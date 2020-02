DHA İSTANBUL GÜNDEMİ - 1 

(GENİŞ HABER)

1-ERDOĞAN: (ABD İLE YAPTIRIM KRİZİ) ŞİMDİ ARAMIZDA BÖYLE BİR ŞEY YOK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığındaki Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı\'nın yedincisi İstanbul Mabeyn Köşkü\'nde düzenlendi. Toplantıda ilk olarak Erdoğan ve Poroşenko basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından liderler heyetler arası görüşme yapıldı.

Heyetler arası toplantının sonrasında iki lider ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

ANLAŞMA İMZALANDI

Basın toplantısında ilk olarak iki ülke arasında savunma sanayi ve kalkınma alanlarında anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey yedinci toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar ÇAM ile Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv arasında imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ukroboronprom Arasında Mutabakat Muhtırası, Savunma Sanayii Başkanı Sayın İsmail Demir ve Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin tarafından imzalandı.

KIRIM VURGUSU

İmza töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bugün yaptığımız anlaşmada serbest ticaret anlaşmasını da yıl sonuna kadar bitirmekte kararlıyız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyoruz. Savunma sanayi alanında da iş birliğimiz her geçen gün artarak devam ediyor. Şirketlerimiz ortak projelere imza atar hale geldiler. Konsey toplantısı ilişkilerimizin ahdi zeminin hazırlanmasına vesile oluyor. Az önce Poroşenko ile ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge Ukrayna\'da yapacağımız zirveye kadar biz yol haritamızdır. Bu ikili ve heyetler arası görüşmelerde bölgesel konuları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna\'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün korunması konusundaki tutumumuz yineledik. Kırım\'ın yasadışı ilhafını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı yineledik. Ülkemiz ister Kırım\'da yaşayan isterse işgal sonrasında Kırım\'dan ayrılan Kırım Tatarlarının haklarını korumaya devam edecektir. Kırım Tatarı kardeşlerimiz sahip çıktıları için değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Erdoğan, Ukrayna\'nın doğusundaki çatışmaların da uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl çözümlere kavuşmasını temenni ettiklerimi belirtti.

\"FETÖ\'NÜN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN İŞBİRLİĞİMİZİN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM\"

Erdoğan, \"Ülkemiz Ukrayna\'daki reform sürecini de gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması sadece Ukrayna\'nın değil tüm bölgenin de yararına olacaktır. Ukrayna ile ikili ilişlilerimin önemli bir noktası olan FETÖ konusuna değinmek isterim. 15 Temmuz\'un ardından Ukrayna makamları gereğini yaparak, dostluğunu göstermiştir. Önümüzdeki dönemde de FETÖ\'nün tamamen ortadan kaldırılması için işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda Maarfi Vakfı ve Ukrayna Milli Eğitim Bankalığı\'nın iş birliğine vurgu yapmak istiyorum\" dedi.

\"İŞ BİRLİĞİMİZE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ\"

Poroşenko, Türkiye\'nin, uluslararası sahada Ukrayna\'nın kilit ortaklarından biri olduğunu ifade etti. Poroşenko, toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek, \"Siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanında taraflar mevcut engelleri aşma çabası gösterdiler. Mevcut şartlar altında bizim önceliğimiz güvenlik ve askeri işbirliğiydi. Sayın Erdoğan\'ın Ukrayna\'nın toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı, Kırım\'ı tanımaması ve Rusya\'nın doğu tarafındaki silahlı saldırısını kınadığı için teşekkür ediyorum. Siyasi mahkumların Rusya\'da yasa dışı tutulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda bize gösterilen yardımı büyük bir takdirle karşılıyoruzö dedi.

Poroşenko, \"BM Barış gücünün konuşlandırılması için bir karar olacaksa eğer Türkiye\'nin bu barış gücüne katılmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

\"BİZİM HEDEFİMİZ ŞU, BİR AN ÖNCE MÜNBİÇ\'TEN BU TERÖR ÖRGÜTLERİ PYD VE YPG\'NİN ÇIKMASIDIR\"

