DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi\'nde \"Yeni AKM Projesi\"nin tanıtımını gerçekleştirecek



11.00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü imza törenine katılacak.

- İstanbul\'da 10 Aralık 2016\'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39\'u emniyet mensubu, 46 kişinin hayatını kaybettiği, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin dava bugün başlıyor

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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BAKIRKÖY\'DE YIKIM GERGİNLİĞİ

- Yıkıma engel olmak isteyenlere polis müdahale etti

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Bakırköy Belediyesi\'nin yıkım kararı aldığı Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.

Bakırköy Belediyesi, Ataköy Mahallesi\'nde Rio De Jenerio Caddesi üzerinde 1989 yılından itibaren hizmet veren Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nin kaçak olduğu gerekçesiyle 3 Kasım\'da yıkım kararı aldı. Tesislerin yıkılacağını öğrenen bazı vatandaşlar saat 00.30 sıralarında tesislerin önünde toplandı. Toplanan vatandaşlar tesisin yıkımını engellemek amacıyla araçlarını tesisin önüne park etti. Yıkım için saat 02.00 sıralarında iş makinalarıyla tesislere gelen belediye ekipleri ile yıkıma engel olmak isteyen grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken polis ekipleri gruba müdahale etti. Bu sırada bazı vatandaşlar ise yıkımı engellemek amacıyla tesislerin içerisinde bulunan restorana giren kapıyı kilitledi. Grup üyeleri polisin ısrarına rağmen kilitledikleri kapıyı açmadı ve önüne sandalye, masa koydu. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ekipleri kapıyı kırarak içeride bulunan vatandaşları dışarı çıkardı. Müdahalenin ardından polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, belediye ekiplerinin çekici yardımıyla tesislerin önündeki araçları kaldırmasıyla saat 03.00\'te yıkım başladı. Bu sırada tesislerin içerisinde dükkanı bulunan kişiler gözyaşlarına boğuldu. Polisin güvenlik önlemleri altında devam eden yıkımın sabah saatlerine kadar sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Tesislerden genel görüntü

-Toplanan gruptan görüntü

-Tartışmadan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polisin müdahalesi

-Yıkım\'dan görüntüler

-Ağlayan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

06.11.2017 - 02.42 Haber Kodu : 171106013

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2 - FATİH\'TE BABA DEHŞETİ: 9 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Fatih\'te, 9 yaşındaki oğlu Yiğitcan T.\'yi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Nezir T. gözaltına alındı. Nezir T.\'nin ilk ifadesinde cinnet getirerek çocuğunu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Baba Nezir T. sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, Fatih\'te İtfaiye Caddesi Çinili Odalar Sokak üzerinde bulunan evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis, 9 yaşındaki Yiğitcan T.\'nin bıçaklanarak öldürülmüş halde cesedini buldu. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis incelemesi sürerken cinayetin baba Nezir T. tarafından işlendiği ileri sürüldü. Baba Nezir T.\'nin adı öğrenilemeyen çocuğunun annesi ile boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları, çocuğun babası ile kaldığı, annenin bugün oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı, bu sırada baba Nezir T.\'nin anneyi telefonla arayarak, \"Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al\" dediği ileri sürüldü. Baba Nezir T.\'nin evden çıkarken komşulara, \"Çocuğu öldürdüm annesine haber verin\" dediği iddia edildi.

Adını vermek istemeyen bir kadın komşuları, \"Mahkemeye verdi. Dün savcılık izin vermiş. Çocuğunu verdi annesi teslim etti. Bugün alacaktı, çocuğu öldürmüş. Annesi 1 ay önce mahkemeye verdi. Annedeydi çocuk. Babası tarafından öldürülmüş.\" dedi.

Polis olay yeri inceleme ve savcılık incelmesinin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

BABA YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis, baba Nezir T.\'yi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'ne götürülen Nezir T. sorguya alındı. Nezir T.\'nin ilk ifadesinde, cinnet getirerek cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Nezir T. Fatih Asayiş Büro Amirliği\'nden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çekilen güvenlik şeridi

-Polis ekipleri

-Ağlayan kadınlar

-Yaşanan hareketlilik

-Baba ve oğlunun fotoğrafları

-Cesedin götürülmesi

-Baba Nezir T.nin emniyetten çıkarılması



05.11.2017 - 22.45 Haber Kodu : 171105140

05.11.2017 - 22.34 Haber Kodu : 171105134

05.11.2017 - 22.02 Haber Kodu : 171105133

05.11.2017 - 21.29 Haber Kodu : 171105132

05.11.2017 - 19.49 Haber Kodu : 171105119

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3- POYRAZKÖY\'DE RESTORAN YANGINI...

Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Beykoz Poyrazköy\'de bulunan bir restoranda yangın çıktı. Ağaçlara da sıçrayan yangın, için birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Poyrazköy Limanı Plaj Caddesi üzerinde bulunan tek katlı balık restoranda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın mutfak bölümünde başlayan yangın diğer bölümlere yayıldı. Alevlerin binayı sardığı yangın, etraftaki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri de gelerek olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Can kaybının olmadığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Vatandaşların itfaiye ekiplerine yardım etmesi

-Kopan elektrik kablosundan kıvılcım çıkması

06.11.2017 - 01.13 Haber Kodu : 171106008

06.11.2017 - 01.24 Haber Kodu : 171106010

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4- PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Küçükcekmece\'de park halindeki iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Olay, Fatih Mahallesi Yalı Caddesi\'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobillerin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederkenalev alev yanan araçlarda zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Kısa sürede söndürülen yangında iki otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkarak yanan araçları izledi. Bu arada yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken ve itfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Otomobillerin alev alev yanması

-İtfaiye ekipleri

-Dumanların yükselmesi

-Genel ve Detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

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-Yanan otomobillerden detaylar

-Çevredeki vatandaşlar

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detaylar

06.11.2017 - 06.27 Haber Kodu : 171106016_

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5 - UNKAPANI KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİL YANDI: 2 YARALI

Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Beyoğlu Unkapanı köprüsü girişinde, takla atarak yanan otomobilde iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 00:00 sıralarında Unkapanı Köprüsü\'nün Şişhane girişinde meydana geldi. Şişhane\'den Aksaray istikametinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobil, yanmaya başladı. Kazayı gören sürücüler, otomobilde sıkışan 2 kişiyi hemen çıkardıktan sonra yangın tüpleri ile otomobili söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine; polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Haseki Eğitim Ve Araştırma hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekipleri, sönen otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza sonrası oluşan trafik, kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Oluşan trafik

-Röportaj

-Genel ve detaylar

06.11.2017 - 00.59 Haber Kodu : 171106007

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6 - KAĞITHANE\'DE İKİ TARAFTAR GRUBUNUN KAVGASINDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Haber - Kamera: Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHA

Süper Amatör Ligi 2. Grup takımlarından Kuştepespor ve Ayazağaspor arasında oynanan maç sırasında olaylar çıktı. Döner bıçakları, sopa, taş ve şişelerin kullanıldığı iki takımın taraftarı arasındaki kavgaya polis, plastik mermi ve biber gazı atıp, TOMA\'yla da tazyikli su ile müdahale etti.

Kağıthane Nurtepe Stadı\'nda, Süper Amatör Ligi 2. Grup takımlarından Kuştepespor ve Ayazağaspor arasında bugün saat 14.30\'da oynanan maç sırasında olaylar çıktı.

Alınan bilgiye göre, maç oynanırken saat 15.00 sıralarında otobüslerle gelen bir grup taraftar, stat çevresinde meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Maç izleyen bir grubun dışarı çıkmasıyla iki takımın taraftarları birbirine girdi. Döner bıçakları, sopa, taş ve şişelerin kullanıldığı iki takımın taraftarı arasındaki kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Taraftarlara TOMA ile tazyikli su sıkan polis, olayların yatışmaması üzerine plastik mermi sıkarak ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Dağıtılan gruplar stat çevresinden uzaklaştırıldı.

3 kişinin kesici aletlerle yaralandığı öğrenilen olaylar sırasında atılan taş, sopa ve şişelerden stadın çevresindeki bazı araçlar da zarar gördü. Olaylar nedeniyle bir süre ara verilen maç 0-0 sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Grupların kavga etmesi

-Ellerinde döner bıçakları, sopalar

-Taş ve şişe atmaları

- Polisin müdahalesi

-TOMA ile tazyikli su sıkılması

-Plastik mermi ve biber gazı sıkmaları

-Zırhlı polis araçları

-Detaylar

06.11.2017 - 00.00 Haber Kodu : 171106001



