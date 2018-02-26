DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.00/14.00

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac\'ı kabul edecek, Beylerbeyi Sarayı. Atatürk Havalimanı\'ndan Cezayir\'e hareket edecek.

11.00

- İstanbul\'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39\'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.

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- TUZLA\'DA SİLAHLI MARKET SOYGUNU: 1 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Tuzla\'da bir markete giren silahlı 3 kişi, boğuştukları market sahibini tabancayla yaraladıktan sonra bir miktar parayı gasp ederek kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Perçem Sokak\'ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Markete giren silahlı üç kişi, market sahibi Süleyman İldan\'dan kasada bulunan parayı istedi. Parayı vermek istemeyen İldan ile soyguncular arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada soygunculardan biri İldan\'ı tabanca ile yaralayarak etkisiz hale getirdi. Soyguncular, kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.

KASIĞINDAN HAFİF YARALANDI

Bildirilmesi üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İldan\'ı, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavisi süren İldan\'ın kasığından hafif yaralandığı öğrenildi.



BOĞUŞMA İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Olay yeri inceleme ekipleri, market içerisinde detaylı inceleme yaparken, yazar kasanın boğuşma nedeniyle yere düştüğü Görüldü. Marketin girişindeki malzemelerin dağınıklığı yaşanan boğuşmayı gözler önüne serdi.



POLİS SOYGUNCULARIN PEŞİNDE

Polis, 3 soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası bulunmadığı öğrenilen marketin 2 ay önce de soyulduğu iddia edildi.



Görüntü dökümü

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Soyulan market

Polis ekipleri

Toplanan mahalleli

Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

Genel ve detaylar

25.02.2018 - 22.08 Haber Kodu : 180225165

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- BAĞCILAR\'DA \"AZERBAYCAN DOSTLUK PARKI VE HOCALI KATLİAMI ANITI\" AÇILDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Azerbaycan\'da 613 kişinin katledildiği Hocalı Katliamı\'nın 26. yıldönümünde, Bağcılar\'da \"Azerbaycan Dostluk Parkı ve Hocalı Katliamı Anıtı\" açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde yapımına üç yıl önce başlanan Azerbaycan Dostluk Parkı ve Hocalı Katliamı Anıtı\'nın açılış töreni bugün yapıldı. Açılış törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve vatandaşlar katıldı.

\"BU DOSTLUK PARKI HALKLARIMIZI BİRBİRİNE BAĞLAYACAKTIR\"

Törene gelen vatandaşlara, Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı. Şehitlere saygı duruşu ile Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından ilk konuşmayı katliamın tanıklarından Sabina Maharramova yaptı. O tarihte 7 yaşında olduğunu söyleyen Maharramova, \"O gece Ermeni faşistleri, ne çocuğa ne kadına ne yaşlıya baktı. O gece çok ağırdı\" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov törende yaptığı konuşmada, \"Bugün bizim için ağır bir gün olsa da sizin aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu güzel parkın yapılmasında özellikle Hocalı Katliamı Anıtı\'nın yapılmasından dolayı Azerbaycan Devleti adına herkese teşekkür ediyorum. Yapılan bu iş bizim manevi değerlerimize tarihimize verilen bir değerdir. Aramıza atılan bir köprüdür. Bağcılar Azerbaycan dilinde birbirine bağlamak anlamına geliyor. Bu dostluk parkı bizim halklarımızı birbirine bağlayacaktır. Gelecek nesiller için açısından büyük bir önem taşımaktadır\" dedi.

\"BİZİM DOSTLUĞUMUZ ÖZDE DOSTLUKTUR\"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın da dediği gibi \'Azerbaycan\'la sözde değil özde kardeş iki milletiz. Ankara bizim için neyse Bakü de aynıdır.\' Dolayısıyla bizim dostluğumuz özde dostluktur. Son zamanlarda tek millet olduğumuzu daha iyi anladık. Bu birlikteliği taçlandırmak için kardeşliğimizin bir nişanı olarak Azerbaycan Dostluk Parkı\'nın açılışını hep beraber yapıyoruz. Bu park çok önemli. Bir tarihi bilinci canlı tutmak ve unutturmamak için önemli bir park\" dedi.

\"BAĞCILAR\'DAKİ EN BÜYÜK İKİ PARKTAN BİRİ\"

İstanbul Valisi Vasip Şahin de şehirlerin içinde barındırdığı insanların konforunu arttırdığı oranda şehirleşmiş olduğunu belirterek \"İstanbul bu anlamda, çok ciddi bir gayretin sergilendiği bir şehir. İstanbul\'un çehresi değiştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı belediyecilik anlayışı, hem altyapı hem üstyapı ama onun ötesinde sosyal belediyecilik anlayışı çok önemli bir rehber oldu. Bugün İstanbul belediyeleri sadece İstanbul\'a ve ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya önemli örnekler sergiliyor\" dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise Azerbaycan Dostluk Parkı\'nın Bağcılar\'daki en büyük iki parktan biri olduğunu ifade etti.

KURDELE KESİLDİ, ANIT DUALARLA AÇILDI

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov İstanbul Valisi Şahin\'e, Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'a, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev de Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı\'ya plaket verdi. Protokol tarafından sahnede hep birlikte kurdele kesilmesiyle parkın açılışı yapıldı. Daha sonra parka giden protokol tarafından Azerbaycan, Hocalı\'da katledilen 613 kişinin anısına yapılan Hocalı Katliamı Anıtı\'nın açılışı yapıldı. Anıt, Kuranı Kerim ve dua edilerek açıldı.

PARK 33 DÖNÜM ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

33 dönümlük arazi üzerine inşa edilen parkta çocuk oyun alanları, pergolalar, gölet, ahşap seyir terası, çim amfi, süs havuzları, piknik alanları, kafeler, aletli jimnastik alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alıyor. Ayrıca parkın altında 417 araçlık 3 kat zemin altı otoparkı, 3 yangın merdiveni, 1 engelli asansörü, 26 adet engelli araç yeri ve 2 adet elektrikli araç yeri bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Sabina Maharramova konuşması

-Ali Hasanov\'un konuşması

-Lokman Çağırıcı\'nın konuşması

-Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Vasip Şahin\'in konuşması

-Ali Hasanov\'un konuşması

-Protokol kurdele kesilmesi

-Anıtın açılışı

-genel ve detaylar..

25.02.2018 - 19.13 Haber Kodu : 180225147



