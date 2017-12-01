DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00

-Başbakan Binali Yıldırım, Sancaktepe\'de 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı\'nın açılışına katılacak.

10.30

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beyoğlu Belediyesi Büyük Dönüşüm Buluşması\'na katılacak. Grand Pera Emek Salonu

10.00

-CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun, MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince yeniden yargılanmasına başlanacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ GÜNLÜK KİRALANAN DAİREDE ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kartal\'da 17 yaşındaki Aleyna C., günlük kiraya verilen bir dairede tabancayla vurularak öldürüldü. Aleyna\'nın annesi, \"Ne olur kızımın katilini bulun\" diye gözyaşı döktü.

Olay Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Sokakta bulunan bir binada günlük kiraya verilen dairede dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre daireden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, silah sesinin geldiği daireye girdiklerinde, Aleyna C.\'nin cansız bedeni ile karşılaştı. İlk belirlemelere göre Aleyna\'nın kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldüğünü belirlendi. Aleyna C\'nin cesedi incelemenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelerken evden çıkan üç kişiyi tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişiyi gözaltına alırken kaçan Aleyna C.\'nin erkek arkadaşı Eser Devrim E.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

\"KIZIMIN KATİLİNİ BULUN NE OLUR\"

Kızının öldürüldüğünü öğrenir öğrenmez hastaneye gelen anne Ayşe Y. gözyaşlarına boğuldu. Ayşe Y. yaptığı açıklamada, \"Bugün son defa konuştum onunla. daha da konuşamadım. \'Anne eve geleceğim, ablamı özledim\'dedi. Buraya gelince herşeyi öğrendim. Kızımın katilini bulun ne olur. O da çeksin cezasını\" dedi.

\"AYRILMAK İÇİN GELDİ\"

Aleyna C.\'nin teyzesi ise yeğeninin 15 gün kendisinde kaldığını söyledi. Şüpheli Eser Devrim E ile telefonda görüntülü konuştuğunu belirten teyze, \"Bu çocuk aradı. Ben konuşunca erkek zannetti. Yeğenim \'Teyzem falan\' dedi. \'İnanmıyorum\' dedi. Sonra görüntülü konuştu benimle. Ondan sonra inandı \'Gel, gelmezsen ben oraya geleceğim. Gel görüşelim, ayrılalım\' dedi. Yeğenim ayrılmak üzere buraya geldi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay gerçekleştiği bina

-Kzın Annesi Ayşe Y.\'nin konuşması

-Teyzesinin konuşması

-Annesinin gözyaşları

-Sokaktan detaylar

-Hastaneden detay

-Ölen kızın fotoğrafları

-Genel ve detaylar

01.12.2017 - 06.34 Haber Kodu : 171201004

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(ÖZEL)

2- BAHÇELİEVLER\'DE OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI

- YARALANAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLLE KALDIRIMA ÇARPMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de gece saatlerinde, araç ile gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler seyir halinde giden bir otomobildeki kişiye ateş açtı. Saldırı sonrası, araçta bulunan kişi ağır yaralandı. Yaralanan sürücünün kullandığı araç kaldırıma çarparak durdu.

Olay Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi\'nde gece saat 00:40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan beyaz bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişi yada kişiler, M. Ö.\'nün kullandığı otomobile Fetih Caddesi üzerinde ateş açtı. Saldırıyı yapan kişi yada kişilerin kullandığı otomobil hızla olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan sürücünün kullandığı araç da kontrolden çıkıp kaldırıma çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Saldırıda ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silalhlı saldırıda yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRDI

Saldırı sonrası polis ekipleri Fetih Caddesi\'nin her iki tarafına da şerit çekerek araç ve yaya geçişine kapatıp olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri, çevredeki işyerilerinin de güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırı sonrasında ağır yaralanan sürücünün kullandığı otomobilin kaldırıma çarpma anlarının olduğu kayıtları tespit etti. Görüntülerde, yaralanan sürücünün kullandığı aracın kaldırıma çarparak durduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise kaldırımda yürüyen 3 kişinin bir anda işyerine girdiği görülüyor.

