DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.00

- Cumhurbaşkanı Recep Tayiip Erdoğan Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı\'nda. Yenikapı Etkinlik Alanı.

10.00

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı Banliyö Hatları\'nda incelemede bulunacak

Marmaray Maltepe Şantiyesi

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- MALTEPE\'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

* Sohbet ettiği masadakilere kurşun yağdırdı

Haber-Kamera:Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

Maltepe\'de, bir kafede çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Polis, olayın ardından yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, Altıntepe Turgut Özal Bulvarı\'nda saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nurullah Yeşilada, Mehmet Karakulak, Adem Yeşiltaş ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi kafede oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, masada oturanlarla kısa bir süre konuştuktan sonra dışarı çıktı. Kafenin önünde belindeki tabancayı çıkaran kişi, tekrar içeri girdi ve masadakilere doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu; Nurullah Yeşilada, Mehmet Karakulak ve Adem Yeşiltaş ağır yaralanırken, masadaki dördüncü kişi kaçarak kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu.

Saldırgan olayın ardından yaya olarak kaçtı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Nurullah Yeşilada\'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Karakulak ile Adem Yeşiltaş ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karakulak da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ameliyata alınan Adem Yeşiltaş\'ın ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, çevik kuvvet polisi de destek verdi. Savcı ve olay yeri polisinin yaptığı incelemenin ardından Nurullah Yeşilada\'nın cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş soruşturma başlatırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Polisin inceleme yapması

- Detaylar

10.11.2017 - 22.44 Haber Kodu : 171110287

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2- KARAKÖY\'DE OTOMOBİL TRAMVAY YOLUNA GİRDİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)

Karaköy\'de, bir otomobil sürücüsü yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Otomobilin bakım çalışması yapılan alanda rayda asılı kalması nedeniyle, yaklaşık 45 dakika boyunca tramvay seferleri yapılamadı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Karaköy tramvay durağında meydana geldi. Otomobiliyle, Kabataş\'tan Eminönü yönüne ilerleyen sürücü, yanlışlıkla tramvay yoluna girdi. Tramvay yoluna girdiğinin farkında olmayan sürücü ilerlemeye devam ederken, otomobil, bakım çalışması yapılan alanda raylara asılı kaldı. Sürücü, otomobili raylardan kurtarmak için manevra yapmaya çalışırken, sağ lastik patladı.

Otomobilin, rayların ortasında hareket kabiliyetini kaybetmesi nedeniyle, her iki yönde de tramvay seferleri durduruldu. Otomobilin çekici yardımıyla çekilmesinin ardından yaklaşık 45 dakika sonra seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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- Tramvay yolundan görüntüler

- Aracın görüntüsü

- Aracın kaldırılması

- Detaylar



10.11.2017 - 22.15 Haber Kodu : 171110286

10.11.2017 - 22.50 Haber Kodu : 171110288

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3- İSTANBUL\'DA ASAYİŞ OPERASYONU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul\'da \"Yeditepe Huzur\" adı altında asayiş denetimi yapıldı. İl genelinde 5 bin polisin katılımıyla 200 noktada yapılan denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişileri ve araçları aradı.

İstanbul genelinde 200 noktada saat 20.00\'de başlatılan asayiş denetimine, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz polisi ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis katıldı. Operasyonda şüpheli görülenlerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda, araçların trafik kontrolleri de yapıldı.

ARAÇLAR VE KİŞİLER DİDİK DİDİK ARANDI

Mecidiyeköy ve Fatih\'te şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araç sürücülerine ve yolculara üst araması yapıldı. Durdurulan araçlar ise polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

33\'ÜNCÜSÜ YAPILAN DENETİMLERİN BİLANÇOSU...

Denetimlerde toplamda 782 bin 825 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan 3 bin 356 kişi yakalandı. 194 bin 420 adet aracın sorgusunun yapıldığı denetimlerde, 2 bin 815 araç trafikten men edildi. Toplamda 17 bin 399 iş yeri denetlenirken eksiği bulunan 1336 iş yerine işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 15 kilo 138 gram narkotik madde ve 6 bin 919 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca ruhsatı olmayan 97 kuru sıkı ve 413 silaha el konuldu. Eksiği bulunan araçlara toplamda 5 milyon 430 bin 892 lira para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü

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(FATİH)

- Polis ekiplerinin asayiş uygulaması

- Aranan araçlar

- Polisin önlemi

- Trafik polislerinin incelemesi

- Vatandaşlar ile röp

- Genel ve detaylar

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(MECİDİYEKÖY)

-Kontrol noktasından genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polisin şüpheli araçları çevirmesi

-Durdurulan araçlardaki kişilerden detay görüntü

-Polislerin üst araması yapması

-Polislerin araçları araması

-Polis helikopterinden detay görüntü

-Kişilere GBT yapılması

-Genel ve yakın detaylar

10.11.2017 - 21.26 Haber Kodu : 171110279

10.11.2017 - 22.08 Haber Kodu : 171110284

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4- BAYRAMPAŞA\'DAKİ AVM\'DE YAKALANAN 4 DEAŞ\'LI TUTUKLANDI

* Bayrampaşa\'da bir AVM\'nin otoparkına bırakılan bombalı araçla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 4 kişi tutuklandı.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Bayrampaşa\'da bir AVM\'de araçlarında bomba bulunan 6 DEAŞ\'lı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 4\'ü tutuklandı, 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\", \"Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

BOMBALI EYLEM ENGELLENDİ

Savcılığın sevk yazısında, DEAŞ adına İstanbul\'da büyük bir eylem hazırlığı içinde olan 4 şüphelinin, 27 Ekim tarihinde Bayrampaşa\'da bulunan ve İstanbul\'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan AVM\'nin emanet dolabına imal ettikleri bombayı sakladıkları, bir gün sonra da bu kez söz konusu AVM\'ye bomba yüklü motosiklet ve araçla geldikleri ancak eylemi gerçekleştiremeden polislerin yaptıkları operasyon sonucu yakalandıkları anlatıldı.

SALDIRIYA GİDERKEN ÇOCUKLARINI BAKICIYA BIRAKMIŞLAR

Sevk yazısında soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu iki şüphelinin ise, eylem saatlerinde 4 DEAŞ\'lının çocuklarına baktıkları kaydedildi. Bu kişilerin de terör örgütüne yardım ettikleri vurgulandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

10.11.2017 - 18.15 Haber Kodu : 171110264