Konuşmaların ardından, ABD ile iki bakan uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ve kuzey Suriye\'deki son gelişmelerin sorulması üzerine, \"ABD Başkanı Trump ile yaptığımız görüşmede masada çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi de Kuzey Suriye\'deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor. Münbiç\'te devriye çalışmaları şu an devam ediyor. Görüşmeyi yaptığımız günde de zaten bu çalışmalarla ilgili hareket başlamıştı. Önce eğitim çalışmaları Gaziantep\'te yapıldı. Türk ve Amerikan askerleri birlikte yaptılar. Ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam etti. Devam ediyor. Bizim hedefimiz şu, bir an önce Münbiç\'ten bu terör örgütleri PYD ve YPG\'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir. Çünkü bununla ilgili Dışişleri bakanımız Amerika Dışişleri bakanı Pompeo arasında belirlenmiş bir yol haritası vardı. Bu 90 günlük bir yol haritasıydı. Ancak bu yol haritasına uyulmadı. Şimdi bu yol haritasının artık uygulamaya koyulma zamanı dedik. Bu süreç başladı devam ediyor\" diye konuştu.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Erdoğan konuşmasının devamında ABD ile yaşanan normalleşme sürecine değinerek, \"Bir diğer önemli konu da malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası\'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisi ile görüştük, \'bu konularla ilgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim\' dedi. Münbiç\'le ilgili yine aynı şekilde, \'ilgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim\' dedi. Münbiç konusu ile ilgili olarak bakan arkadaşlarına verdiği talimatı gerçekten biz de gördük. Nitekim onların Savunma Bakanı, Savunma Bakanımızı hemen ertesi gün aradı. Aynı şekilde de \"Hazine Maliye Bakanlarına da hemen talimatı vereceğim\" dedi. Bizim Hazine ve Maliye bakanımızı da hemen ertesi gün aradılar. Şu anda görüşmeler bu konu ile ilgili devam ediyor. Bu sürecin başlamış olması her türlü öneme haiz. Bir diğer taraftan İçişleri ve Adalet bakanlarımızla alakalı konuya gelince orada da eş zamanlı olarak bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak Amerika ve Türkiye saati ile belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Şimdi aramızda böyle bir şey yok. Süreci karşılıklı olarak takip ediyoruz. 10-11 Kasım\'da malum Paris\'te uluslararası toplantı var. Bu toplantıda sayın Trump\'la orada da bir görüşmeyi daha farklı konular olmak üzere, yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Sayın Putin\'le aynı şekilde. Dünya liderleriyle bu tür konuları görüşme fırsatını da yakalayacağız\" ifadelerini kullandı.

HEYETLER

Türk heyetinde Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko, Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin yer aldı.



2- KADIKÖY\'DE 15 KATLI BİNADA YANGIN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 15 katlı binanın 4. katından çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi, Yangın, Caddebostan Mahallesi Kadir Ağa Sokak\'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Henüz yeni yapılan 15 katlı binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı yere merdiven yardımıyla ulaştı. Dairenin camlarını kıran itfaiye erleri yangına tazyikli su ile müdahale ederek yangını söndürdü. İçeriyi yoğun duman kapladığı görülürken itfaiye ekipleri dumanı bir süre tahliye etme çalışması yaptı. Polis ekipleri yangın yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangını gören bina sakinleri ve çevrede oturan vatandaşlar da panik yaşadı. Dairede yaşayan iki kişinin sağlık ekipleri tarafından müdahale yapılarak sağlık ekiplerince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastenesi\'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

\'TELEVİZYON TÜPÜ PATLADI\' İDDİASI

Binanda yaşayan Arif Halit Güler \"Evde oturuyorduk bir anda elektrikler kesildi. Kapıyı açtık. Kooridorlar duman içerisindeydi. Yangın merdiven kapısını açarak oradan aşağa indik. Aşağa inip beşinci katının yangını gördük. Binanın içerisinde çok duman vardı. Neden çıktığını bilemiyorum ama televizyon tüpü patladığını söylediler. Dairede iki yaşlı kadın yaşadığını biliyorum\" diye konuştu.

(ÖZEL)

3-BEYKOZ\'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beykoz\'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, üç kişi ise yaralandı. Kazanın yaşandığı yol 2 saat trafiğe kapandı.

Kaza Cumhuriyet Köyü mevki Polonezköy istikametinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Polonezköy istikametine ilerleyen Mustafa Cülha(57) yönetimdeki 34 KG 409 plakalı otomobil ile karşıdan gelen 34 NY 9172 plakalı Adem Özkan yönetimdeki otomobile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla Mustafa Cülha otomobilin içerisine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Cülha\'yı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekipleri Cülha\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Adem Özkan, Veysel Özkan ve Abdurrahman Çelen de yapılan müdahalelerinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE YAKLAŞIK 2 SAAT YOL TRAFİĞE KAPANDI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yaklaşık iki saat yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerin ardından Mustafa Cülhanın cesedi ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarının olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



