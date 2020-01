DHA İSTANBUL -(GENİŞ HABER)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSMAİL BEY'İN ADAYLIĞINI SİZLER GİBİ YENİ ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUM

Murat ÇAKIR - Hakime TORUN-İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin Meclis Başkan adayının İsmail Kahraman olmasına ilişkin bir soruya \"İsmail bey değerli bir milletvekili arkadaşımız, dostumuz. Meclis Başkanlığı\'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. Aynı şekilde şu anda İsmail bey\'in adaylığını sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum\" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in Suriye konusunda yaptığı ortak açıklamayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ifadeleri anlamakta güçlük çekiyorum. Obama\'nın gelişinden önce \'geliyorum Irak\'ta kalmayacağız, Irak\'ı tamamen boşaltacağız\' dediler. Boşaltılar mı boşaltmadılar. Şu anda Irak\'ta halen var mı var? Dünya ahmak değil bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor ama uygulaması farklı oluyor\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bakanların bulunduğu bir heyetle Rusya, Kuveyt ve Katar\'ı kapsayan ziyaretlerin ilk durağı olan Soçi\'ye gitti. Erdoğan, Soçi yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı\'nda Suriye başta olmak üzere gündeme ilişkin konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AMERİKA\'NIN TIRLARLA GETİRDİĞİ SİLAHLAR VAR

Basın mensuplarının Trump ve Putin\'in Vietnam\'da yaptığı ortak açıklamayı hatırlatmaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ben bu ifadeleri anlamakta açıkçası zorlanıyorum. Yani askeri çözüm mümkün değil dediler. Öbür tarafta merkezi yönetimin askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona yaklaştı. Nasıl oluyor bu iş?. Eğer askeri çözüm söz konusu değilse çeksinler askerlerini. Orada Türkiye\'nin askeri yok ki. Orada onların bütün güçleri var. Çeksinler askerlerini, siyasi yönteme başvurulsun. Bu siyasi yönteme başvurulmak suretiyle bir an önce hep birlikte orada seçime gitmenin yolları aransın. Şu 7-8 yıl içerisinde bu yönteme başvuruldu mu ? Bunu sayın Putin ile konuşacağız, Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Artık bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. Bu süreç içerisinde 15 yıldır biz bu bölgede olanı biteni A\'dan Z\'ye en ideal şekilde bilen biziz. Şu 7 yıllık Suriye olayı 15 yılı biraz daha aştığı Irak olayı bunların hepsini biliyoruz. Biz Irak\'a Amerika\'nın girmesini istememiştik. Gelin bu işi diplomatik yollardan çözelim dinlemediler ve girdiler. Sonra Obama\'nın gelişinden önce \'geliyorum Irak\'ta kalmayacağız Irak\'ı tamamen boşaltacağız\' dediler. Boşaltılar mı boşaltmadılar. Şu anda Irakta halen var mı var. Dünya ahmak değil bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor ama uygulaması farklı oluyor. Şu an da Amerika\'nın Suriye\'nin kuzeyinde 5 üssü var. Şimdi bir de Rakka\'ya hazırlıyorlar bunun dışında 8 tane üssü var. Rusya\'nın 5 üssü var. Bunlar ortada bu gerçekleri nereye koyacağız. Sadece Amerika\'nın Suriye\'ye zırhlı taşıyıcı olarak 3 bin 500\'ü aşkın tırlarla getirdiği silahlar var. Askeri yöntem değilse bunlar ne kime geliyor bunlar?\"

DEVREYE SOKMAK İSTİYORUZ

Rusya\'dan alınması planlanan S400 ile ilgili de açıklamalarda bulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda anlaşma imzalandı. Biz bazı teknik konuları da bu seyahatimizle kendileriyle görüşeceğiz. Ama bunun dışında zaten milli savunma bakanımız, savunma sanayi müsteşarımızı muhataplarıyla görüşüyorlar. Bir an önce onu devreye sokmak suretiyle adımları atmak istiyoruzö dedi.

