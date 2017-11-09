DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.00/11.00

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haliç Kongre Merkezi\'nde 3. Global Satshow etkinliğine katılıyor. Arslan, Conrad İstanbul Bosphorus Otel\'de Türk Keneşi Haberleşme Bakanları Toplantısı\'na iştirak edecek.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CADDEDE ÇALIŞMA YAPAN EKİPLER, NATO PETROL BORU HATTINI DELDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL /İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Sancaktepe\'de caddede EDS yapımı için kazı çalışması yaptığı sırada caddeden geçen NATO petrol boru hattını deldi. Olayın ardından cadde araç trafiğine kapatılırken, saatlerce akan akaryakıt caddeyi kapladı. Ekiplerin yakıtı kesmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında Selehattin Eyyübi Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye EDS yapmak için çalışma yapan İBB\'ye bağlı ekipler yolu kazmaya başladı. Kazı sırasında caddeden geçen NATO petrol boru hattını delindi.

CADDE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Borunun delinmesi nedeniyle yola akan yakıt tüm caddeyi kapladı. Çalışma yapan ekipler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri caddeyi ve caddeye çıkan yolları trafiğe kapatırken araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. İtfaiye araçları ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi. Dışarı akan yakıtı kesmek için ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Boru atlayan çalışma alanı

Borunun patlamasına sebep olan iş makinası

İtfaiye ekipleri

Belediye ekipleri

Polisin yolları kapatarak güvenlik önlemi alması

Belediye işçilerinin çalışması

Yollara akan mazot

Genel ve detaylar

09.11.2017 - 05.29 Haber Kodu : 171109004_

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2- SÖZCÜ MUHABİRİ GÖKMEN ULU CEZAEVİNDEN ÇIKTI

- ULU İLE OĞLUNUN BULUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

* Serbest bırakılan Sözcü muhabiri Ulu:

Mapus yata yata bitti, başım öne eğilmedi

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Sözcü Gazetesi\'ne yönelik davada tutuklu yargılanan gazetenin muhabiri Gökmen Ulu, hakkında verilen tahliye kararının ardından Silivri Cezaevi\'nden çıktı.

Sözcü Gazetesi\'ne yönelik soruşturma kapsamında 174 gündür tutuklu yargılanan gazete muhabiri Gökmen Ulu hakkında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden çıktı. Ulu\'yu karşılamaya eşi Burcu Ulu, oğlu Ege Efe, babası ve aralarında Sözcü çalışanlarının da bulunduğu yakınları geldi.



OĞLU EGE İLE HASRET GİDERDİ

Gökmen Ulu, saat 21.00 sıralarında cezaevi aracı ile Kınalı gişelere getirilerek serbest bırakıldı. Ulu\'yu ilk olarak oğlu Ege Efe karşıladı. Baba oğul hasretlerini yerde sarılarak giderirken, Ulu\'nun eşi, babası ve oğlu gözyaşlarını tutamadı.

\"SÖZCÜ DAVASI TÜRKİYE\'NİN VİCDANINI YARALADI\"

Gökmen Ulu serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada, \"Ben bu 174 günü basın ve ifade hürriyeti, adalet ve demokrasi mücadelemizin bir bedeli olarak niteliyorum. Elbette, daha Türkiye\'nin kat etmesi gereken çok mesafe var. Bunu bir umut damlası olarak görüyorum. Gazetecilerin, gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanması ve gazetelerin baskı altına alınması o ülkede adalet ve demokrasinin can çekiştiğinin en bariz göstergesidir. Türkiye\'nin bu utançtan kurtulması gerekiyor. Bu yarayı sarması gerekiyor. Özellikle bizim davamız, Sözcü Davası Türkiye\'nin vicdanını yaraladı. Bu vicdanı yaralayan hasarları gidermek gerekir. Dosya ile birlikte bu yaraları kapatmak gerekir. Bunu bekliyor ve umuyoruz\" dedi.

\"BİR GAZETECİ OLARAK DOĞRULARI DOS DOĞRU SÖYLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİM\"

Gökmen Ulu, konuşmasına şöyle devam etti: Türkiye\'nin acilen normalleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye\'nin bütün renklerinin el ele tutuşması çok büyük önem taşıyor. Artık bu gerilim, ayrıştırma politikalarının bir kenara bırakılması gerekiyor. Halk yoruldu. Halkımız adalet, Cumhuriyet, demokrasi, barış ve özgürlükler ekseninde onurlarını birleştirmektedir. Mapus yata yata bitti. Başım öne eğilmedi. Şerefimle girdiğim bu zindandan şerefimle çıkıyorum. Bir gazeteci olarak doğruları dos doğru söylemeyi sürdüreceğim. Mustafa Kemal\'in takipçisi olarak Atatürk\'ün açtığı aydınlık yolda yürümeye devam edeceğim.

Görüntü Dökümü:

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-Ulu\'nun oğluna sarılması

-Yerde kucaklaşmaları

-Babasına ve eşine sarılması

-Ulu\'nun açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

08.11.2017 - 21.22 Haber Kodu : 171108230

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3- ABDULLAH GÜL: SURİYE\'YE KARŞI BAŞLATILAN SİLAHLI MÜCADELENİN BİR ÇIKIŞ STRATEJİSİ YAPILMADI

Haber: Enver ALAS / İstanbul DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, \"Suriye\'ye karşı başlatılan silahlı mücadelenin bir çıkış stratejisi yapılmadığı için, dengeler iyi hesaplanmadığı için, neticede bugünkü büyük siyasi boşluk, perişan durum ortaya çıkmıştır. Çok iyi tanıdığımız şehirler Şam, Halep gibi bakmaya kıyamayacağınız şehirler yerle bir olmuştur. Onun için dış politikada bilgi, tecrübe ve geleceği öngörmek için analiz çok önemlidir\" dedi.

Abdullah Gül, Cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından bu yıl 9\'uncusu düzenlenen \'Diplomat Okulu\' programının açılışına katıldı. Gül\'ün burada yaptığı konuşmanın görüntüleri paylaşıldı.

Abdullah Gül konuşmasında, eğitimden yakın dünya tarihine, diplomasi ve Türkiye\'nin güncel dış politikası konularına kadar bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Devletlerin çok önemli sorumluluk alanlarından birisinin dış politika olduğunu belirten Gül, dış politikayı bunu yürütenlerin milli menfaatleri, çıkarları en iyi şekilde korumaları gerektiğini vurguladı.

\"CUMHURBAŞKANI OLDUĞUM DÖNEMDE ÜNİVERSİTELERE BİR YAZI GÖNDERDİM\"

Bugün dünyada yaşanan birçok olayda sorunun kaynağının 1. Dünya Savaşı\'na uzandığını belirten Gül, \"İşte bu savaştan sonra ortaya o kadar önemli olaylar ortaya çıktı ki, bunların acılarını hala yaşıyoruz. 2010 yılında Cumhurbaşkanı olduğum dönemde üniversitelere bir yazı göndererek dedim ki; \'Birinci Dünya Harbi\'nin 100. Yıl dönümü geliyor. Dolayısıyla şimdiden ciddi projeler yapın, hazırlıklar yapın, konferanslar düzenleyin.\' Maalesef 2014 - 2017 yılları arasında çok az sayıda yayın gördüm, ama yurt dışına gittiğimde kitapçılara girdiğimde, özellikle son bir iki sene içinde bütün raflar, Birinci Dünya Harbi ile ilgili kitaplarla dolu. Tabi ki hiçbir şey için geç değil. Eminim ki Türkiye\'de de birçok çalışma yapılıyor\" diye konuştu.

\"BAŞTA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE ...\"

Bu yıl Cumhuriyet\'in 94. yıldönümünü hep beraber kutlandığını aktaran Abdullah Gül, \"1923\'te Cumhuriyet\'e geçerek yeni bir nizamı bu topraklarda gerçekleştirmiş olduk. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, o zamanki bütün Türk komutanlarını, devlet adamlarını rahmetle anıyorum\" diye konuştu.

\"DIŞ POLİTİKA ÖNCE EVİNDE BAŞLAR\"

Abdullah Gül, bir ülkenin mutlu ve güçlü olabilmesi için güçlü bir demokrasisinin, güçlü bir ekonomisinin ve çok sağlam doğru bir dış politikanın muhakkak yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

\"Eğer bir ülkede bunlar söz konusu değilse o ülkede karışıklıklar olur, bir ileri gidersiniz bir geri gelirsiniz, zaman büyük mücadelelerle geçer ve gider. Onun için demokrasi dediğimde, hukukun üstünlüğü dediğimde, evrensel standartlar da almamız lazım. Dış politikada da bu böyledir. Dış politikasının güçlü olabilmesi için, bir ülkenin önce evinin içinin düzenli olması lazım. Evinin içi düzenli olmayan bir ülkenin, çok güçlü bir dış politika güdebilmesi mümkün değildir. Onun için hep, \'dış politika önce evinde başlar\' derler.\"

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

11. Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasında Irak ve Suriye\'de yaşanan savaşlara da değindikten sonra, Türkiye\'nin Avrupa Birliği(AB) ile olan ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

\"BİZİ YÜZDE 5, YÜZDE 6 BÜYÜMELER KURTARMAZ\"

Gül, \"Bugün hangi Avrupa ülkesine giderseniz gidin hala ekonomilerinin, bilim, kültür, sanatlarının ne kadar ilerde olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla onların ekonomik büyüme rakamları bazen küçük oluyor. Bunun bizi aldatmaması lazım. Yapacağı yol kalmamış, yapacağı baraj kalmamış, şehirlerinin hepsini güzel yapmış, köylerin hepsi şehir gibi köyler haline gelmiş. Tabi ki, bu ülkelerin ekonomik büyümeleri daha yavaş olacaktır. Ama bizim gibi ülkelerin yapacakları hala çok. Bizde hala köylerimize mahallelerimize bakın, şehirlerimizin birçoğuna bakın, bizim gece gündüz çok çalışmamız gerekiyor. Bizi yüzde 5, yüzde 6 büyümeler kurtarmaz. Bizim çok daha fazla geleceğimize konsantre olmamız gerekiyor\" dedi.