SIKIŞAN SÜRÜCÜYE NABIZ YOKLAMASI YAPTIK AMA KAYBETMİŞTİK

Kaza ile ilgili olarak Süleyman Demircan ise \"Çarpışma anını duyunca koşarak olay yerine gittim. Her iki araca da baktım. Otomobilin içerine baktığımda bir kişinin koltuğa sıkıştığını ve otomobilde dumanlar çıkarak bir yangın tehlikesi vardı. Çevredeki arkadaşlardan yardım istedim. İş yerindeki yangın tüpünü getirerek yangını söndürdük.Sıkışan sürücüye nabız yoklaması yaptık. O an sağlık ekiplerine haber verdik. Sanırım o anlarda sürücüyü kaybetmiştik. Otomobiller kafa kafaya çarpışmıştı. Kaza da bir ölü ve üç yaralı vardı\" diye konuştu.

4- SULTANGAZİ\'DE PİTBULL DEHŞETİ

*O anlar saniye saniye görüntülendi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de pitbull cinsi köpek, sokak kedilerine saldırdı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. İddiaya göre, 75. Yıl Mahallesi 1261 Sokak\'ta sahibinin tasmasız olarak gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak içerisinde beş kediyi saldırdı. Etraftaki vatandaşlar kedileri pitbulldan kurtarmak için uğraşsada başarılı olamadı. Pitbull cinsi köpeğin bir kediye saldırması ve vatandaşların kediyi kurtarma çabası saniye saniye amatör kamera tarafından görüntülendi.

5-İSTANBUL\'UN YENİ VALİSİ\'NDEN İLK AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/(DHA)

İstanbul Valiliği\'ne atanan Ali Yerlikaya, Gaziantep\'ten İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı\'nda protokol tarafından karşılanan İstanbul\'un yeni Valisi, ayağının tozuyla ilk açıklamasını da yaptı. Vali Yerlikaya, \"Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Bizim sadrımız, gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Gaziantep Valiliği\'nden İstanbul Valiliği\'ne atanan Ali Yerlikaya, THY\'nin tarifeli uçağıyla Gaziantep\'ten eşi Hatice Nur ve oğlu Emir Yerlikaya ile birlikte İstanbul\'a geldi. İstanbul\'un yeni Valisi Yerlikaya, Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'nda başta İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş olmak üzere İstanbul Vali Yardımcıları ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

VIP Salonunda kısa bir süre dinlenen Vali Yerlikaya daha sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Yerlikaya, \"Öncelikle tensiplerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin. Bu güvene layık olmak için eşim Hatice Nur Hanım, hep birlikte gecemiz gücümüz, bu aziz şehir için çalışmak olacak\" dedi.

\"HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ\"

Kendisini karşılamaya gelen protokole teşekkürlerini de sunan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

\"Her fırsatta şehrimizin her konusunu, şehrimizle beraber istişare ederek ve şehrimizin en razı olacağı şekilde çözmek için gayret göstereceğiz. Gazi şehrinde selamını getirdim. 4 yıla yakın bir zamandır gazi şehrin evlatlarıyla beraber güzel hizmetler yaptık. İstanbul\'a atanmamızda gazi şehrimizin, ailemizin üzerinde büyük hakları var. Ama onlarla birlikte bu onuru yaşarken, bugün bismilllah dedik. Uzunca bir yolculuktan sonra yeni geldik. Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Bizim sadrımız, gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız.\"

Ali Yerlikaya, daha sonra ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı\'ndan ayrıldı.

6- ŞİŞLİ\'DE KABLOLU PAKET POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli Kadırgalar Caddesi\'nde üzerinde kablolar bulunan paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Cadde güvenlik amaçlı çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba uzmanı polislerin yaptığı incelemelerde pakette herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Şişli Kadırgalar Caddesi Demokrasi Parkı karşısı Dolmabahçe istikametinde yol kenarında üzerinde kablolar bulunan paketi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik amaçlı caddenin giriş-çıkışlarını çift yönlü trafiğe kapatarak durumu bomba uzmanı polisleri bildirdi. Bölgeye gelen bomba uzmanı polis özel kıyafetlerini giyerek üzerinde kabloların bulunduğu kutuyu inceledi. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirlendi. Kablolar bulunan paket incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Trafiğe yaklaşık yarım saat kapatılan Kadırgalar caddesi ise araç ve yaya trafiğine açıldı. . Polis ekiplerin üzerinde kablolar bulunan paketin bir öğrencinin uygulama ödevi olabileceği üzerinde duruyor.

