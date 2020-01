DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Shangri-Bosphorus Otel\'de \"Karekodlu Çek Sistemi\" lansmanının basın toplantısında yer alacak.

11.00

- Basın Konseyi Yüksek Kurulu, cezaevinde tutuklu gazetecilere destek vermek amacıyla yılın ilk toplantısını Gazeteciler Günü\'nde Silivri\'de yapacak.

10.00

- FETÖ\'nün darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylarla ilgili 135\'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Silivri\'de devam edilecek.



////////////////////////////////

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- SULTANBEYLİ\'DE BİBER GAZINDAN ETKİLENEN 4 ÖĞRENCİ 2 ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de okul önünde biber gazı sıkılan 4 öğrenci 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı. 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2 kişi, okuldan çıkan 4 öğrencinin üzerine biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen 4 öğrenci ile onlara temas eden 2 öğretmen Sultanbeyli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedbir için hastanenin acil servisi bir süre kapatıldı. Öğrenci olmadıkları belirtilen 15 yaşındaki K.K. ve B.K. gözaltına alındı. Sıkılan biber gazı tüpü de ele geçirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde biber gazını oyun amaçlı sıktıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin Çocuk Büro Amirliği\'ndeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 öğrenci 2 öğretmen taburcu edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Hastane önündeki hareketlilik

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Olayın gerçekleştiği yer ve okul

-Olayın gerçekleştiği yerden röp.

09.01.2018 - 19.28 Haber Kodu : 180109218

09.01.2018 - 19.45 Haber Kodu : 180109220

09.01.2018 - 20.52 Haber Kodu : 180109224



===========================

2- BAKAN SOYLU:(FETÖ İLE MÜCADELE) 2017\'DE 48 BİN 305 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIR

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;

\"FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017 yılı içinde 48 bin 305 kişi tutuklandı. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık 3 katıdır. Tek başına bile bu rakamlar konunun vahametini ortaya koymaya yeterlidir.\"

\"PKK ile mücadelede 2017\'de bin 700\'ün üzerinde sığınak ve barınak imha ettik. Bu bir önceki yılın 2 buçuk katı kadar miktar. Ton ton takip ediyoruz. Bir teröriste ne kadar erzak lazım, kışın ne kadar erzak yer? Biz onu hareketsiz hale nasıl getirebiliriz? Bunun çabasını ortaya koymaya çalışıyoruz.\"

\"Terör ülkemizin birliğine ve beraberliğine nasıl yönelmişse, uyuşturucu da ülkemizin gelecek nesillerinin beyinlerine yönelik terörizm hadisesidir. 2015 yılında uyuşturucudan ölen sayısı 520. 2016 yılında 920. Bugün binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. 2017 rakamlarını tam alamadık. Bu tehdit değil de nedir?\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Haliç Kongre Merkezi\'nde \"Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı\" düzenlendi. 3\'üncüsü düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın yanı sıra muhtarlar ile Zabıtalar katıldı.

(PKK İLE MÜCADELE) BİR BUÇUK YILDIR SAHANIN HER TARAFINA BASIYORUZ

Toplantıya başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada konuştu. Sözlerine, \"Dünyanın yeni hali önümüzde durmaktadır. Paris, ağır silahların kendi caddelerinde dolaştığı bir şehir haline dönmüştür. New York, Hamburg ve Berlin, dünyada yeni bir süreç oluşmaktadır\" diyerek başlayan Soylu şöyle devam etti: Bu sene bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi özellikle büyük şehirlere sızmaya çalışacak sözde terör örgütlerinin kişileridir. Diyarbakır\'dan, Şırnak\'a, Ege\'den Akdeniz\' e kadar her yer. Biz bir buçuk yıldır sürekli basıyoruz. Sahanın her tarafına basıyoruz. Dağlarda kendilerine alan bulamayan teröristler, kış üstlenmesini yapamayacaklarını anlayan teröristlerin bir kısmı şehirlerde, özellikle daha çok göç alan bölgelerde \'kendimizi gizleyebilir miyiz?\' diye arayış içinde olduklarını biliyoruz. Bütün şehirlerimizde buna ait operasyonlara hız kesmeden devam ediyoruz.

\"İŞİMİZİ YAPMAK ZORUNDAYIZ\"

Bakan Soylu 2017 yılında FETÖ\'den 48 bin 305 kişinin tutuklandığını belirterek, \"Türkiye\'de güvenlik konusunda bir milat olan 15 Temmuz hadisesini hep beraber yaşadık. Devleti bir virüs gibi saran FETÖ terör örgütünün darbe girişimini 16 Temmuz sabahı bastırdık. Ancak kamuda yarattığı, özellikle bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı inkar edemeyiz. FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017 yılı içinde 48 bin 305 kişi tutuklandı. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık 3 katıdır. Tek başına bile bu rakamlar konunun vahametini ortaya koymaya yeterlidir. Nitelikli personel gerektiren kadrolarda oluşan açık ve ülke güvenliğini tesis etme gerekliliği hepimizin omuzlarındaki yükü kat be kat arttırmıştır. Bizim görevimiz, hepimizin görevi kapımıza \'tadilat nedeniyle kapalıyız\' diye bir yazı yazabilmek gibi bir şansımız yok. İşimizi yapmak zorundayız. Bu zorlukları hep beraber atlattık, atlatıyoruz\" dedi.