YARDIMLAR HABUR SINIR KAPISINDAN GİRİŞ YAPTI

Kuzey Irak\'ta meydana gelen depreme ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Dün gece Kuzey Irak\'ta meydana gelen depremden dolayı başta bölgedeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun, diyorum, ölenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevk ettik. AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz şu anda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. AFAD ve Kızılay\'ın koordinasyonunda 50 TIR\'lık yardım konvoyu Habur\'dan Irak\'a şu anda girişi yapmış bulunuyor. İlaç, battaniye, çadır gibi acil ihtiyaçlar noktasında gereken her türlü desteği veriyor vermeye devam edeceğiz. Türkiye bu tür zamanlarda her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında yer almıştır. Tüm kurumlarımıza yaraların sarılması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir. Temennimiz can kayıplarının daha da artmaması istikametindedir\" diye konuştu.

İSMAİL BEY\'İN ADAYLIĞINI SİZLER GİBİ YENİ ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUM

AK Parti\'nin Meclis Başkan adayının İsmail Kahraman olmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, \"İsmail bey değerli bir milletvekili arkadaşımız, dostumuz. Meclis Başkanlığı\'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. Aynı şekilde şu anda İsmail beyin adaylığını sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanma yetkim de yok. Sadece partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanıyım\" diye yanıt verdi.

2 BİN KİLOMETRELİK ALAN KONTROL ALTINDADIR

Rusya Başkanı Putin ile Suriye konusunu bir görüşme yapacaklarını belirten Erdoğan şunları söyledi:

“Suriye\'ye 911 kilometre sınırı olan ülke biziz. Bu kadar uzunca sınırı olan başka bir ülke yok. Tacizin yanında sürekli olarak tehdit alan ülke bizim şehirlerimiz. Bu konuları biz Rusya ile başta Sayın Putin olmak üzere defalarca görüştük. Bunun yanında da koalisyon güçleriyle de görüştük görüşüyoruz. Koalisyon güçlerinden kastım başta Amerika olmak üzere Almanya, Fransa bunlarla da görüştük. Çünkü Suriye dediğimiz zaman akla sadece İdlip gelmiyor. Biliyorsunuz önce bizim Cerablus operasyonumuz Fırat Kalkan harekatı içerisinde olmuştur. 2 bin kilometre karelik bir alan Fırat Kalkan harekatı çerçevesinde kontrol altındadır. Aslında Fırat doğusuna gitmesi gerekenler Fırat\'ın doğusuna gitmemiştir. Verilen sözlere rağmen şu anda örneğin Münbiç bir Arap şehridi, boşaltılmamıştır. Münbiç boşaltılmadığı gibi terör örgütü orada bir işgalci olarak durmaktadır. Merkezi yönetim Rusya ve bizler de orayı kontrol altında gözetim altında tutmaktayız. Şu anda gündemimizde olan ağırlıkta olan İdlip\'tir. Halep\'ten biliyorsunuz göç olduğu zaman Halep\'te göç edenler sınır olduğu için İblip\'e geçmişlerdir. Orada çok ciddi bir anlamda yaşamda sıkıntı var. İdlip\'de siviller zaman zaman tacize uğramaktadır. Onun için Rusya ile bizim şuan da İblip\'te ortak bir çalışmamız söz konusu. Sınırları birlikte güvence altına almış durumdayız. Tabii İdlip\'le birlikte Afrin bizim sınırlara komşu olan iller. Orada da farklı bir durum söz konusu. Afrin\'in içindeki demografik yapıya baktığımız zaman bize müzahir olan etnik unsurlar da var ama karşı olanlar da var. YPG, PYD bunlarında burada belli bir yapısı var. Bütün bunlara rağmen biz Afrin\'in zaman zaman bize karşı olan tacizini göz ardı edemeyeceğiz. Gerekli adımları atmakta kararlıyız. Burada da yine Türkiye olarak biz Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini kendileriyle yaptık onların buradaki olumlu yaklaşımları bizim bu planımızı her an uygulamaya çok daha değişik şekilde sokmamıza fırsat veriyor.\"

SON TİCARİ KISITLAMALARDA EN KIZA ZAMANDA KALKIYOR

Rusya\'ya yapacağı ziyaretle ile ilgili de Erdoğan şöyle konuştu:

“Özellikle ticari ve ekonomi ilişkilerimiz başta olmak üzere Suriye\'deki son gelinen noktaları değerlendireceğiz ve ne gibi adımlar bundan sonra atmamız gerekiyor onların üzerinde hassasiyetle duracağız. Tabii Rusya ile ticaret hacmimizi hedef olarak 100 milyar dolar olarak belirlemiştik ve bu hassasiyetimizi korumaya devam ediyoruz. Bu hedefin önündeki engellerin büyük bir oranda kaldırıldığını burada söyleyebilirim. Geriye kalan son bazı ticari kısıtlamaları da inşallah kısa zamanda kaldırıyoruz. Sayın Putin\'e vize muafiyetinin yeniden tesisi yönündeki beklentimizi tekrar ileteceğim. Turizm\'de müspet bir çizgimiz var. Bu yılın ilk 9 ayında 4 milyonu aşkın Rus turisti ülkemizde ağırla imkanlarımız oldu. Diğer başlıklarda da bu seviyeye ulaşmak istiyoruz. Enerji anlamında yakın işbirliği halindeyiz. Türk akım projesi hızla ilerliyor. Akkuyu nükleer enerji santralinin de 2023 yılında faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor.\"

İKİ ÜLKE ARASINDA BAĞLARI PERÇİNLEŞTİRDİK

Erdoğan, Kuveyt ziyaretiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Kuveyt ile çok yakın dostluk kardeşlik bağlarımız malum var. Attığımız adımlarla bu bağları daha perçinleştirdik ve güçlendirdik. Özellikle müteahhitlik sektöründe şu anda müteahhit firmalarımızın orada iş yapmaları bizim için önemli bir imkan. 2017 yılı Kuveyt\'le ilişkilerimiz de müstesna bir yıl oldu. Orada Kuveyt vatandaşlarının, yatırım, ikamet ve turizm amaçlı ülkemize yönelik ilgilerini daha da artırılması imkanlarını da konuşacağız. Suriye, ortak komşumuz Irak ve Yemen gibi ülkelerdeki son gelişmeler, Filistin meselesi ve terörizmle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunacağız. Bildiğiniz gibi körfez işbirliği konseyi içindeki kriz maalesef devam ediyor. Kuveyt bu krizin çözümü için üstlendiği arabuluculuk rolünü sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olarak biz de meseleyi hal yoluna koymak için aktif bir diplomasi yürüttük. Kuveyt\'in arabuluculuk çabalarına destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Krizin uzadığı her gün bölgemiz için büyük bir kayıp. İnşallah bu ziyaretimizde krizin aşılması için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunacağız.\"

KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRIYORLAR

Katar ziyareti hakkında da konuşan Erdoğan, “Türkiye-Katar Yüksek Strateji Komite üçüncü toplantısı için Katar\'a gideceğiz. Komite toplantısı nedeniyle müzakeresi tamamlanan anlaşmaları imzalayacağız. Ekonomik, ticari ve yatırım işbirliği önemli gündem maddelerimizi teşkil ediyor. 2016 yılındaki 710 milyon olan ticaret hacmini daha da artırmak istiyoruz. Özellikle savunma sanayi, enerji, ulaştırma, gıda güvenliği ve sağlık gibi alanlarda yeni adımlar atmamızı özellikle planlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar\'da konuşlanması süreci devam ediyor. Bu süreç bizim Katar\'ın ve genel olarak körfez ülkelerin güvenliğine verdiğimiz önemin işaretidir. Maalesef bir süredir bölgede kardeşi kardeşe kırdırma siyaseti izleniyor. Bunun da kimler tarafından tedavüle konulduğunu çok iyi biliyoruz. Aslında dünya da çok iyi biliyor. Bölgemizdeki liderlerin basiretle, ferasetle, aklıselimle hareket ederek bu oyunu bozması şarttır\" dedi.

Görüntü dökümü

-Erdoğan\'nın konuşması

-Detaylar

13.11.2017 - 15.24 Haber Kodu : 171113098

13.11.2017 - 15.13 Haber Kodu : 171113086

13.11.2017 - 15.12 Haber Kodu : 171113085

13.11.2017 - 15.09 Haber Kodu : 171113084