Polis ekipleri yerdeki boş kovanları numaralandırırken, otomobil üzerinde de çalışma yaptı. Polisin olay yeri çalışmasının ardından, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Fetih Caddesi de yeniden yaya ve araç geçişine açıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL)

- Olayın meydana geldiği yer

- Saldırıda kaza yapan araç

- Polisin olay yeri çalışması

- Yerdeki boş kovanlar

- Aracın çekilmesi

- Genel ve detaylar

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

- Görüntüde saldırı sonrası aracın kaldırıma çarparak durma anı

- Kaldırımda bulunan 3 kişinin işyerine kaçması

- Genel ve detaylar

01.12.2017 - 06.46 Haber Kodu : 171201005

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3- OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1\'İ ÖĞRENCİ, 5 YARALI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul (DHA)

Bağcılar\'da, okul önünde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada 1\'i öğrenci 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin, o sırada okuldan çıkıp eve giden bir öğrenci, ikisinin ise veli oldukları öğrenildi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 2051 Sokak üzerindeki Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup okul önünde karşılaştı. İki gruptan kişiler, silahlarını çekerek birbirleriyle çatıştı. Okul dağılım saatine yakın olan çatışmada, şüphelilerden Mahsur Gümüş, Sinan Durmuş ile o sırada okuldan çıkıp eve giden 10 yaşındaki öğrenci İ.T., veliler Ersin Arslan, Zübeyde Serel yaralandı. Diğer şüpheliler, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın meydana geldiği yer güvenlik şeridiyle geçişlere kapatıldı. Olay yerine sevk edilen özel harekat timleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yerinde delil topladı. Hastanede tedavileri süren yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

\"O SIRADA ÖĞRENCİLER DERSTEYDİ\"

Görgü tanıkları, çatışmanın okul çıkış saatine yakın bir sürede meydana geldiğini söyledi. Silah seslerini duyan çevredekiler, silahlı çatışmaya karışanların olay yerinden kaçtığını belirtti. Bazı görgü tanıkları, olayın meydana geldiği sırada öğrencilerin derste olduğunu belirtti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yerden görüntü

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Özel harekat timlerinden görüntü

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Detaylar

30.11.2017 - 19.55 Haber Kodu : 171130182

30.11.2017 - 20.30 Haber Kodu : 171130184

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4- KAĞITHANE\'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de metruk bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Gecekondu alev alev yanarken yan binada oturan vatandaşlar tahliye edildi.

Olay Yeşilce Mahallesi Barboros Caddesi\'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle saat 05.00 sıralarında metruk bir gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede alevler gecekonduyu sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.



GÜVENLİK NEDENİYLE YAN BİNA BOŞALTILDI

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Güvenlik nedeniyle polis ekipleri yan binada oturanları da tahliye etti. Binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen vatandaşlar, çalışmaları cep telefonlarıyla görüntüledi. Alevlere uyanan mahalle sakinleri ekiplerin çalışmasını yakından takip etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-dumanların yükselmesi



AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-itfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Gecekondudan görüntüler

-vatandaşların yangını izlemesi

-telefonla yangından görüntü almaları

-vatandaşlarla röportajlar



01.12.2017 - 07.01 Haber Kodu : 171201006

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5 -TRT WORLD MUHABİRİ EVİNDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN / İstanbul DHA

İstanbul Beşiktaş\'ta Yeni Zelandalı TRT World muhabiri Yasmina Ryan, arkadaşıyla kaldığı evinde 5\'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis gazeteci Ryan\'ın düşme nedenini araştırıyor.

