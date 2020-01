DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması"na katılacak.



1- BAŞBAKAN YILDIRIM: (MISIRDAKİ TERÖR SALDIRISI) 235 MASUM İNSAN HAYATINI KAYBETTİ, YÜZLERCE YARALI VAR. BU MUDUR İSLAMİYET, BU MUDUR İNSANLIK?

* Başbakan Binali Yıldırım:

\"Bizim hassas olduğumuz 3 tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi bölgesel milliyetçiliğe karşı olmak, ikincisi mezhepsel, dini milliyetçiliğe karşı olmak ve üçüncüsü de etnik milliyetçiliğe karşı olmak\"

\"Farklı farklı olabiliriz, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Arap, Türkmen, ne olursak olalım, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'mizdir, 81 milyon vatan evladı, milletimizdir. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağlayan en önemli, olmazsa olmaz özelliğimizdir\"

\"DEAŞ diye bir sapık örgüt, sözde İslam\'ı temsil ediyor\"

\"Bugün yine Mısır\'da bir camide Mevlasına dua ederken, namaz kılarken, insanların üzerine silahlarla bombalarla saldırdılar ve 235 masum insan hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Bu mudur İslamiyet, bu mudur insanlık?\"

\"Allaha şükür artık gençlerimiz geleceğini dağda değil, hayalleriyle gelecekte arıyorlar. Bizim bu konuda ülkemizin birliği, beraberliği ve milletimizin huzuru ve barışı için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir\"

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım\'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe\'deki Başbakanlık Ofisi\'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla akşam yemeği düzenlendi. Öğretmenlerle bir arada olmaktan eşi Semiha Yıldırım ile mutluluk duyduklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, \"24 Kasım Öğretmenler Günü\'nüzü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bugün, Millet Mekteplerinin açıldığı, Cumhuriyet\'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün de başöğretmenliği kabul ettiği günün yıl dönümüdür. O günlerden bugünlere , nice nesiller geçti. Hepsinde de siz öğretmenlerimizin emeği var, alın teri var, akıl teri var. Her dönemde çocuklarımız, gençlerimiz sizleri kendilerine örnek aldılar. Sizler, bilginin sürekli geliştiği günümüzde, kendinizi yenileyerek değişime ve gelişmeye öncülük

ettiniz, öncülük etmeye devam ediyorsunuz. Hiçbir meslek yok ki hayatımızda öğretmenlik kadar yer etmiş, iz bırakmış olmasın. Her şeyi, herkesi unutsak bile öğretmenlerimizi asla unutmuyoruz\" dedi.

\"TÜRKİYE, YERYÜZÜNÜN UMUDUDUR\"

Başbakan Yıldırım, kendisinin de üzerinde emeği bulunan bütün öğretmenlerine bugün vesilesiyle şükranlarını sunarak ellerinden öptüğünü ifade etti. Edebiyatçı yazar Nuri Pakdil\'in, Türkiye\'nin bir adının da umut olduğunu ifade ettiğini aktaran Yıldırım \"Türkiye, yeryüzünün umududur. Türkiye, bölgedeki mazlum ve masum insanların umududur. Haksızlık karşısında herkes sussa da Türkiye susmuyor, susmayacak. Öğretmenlerimizden bu ülkenin çocuklarına, Türkiye\'nin yeryüzündeki mazlumlar ve bütün insanlık için ne anlama geldiğini özellikle anlatmanızı istiyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve aziz Türk milleti, sadece bizim istiklalimizin öncüsü değil, aynı zamanda mazlum milletlerin de ilham kaynağıdır. Ülkemizin gidişatı için kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Türkiye emin ellerdedir, doğru istikamettedir.\"

\"BİZ GELECEĞİMİZİ GENÇLERE EMANET EDECEĞİZ\"

Çocukları hızla değişen dünyaya uyumlu hale getirecek bilgi, donanım ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmenin öğretmenlerin elinde olduğunu belirten Yıldırım, \"Bu, hayati derecede önemli bir meseledir çünkü biz geleceğimizi gençlere emanet edeceğiz. Gençlerimiz geleceğimizdir. Bugün onların nüfusu ülkemizin nüfusunun yüzde 100\'ünü oluşturmuyor ama gelecekte yüzde 100\'ü onlardan oluşacak. İşte 2002\'den bugüne bu şuurla hareket ettik, yeni nesillerimizi, yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük çabalar sarf ettik.\" ifadelerini kullandı. Hükümet olarak bütçede en büyük payı 2002\'den beri hep eğitim ayırdıklarını vurgulayan Yıldırım, \"2002\'de 11 milyar lira olan Milli Eğitim bütçesi, geçtiğimiz yıl, yani bu içinde bulunduğumuz yıl, 122 milyar, önümüzdeki yıl 134 milyar seviyesine çıktı. Neredeyse 12 kat artıştan bahsediyoruz.\" dedi.

