DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

18.00

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Hürriyet Gazetesi İnşaat Kurultayı (Sign Of The City Awards)\" programına katılacak. Hilton Istanbul Bosphorus

14.30

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayicileri Derneği ile Otomotiv Sanayi Çalıştayı programına katılacak. JW Marriott Otel

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

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1- ÜSKÜDAR\'DA SERVİS MİNİBÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da, park halindeki okul servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Asiye Aykan ölürken, 51 yaşındaki Mehmet Yılmaztürk yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Asiye Aykan\'ın eşi Yılmaz Aykan\'ı gözaltına aldı.

ARACIN İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki okul servis aracındaki sürücüyle yanındaki kadına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sürücü Mehmet Yılmaztürk\'a 2 kurşun, yanındaki Asiye Aykan\'a ise 4 kurşun isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Yılmaztürk\'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asiye Aykan\'ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavileri yapılan yaralılardan Asiye Aykan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KADININ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Asiye Aykan\'ın eşi Yılmaz Aykan\'ı olayda kullanıldığı iddia edilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili polisin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Saldırının gerçekleştiği servis aracı

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Yaşanan hareketlilik

27.11.2017 - 20.32 Haber Kodu : 171127189

27.11.2017 - 21.32 Haber Kodu : 171127199

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2- BETON MİKSERİ 3 ARACA ÇARPIP YATAK ODASINA GİRDİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Kağıthane\'de bir beton mikseri park halindeyken kaymaya başladı. Önündeki iki araca çarptı ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ve evin duvarında hasar meydana geldi.

Olay, Harmantepe Mahallesi Dere Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisindeki bir inşaata beton dökmek için gelen beton mikserinin sürücüsü, aracı sokak içerisine park etti. Kısa bir süre sonra beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya doğru kaymaya başladı. Önce önünde park halinde bulunun iki araca çarpan mikser daha sonra evin demir parmaklıklarını yıkarak bir evin duvarına çarptı. Büyük gürültüyle mahalle sakinleri, sokağa döküldü. Kaza hemen polis ekiplerine bildirildi.

Kaza sırasında şans eseri kayan kamyonun önünde ve çevresinde kimsenin olmaması herhangi bir ölüm ve yaralanmaya neden olmadı. Kazada üç araçta maddi hasar oluşurken, evin duvarının bir bölümü de çöktü. Evi hasar gören Kerem Koç, \"Mikserin ikinci sefer bu şekilde eve girişi. Yaptırmazlarsa davacı olacağım. Allahtan ki annem evde yoktu. Evde olsaydı yaşlı kadın artık burada ne olurdu bilmiyorum. Annem normalde burada yatıyordu\" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan beton mikserinden detay görüntü

-Kaza yapan diğer araçlardan detay görüntü

-Mahalle sakinlerinde detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Duvarı çöken evden detay görüntü

-Mahalle sakinleri ile röportajlar

27.11.2017 - 18.50 Haber Kodu : 171127179

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(ÖZEL)

3- BETON MİKSERİNİN ARAÇLARA VE BİNAYA ÇARPMA SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)

Kağıthane\'de dün akşam saatlerinde bir beton mikseri yokuşta manevra yaparken henüz belirlenemeyen bir sebeple kaymaya başladı. Kayan araç önce iki araca ardından da bir evin yatak odasının duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ve evin duvarında hasar meydana geldi. Beton mikserinin evin yatak odasının duvarını yıkması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya doğru kayıyor. Park halindeki araçlara çarpan mikser, bir evin duvarına çarparak duruyor. Bu anlarda sokakta yaşanan panik de çevredeki güvenlik kameralarına yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Beton mikserinin kaymaya başlaması

-Araçlara çarpması

-Ardından duvara çarpması

-Vatandaşların koşuşturması

-Genel ve detaylar

28.11.2017 - 05.19 Haber Kodu : 171128004

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4- CEP TELEFONUNU ÇALAN KİŞİYE DİRENİNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Asıf Malik, hırsız olduğu belirtilen kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

Olay sabah saat 05.45 sıralarında Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi 2402 Sokak\'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Eve giren hırsız, Asıf Malik\'in cep telefonunu alarak çıktı. Malik,farkettiği hırsızı takip etmeye başladı. Asıf Malik, bir süre sonra yakaladığı hırsızdan cep telefonunu almaya çalıştı. Yaşanan boğuşma sırasında silahını çeken hırsız, Asıf Malik\'i kafasından vurarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Ağır yaralanan Malik, çevredekiler tarafından hemen Taksim İlkyardım Hastanesi\'ne kaldırıldı.Kafasından tek kurşunla vurulan Malik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada bir adet mermi kovanı buldu. Olayda hayatını kaybeden Asıf Malik\'in arkadaşı Faraz Khan, gece Asıf Malik\'in evine hırsızın girdiğini ve cep telefonunu alarak kaçtığını söyledi. Khan, Malik\'in cep telefonunu vermemek için hırsızla uzun süre boğuştuğunu ancak evden çıktıktan sonra hırsızın Malik\'i kafasından vurduğunu belirtti

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Boş kovandan görüntü

-Polis memuru güvenlik şeridi çekmesi

-Ölen kişinin arkadaşı ile röp.

