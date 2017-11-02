DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

09.30

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Kongre Merkezi\'nde, Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı\'na katılacak.

10.00

-TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı\'nda, \"5. MehmedReşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu\"nun açılışına katılacak.

13.00

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 7. Uluslararası Doğal Gaz Kongre ve Fuarı\'na (INGAS 2017) katılacak.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ÜMRANİYE\'DE SOYGUNCULAR İLE POLİS ÇATIŞTI: 1 POLİS YARALI

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de bir markete giren maskeli ve silahlı 3 kişi soygun gerçekleştirdi. Markette bulunan ve istirahatli olan polis memuru ile soyguncular arasında çatışma çıktı. Polis memuru bacağından yaralanırken, soyguncular kaçtı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Site Mahallesi Cevahir Caddesi Üzerinde bulunan bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. İddialara göre, maskeli ve silahlı 3 kişi, silah tehditliyle çalışanları etkisiz hale getirdi. Kasadan bir miktar para, sigara ve alkol alan soyguncular, kaçmaya başladı. Bu sırada, markette alışveriş yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Salih Aycan, soyguncuları fark ederek silahını çekti. Polisin dur ihtarına uymayan soyguncular da silahlarını çekince çatışma çıktı. Çatışmada, polis memuru bacağından yaralanırken soyguncular yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavisi süren yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Soygun sırasında markette büyük korku ve panik yaşandı. Çatışma sırasında soyguncuların çaldığı sigara ve içkiler yola saçıldı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay yerinden ayrılan bir polis aracı arıza yaptı. Çevredekiler, polis aracını iterek motorunun çalışmasına yardımcı oldu.

Bir görgü tanığı, \"Arkadaşımla konuştuğum sırada silahların patladığını duydum. Çatışma yaşandı. Polis memuru bacağını tutuyordu, bacağından yaralandı.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı polisin görüntüsü

-Ambulansa bindirilmesi

Olay yerine gelen ekiplerden görüntü

-Marketten görünü

-Yere saçılan sigara ve alkol şişeleri

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Olay yeri inceleme çalışması

-Çevredekilerin, polis aracını itmeleri

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve detay görüntüler



01.11.2017 - 20.27 Haber Kodu : 171101227

01.11.2017 - 21.05 Haber Kodu : 171101236

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2- BARİYERLERİ AŞAN KAMYON D-100 KARAYOLU\'NA YUVARLANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon bariyerleri aşarak D-100 karayoluna yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücü yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Darülaceze Caddesi Talatpaşa Köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vecdi Pembegül yönetimindeki 34 TE 5446 plakalı sebze yüklü kamyon Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan kamyon daha sonra D-100 Karayoluna yuvarlandı. Kazada sürücü Pembegül, yaralanırken, kaza sonrası kamyonetteki lahanalar ise yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Pembegül sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik iki şeritten sağlanırken kaza yapan kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Devrilen kamyon

-Ambulanstaki yaralı

-Trafiğin kesilmesi

-Yola saçılan lahanalar

-Kamyonun yuvarlandığı köprü

-Alkol şişesinden görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-İtfaiye ekipleri

-Genel ve detaylar

02.11.2017 - 04.14 Haber Kodu : 171102007

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3- SARIYER\'DE CİP DENİZE UÇTU, SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de seyir halindeki bir cip, önce cadde üzerinde manevra yapan otomobile ardından da park halindeki otomobile çaptıktan sonra bariyerleri aşarak denize uçtu. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi\'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeniköy\'den Sarıyer istikametine seyir halinde olan Can Öztürk yönetimindeki 34 NP 3711 cip, cadde üzerinde manevra yapmaya Adnan Akkaya yönetimindeki 34 YSF 76 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan cip daha sonra park halindeki otomobile çarpıp bariyerleri aşarak denize uçtu.

SÜRÜCÜYÜ DENİZDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Olayı gören vatandaşlar yaralı sürücüyü denizden çıkartarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk, ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Denize düşen otomobil ise deniz polisi tarafından uzun süre arandı. Aracı arama çalışmaları sürüyor.

