operasyonlarda toplamda 4 kişi gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde de çok sayıda sahte içkiler ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 1 milyon liralık sahte içki ele geçirilirken polis ekiplerinin operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-İçki dolu bidonlar

-Dolu içki şişeleri

-İçki bandrolleri

-Dolum makinesi

-Şişe kapakları

-Villadan detaylar

EK GÖRÜNTÜ-FATİH

- Baskın yapılan adres

- handa ele geçirilen sahte içkiler

- Şişelere yapıştırılan etiketler

- Sahte içki yapım düzeneği

- Genel ve detaylar

16.03.2018 - 03.59 Haber Kodu : 180316004

15.03.2018 - 21.46 Haber Kodu : 180315232

==========================

4- FATİH\'TE KORKUTAN YANGIN : 4 YARALI



Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Fatih\'de bir binanın girişinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın giriş katında bulunan hurda malzemelerde başlayan yangın nedeniyle paniğe kapılan iki kişi, binanın birinci katından atladı. 4 kişinin yaralandığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Aksaray Mahallesi, Küçük Langa Caddesi 104 numaralı binada saat 22:00 sıralarında yangın çıktı. Binanın girişinde bulunan hurda eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İç kısımda başlayan yangın kısa sürede birinci kata kadar ulaştı. Binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.



PANİĞE KAPILAN İKİ KİŞİ BİNADAN ATLADI

Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların binayı sarması üzerine paniğe kapılan iki kişi, birinci kattan aşağı atladı. Vücudunda kırıklar oluşan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenen iki kişi daha ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni İtfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kesinlik kazanacak.



Görüntü Dökümü:

--------------

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ve Sağlık ekipleri

-Yangının çıktığı bina

-Olay yerinde toplanan vatandaşlar

AMATÖR KAMERA

-Sağlık ekipleri

-Yerdeki yaralı

-Camda kurtarılmayı bekleyen vatandaş

-Genel ve Detay görüntüler

15.03.2018 - 23.49 Haber Kodu : 180315240

============================

5- KADIKÖY METRODA KADINA SALDIRI İDDİASI; ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Kadıköy Bostancı Metro Durağı\'nda 3 gün önce, bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddia edilen Atınç M. gözaltına alındı. Olay anı istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, Bostancı Polis Merkezi\'ne gelen Kerime P.(36), 12 Mart günü saat 07.15 sıralarında, işyerine gitmek üzere Bostancı Metro Durağı\'na geldiğini ve asansöre bineceği sırada bir erkeğin saldırısına uğradığını bildirdi. Kerime P. asansörden inen uzun saçlı bir erkeğin yanına gelerek yüzüne tükürdüğünü, kendisine hitaben \"Allah sizin belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden.\" şeklinde hakaret ve küfürler ettiğini söyleyerek bu kişiden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istasyonun güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemede, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıkarıldı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin kullandığı İstanbulkart seri numarası tespit edildi. Ardından sözkonusu seri numaralı İstanbulkartın Altunizade Metro İstasyonu\'nu sıklıkla kullandığı belirlendi. Görüntülerden elde edilen fotoğrafla burada bekleyen ekipler, bugün saat 13.45 sıralarında eşkâle uyan şüpheli Atınç M.(36)\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülerek sorgulaması yapılan Atınç M., yapılan yüzleştirmede Kerime P. tarafından teşhis edildi. Dolandırıcılıktan daha önceden de poliste kaydı bulunduğu anlaşılan Atınç M.\'nin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Güvenlik kamera görüntüleri

-Kadının asansör önünde beklemesi

-Şüphelinin birkaç kişiyle asansörden inmesi

-Şüphelinin kadına yönelmesi

-Şüphelinin asansöre binen kadına tükürerek ayrılması

15.03.2018 - 23.14 Haber Kodu : 180315238

======================

6 - KADIKÖY METRODA KADINA SALDIRI İDDİASI; ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Kadıköy Bostancı Metro Durağı\'nda 3 gün önce, bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddia edilen Atınç M. gözaltına alındı. Olay anı istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, Bostancı Polis Merkezi\'ne gelen Kerime P.(36), 12 Mart günü saat 07.15 sıralarında, işyerine gitmek üzere Bostancı Metro Durağı\'na geldiğini ve asansöre bineceği sırada bir erkeğin saldırısına uğradığını bildirdi. Kerime P. asansörden inen uzun saçlı bir erkeğin yanına gelerek yüzüne tükürdüğünü, kendisine hitaben \"Allah sizin belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden.\" şeklinde hakaret ve küfürler ettiğini söyleyerek bu kişiden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istasyonun güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemede, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıkarıldı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin kullandığı İstanbulkart seri numarası tespit edildi. Ardından sözkonusu seri numaralı İstanbulkartın Altunizade Metro İstasyonu\'nu sıklıkla kullandığı belirlendi. Görüntülerden elde edilen fotoğrafla burada bekleyen ekipler, bugün saat 13.45 sıralarında eşkâle uyan şüpheli Atınç M.(36)\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülerek sorgulaması yapılan Atınç M., yapılan yüzleştirmede Kerime P. tarafından teşhis edildi. Dolandırıcılıktan daha önceden de poliste kaydı bulunduğu anlaşılan Atınç M.\'nin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Güvenlik kamera görüntüleri

