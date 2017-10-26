DHA İSTANBUL -(GENİŞ HABER) İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL'DAN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)\'daki çalışmaları yerinde denetledi. Uysal burada yaptığı açıklamada, \"Çatalca\'da 4 köyümüzde 23 ev su taşmasıyla zarar gördü. Orada da önemli hasar yok. Çatalca\'da dere taşkınları oldu. Jandarmamız, oraları trafiğe kapatarak, tedbir aldı. Şu anda Çatalca\'da yağmur miktarı 127 kilograma çıktı ancak yağmurun şiddeti düşmeye başladı. Merkez\'de 30 kilogram civarında gece şiddetlenmesi beklenmiyor.\" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün yapmış olduğu sağanak yağış uyarısının ardından AKOM\'da kriz masası oluşturuldu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal AKOM\'daki çalışmaları yerinde denetledikten sonra açıklamalarda bulundu.

\"ÇATALCA\'DA DÖRT KÖYÜMÜZDE 23 EV SU TAŞKINI NEDENİYLE ZARAR GÖRDÜ\"

Mevlüt Uysal, Çatalca\'da yağışların etkili olduğunu belirterek, \"Bugün İstanbul\'da önceden verilmiş yağış alarmı vardı. Şu anda İstanbul üzerinden geçmekte. Öncesinde Tekirdağ\'da başladı. Orada su taşkınları oluştu. Bizim ekiplerimiz Tekirdağ\'da oluşan olumsuzluklara yardım için oraya ulaştı. Fakat İstanbul\'dan yardım yapılacak kadar ciddi bir şey olmadığı bildirildi. Çatalca\'da dört köyümüzde 23 ev su taşkını nedeniyle zarar gördü. Orada da önemli bir hasar yok. Bir kaç yerde mahsur kalma ihbarı gelmiş olmasına rağmen gidildiği zaman vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla kurtuldukları bilgisini aldık. Çatalca\'da, Aydınlı Köy, Yalı Köy ve Karaca Köy Karamander\'de dere taşkınlarımız var. Yollarda, köprülerde geçişler tehlikeli olduğu için Jandarmamız oraları trafiğe kapatarak, tedbir aldı. Şu anda Çatalca\'da yağmur miktarı 127 kilograma çıktı. Ancak yağmurun şiddeti düşmeye başladı\" dedi.

\"MERKEZDE ŞU ANDA 30 KİLOGRAM CİVARINDA YAĞIŞ DÜŞTÜ\"

İBB Başkanı Uysal tehlikenin azaldığını vurgulayarak şöyle devam etti: Yağışlar şu anda merkeze ve Anadolu Yakası\'na doğru geçiyor. Merkezde şu anda 30 kilogram civarında yağış düştü. Gece çok fazla şiddetlenmesi beklenmiyor. 45-50 kilogram civarında olması bekleniyor. AKOM olarak ekibimiz burada nöbette. Büyükşehir olarak şu anda 42 noktada yaklaşık bin 244 personelimizle 627 aracımızla nöbetteyiz. İstanbullular rahat olsun. Tehlike azalmış olmakla birlikte geçmiş değil.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Uysal\'ın AKOM yetkililerinden bilgi alması

-Uysal\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar





