DHA İSTANBUL- (geniş haber) FETÖ'NÜN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI DAVASINDA MÜTALAA 

* Kılıçdaroğlu\'nun eski danışmanı Fatih Gürsul\'un da aralarında bulunduğu 11 sanığa 15\'er yıla kadar hapis istendi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün İstanbul Üniversitesi\'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul\'un da bulunduğu 7\'si tutuklu 40 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütalaada, Bylock kullandıkları iddia edilen aralarında Fatih Gürsul\'un da bulunduğu toplam 11 sanığın \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5\'er yıldan 15\'er yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul\'un da bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, bazı sanıklarla ilgili Bylock raporlarının gönderildiğini belirtti. Rapora göre 28 bin 66 Bylock kaydı tespit edilen sanık Fatih Gürsul söz alarak \"Kesinlikle Bylock kullanmadım. Yoğun internet kullanmamdan kaynaklanıyor olabileceğini de söylemiştim. Gelen rapor da beni destekliyor zaten. Veri akışı yanıltıcı olabilir. 342 gündür tutukluyum. Diğer sanıklardan daha fazla zamandır yatıyorum. Hastayım ve hapishanede tedavi süreci yavaş işliyor. Uyku apnesi olduğuma dair raporum var. Ameliyat olmam gerekecek. Sağlık durumum göz önüne alınarak tahliye edilmeyi talep ediyorum\" dedi.

DOSYA 29 SANIK YÖNÜNDEN AYRILDI

Duruşma savcısı Aydın Boztaş, sanıkların çoğunluğuna ilişkin dijital inceleme sonuçlarının henüz dosyaya intikal etmediği, bazı sanıkların yakalanmamış olmaları nedeniyle Bylock kullandıkları iddia edilen sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını talep etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, yargılamanın geldiği aşama, bir kısım sanıkların tutuklu olması, davaların birlikte görülmesinin tutuklu sanıklar hakkında karar verilmesini geciktirerek mağduriyete yol açtığını gözönüne alarak 29 sanığın dosyasının bu dosyadan ayrılmasına karar verdi. Heyet, yargılamanın Bylock kullandığı iddia edilen 11 sanık yönünden devam etmesine hükmetti.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Daha sonra savcı Boztaş, 11 sanık yönünden esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, FETÖ / PDY\'nin amaçlarına ulaşabilmek için üniversitelerde örgütlendiği, üniversitelerde örgüt hiyerarşisinin üniversite, fakülte, yüksekokul, ve enstitü imamları olarak oluşturulduğu, kurumlara sızdırılan örgüt üyelerinin bu imamlara bağlı şekilde onlardan aldıkları talimatlara uyarak örgütsel faaliyet kapsamında örgüt ile organik bağını koruyup varlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

\"BYLOCK İLETİŞİM SİSTEMİNİ KULLANDILAR\"

Savcı, örgüt mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan gizli haberleşme ağı Bylock iletişim sistemini İstanbul Üniversitesi\'nde akademisyen sıfatı bulunan sanıklardan Adem Sezgin Uzun, Akif Emre Kutlu, Elif Yaprak Saraç, Fatih Gürsul, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail, Turgay Atasoy ve Uğur Tuncel\'in yoğun şekilde ağa dahil olarak iletişim kurduklarını belirtti. Mütalaada, sanık Fatih Gürsul\'un Bylock\'un cep telefonuna yükleyerek 11 Ağustos 2014 ve 30 Ocak 2015 tarihleri arasında iletişim kurduğu ifade edildi.

\"PEK ÇOK KEZ SİSTEME DAHİL OLDULAR\"

Mütalaada, Bylock sistemini cep telefonlarına yükleyerek pek çok kez sisteme dahil oldukları anlaşılan bu sanıkların örgüt ile organik bağ kurarak FETÖ / PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarının sübuta erdiği vurgulandı. Sanıklardan Turgay Atasoy\'un soruşturma aşamasında örgüt üyeliğini kabul ederek hücresel yapının diğer üyeleri ve grup abisine ilişkin bilgiler verdiği, ancak yargılama aşamasında bunları inkar ettiği anlatılan mütalaada, bu sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Sanık Akif Emre Kutlu\'nun da soruşturma aşamasında örgüt üyeliğini kabul edip kendisine firari sanık Mehmet Ali Aktürk tarafından Bylock programının yüklediğini belirttiği, örgüt üyesi olarak sadece bu sanığın adını vermesinden dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

15 YILA KADAR HAPİSLERİNİ TALEP ETTİ

Bylock kullanan 11 sanığın \"FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep eden savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklar Akif Emre Kutlu ile Turgay Atasoy\'un ise hükümle birlikte tutuklanmalarını istedi.

MÜTALAAYA KARŞI SÜRE TALEP ETTİLER

Sanıklardan Fatih Gürsul\'un avukatı Metehan Arısoy, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek tahliye talebini tekrar etti. Diğer sanıklar da mütalaaya iştirak etmediklerini belirterek savunma hazırlamak için süre talebinde bulundular.

DURUŞMA KARAR İÇİN 26 ARALIK\'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine ve tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Heyet, duruşmayı karar için 26 Aralık\'a bıraktığını açıkladı.