-Kadının asansör önünde beklemesi

-Şüphelinin birkaç kişiyle asansörden inmesi

-Şüphelinin kadına yönelmesi

-Şüphelinin asansöre binen kadına tükürerek ayrılması

15.03.2018 - 23.14 Haber Kodu : 180315238

============================

7- KURBAĞALIDERE\'DEKİ ISLAH ÇALIŞMALARININ YÜZDE 90\'I TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinde konuşan AK Partili İBB meclis üyesi Ömer Şahan, \"Şu anda Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının yüzde 90\'ı tamamlanmıştır\" dedi.

İBB meclisinin bugünkü oturumunda, AK Partili meclis Üyesi Ömer Şahan, Kadıköy Kurbağalıdere\'deki ıslah çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şahan, \"Kurbağalıdere, İstanbul Anadolu Yakası\'nın Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerini kapsayan 4 bin 611 hektar havza alanına sahip, aynı zamanda nüfus yoğunluğunun en çok olduğu yerleşim alanlarından geçen en büyük derelerinden bir tanesidir. Havzanın büyüklüğü ve eğimlerin fazla olması, bölgenin aşırı göç alması sebebiyle havzaya akan yağışlar hızlı bir şekilde akışa dönmesi, Yenisahra bölgesinde, Kadıköy Hasanpaşa ve Osmanağa mahallelerinde taşkın riskini artırmaktaydı\" dedi.

193 MİLYON 455 BİN TL HARCANDI

Şahan, \"Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü\'nce belirli dönemlerde ve belirli etaplar halinde Kurbağalıdere Islahı çalışmaları başlatıldı. Kurbağalıdere ıslah çalışması için oluşturulmuş yaklaşık 400 milyon liralık bir bütçe var. 262 milyon lirasının ihalesi gerçekleştirilmiş ve bugün İBB tarafından 193 milyon 455 bin lira para harcandı\" diye konuştu.

YOĞURTÇU PARKI DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Şahan, \"Kurbağalıdere\'nin yanındaki Yoğurtçu Parkı da İBB\'nin mülkiyetinde. Mayıs ayında sözleşmesi doluyor Kadıköy Belediyesi\'yle. Şu an atıl durumda olan Yoğurtçu Parkı\'nı da vatandaşların kullanımı için dönüştüreceğiz\" diye konuştu.

KURBAĞALIDERE\'DE ARTIK BALIKLAR DA VAR

\"Şu anda Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının yüzde 90 tamamlanmıştır\" diyen Şahan, \"Recep Peker Köprüsü\'nün açılmasıyla trafik rahatladı. Kurbağalıdere ile ilgili bir iyi bir de kötü haber paylaşmak istiyorum. Kurbağalıdere\'de artık kurbağalar yalnız değil, balıklar da var. Orası vatandaşlarımızın rahatça ziyaret edebileceği, yürüyüş yapabileceği bir yer haline dönüştürüldü\" ifadelerini kullandı.

CHP\'Lİ MECLİS ÜYESİ: METRO KADIKÖYLÜLERE HİZMET ETMİYOR

AK Parti\'li Şahan\'ın \"CHP\'liler hakaret içeren eylemlerini buraya gelip artık yapamayacaklar. Çünkü onların eylem yapacağı bir konu ortada yok\" sözü tartışmalara sebep oldu. CHP\'li İBB meclis üyesi Ülkü Koçar, \"Elindeki görseller \'photoshop\' ile yapılmış, ya da projenin devamında olabilecek şeyler. Bu proje 8-10 senedir sürüyor. Biz İBB\'den Kadıköy\'e bir yatırım görmedik. Kadıköy\'e getirilen metro, Kadıköylülere hizmet etmiyor, sadece yolcu getiriyor\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından meclis toplantısındaki komisyon raporları, oylamaya sunuldu ve oturum sona erdi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-AK Partili İBB meclis üyesi Ömer Şahan\'ın konuşması

-CHP\'li İBB meclis Üyesi Ülkü Koçar\'ın konuşması

ARŞİV

-Kurbağalıdere\'nin havadan arşiv görüntüleri

15.03.2018 - 20.05 Haber Kodu : 180315227

======================

8- UZMANLAR UYARDI, ÜNLÜ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

\"50 YAŞ VE ÜSTÜ HERKES YILDA BİR KOLONOSKOPİ YAPTIRMALI\"



Haber: İlknur SARGUT / Kamera: Ömer HASAR-İSTANBUL, (DHA)

KOLON kanserinin erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, 50 yaş ve üstü herkesin kolonoskopi yaptırması gerektiğini söyledi.