\"KATLİAM OLABİLİRDİ\"

Öte yandan olayın görgü tanığı Ali Navcı, \"Arabanın uçtuğu yerde çay tezgahları olurdu. Bugün tesadüfen açılmadı. Eğer ki bugün tezgahı açmış olsaydı burada toplu katliam olurdu. Çünkü masalar dolu oluyordu\" dedi.

\"ARAÇ HIZLA GELİYORDU\"

Bir başka görgü tanığı ise,\"Hızlı geliyordu araç, ilk önce önündeki arabaya vurdu, duramayınca da park halindeki arabaya vurdu. Daha sonra savrulup tümseklerin üzerinden denize uçtu. Tek başına olduğunu söylüyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Kaza yeri

-Kazaya karışan araçlar

-İtfaiye ekipleri

-Deniz polisi

-Ambulanstaki yaralı sürücü

-Sahilden denize düşen aracın aranması

-Görgü tanıklarıyla ropörtaj

-Genel ve detaylar

02.11.2017 - 02.10 Haber Kodu : 171102006_

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4- ŞİLE\'DE BATAN GEMİ MÜRETTEBATINI ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli geminin yeri tespit edildikten sonra, arama-kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti. Öte yandan mürettebatın yakınları Şile Limanı\'na gelerek, yakınlarından gelecek iyi haberleri beklemeye başladı.

Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli yük gemisinin akşam saatlerinde yerinin tespit edilmesinin ardından, arama-kurtarma çalışmalarına hız verildi. Kıyıdan yaklaşık 7 mil açıkta battığı belirtilen geminin enkazında çalışmalar devam ederken, mürettebatın yakınları Şile Sahiline gelerek, beklemeye başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Şile limanı

-Limanda bekleyen Kıyı Emniyeti\'ne ait tekne

-Limanda bekleyen mürettebat yakınları

01.11.2017 - 21.06 Haber Kodu : 171101237

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5- ÜSKÜDAR\'DA YOUTUBE FENOMENİ CEM KORKMAZ İNTİHAR ETTİ (GENİŞ HABER)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Youtube\'da yayınladığı videolarla tanınan, Cem Korkmaz (30), Üsküdar\'daki evinde kendini asarak intihar etti. Oyuncu Muhittin Korkmaz\'ın oğlu olan Cem Korkmaz\'ın cesedi polis ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

ARKADAŞI BULDU

Şahan Gökbakar\'ın başrolde olduğu Recep İvedik 4 filminde de rol alan, oyuncu ve Youtuber Cem Korkmaz\'ı gün boyunca telefonla aramasına rağmen ulaşamayan bir arkadaşı, akşam saatlerinde Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak\'taki evine geldi. Edinilen bilgiye göre, anahtarla dairenin kapısını açan arkadaşı, Korkmaz\'ı kalorifer borusuna iple asılı şekilde buldu.

ADLİ TIP\'TA

Savcı ve polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Cem Korkmaz\'ın intihar etmiş olabileceğine dair bulgular elde edildi. Korkmaz\'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

HABERİ ALAN ARKADAŞLARI EVİNE KOŞTU

Oyuncu Muhittin Korkmaz\'ın oğlu olan Cem Korkmaz\'ın intihar ettiği haberinin yayılması üzerine bazı arkadaşları evin önüne geldi. Aynı evde bir dönem birlikte kaldıklarını belirten oyuncu Osman Eren, arkadaşının öldüğüne inanamadığını söyledi. Cem Korkmaz\'ın bildiği bir sıkıntısı olmadığını ifade eden Eren, \"Cem, sıkıntılarını herkesle paylaşacak bir adam değildir. Çok çenesi düşük bir adam değildir. İçinde yaşar sıkıntılarını. Kimseyi öyle çok üzmek istemez, öyle bir adamdı. Psikolojisi mi bozuktu, bir şey mi sebep oldu buna? Onu bilemiyoruz, içinde ne yaşıyordu bilemiyoruzö dedi.