\"BİZİM HASSAS OLDUĞUMUZ 3 TANE KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR\"

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıktığını, yeni bir müfredatın oluştuğunu, farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açan düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlatan Yıldırım, okullarda Kur\'an ve siyer derslerinin de verilmeye başlandığını ifade ederek, şöyle konuştu: \"Türkiye\'de terörü sona erdirmenin yolu, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesidir. Bizim hassas olduğumuz 3 tane kırmızı çizgimiz

var. Birincisi bölgesel milliyetçiliğe karşı olmak, ikincisi mezhepsel, dini milliyetçiliğe karşı olmak ve üçüncüsü de etnik milliyetçiliğe karşı olmak. Farklı farklı olabiliriz, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Arap, Türkmen, ne olursak olalım, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'mizdir, 81 milyon vatan evladı, milletimizdir. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağlayan en önemli, olmazsa olmaz özelliğimizdir.\"

\"BUGÜNE KADAR 3 MİLYAR CİVARINDA DERS KİTABINI ÖĞRENCİLERİMİZE DERS YILI BAŞINDA ÜCRETSİZ DAĞITTIK\"

Başbakan Yıldırım, geçen 15 yılda eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, 300 bine yakın yeni dersliği eğitim camiasına kazandırdıklarını, derslik başına düşen öğrenci sayısında iyiye gittiklerini vurguladı. 2019 yılı sonunda büyük bir engel olmazsa tekli öğretime geçilmiş olacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: \"Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını bildiğiniz gibi kaldırdık. Meslek liselerinde uygulanan farklı katsayı adaletsizliğine son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini her zaman önemsedik. Bugüne kadar 3 milyar civarında ders kitabını öğrencilerimize ders yılı başında ücretsiz dağıttık. Bunları bizim öğrencilik yıllarımızda hayal bile edemezdik. Ortaokula başladığımız 67 senesinde ihtiyacımız olan kitapların tamamını temin edinceye kadar sene biterdi. Hiçbir zaman bütün kitapları aynı anda temin etmemiz mümkün değildi. Bugün çok şükür öğrencilerimiz kitaplarını masalarının üzerinde buluyor ve ilk günden eğitime hazır olarak okullarına başlıyorlar. Eğitimde teknolojiyi de ıskalamadık. Bilişim sınıfları, etkileşimli tahta, tablet bilgisayarlar, geniş bant internet bağlantıları, Fatih Projesi modern eğitim araçlarının önde gelen

hizmetleridir ve bunları öğrencilerimizle siz değerli öğretmenlerimizle buluşturduk. Sizleri perişan eden o tebeşirli kara tahtadan şimdi akıllı tahtaya geçiş yaptık. Artık okullarımızda internete bağlanan, dijital dev ekranlara sahip tahtalarımız var.\"

\"GENÇLERİMİZ GELECEĞİNİ DAĞDA DEĞİL, HAYALLERİYLE GELECEKTE ARIYORLAR\"

2 yıl önce terörle mücadelede, terör örgütlerinin kandırarak, aldatarak dağa çıkardığı çocuk sayısı, genç sayısı 600\'lerdeyken bu sene bu sayının 5\'e indiğinin altını çizen Yıldırım, \"Allaha şükür artık gençlerimiz geleceğini dağda değil, hayalleriyle gelecekte arıyorlar. Bizim bu konuda ülkemizin birliği, beraberliği ve milletimizin huzuru ve barışı için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir\" şeklinde konuştu.

\"235 MASUM İNSAN HAYATINI KAYBETTİ, YÜZLERCE YARALI VAR. BU MUDUR İSLAMİYET, BU MUDUR İNSANLIK?\"

Sadece bir terör örgütü değil, Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele veren bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, \"Bölücü terör örgütü diğer yanda DEAŞ diye bir sapık örgüt, sözde İslam\'ı temsil ediyor. Ama insanları gözünü kırpmadan öldürüyor. Bugün yine Mısır\'da bir camide Mevlasına dua ederken, namaz kılarken, insanların üzerine silahlarla bombalarla saldırdılar ve ve 235 masum insan hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Bu mudur İslamiyet, bu mudur insanlık? Bu vesileyle bu olayda hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ve ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ve 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminde şehit olan öğretmenlerimize ve öğretim görevlilerimize Allahtan rahmet diliyorum\" diye konuştu.

2- TEHLİKELİ MOTOSİKLET ŞOVLARIYLA TANINAN \"TURKSTUNT MURAT\" TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

* Motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketlerle tanınan \"Turkstunt\" lakaplı Murat Erdoğan, motosikletiyle ilerlerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

* Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

* Erdoğan\'ın tehlike dolu şovları sosyal medyada binlerce kez izlenmişti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Motosikletle yaptığı tehlikeli şovlar nedeniyle \"Turkstunt\" lakabıyla tanınan Murat Erdoğan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Motosiklet sürüş teknikleri eğitimi veren ve tek teker üzerinde yaptığı akrobatik hareketler nedeniyle \"Turkstunt\" lakabıyla tanınan Murat Erdoğan (37) öncek akşam D100\'de Ankara yönüne motosikletiyle ilerliyordu. Kartal mevkiinde Murat Erdoğan\'ın motosikletine arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Erdoğan\'a ilk olarak yoldan geçen bir doktor ilk müdahalede bulundu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri de Murat Erdoğan\'a müdahalede bulundu. Ancak tüm müdahalelere rağmen Erdoğan hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Volkan K. bir süre olay yerinde bekledikten sonra Erdoğan\'ın hayatını kaybetmesi üzerine yanındaki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Polis kaçan sürücü ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Murat Erdoğan\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin soruşturması sürüyor.

