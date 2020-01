DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.00

1- FATİH\'TE OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI: TAKSİDEKİ YABANCI UYRUKLU KADIN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL - DHA

Fatih\'te, Atatürk Köprüsü girişinde, bir taksiyle bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan taksideki yabancı uyruklu Samrawit Behita isimli kadın hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 04:00 sıralarında Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) girişi Beyoğlu istikametinde meydana geldi. Otomobil ile taksi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi refuje çarparak ters döndü. Sürücü Akbaş ve yabancı uyruklu biri kadın iki yolcu taksinin içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, araç içindeki biri şöför iki kişiyi çıkardı.

VATANDAŞLAR DURUMU KÖTÜ OLAN KADINI ARAÇTAN ÇIKARAMADI

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan ve durumu kötü olduğu için vatandaşların çıkaramadığı kadını çıkardı. Sağlık ekipleri, ismi Samrawit Behita olduğu öğrenilen yabancı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan diğer yabancı uyruklu kişi uzun süre gözyaşı döktü. Diğer aracın şöförü ile birlikte yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı anlatan ve taksici olduğunu söyleyen bir vatandaş, \"Tahminim, diğer araç arkadan vuruyor. Çok süratliymiş\" dedi.

Kaza nedeniyle köprü trafiği bir süre Beyoğlu istikametine doğru kapanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

2 - REİNA KATLİAMI DAVASINDA 7 TAHLİYE

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul / DHA

Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, mahkeme, 7 kişinin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda 5 gün boyunca süren duruşmalar sona erdi.

REİNA\'NIN AVUKATI: TERÖR TEHLİKESİNİN OLDUĞUNU KATLİAMDAN ÖNCE VALİLİĞE BİLDİRDİK, RAPOR KATLİAMDAN SONRA GELDİ

Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından taraf avukatları beyanlarda bulundu. Sanık Masharipov\'un avukatı yaşanan olayda ihmallerin olduğunu savunarak bu konuda da araştırma yapılmasını talep etti. Daha sonra söz alan Reina işletmecisi Mehmet Koçarslan\'ın avukatı Aycan Bölükbaşıoğlu da, 12 Ocak 2016\'da Sultanahmet Meydanı\'nda, 17 Mart 2016 tarihinde de İstiklal Caddesi\'nde DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen canlı bomba eylemlerini hatırlatarak, İstanbul Valiliği\'ne olaydan yaklaşık 6 ay önce güvenlik tedbirlerinin artırılması yönünde dilekçe gönderdiklerini söyledi. Avukat Bölükbaşıoğlu, söz konusu dilekçeye cevabın, Reina katliamından yaklaşık bir buçuk ay sonra geldiğini ve Emniyet Müdürlüğü\'nün, işletmeye risk analiz raporu göndererek raporda alınması gereken tedbirlerin belirtildiğini ifade etti. Sanık ve avukatlarının beyanlarının tamamlanmasından sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

MAHKEME 7 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme kararında, tutuklu sanıklar; Celil Çelik, Maımaıtı Jumaınıyazı, Sabri Benthabet, Abdullah Türkistanlı, Muhammet Kerim, Khushnudjon Kurbanov, Mırazız Mırsobıtov\'un üzerlerine atılı suç vasfının değişme ihtimali, kişisel halleri, delil durumu ve ölçülülük ilkesi gerekçeleriyle tahliyesine karar verildi. Mahkeme, tahliyelerine karar verdiği sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti. KHK kapsamında avukat görüş kısıtlılığının devamına karar veren mahkeme heyeti, olay gününe ilişkin haber ajansları tarafından çekilen tüm görüntülerin istenmesine de hükmetti. Aralarında bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu diğer 44 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmaları 26-30 Mart tarihlerine erteledi.

3 - NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"Biz şu veya bu gücün ne dediğine değil, sadece ve sadece Allah\'ın ne dediğine baktık, sadece ve sadece milletimizin ne dediğine baktık. Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik.\"

\"Kudüs giderse Medine\'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke\'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe\'yi de kaybederiz\"

\"Milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz, henüz ağzımızdan çıkmadı. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi, bu büyük inkılabın da