\"BİR TEK KURUŞ VERMEDEN 114 TANE KENDİ YAZILIMIMIZI YAPTIK\"

Soylu ayrıca, 2018 yılı için yapılan çalışmaları anlattı. Emniyet ve jandarma personeli için bir iletişim programı geliştirdiklerini anlatan Soylu, \"Teknoloji kullanımını ve teknik kapasitemizi arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak oldu. Bu noktada bakanlık olarak önemli bir seviye yakaladık. Yerli teknolojilere ağırlık veren ilaveler yaptık. Bu son bir buçuk yılda çalışma arkadaşlarımızın övüneceği en büyük işlerden bir tanesidir. Bir tek kuruş vermeden 114 tane kendi yazılımımızı yaptık. İnşallah yakın zamanda bütün Jandarma ve polislerimiz, emniyet ve valilerimizin çok rahat bir şekilde kullanabileceği WhatsApp gibi bir sistemi kendi bakanlığımızda çalışan arkadaşlarımız yaptı. Bütün testleri bitti. İlerideki günlerde bunu kendi iç işleyişimizde bununla beraber sağlama fırsatına sahip olacağız\" diye konuştu.

\"2016 YILINA GÖRE PKK\'YA KATILIM YÜZDE 80 ORANINDA AZALDI\"

Terör örgütleri ile mücadelede alınan sonuçları açıklayan Soylu, \"Aldığımız sınır güvenlik tedbirleri ve yol kontrolleri sayesinde kaçakçılık 2017\'de ciddi biçimde azaldı. Organize suçlarla mücadelede operasyon sayımızı bir önceki yıla göre iki kat arttırdık. PKK ile mücadelede 2017\'de bin 700\'ün üzerinde sığınak ve barınak imha ettik. Bu bir önceki yılın 2 buçuk katı kadar miktar. Ton ton takip ediyoruz. Bir teröriste ne kadar erzak lazım, kışın ne kadar erzak yer? Biz onu hareketsiz hale nasıl getirebiliriz? Bunun çabasını ortaya koymaya çalışıyoruz. Eylem hazırlığındaki 113 teröristi kimsenin canını yakmadan etkisiz hale getirdik. 697 yakın olay engellendi. 2016 yılına göre PKK\'ya katılım yüzde 80 oranında azaldı\" şeklinde konuştu.

\"UYUŞTURUCU ÜLKEMİZİN GELECEK NESİLLERİNİN BEYİNLERİNE YÖNELİK TERÖRİZM HADİSESİDİR\"

Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadele hakkında ise şöyle konuştu: Terör ülkemizin birliğine ve beraberliğine nasıl yönelmişse, uyuşturucu da ülkemizin gelecek nesillerinin beyinlerine yönelik terörizm hadisesidir. Ben rakamları görüyorum. Bu rakamları bazen ifade ediyorum. Bazen ifade etmekten, kendime söylemekten, arkadaşlarımızla söyleyip, söylememe konusunda çekiniyoruz. 2015 yılında uyuşturucudan ölen sayısı 520. 2016 yılında 920. Bugün binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. 2017 rakamlarını tam alamadık. Bu tehdit değil de nedir? Şu anda yaklaşık 49 bin kişi uyuşturucudan cezaevinde. Sadece Ankara\'da 2017 yılında tutuklanan uyuşturucu satıcısı sayısı 1610. İstanbul\'da keza aynı rakamlar.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Bakan Soylu\'nun açıklamaları

-Detaylar

09.01.2018 - 18.23 Haber Kodu : 180109208

===========================================

3- FATİH\'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Fatih\'te, aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın yapan polis, yaklaşık 500 litre sahte içki ve binlerce içki şişesi ele geçirdi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Fatih\'te aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın düzenledi. Baskında, yaklaşık 500 litre sahte içki ve bin şişesi satışa hazır, yaklaşık 9 bini boş olmak üzere toplam 10 bin içki şişesi ele geçirildi. Polis, sahte içkilere el koyarken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. El konulan sahte içkiler ve şişler, kamyonete yüklenerek götürüldü.

Görüntü dökümü:

---------------

- Depodaki sahte içki şişeleri

-Dolu ve boş olan içki şişelerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin içki şişelerini incelemesi

-İçki şişelerinin kolilerle kamyonete yüklenmesi

-Detaylar

09.01.2018 - 18.57 Haber Kodu : 180109211

===========================

4- AVCILAR\'DA REZİDANSTA UYUŞTURUCU OPERASYONU...