Sosyal medya üzerinden yakışıksız yorumlar gördüğünü belirten Osman Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Birazcık tanınmış her insan hakkında dönen dedikodular gibi Cem\'le ilgili dedikodular da dönüyor. Arkadaşları da, ben de bundan çok rahatsızız. Çok çirkin şeyler dönüyor bunla alakalı. Bu adam, 10 tane kedisiyle burada yaşayan, mahallelinin de tanıdığı biri. Evine gireni çıkanı da gizlemeyen biri. Çok çirkin şeyler duyduk. Videolarda ailesinin perişan halini göreceksiniz. Annesinin kendisini asmış olduğu gibi bir şey kesinlikle yok. Kız arkadaşının sebep olduğuyla ilgili bir şey de kesinlikle yok. Zaten ilerleyen zamanlarda bunun böyle olmadığını göreceğiz\"

KEDİLERE DÜŞKÜNDÜ

Komşularınca, kedilere düşkünlüğüyle tanınan Cem Korkmaz\'ın evde ve sokakta beslediği kediler bir an olsun dairesinin penceresi önünden ayrılmaması dikkat çekti. Sokak kedileri yesin diye penceresinin önüde su ve mama bırakan Korkmaz\'ın, kediler girip çıksın diye bir penceresini sürekli açık tuttuğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Evin önünden görüntüler

-Arkadaşıyla röp.

-Adli Tıp Kurumu\'ndan detay

-Korkmaz\'ın youtube videolarından detay

-Genel ve detaylar

-02.11.2017 - 00.04Haber Kodu : 17110200300

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6- KAĞITHANE\'DEKİ SERVİS ŞOFÖRÜ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ İSTANBUL\'A GETİRİLDİ

Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de servis şoförünün silahla öldürdüğü ileri sürülen Ferit A. yakalandığı Isparta\'dan İstanbul\'a getirildi.

Kağıthane\'de dün servis şoförü Kıyasettin Tacer\'e (41) başka bir araçtan ateş açılmış, saldırıda ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Ferit A.\'yı Antalya\'ya giderken Isparta\'da yakaladı. Olay sırasında cipi kullandığı ileri sürülen ağabeyi Ercan A. da dün akşam Sultangazi\'de gözaltına alındı. Ferit A. ve ağabeyi Ercan A.\'nın Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Kıyasettin Tacer\'in ölümüyle sonuçlanan olaylara ise iki aile arasında 2007 yılına dayanan husumetin neden olduğu iddia edildi.

Ferit A. emniyet girişinde, \"Pişmanım, tesadüf oldu, 20 senedir aynı mahallede oturuyoruz, isteseydim bugüne kadar çoktan vururdum.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin emniyete getirilmesi

01.11.2017 - 23.28 Haber Kodu : 171101247

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7- MASLAK\'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KIZA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ İSTANBUL\'A GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Sarıyer Maslak\'ta Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan ve Adana\'da yakalanan Fatih Y., İstanbul\'a getirildi.

Maslak İTÜ Ayazağa metro çıkışında Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi E.A (22)\'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Fatih Y.(27) Adana Otogarında yapılan operasyonla gözaltına alındı. Mağdur E.A verdiği ifadede \"26 Ağustos\'ta İTÜ Metro çıkışından çıkarak ilerliyordum. Beş dakika sonra karanlık yolda bir kişi, \'Sessiz ol öldürürüm seni\' diyerek cinsel saldırıda bulundu. Telefonumu ve cüzdanımı alarak kaçtı\" dedi. E.A.\'nın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda, şüpheli Fatih Y. Adana Otogarı\'nda yakalandı.

Şüpheli, İstanbul\'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü2nde sorguya alındı.

Şüpheli Fatih Y\'nin cinsel saldırı, gasp ve kapkaçtan kaydının olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin emniyete getirilişi

01.11.2017 - 19.38 Haber Kodu : 171101220

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8- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEŞİKTAŞ MAÇINI LOCADAN İZLEDİ

İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ın Monaco ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü haftada oynadığı maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi.

Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locadan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Ethem Sancak ile birlikte izledi.

Öte yandan, mücadeleyi 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de statta izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanının fotoğrafları



01.11.2017 - 21.50 Haber Kodu : 171101238