-Genel ve detaylar

28.11.2017 - 07.12 Haber Kodu : 171128008

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5- GAZETECİYİ ŞEHİT EDEN DARBECİLERE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU



Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi\'nde, Çengelköy Polis Merkezi\'ni işgal etmeye çalışırken aralarında gazeteci Mustafa Cambaz\'ın da bulunduğu 8 kişiyi şehit eden darbecilerin soruşturması tamamlandı. 76\'sı tutuklu 103 şüphelinin yer aldığı iddianamede, tüm şüpheliler hakkında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan bin 318 sayfalık iddianamede Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy Polis Merkezi\'nin işgal girişiminde bulunulması ile Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy ve Beykoz\'da yaşanan olaylara yer verildi. İddianamede, eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar\'ın da aralarında bulunduğu 76\'sı tutuklu 103 şüpheli yer aldı. İddianamede darbecilerin söz konusu yerlerde kendilerine direnen gazeteci Mustafa Cambaz ile Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Murat Akdemir ve Osman Yılmaz\'ı şehit ettikleri kaydedildi. İddianamede; 16 kişi mağdur, 195 kişi de müşteki olarak belirtildi. Aralarında 39\'u rütbeli, 76\'sı tutuklu 103 kişi de şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldı. Tüm şüpheliler için, \"Anaysayı ihlal\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ile \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edildiği, aralarında vatandaş ve kolluk görevlilerinin de bulunduğu 135 kişinin, \"kasten öldürmeye teşebbüs\" suçuna maruz kaldığı, bunlardan 62\'sinin silahla vurularak yaralandıkları kaydedildi. İddianamede, çıkan olaylarda 33 vatandaşın hürriyetinin kısıtlandığı, 11 müştekinin \"kasten yaralamaya\" maruz kaldığı, 46 kişinin aracına ve iş yerine hasar verildiği belirtilerek, aralarında Çengelköy Polis Merkezi\'nin de bulunduğu 5 kamu binasına da hasar verildiği anlatıldı.

İddianamede, bazı şüpheliler hakkında da ayrıca \"kasten öldürme\", \"kasten öldürmeye teşebbüs\", \"kasten yaralama\", \"kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"mala zarar verme\", \"iş yeri dokunulmazlığı ihlali\" gibi suçlardan da çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Olayla ilgili geçilen görüntüler

27.11.2017 - 22.12 Haber Kodu : 171127200

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6- DOĞU PERİNÇEK ÇİN\'E GİTTİ

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE /İSTANBUL(DHA)

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin\'e gitti. Perinçek,Türkiye\'nin güvenlik alanında üretim ekonomisi için işbirliği ortaklığı sağlamak amacıyla Pekin\'e gittiğini, bir hafta sonra döndüğünde raporunu sunacağını belirtti.

THY\'ye ait bir uçakla Çin\'in başkenti Pekin\'e giden Doğu Perinçek, Atatürk Havalimanı\'nda düzenlediği basın toplantısında, \"Yarın orada olacağız. Gidiş sebebimiz Çin Halk Cumhuriyeti başkentinde Çin Halk Kominist Partisi tarafından dünya partileri ile yüksek düzey diyaloğu toplantısı düzenlendi. Dünyanın tüm ülkelerinden belli partiler davet edildi. Türkiye\'den Vatan Partisi ve duyduğumuz üzere Ak Parti davet edildi. Bu iki parti davet edilmiş bulunuyor. Bizde dünya partileri diyalog toplantısına katılacağız. Burada Türkiyemizin bağımsızlığı bütünlüğü güvenliği üretim ekonomisine geçişi noktasında dünyanın çeşitli ülkeleriyle ve başta Çin Halk Cumhuriyeti ile yeni nasıl işbirliği nasıl yapabiliriz? Yeni dayanışmalar geliştirebiliriz? Bu konuları görüşeceğiz. Aynı zamanda bu toplantı vesilesi ile Vatan Partisi görüşlerini tüm dünya kamuoyuna açıklayacağız\" dedi. Perinçek, Türkiye\'nin güvenlik alanında üretim ekonomisi için işbirliği ortaklığı sağlamak amacıyla Pekin\'e gittiğini, bir hafta sonra döndüğünde raporunu sunacağını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Doğu Perinçek arabadan iniş görüntüsü

-Doğu Perinçek röp

-genel ve detay görüntü

28.11.2017 - 01.15 Haber Kodu : 171128001