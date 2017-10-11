DHA İSTANBUL -(Geniş Haber)İBB LOJİSTİK DESTEK MERKEZİNİN İŞGAL DAVASI'NDA KARAR ÇIKTI

*TUTUKLU SANIKLARA CEZA YAĞDI

*KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi\'nin işgal edilmesine ilişkin 7 tutuklu askerin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığı \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 200\'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığa da aynı suçlardan müebbet hapis ve 166 şar yıl 8\'er ay hapis cezası verildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen karar duruşmasına 7 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıkların ve avukatların esas hakkındaki son savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Binbaşı Özgür Araz, eski yüzbaşılar Yavuz Selim Dayı, Muhammed Hayrettin Şahin, Levent Güngör ve eski Üsteğmen Ayhan Bağdat\'ı \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, sanıkların duruşmalarda pişmanlık göstermemesini gerekçe göstererek bu cezada \"İyi hal\" indirimi uygulamadı.

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıkların, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçlarından dava açıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anasayası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçundan mahkumiyetlerine karar verildiğini, bu suçların geçitli suç kuralları çerçevesinde bu suçun içinde eridiği gerekçesiyle mahkumiyetlerine yer olmadığına karar verdi.



HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇUNDAN 200\'ER YIL CEZA ALDILAR

Mahkeme heyeti ayrıca bu 5 sanığı da, 16 kişiyi “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçundan ayrı 16\'şar kez 8\'er yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanıkların bu kişileri kendi iradeleri ile serbest bırakmadıklarını gerekçe göstererek sanıkların cezasını 16\'şar kez 12\'şer yıla çıkardı.

Heyet, sanıkları 2 kişiye yönelik, \"Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan da 2\'şer kez 12\'şer yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıkların bu iki kişileri kendiliklerinden zarar vermeden serbest bıraktıkları gerekçesi ile bu cezayı 2\'şer kez 4\'er yıla düşürdü. Mahkeme, sanıkların pişmanlık göstermemesi gerekçesi ile bu cezada \"İyi hal\" indirimine gitmedi.

Mahkeme, eski uzman çavuşlar Mehmet Türkmen Seyhan ve Fatih Alkan\'ı da, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıkların duruşmalardaki tavırlarını gerekçe gösteren mahkeme, cezayı \"İyi hal\" indirimi ile müebbet hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme, Türkmen ve Alkan\'ı, 16 kişiyi, \"Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan 16\'şar kez 12\'şer yıl ceza ile cezalandırdı. Bu cezayı \"İyi hal\" indirimi ile 16\'şar kez 10\'ar yıl hapis cezasına düşürdü.

Mahkeme, bu sanıkların ayrıca \"iki kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da\" da 2\'şer kez 4\'er yıl hapis cezası ile cezalandırdı. İyi hal indirimi uygulayarak, 2\'şer kez 3\'er yıl 4\'er ay hapis cezasına indirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 200\'ER YIL CEZA ALDILAR

Sonuç olarak mahkeme, eski Binbaşı Özgür Araz, eski yüzbaşılar Yavuz Selim Dayı, Muhammed Hayrettin Şahin, Levent Güngör ve eski Üsteğmen Ayhan Bağdat\'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 200\'er yıl hapis, uzman çavuşlar Mehmet Türkmen Seyhan ve Fatih Alkan\'ı da müebbet hapis ve 166\'şar yıl 8\'er ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Sanıklardan Muhammet Hayrettin Şahin\'den ele geçirilen 1 adet doların delil olarak saklanmasına hükmeden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 6. Motorlu Piyade Alayı\'nda görev yapan subay, uzman çavuş ve erlerden oluşan 28 şüphelinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi\'ni işgal girişiminde bulundukları, vatandaşların bu şüphelileri zorla Lojistik Destek Merkezi\'nden çıkardıkları anlatılıyordu. Şüphelilerin darbe girişimi sonrası 10 bin kişinin 3 öğün yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdikleri anlatılıyordu. Daha önceki duruşmalarda 21 erin dosyası, bu davadan ayrılmıştı.

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