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Avcılar\'da bulunan bir rezidansta düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken bu kişilerin gösterdikleri başka bir adreste, esrar, eroin, metanfetamin, kokain, uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Avcılar\'da bulunan bir rezidansta kalan kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Ardından sözkonsu rezidansa dün operasyon düzenledi. Operasyonda Oğuz A.\'yı gözaltına alan ekipler, evde beklemeyi sürdürdü.

Bu sırada eve gelen Muhammet B. de gözaltına alındı. Rezidans dairesinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İki şüphelinin ifadesi doğrultusunda Avcılar\'da kullandıkları başka bir adreste yapılan aramalarda, 6 adet şeffaf poşet içerisinde her biri 510 gr gelen toplam 3 kilo 60 gram eroin maddesi, streçli vaziyette bin 500 gram esrar maddesi, Şeffaf poşet içerisinde 90 gram metenfetamin, beyaz peçeteye sarılı vaziyette 146 gram gelen taş kokain, şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 48 gram taş kokain, farklı renk ve ibarelerde toplam 3 bin 250 adet hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin Avcılar Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri sırasında, Oğuz A.\'nın uyuşturucu madde ticareti, yaralama, mühür bozma ruhsatsız silah ve hırsızlık suçlarından polis tarafından arandığı ortaya çıktı. İki şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Polis kamerasından;

-Evde yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu

09.01.2018 - 19.05 Haber Kodu : 180109212

===================================

5- ADALAR-BEŞİKTAŞ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Haber - Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati, Adalar-Beşiktaş motor seferlerinin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını söyledi.

İBB Meclisi\'nin Ocak ayı ikinci oturumunda, Adalar Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati\'nin verdiği soru önergesi üzerine, 1 Ocak\'tan itibaren sona erdirilen Beşiktaş-Adalar arasındaki motor seferlerinin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

İBB CHP meclis üyeleri Kevork Hılkati, Esin Hacıalioğlu, Hasan Tapan, Muzaffer Şahin ve Ümit Yurdakul tarafından verilen önergede, \"Sadece yaz aylarında hizmete sokulan deniz otobüsü seferleri, kış aylarında azaltılan tüm seferler ve Martı projesi sebebiyle Kabataş\'tan Beşiktaş\'a yönlendirilen Şehir Hatları Beşiktaş seferi yaz-kış aylarında da hizmet vermeye devam edecek mi?\" diye soruldu.

\"SEFERLER EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YENİDEN BAŞLAYACAK\"

Seferlerin kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını söyleyen Adalar Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati, yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

\"Geçtiğimiz günlerde, Şehir Hatları yılbaşından sonra Adalar-Beşiktaş seferlerinin, yolcu olmadığından dolayı yapılmayacağına dair karar aldı. Seferler iptal edildi. Kâr etmiyor diye bunun engellenmesi Adalar halkına yapılan çok büyük bir haksızlıktı, son derece yanlıştı. Ulaşım hakkımız elimizden alınmıştı. Biz bunu bir önerge hâline getirdik. Bu önergeyi bugün itibarıyla sözlü ve yazılı olarak sundum. Dört senedir İBB Meclisi üyesiyim. İlk defa anında cevap buldu ve kabul edildi. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Zannediyorum ki pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Bunun sözünü mecliste kendileri de verdiler. Eski Kış tarifesi uygulanacak. Ama geri gelmesi de büyük başarı.\"

GEÇTİĞİMİZ YIL 360 BİN KİŞİ YOLCULUK YAPMIŞTI

Şehir Hatları, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, 1 Ocak 2018 itibarıyla Beşiktaş-Adalar seferlerinin kış dönemi boyunca yapılmayacağını duyurmuştu. İBB\'den DHA\'ya yapılan açıklamada, 2017 yılında Beşiktaş-Adalar arasında 360 bin kişinin yolculuk yaptığı ifade edilmişti.

2017\'nin Ocak ayında 6 bin 435, Şubat ayında 7 bin 911, Mart ayında 11 bin 753, Nisan ayında 20 bin 234, Mayıs ayında 23 bin 340, Haziran ayında 43 bin 893, Temmuz ayında 66 bin 304, Ağustos ayında 58 bin 390, Eylül ayında 49 bin 275, Ekim ayında 31 bin 538, Kasım ayında 22 bin 185 ve Aralık ayında 19 bin 329 kişi Beşiktaş-Adalar hattını tercih etti. Yani son bir yılda 360 bin 587 kişi Beşiktaş-Adalar hattını tercih etti.

Görüntü Dökümü:

-------------

AKTÜEL

-Avedis Kevork Hılkati\'nin yaptığı açıklama

ARŞİV

-İskeleden detaylar

-Vapur detayları

-Röportajlar

09.01.2018 - 18.14 Haber Kodu : 180109206