Olay, Ortaköy, Dereboyu Caddesi\'nde önceki gün saat 01.44 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gazeteci Yasmina Ryan, akşam saatlerinde evine gitti. Birlikte kaldığı arkadaşıyla bir süre oturan daha sonra Ryan odasına geçti. Ryan\'ın ev arkadaşı duyduğu bir çığlık üzerine uyandı. Odasına baktığında da arkadaşı Ryan\'ın 5\'inci kattaki dairenin penceresinden düştüğünü fark ederek, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasmina Ryan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ryan\'ın cansız bedeni polis incelmesinin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Polis, düşme nedenini araştırırken Ryan\'ın ev arkadaşının ifadesine başvurdu. Ryan\'ın ev arkadaşının düşme anını görmediğini, sesler üzerine odaya koştuğunu söylediği öğrenildi. Ryan\'ın düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.Cadde üzerinde esnaflık yapan Eyüp Ölmez, \"Benim yan komşum, devamlı müşterim. Olayın neden olduğunu bilmiyorum ama oradan kendini attığını söylediler. Kuru temizlemeci arkadaş olayı kameralardan görmüş. O kadarını biliyorum. Sırt üstü düştüğü kameralardan görünüyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Gazetecinin düşme anı

-Gazetecinin fotoğrafları

-Olay yerinden görüntü

-Komşusu ile röp.

30.11.2017 - 20.50 Haber Kodu : 171130186

30.11.2017 - 21.35 Haber Kodu : 171130191

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6- GASPÇILARA DİRENEN SURİYELİYİ BACAĞINDAN VURDULAR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Fatih\'de durakta otobüs bekleyen Suriyeli, parasını almak isteyen kişi yada kişilere direnince bacağından vuruldu. Olay gece saat 00.30 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi, Macar Kardeşler Caddesi\'nde bulunan İETT durağında meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek için otobüs bekleyen Suriyeli yanına yaklaşan kişi yada kişiler üzerinde bulunan paraları istedi. Direnmesi üzerine silahına sarılan saldırganlar bacağından vurdu.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Suriyeliyi vuran saldırganlar olay yerinden kaçarken, bacağından vurulan ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir adet boş kovan bulurken, olayı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SİLAH SESİNİ DUYDUM

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Abdullah Üçgül yaşananları anlattı. Üçgül, \"Ben karşıdan geliyordum. Silah sesi geldi. Bir baktım burada bir siyahlık var. Bir baktım çocuk burada. Ne oldu? dedim. \'Yaralandım silah sıktılar bana\' dedi. Kanlar içindeydi. Ambulansı aradım\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Görgü tanığı ile röportaj

-Polislerin çalışması

-Otobüs durağından görüntüler

01.12.2017 - 07.30 Haber Kodu : 171201007_

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7- THY UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI\'NA ACİL İNİŞ YAPTI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

Antalya-Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları\'na (THY) ait yolcu uçağı, kumanda arızası nedeniyle Atatürk Havalimanı\'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre; Türk Hava Yolları\'nın TC-JFU kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Moskova seferini yapmak üzere 22.00 sıralarında Antalya Havalimanı\'ndan havalandı. Uçak, İstanbul Hava Sahası üzerinden Karadeniz\'e doğru ilerlediği sırada kumanda arızası meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Kumanda arızası meydana geldiği öğrenilen THY uçağı saat 23.58\'de Atatürk Havalimanı\'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

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8- AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Aydın Doğan Vakfı (ADV) tarafından bu yıl 34\'üncüsü düzenlenen \'Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması\' ödülleri törenle sahiplerini buldu. Ödüllü karikatüristler, tören öncesi, Yaratıcı Çocuklar Derneği\'nden genç çizerlerle bir araya gelerek atölye çalışması yaptı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu\'nda Kanal D Ana Haber sunucularından Gözde Atasoy\'un takdimiyle gerçekleşen törene ADV Onursal Başkan Vekili Sema Doğan, ADV Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Nihal N. Kafalı\'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

