DHA İSTANBUL- (geniş haber) BAYRAMPAŞA'DAKİ AVM'DE YAKALANAN 4 DEAŞ'LI TUTUKLANDI 

* Bayrampaşa\'da bir AVM\'nin otoparkına bırakılan bombalı araçla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 4 kişi tutuklandı.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Bayrampaşa\'da bir AVM\'de araçlarında bomba bulunan 6 DEAŞ\'lı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 4\'ü tutuklandı, 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\", \"Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

BOMBALI EYLEM ENGELLENDİ

Savcılığın sevk yazısında, DEAŞ adına İstanbul\'da büyük bir eylem hazırlığı içinde olan 4 şüphelinin, 27 Ekim tarihinde Bayrampaşa\'da bulunan ve İstanbul\'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan AVM\'nin emanet dolabına imal ettikleri bombayı sakladıkları, bir gün sonra da bu kez söz konusu AVM\'ye bomba yüklü motosiklet ve araçla geldikleri ancak eylemi gerçekleştiremeden polislerin yaptıkları operasyon sonucu yakalandıkları anlatıldı.

SALDIRIYA GİDERKEN ÇOCUKLARINI BAKICIYA BIRAKMIŞLAR

Sevk yazısında soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu iki şüphelinin ise, eylem saatlerinde 4 DEAŞ\'lının çocuklarına baktıkları kaydedildi. Bu kişilerin de terör örgütüne yardım ettikleri vurgulandı.