8- SILA\'NIN AVUKATI REZAN EPÖZDEMİR\'DEN BİR DİLEKÇE DAHA

Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Sıla Gençoğlu\'nun avukatı Rezan Epözdemir, Ahmet Kural hakkındaki soruşturma dosyasına yeni belgeler ekleyerek \"Şüphelinin eylemlerine karşılık gelen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\'nun 86.maddesindeki \'Kasten Yaralama\', 106. Maddesindeki \'Tehdit\', 125. Maddesindeki \'Hakaret\' ve Sayın Başsavcılığınızca tespit edilecek suçlardan emsal mahiyette cezalandırılması adına kamu davası ikame edilmesini talep ederiz.\" dedi.

Avukat Rezan Epözdemir, Ahmet Kural\'ın Kanal D Ana Haber Bülteni\'ne yapmış olduğu açıklamaları ile kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayı ve Naz Çekem\'in iddialarını dosyaya ekleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sundu. Epözdemir dilekçesi şu şekilde: \"Sayın Başsavcılığımız nezdindeki soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan Ahmet Kural tarafından Kanal D Ana Haber\'e maddi hakikatten uzak, gerçek dışı, müsnet suçtan kurtulmaya yönelik olan ve fakat tevil yollu ikrarlar ihtiva eden bir takım beyanlarda bulunmuştur. Şüphelinin Kanal D Ana Habere yapmış olduğu açıklama aynen \'Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok\' şeklindedir.

Müvekkil Sıla Gençoğlu, Avrupa\'da en fazla dinlenen Türk sanatçı ünvanına sahip olan Türkiye\'de alınmamış ödül bırakmayan, yine Türkiye\'de en fazla teveccüh gören, sevilen hem başarılı sanatçı kimliğiyle hem kişiliğiyle toplumun tamamına yakınının sevgi ve saygısına mazhar olan başarılı bir sanatçıdır. Bu minvalde sıradan bir kadının dahi vuku bulmamış bir şiddet olayının mağduru konumuna getirmeyeceği tartışmaya mahal vermeyecek derecede aşikarken; müvekkil Sıla Gençoğlu\'nun hayal ürünü olarak bunu iddia etmesi, kendisini şiddet olayının mağduru ve merkezindeymiş gibi gösterdiğini ve toplumda böylesine vahim bir konu ile konuşulur hale getirdiğini düşünmek hayatın olağan akışına, akıl ve mantık kurallarına aykırıdır. Bu bağlamda şüphelinin beyanları kabul ve itibar edilemez mahiyettedir\"

\"KAMU DAVASI İKAME EDİLMESİNİ TALEP EDERİZ\"

Dilekçede Ahmet Kural\'ın açıklamalarına yer verilirken, \"Öte yandan şüphelinin açıklamalarında yer alan \'Ayrıntılarını savcılığa vereceğim, ifaden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum.\' Şeklindeki tevil yollu ikrarları da dosya münderecatında mevcut fotoğraflar, darp raporu, diğer tüm belgelerle örtüşen, müvekkile karşı gerçekleştirilen yaralama eyleminin kabulü niteliğinde olup son derece önemlidir. Zira şüpheli Ahmet Kural, uyguladığı şiddet inkar edilemez boyutta olduğu için eylemini basitleştirme ve olağanlaştırma gayreti içerisinde suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuş, bahse konu beyanlarda dahi müvekkile fiili müdahalede bulunduğunu ikrar etmiştir. Son olarak belirtmekte fayda var ki; şüpheli 2014 yılında eskiden gönül birlikteliği yaşamış olduğu Naz Çekem\'i parmağını kırmak suretiyle yaralamıştır. Olay sonrasında eylemin mağduru tarafından \'Alkol alınca değişiyor. O gece bana zarar verdi. Bir daha görüşmeme kararı aldım. Canım yanıyor, iki gündür ağlıyorum. Ameliyat gerekebilir. Dava açmayı düşünüyorum.\' Şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur. Görüldüğü üzere şüpheli kadına karşı psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamayı itiyat haline getirmiş yapıya sahiptir. Bu cihetle şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu eylemler nedeniyle emsal mahiyette cezalandırılması gerekmektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin eylemlerine karşılık gelen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\'nun 86.maddesindeki \'Kasten Yaralama\', 106. Maddesindeki \'Tehdit\', 125. Maddesindeki \'Hakaret\' ve Sayın Başsavcılığınızca tespit edilecek suçlardan emsal mahiyette cezalandırılması adına kamu davası ikame edilmesini talep ederiz.\" ifadelerine yer verdi.

9- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN 3 KASIM MESAJI

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj

yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'da #MilleteHizmette16Yıl etiketiyle paylaştığı mesajında, \"Millete hizmet yolunda 16 yıl. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı/AK Parti Genel Başkanı\" ifadelerini kullandı.