bir zamanı vardır\"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Necip Fazıl Ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Saygı Ödülü\'nü kazanan Teoman Duralı\'ya ödülünü vermik için sahneye gelen Erdoğan, yaptığı konuşmada, 5 kişilik jüri tarafından bu yıl ki Necip Fazıl Ödülleri\'ne layık görülen şiir dalında Ahmet Murat, hikaye-roman dalında Necip Tosun, fikir-araştırma dalında Ahmet Özalp\'ı, ilk eser dalında Betül Nurata ve Emre Ergen\'i, uluslararası ödül alanında Bosnalı Cemalettin Latiç\'i, saygı ödülünde de Prof. Dr. Teoman Duralı\'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, \"Necip Fazıl, özellikle dar çerçevede olduğu zaman muhabbeti doyumsuzdu. O muhabbetlerde hakikaten unutulmayacak hatıralar vardı. Allah rahmet eylesin. Fakat bizim dünyamıza kazandırmış olduğu o dinamizm çok çok farklıydı. Verdiği heyecan çok çok farklıydı. Onunla beraber bizler gerçekten bugün karşımıza dikilen bazı gruplar, bazı saldırganlar var ya, işte o zamanlarda kalemiyle onlara karşı duran, yegane isim üstat Necip Fazıl Kısakürek\'ti. Adeta tek başına onları çökertiyordu, baş edemiyorlardı. Yargıda, adliyelerde yine aynı şekilde dimdik duran bir isim. Biz dik durmayı ondan öğrendik. Hele hele bir ifadesi var ki hiç unutmuyorum. O hakime verdiği cevapta, \'bıktık senden\' dediğinde, \'siz burada hancı, ben de bu davada yolcu oldukça, ben buraya daha çok uğrarım\' ifadesini unutamıyorum. Mesele bu... İnşallah bizler de bu davada yolculuğumuzu, ayağımızı sabit kadem tutmak suretiyle devam etmek durumundayız.\" dedi.

\"DAHA SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK\"

Erdoğan, \"Biz 15 yıldır büyük Türkiye\'yi, güçlü Türkiye\'yi, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, soydaşlarının, dindaşlarının, mazlumların ve mağdurların umut kapısı, güven kaynağı bir ülkeyi inşa etmenin gayreti içindeyiz. Biz üstadın ömrü boyunca hep bekleyip durduğu o inkılap var ya, işte onu gerçekleştirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Devlerin kıvranışına, cücelerin çırpınışına aldırmadan tarihin en büyük iman devini ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eğer bugün içeriden ve dışarıdan sürekli saldırılara maruz kalıyorsak, iftiralara uğruyorsak, davamıza ve onun uğruna adadığımız canımıza kast ediliyorsa, sebebi işte bu mücadeleden vazgeçmiyor oluşumuzdur. Şayet tıpkı geçmişte yapıla geldiği gibi \'otur\' denildiğinde otursak, \'sus\' denildiğinde sussak, \'ver\' denildiğinde versek, \'al\' denildiğinde alsak, inanın bu saldırıların hiçbiriyle karşılaşmazdık. Ama biz şu veya bu gücün ne dediğine değil, sadece ve sadece Allah\'ın ne dediğine baktık, sadece ve sadece milletimizin ne dediğine baktık. Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik.\" diye konuştu.

\"DİBE ÇAKILMADIK, YOK BÖYLE BİR ŞEY. SAKIN HA.\"

Ödül alanlardan Betül Nurata\'nın konuşmasında kullandığı, \"İletişim olarak maalesef dibe vurduk.\" ifadesini hatırlatan Erdoğan, \"Beni bağışlasın Betül kızımıza şunu söyleyeceğim: Dibe çakılmadık, yok böyle bir şey. Sakın ha. Dibe çakılanlar başkaları. Biz şu anda tavan yapıyoruz Allah\'ın izniyle. Ah o dönemleri bir yaşamış olsaydınız, bugünü mukayese daha rahat olacaktı. Rabbimize hamdolsun, nereden nereye geldik. Eğer artık bir Betül kızımız, kardeşimiz varsa, bir Rümeysa kızımız varsa, bugün onlar elhamdülillah üniversitelerde, bilimde, her türlü yarışın içinde yer alabiliyor, devletin her kademesinde yer alabiliyorsa dibe çakan değil tırmanan bir nesil var, bir gençlik var. Milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi, bu büyük inkılabın da bir zamanı vardır. Bir yandan kendimizi güçlendirmenin, büyütmenin, o güne hazırlanmanın mücadelesini verirken, aynı zamanda her türlü haksızlığa, zulme, ahlaksızlığa karşı itirazlarımızı en yüksek perdeden dile getirmekten de geri durmuyoruz,

durmayacağız. Çünkü elimizle düzeltemiyorsak dilimizle onunla da bir şey yapamıyorsak kalbimizle buğzetmenin gerektiğini biliyoruz. Kalple buğzetmekten, dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Bunun ilk adımlarını atmaya başladık.\" şeklinde konuştu.

UNUTMAYINIZ KUDÜS DEMEK İSTANBUL DEMEKTİR

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi Kudüs üzerinden, tüm Orta Doğu\'yu, tüm Müslümanları hedef alan yeni bir saldırı başladı. Bu konuda da ilk adımları Çarşamba günü büyük ölçekte attık, inşallah devamını da getireceğiz. Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine\'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke\'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe\'yi de kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir,

Jakarta demektir. Medine demek, Kahire demektir, Şam demek, Bağdat demektir. Kabe demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah\'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Elimizle müdahale edeceğiz ya... Bütün görüşmeleri, her şeyi yapacağız ya... Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda çağrımızı yaptık. Arakan için orada, Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, onlarla beraber orada bizzat toplantı yaptık. Niçin? Duyarsız kalamayız. Attığımız adımların da yavaş yavaş neticesini alıyoruz. Düzen bozuk olabilir ama bizim buna rıza gösterme mecburiyetimiz yoktur.