BOYNER: KARİKATÜR ÇİZERLERİ GÖRMEZDEN GELDİĞİMİZ KONULARI ÇİZGİLERİYLE YÜZÜMÜZE VURUYOR

Törenin açılışında konuşan ADV Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması\'nın dünyadaki en önemli karikatür yarışmalarından biri olduğunu belirterek \"Belki en önemlinin de ötesinde. Çünkü dünyada bu kadar geniş çaplı yarışma yok. 178 ülkeden sanatçı katıldı bugüne kadar. 34 yıldır bu yarışmayı yapıyoruz. Bugüne kadar 8 bin civarında karikatür yarışmaya katıldı. Biz bunu bir yarışmadan çok sanatçıların bir araya geldiği bir platform olarak görüyoruz. Karikatürün devamlılığını sağlayan, karikatür çizerlerini cesaretlendiren bir platform olarak görüyoruz. Ülkemizde karikatürün gelişmesine öncülük etmiş olmak, bize ayrı bir mutluluk veriyor. Karikatür çizerleri gerçekten değerli kişiler. Çünkü çizgileriyle toplumun önemli sorunlarına ışık tutuyorlar. Bazen de aslında çok ciddi bir sorun olan ama günlük yaşamımızda fark etmediğimiz, görmezden geldiğimiz konuları çizgileriyle bizim yüzümüze vuruyorlar. Bizleri düşündürüyorlar. Ulu önder Atatürk\'ün dediği gibi sanatçı aslında ışık tutuyor. Bugün burada sergilenen eserlerde de bu ışığın yansımalarını görüyoruz. Vakıf olarak bizim hedefimiz; Türkiye\'de eğitime, sanata katkı sağlamak. Çağdaşlaşma dediğimiz yolda giderken eğitimden, sanata ve kültüre elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok önem verdiğimiz konulardan biri de tabi ki, cinsiyet eşitliği. Kız çocuklarının güçlenmesi. Bu bağlamda geçen sene karikatür yarışmamızda ayrı bir bölüm açtık. \'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar\' adı altında karikatüristlerimizden bu konuyu işlemelerini istiyoruz. Bu sene bu konuda ödül alan Türk bir çizerimiz. Bundan da ayrıca mutlu olduk\" diye konuştu.

63 ÜLKEDEN 641 SANATÇI, 2 BİN 220 KARİKATÜRLE KATILDI

Bu yıl, 63 ülkeden 641 sanatçının 2 bin 220 karikatürle katıldığı yarışmada seçici kurul İngiltere\'den Ross Thomson\'ın karikatürünü birinciliğe layık gördü. Thomson, ödülünü ADV Onursal Başkan Vekili Sema Doğan\'ın elinden aldı. Yarışmaya İran\'dan katılan ve ikinci olan Shahram Rezai\'nin ödülünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız verirken, üçüncü seçilen Brezilyalı Raimundo Rucke Santos Souza\'ya ise ödülünü ADV Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner takdim etti. Törende ayrıca, \'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar\' teması altındaki karikatür yarışmasında özel ödüle layık görülen Türkiye\'den Fethi Gürcan Mermertaş\'a da ödülü verildi.

Seçici Kurul ayrıca; Luc Descheemaeker (Belçika), Muhamed Djerlek (Sırbistan), Darko Drljevic (Karadağ), Ehsan Ganji (İran) (2 ödül), Vasco Gargalo (Portekiz), Alessandro Gatto (İtalya), Dokhshid Ghodratipour (İran), Krzysztof Grzondziel (Polonya), Silvano Mello (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Ross Thomson (İngiltere)\'i Başarı Ödülü\'ne değer gördü.

CANDAN FETVACI: KARİKATÜR GİDEREK DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURUYOR

ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, 34 yıldır yarışmayı sürdürmüş olmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, \"Dünyanın dört bir yanından bize her yıl binlerce karikatür geliyor. Bugün burada bütün kıtalardan çizerlerimiz var. Bu çizerleri bir kaç senedir gençlerle buluşturmaya başladık. Karikatür giderek dünyanın gündemine oturuyor. Bir çizimle her şeyi ifade edebilen bir sanat. Onun için ilgi çok büyük. Bizde bunu geliştirmekten mutluluk duyuyoruz\" dedi.