3- TEM\'İ KİLİTLEYEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

* TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

* Kamyon, önünde giden otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil iki farklı araca çarparak durdu. Kaza sonrası hafriyat kamyonunun çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, TEM Otoyolu\'nda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde, Mahmutbey gişelerinden yaklaşık 3 kilometre sonrasında gece saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonu sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden ve içinde 2 kişinin bulunduğu 59 UJ 357 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil de seyir halindeki 2 farklı araca çarparak durdu. Kazaya karışan diğer 2 otomobilin sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Hafriyat kamyonunun çarptığı araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yoldan geçen sürücüler, hafriyat kamyonunun çaprtığı araçta bulunan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralıların ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

TEM OTOYOLU\'NDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeride düşürerek araç akışını kontrollü olarak sağladı. Hafriyat kamyon sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yol bakım ekipleri de otobanda kumlama çalışması yaparak yolu temizledi. Polis ekiplerinin tek şeride düşürdüğü yol daha sonra tamamen açıldı.

Kaza sonrası polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

4- KADIKÖY\'DE KADINLAR EYLEM YAPTI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi Kadıköy\'de toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti.

İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, 20.00\'de Süreyya Operası önünde toplandı. Kadın Meclisleri Gelecek, Şiddet Bitecek pankartı açan kadınlar, Khalkedon Meydanı\'na doğru yürüyüşe geçti. Sık sık sloganlar atan grup, yürüyüş boyunca cinayete kurban giden kadınların ismini söyledi. Khalkedon Meydanı\'na gelen kadınlar adına burada basın açıklaması okundu.

Kadın Meclisleri\'nden Mine Doğru\'nun okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde kadınlara yönelik her türlü şiddetin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Kadın Meclisleri\'ni oluşturan toplumun her kesiminden kadınlar olarak; tüm kadınları, kadına yönelik her türlü şiddete karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet; kadın cinayetleri ile sonuçlanabiliyor. Yasaların uygulanmaması, cezasızlığın varlığı, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar gibi sistemli politikalar sonucu kadına yönelik şiddet artıyor. 2016 yılında 338 kadın öldürüldü. 2017\'nin ilk 10 ayında ise kadın cinayetleri 337\'ye ulaştı. 40 kadın cinayeti olan Ekim ayı, şu ana kadar en yüksek kadın cinayetinin işlendiği ay oldu. Bu bir tesadüf değil. Kadınların kazanılmış haklarına saldıran, \'Laiklik\'e ve \'Medeni Kanun\'a aykırı olan \'Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi\' veren yasanın meclisten geçmesi ile, kadınlara yönelik şiddetin artışı paralellik gösteriyor. Oysa kadın cinayetlerinin azaldığı tek yılın Koruma Kanunu 6284\'ün yasalaşma süreci olan 2011 yılı olduğunu unutmayalım. Kadınların şiddete karşı artık yasal güvencesinin olacağının duyulması bile kadına yönelik şiddeti azaltıyor

Okunan basın açıklamasının ardından kadınlar, yarın Taksim\'de yapılacak eylemde buluşmak üzere meydandan ayrıldı.

5- ESENYURT\'TA SOKAĞA BIRAKILAN PLAKASIZ LÜKS OTOMOBİLDE YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Esenyurt\'ta sokak arasına bırakılan plakasız lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de detaylı olay yeri çalışması yaptı.

Olay, Esenyurt, Balıkyolu Mahallesi\'nde gece saat 04:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 512 Sokak üzerinde park halinde duran lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinleri alev alev yanan aracı görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık çalışma yaparak yanan aracı tamamen söndürürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası lüks araç kullanılamaz hale geldi.

OTOMOBİLİN PLAKALARI BAŞKA YERDE BULUNDU

İtfaiye ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından polis ekipleri araç üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Otomobilin üzerinde plakalarının olmadığını gören polis ekipleri sokak üzerinde arama yaptı. Bir süre sonra araca ait olduğunu düşünülen plakalar sokak kenarındaki dere yatağında bulundu. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aşağı inerek atılan plakaları alarak polise teslim etti. Polis ekipleri yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde delil aradı ve şüpheli gördüğü cisimleri önce numaralandırdı daha sonra da tek tek fotoğrafladı. Ardından bu cisimler kavanozlara koyularak muhafaza altına alındı. Polis ekipleri mahalle sakinlerinden araç hakkında bilgi aldı. Yanan aracın sokak üzerine nasıl ve kimler tarafından bırakıldığını tespiti çalışma başlatıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