Türk Gastroenteroloji Derneği, kolon kanserinde erken tanının önemi, tarama testlerinin erken teşhise olanak sağladığı, ölüm oranlarını düşürdüğü konularda kamuoyunun bilgilendirilmesi, hastalığın farkındalık seviyesinin artırılmasına dikkat çekmek amacıyla \'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı\' nedeniyle bir araya geldi. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, hastalıkla ilgili sayısal verileri ve dikkat edilmesi gerekli hususları paylaşmadan önce Türkiye\'de bin 500 gastroenterolog açığı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Serhat Bor, \"Türkiye\'de derneğimiz üyesi 820 tane gastroenterolog var. Önceki yıllardan 110 gastroenterolog kadrosu verilirken son yıllarda bu rakam 22-24\'lere indirildi. Son dönemde 33 gibi bir rakam gördük ancak, Türkiye\'nin Avrupa ortalaması olan 100 bin kişide 3 gastroenterologu yakalaması için bin 500 gastroenterolog açığı var. Yani her yıl 77 yeni kadro açılması gerekiyor\" dedi.

\"6 YILDA BİR KOLONOSKOPİ YAPTIRIN\"

Bir kişinin ömrü boyunca yüzde 5 oranında kolon kanserine yakalanma riski olduğunu söyleyen Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Akyüz, \"İleri yaşta bu risk giderek artmakta. Tüm dünyanın kabul ettiği ve herkese kolonoskopi önerilen yaş 50\'dir. 50 yaştan sonra bir kere yaptırdıysanız ve hiçbir şey çıkmadıysa bile bu ömrünüz boyunca bir daha yaptırmayacağınız anlamına gelmez. Mutlaka 6 ila 10 yılda bir bu işlemi tekrar ettirmeniz gerekir. Eğer 50 yaşında kolonoskopi yaptırdınız ve bir polip çıktım ise polibin sayısı ve boyutuna göre iki veya üç yılda bir kolonoskopinizi tekrar etmeniz gerekir\" diye konuştu.

\"DÜZENLİ TARAMA YÜZDE 80 HAYAT KURTARIYOR\"

Düzenli taramaların yüzde 80 oranında hayat kurtardığına dikkat çeken Prof. Dr. Filiz Akyüz, kolon kanserinin risk faktörlerini şu sözlerle sıraladı:

\"Genetik faktörler, çevre, endüstrileşme, kötü beslenme, daha çok sebzeden fakir beslenme, et ağırlıklı ve tütsülenmiş ve ise maruz kalmış gıdaların tüketilmesi risk faktörleri içinde sayılabilir. Tarama programları ise hastalarda yüzde 80 sağ kalımı artırıp kanseri önler. Çünkü kanserlerin çoğu kolon poliplerinden kaynaklanır ve bunları biz endoskopi sırasında gördüğümüzde alıyoruz yani bir nevi tedavisini de aynı anda yapmış oluyoruz.\"

\"HER 100 KİŞİDEN 5\'İ RİSK ALTINDA\"

Türkiye\'de bulunan 16 gastroenteroloji merkezinin katılımıyla 6 bin 508 kişi üzerinde yaptıkları taramanın sonuçlarını açıklayan Türk Gastroenteroloji Derneği Kolon Kanseri Kolorektal Polip Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Levent Erdem, \"Kolon kanseri bulgusu olmayan ama tarama amaçlı kolonoskopi yapılan 6 bin 508 kişiyi taradık. Bu çalışma sonucu her 3 vakadan birinde polip saptadık. Bunların yaklaşık yüzde 85\'i kolon kanserine giden poliplerdi. Yüzde 2.3\'te ise kanser saptadık. Her 100 kişiden 5\'inin kolon kanseri riski taşıyor. Kolon kanserinin yüzde 90\'ı polip zeminde gelişiyor. Siz eğer kanser olmadan bunları çıkarırsanız kanser önlenmiş olur. Kanser ve polip saptanmasında sigara ve yoğun alkol tüketiminin önemli bir risk faktörü olduğunu belirledik\" ifadelerini kullandı.

Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Kadir Bal, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:

\"Dışkıda değişkenlik, karında ağrı, zayıflama, şişkinlik gibi şikayetler olabilir. Hasta bazen ishal bazen de kabız olabilir. Hastada kansızlık ya da kanama gelişebilir. Hasta gizli kanama ile de kansız kalabilir.\"

ÜNLÜ İSİMLER FARKINDALIK İÇİN BULUŞTU

Türk Gastroentoloji Derneği tarafından hazırlanan, kolon kanserinde erken tanıya ve kolon kanserinin sebeplerine dikkat çekilen bilgilendirme filmi; Altan Erkekli, Deniz Çakır, Ata Demirer ve Feridun Düzağaç\'ın desteğiyle hazırlandı. Filmin bakanlık ve RTÜK onayının ardından kamu spotu olarak yayınlanması ve kolon kanserinde farkındalık yaratılması amaçlanıyor.



Görüntü Dökümü:

-------------------

-Serhat Bor\'un açıklaması

-Filiz Akyüz\'ün açıklaması

-Levent Erdem\'in açıklaması

-Etkinlikten detay

-Ünlü isimlerin oynadığı bilgilendirme filmi