ÖZEL ÖDÜL KAZANAN MERMERTAŞ: BİZİ KIZLAR, KADINLAR YÖNETSE BELKİ DE ÇOK BAŞKA BİR ÜLKE OLURUZ

\'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar\' temalı özel ödülü kazanan Fethi Gürcan Mermertaş, \"Karikatürde, aydınlık alanını büyütmeye çalışan, mücadele eden bir kız çocuğu var. Bu da kızların yeterince güçlü olduğu, çalışarak mücadele edebilecekleri, şiddetle, tacizle, tecavüzle, ölümle mücadele edecekler. Önce ayakta kalacaklar. Daha sonra da eğitimleri ile ne istiyorlarsa onu yapacaklar. Hatta dünyayı yönetecekler. Bizi kızlar, kadınlar yönetse belki de çok başka bir ülke oluruz\" şeklinde konuştu.

YARIŞMASI BİRİNCİSİ ROSS THOMPSON: FİKİR OLARAK BİRÇOK ÜLKEDE İNSANLARIN, BAŞKA ÜLKEDE HAYATLARINI DEVAM ETTİRECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM

34\'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması birincisi Ross Thompson, \"Fikir olarak birçok ülkede insanların, başka ülkede hayatlarını devam ettireceklerini ve yeni bir hayat kuracaklarını düşündüm. Bunun neticesinde de konteynerlere binip, başka ülkelere giden ve oralarda yeni hayatları arayan insanları gemi battığında çıktıkları ıssız adada, orada daha önceden yaşayan ve yalnız olan kişinin de hayatını değiştirdiğini anlatmak istedim\" diye konuştu.

İKİNCİ OLAN SHAHRAM REZAEİ: KARİKATÜRÜMDE, TİMSAH İNSANI YİYEBİLİR ANCAK GÖÇMENLER İÇİN YAŞAM VERİYOR

Yarışmada çizdiği karikatürle ikinci olan Shahram Rezaei ise şunları söyledi: Bu yarışmada İran için ikincilik ödülü kazandım. Ben bu karikatürü, göçmenler için çizdim. Onların hakları için bir şey demek istedim. Karikatürde, timsah insanı yiyebilir ancak göçmenler için yaşam veriyor.

TÖREN ÖNCESİ ÇİZERLERLE, ÇOCUKLAR ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPTI

Ödül töreni öncesi, yarışmada dereceye giren karikatüristler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nde Yaratıcı Çocuklar Derneği\'nden genç çizerlerle bir araya gelerek, atölye çalışması yaptı.

Derneğin Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, 2006 yılından bu yana çocuklarla karikatür çalışmaları yaptıklarını söyledi. Çetindoğan \"Yarışmalar düzenliyoruz. Her sene genellikle bir temamız oluyor. Aydın Doğan Vakfı ile yaptığımız işbirliği ile uluslararası çizerlerle gençler bir araya geliyorlar. Çok büyük bir fırsat gençlerimiz için. Bu vesile ile Aydın Doğan Vakfı\'na, üst yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çocukların vizyonunun açılması yönünde çok büyük katkıları oluyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Atölye çalışmasından görüntüler

-Demet Sabancı Çetindoğan ile röportaj

-Candan Fetvacı\'nın açıklamaları

-Özel ödülü kazanan Fethi Gürcan Mermertaş\'ın açıklamaları

-Yarışma birincisi Ross Thompson ile röportaj

-Yarışmada ikinci olan Shahram Rezaei\'nin konuşması

-Hanzade Doğan Boyner\'in açılış konuşması

-Ödül töreni

-Genel ve detay görüntüler

30.11.2017 - 23.27 Haber Kodu : 171130194