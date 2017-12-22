DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.30

-CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda basın açıklaması düzenleyecek.

11.00

-İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nün düzenlediği ve İlber Ortaylı\'nın da konuşmacı olarak katılacağı \"Fahreddin Paşa, Medine Müdafaası ve Kutsal Emanetler\" konulu programa katılacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ERGENEKON DAVASI\'NDA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN O GÖRÜNTÜLER

Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Yargıtay\'ın bozma kararı üzerine yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında, sanıklardan eski Yarbay Mustafa Dönmez, o dönem polisin Ankara Zir Vadisi\'nde yaptığı aramalara ilişkin görüntü sundu. Dönmez, söz konusu görüntülerin 7 yıl boyunca mahkemeden saklandığını söyledi. Görüntüler, dava dosyasına girdi. Mahkeme, görüntülerin emniyet müdürlüğünden alınıp alınmadığının sorulmasına karar verdi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, sanıklardan Mustafa Dönmez, Ergenekon davasında tutuklanmasına sebep olan Zir Vadisi\'ndeki mühimmatların aranması sırasında polis kamerasına takılan, polislerin kendi aralarındaki konuşmaları içeren görüntüleri mahkemeye sundu.

Görüntülerin itiraf niteliğinde olduğu için FETÖ\'cü polisler tarafından saklandığını belirten Mustafa Dönmez, \"Ben bu görüntülere 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden ulaştım. Polislerin arama görüntülerinde bu krokiyi eklediklerine ilişkin itiraflar var. Bu görüntüleri 7 yıl mahkemeden sakladılar. Mühimmatı da tarihli gazeteye sarıp gömmüşler. O tarihte ben askeri cezaevindeydim. Bu kadar salak insanlar bunlar. Beni bunlarla yargılayanlar, hakiminden polisine kadar, hepsi şu an FETÖ\'den tutukluö dedi.

Mustafa Dönmez\'in bulduğu görüntüler dava dosyasına girdi. Mahkeme duruşma sonunda söz konusu görüntülerin emniyet müdürlüğünden alınıp alınmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ankara Zir Vadisindeki aramalara ve Sapanca\'da ele geçirildiği iddia edilen mühimmatlara ilişkin görüntüler şöyle:

12 Ocak 2009 saat 21.43 sularında Sapanca\'da ele geçirildiği iddia edilen mühimmatların görüntülendiği videoda, birkaç polis memurunun kendi aralarında \"İşimizi sağlama alalım, eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Nasıl olsa kazık attık. Ses yok değil mi? Sesi kapatın. Sesleri hallediyorsunuz sonra değil mi?\" şeklinde konuşmaları duyuluyor.

12 Ocak 2009 tarihli bir diğer görüntüde ise; Zir Vadisi\'nde, sanıklardan ele geçirildiği iddia edilen krokiye göre mühimmatların gömülü olduğu alanın bulunması için polisler adım sayıyor. Sayarken aralarındaki diyaloglar da videoya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Mahkemeye sunulan görüntüler

21.12.2017 - 18.23 Haber Kodu : 171221194

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2- FETÖ\'NÜN CEZAEVİ YAPILANMASI DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

FETÖ\'nün İstanbul\'daki cezaevi yapılanmasına ilişkin 51 sanık hakkında açılan davada 44 sanık, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, etkin pişmanlıktan yararlandığı için Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü Hasan Topaloğlu\'na ise ceza vermedi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında, sanıklar son savunmalarını yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti davanın sona erdiğini belirterek, kararını açıkladı.

37 SANIĞA \"ÜYELİKTEN\" CEZA

Mahkeme heyeti 17 sanığa, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay; 9 sanığa 7\'şer yıl 6\'şar ay, 7 sanığa, 8\'er yıl 9\'ar ay, 4 sanığa ise aynı suçtan 10\'ar yıl hapis cezası verdi.

8 SANIK ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Mahkeme, yakalandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan 3 sanığa ise, aynı suçtan 4\'er yıl 2\'şer ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yine etkin pişmanlıktan yararlanan 4 sanık hakkında da aynı suçtan 2 ile 3 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası hükmetti.

ESKİ SİLİVRİ CEZAEVİ MÜDÜRÜ DE ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Mahkeme heyeti, hakkında soruşturma başlamadan önce gönüllü olarak etkin pişmanlıktan yararlanan eski Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü sanık Hasan Topaloğlu hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

6 sanık hakkında ise, karar vermeyen mahkeme heyeti, bu sanıkların dava dosyalarının ayrılmasını hükmeti.

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(ÖZEL)

3- ORMANLIK ALANINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Dere yatağında bulunan ceset bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılabildi. Olay, Mecidiye Mahallesi, Ağrı Caddesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ormanlık alanda kaybettiği cep telefonunu arayan bir kişi dere yatağında hareketsiz vaziyette yatan bir kişiyi gördü. Olayı haber vermesi üzerine jandarma, sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin ölü olduğu belirlendi. Bir erkeğe ait olduğu anlaşılan ceset itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı.



CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset üzerinde yapılan ilk incelemede darp, kesici ve delici alet yarasına rastlamadı. Cesedin üzerinden kimlik de çıkmadığı öğrenilirken Savcı ve İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda ve çevrede delil araştırması yaptı. Cesedin yannıda yiyecek malzemeler ve bir kaç parça eşya bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren incelemenin ardından ceset ambulansa konularak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Cesetten görüntü

-Jandarma ekipleri

-Olay yeri inceleme

-Dere yatağından detaylar

-Çevrede araştırma yapan olay yeri inceleme ekipleri

-Ambulansın gelişi ve gidişi

-Cesedin ambulansa konulması

-Ormanlık alandan detaylar

-Cesedin yanında bulunan eşyalar

-Genel ve Detaylar

22.12.2017 - 04.23 Haber Kodu : 171222007

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4- İBB BAŞKANI UYSAL: ZABITA DAİRE BAŞKANINI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDIM

İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali\'nin bir zabıta memuruna bağırıp ardından şşiddet uygulamasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Uysal, Zabıta Daire Başkanı Karali\'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uysal açıklamada şu ifadelere yer verdi; \"Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar. \'Zabıta memuruna şiddet\' görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir\"



Görüntü dökümü:

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-Uysal\'ın attığı tweetlerin görüntüsü



22.12.2017 - 03.28 Haber Kodu : 171222005