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM AK PARTİ ÜMRANİYE İLÇE BAŞKANLIĞI\'NI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardında Ümraniye\'ye geçen Erdoğan ve Yıldırım kısa birer konuşma yaptıktan sonra, Ak Parti Ümraniye ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da ziyarete katıldı. Erdoğan burada yaklaşık bir saat kaldıktan sonra ayrıldı. Çevrede bulunanlar Erdoğan sevgi gösterisinde bulundu.

(ÖZEL)

5- ÇALDIKLARI PARA KASASI İLE KAÇAN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL - DHA

Küçükçekmece\'de bir iş yerinden para kasasının çalan süphelilerin araçla kaçtığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüphelilerin kaçtıkları araç, otogardaki Plaka Tanıma Sistemi\'ne takıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri Bayrampaşa\'da kıskıvrak yakaladı. Aracın bagajında para kasası bulundu.

Polis ekipleri, gece saatlerinde Küçükçekmece\'de bir iş yerinden gasp ihbarı aldı. İki kişinin, bir para kasasını çaldıkları ve araçla kaçtıkları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şüphelilerinin kaçtığı araç, Bayrampaşa\'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) takıldı. Bunun üzerine otogar çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otogar giriş ve çıkışları ile muhtemel kaçış güzergahları polis ekipleri tarafından tutuldu. Emniyet güçleri O-3 bağlantı yolu üzerinde aracı durdurarak, şüpheliler İ.Ç. ve K.K.\'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Araçta yapılan incelemelerde bagajda para kasası bulundu.

6- İNŞAAT MALZEMELERİNİ ÖNCE ÇALDI, SONRA BIRAKIP KAÇTI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - DHA

Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde bir inşaat alanından malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi ile polis arasında kovalamaca yaşadı. Şüpheli kişi daha sonra malzemelerin içinde olduğu el arabasını bırakıp kayıplara karıştı.

Olay, Göztepe Mahallesi Pazaryolu Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, 155 polis ihbar hattını arayan bir vatandaş, beyaz bir el arabasıyla caddede yürüyen ve tanınmamak için yüzünü bezle kapatan bir kişinin, inşaat alanında keşif yaptığı, bir süre sonra da bazı inşaat malzemelerini el arabasına yükleyerek kaçtığı ihbarında bulundu.



POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, el arabasıyla kaçan şüpheliyi aramaya başladı. Özgürlük Parkı\'nın önüne gelen ekiplerle şüpheli arasında kovalamaca başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından el arabasını bırakan şüpheli, kayıplara karıştı.



MALZEMELER EKİP OTOSUNA ALINDI

Şüphelinin kaçması üzerine ekipler, el arabasında bulunan inşaat malzemelerini ekip otosuna alarak, Göztepe Polis Merkez Amirliği\'ne götürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



7- KÖPRÜDEKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirildi. İkna çalışmaları sırasında Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Olay, dün akşam saat 22:30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde, Ankara istikametinde yaşandı. Bir kişinin, köprünün korkuluklarına çıktığı yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. İsmi öğrenilemeyen vatandaşı intihardan vazgeçirmek için olay yerine İstanbul Emniyeti\'ne bağlı bir müzakereci geldi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonucunda köprünün korkuluklarına çıkan kişi intihardan vazgeçirildi.



İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

intihar girişimi sırasında trafik de olumsuz etkilendi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde trafik yoğunluğu yaşandı. İntihardan vazgeçirilen vatandaş, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, trafik daha sonra normal akışına döndü.



8 - MOTOSİKLETE ÇARPIP KAÇAN OTOMOBİL İÇİN MOBESE KAMERALARI DEVREDE

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - DHA

Beşiktaş\'ta meydana gelen kazada, motosiklete çarparak bir kişinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü kaçtı. Kazadan yara almadan kurtulan Alper Derindağ\'ın kullandığı motosikletin arkada oturan Mustafa Onur ise yaralandı. Polis, kaçan otomobil için bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay, saat 02:00 sıralarında Kanyon alışveriş merkezi önünde Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Derindağ\'ın kullandığı motosiklete, sol şeritte seyir halindeyken, plakası tespit edilemeyen bir otomobil arkadan çarptı.



OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ\'NE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motorun arkasında oturan Mustafa Onur yaralanırken, motoru kullanan Alper Derindağ kazadan yara almadan kurtuldu. Onur\'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Onur\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alper Derindağ\'ın kullandığı motosiklete arkadan çarpıp kaçan otomobil bulunması için polisin, bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