\"KENDİMİZ BU FASILLARI FİİLİ OLARAK AÇIP KAPAYABİLİRİZ\"

Zaman zaman Avrupa\'da çok yanlış, öngörüsüz liderler çıktığını belirten Abdullah Gül, bu liderlerin Türkiye\'ye karşı önyargılı olduklarını ve Türkiye ile bu müzakere sürecini hep tıkadıklarını dile getirdi. Gül, \"Biz kendimiz bu fasılları fiili olarak açıp kapayabiliriz. Bu kuralları adapte ettiğimizde, demokratik, hukuki, ekonomik, mali kurallarımızın standartlarını yükselttiğimizde Türkiye tabi ki, daha güçlü hale gelecek. Daha güçlü olan Türkiye ile herkes doğal olarak daha çok işbirliği yapmak isteyecek. Bugünlerde doğrusu bunun çok zayıfladığını görüyorum ve bunların tekrar yerli yerine konmasının Türkiye\'nin çıkarına olduğuna inanıyorum\" şeklinde konuştu.

\"DİPLOMASİ BİR KRİZİ ÇÖZMEK DEĞİL ESASEN KRİZİN ÇIKMASINA FIRSAT VERMEMEKTİR\"

11. Cumhurbaşkanı Gül, diplomasinin iç politikadan farklı olduğunu, dış politikada hamaset, retorik, hesapsız konuşmaların hiçbirinin olmadığının altını çizdi. Gül, \"Diplomasi bir krizi çözmek değil esasen krizin çıkmasına fırsat vermemektir. Yangın çıktıktan sonra yangını söndürmek bir başarı diye övünebilirsiniz ama önce yangına sebep verenleri sorgulamak gerekir. Dolayısıyla diplomasi bir problemi önce görür, radarına alır, burada bir problem oluşuyor der, bir felaket geliyor der ve hemen onun tedbirini alır. Görüşmeler diyalogla, uzlaşmayla olur. Bütün çarelere başvurulur ve o problem ortaya çıkmadan çözülür. Yoksa problem sıcak problem haline geldiğinde o zaman güç kullanmak kaçınılmazdır\" dedi.

\"BUGÜN SURİYE\'DE YAŞANAN FELAKET NEDİR?\"

\"Diplomasi eğer zayıfsa, devrede değilse birdenbire sıcak problemle karşı karşıya kalırsınız ve güç kullanmak zorunda kalırsınız\" diyen Abdullah Gül, \"Bugün Suriye\'de yaşanan felaket nedir? Suriye gibi Irak\'a da böyle girilmiştir. Uluslararası meşruiyet olmadan, BM Güvenlik Konseyi\'nin kararı olmadan Amerika mecbur etmiştir ve koalisyonla o saldırıyı yapmıştır. Suriye\'ye karşı başlatılan silahlı mücadelenin bir çıkış stratejisi yapılmadığı için, dengeler iyi hesaplanmadığı için neticede bugünkü büyük siyasi boşluk, perişan durum ortaya çıkmıştır. Çok iyi tanıdığımız şehirler Şam, Halep gibi bakmaya kıyamayacağınız şehirler yerle bir olmuştur. Onun için dış politikada bilgi, tecrübe ve geleceği öngörmek için analiz çok önemlidir\" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül, konuşmasının ardından Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Burak Küntay\'ın moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Görüntü Dökümü:

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-Abdullah Gül\'ün açıklamaları

08.11.2017 - 21.45 Haber Kodu : 171108231

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4- AVUKAT SELÇUK KOZAĞAÇLI GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde gözaltına alınan Kozağaçlı\'nın, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Kozağaçlı\'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve operasyon kapsamında başka kişilerin de olup olmadığı ise öğrenilemedi.

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5- SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Rus Donanması\'na ait 127 borda numaralı \'Minsk\' İstanbul Boğazı\'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı.

Rus Donanması\'na ait 127 borda numaralı \'Minsk\' isimli savaş gemisi, saat 16.30\'da İstanbul Boğazı\'ndan giriş yaptı. Geminin geçişine Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Savaş gemisinin ön ve arka kısmından silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Geminin güvertesinde ise askerlerin boğazın kıyısını izleyip fotoğraf çekti. Güvenlik önlemleri altında boğazı geçen gemi yaklaşık 1,5 saatte Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Rus savaş gemisinin FSM Köprüsünün altından geçişi

-Geminin ön kısmındaki nöbet tutan askerlerden detay görüntü

-Geminin arka kısmındaki askerlerden detay görüntü

-Kıyıyı izleyen ve fotoğraf çeken askerlerden detay görüntü

-Gemiden genel ve yakın detaylar

08.11.2017 - 18.04 Haber Kodu : 171108207



