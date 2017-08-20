T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ISTANBUL- (geniş haber) ŞİLE YOLUNDA KAZA: İKİ ÇOCUK, BİR KADIN YARALI 

   Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN/ İstanbul, DHA Şile yolu Parseller sapağında kaza yapan iki otomobile bakan sürücüler zincirleme kaza yaptı

20 Ağustos 2017 12:44


  
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN/ İstanbul, DHA
Şile yolu Parseller sapağında kaza yapan iki otomobile bakan sürücüler zincirleme kaza yaptı. 4 aracın karıştığı kazada iki çocuk 1 kadın yaralandı.
Kaza Şile yolu Üsküdar istikameti Çekmeköy mevkii Parseller sapağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Parseller sapağında iki otomobil maddi hasarlı kaza yaptı. Kısa süre sonra kaza yapan araçlara bakan, ana yolda seyir halinde olan 4 araç birbirine girdi.

3 KİŞİ YARALANDI
Araçlardan birisi savrularak parseller köprüsü duvarına çarptı. Kullanamaz hale gelinen aracın içerisinde bulunan iki çocuk ile bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK 1 SAAT SONRA AÇILDI
Kaza nedeni ile Şile yolu Üsküdar istikameti trafiğe kapatıldı. Polisler çevrede güvenlik önlemi alarak araçların yan yoldan ilerlemesini sağladı. Trafik kazalı araçların çekiciler tarafından yaklaşık 1 saat sonra kaldırılmasının ardından normale döndü. Görgü tanıkları zincirleme kazanın seyir halindeki sürücülerin kazalı açlara bakmaları sebebi ile meydana geldiğini söylediler.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Kazalı araçlar
-Duvara çarpan panelvan
-Trafikte kalan araçlar
-Trafiğin yan yoldan sağlanması
-Polisler
-İtfaiye
-Sürücüler
-Görgü tanıkları ile röp.
-Genel ve detay
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur AYAZSINDHA ŞileParsellerKazaKısaKİŞİ YARALANDI AraçlardanKullanamazYaralılarYaralılarınTRAFİKSAAT SONRA AÇILDI KazaPolislerTrafikGörgüGörüntü Dökümü KazalıGenel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24