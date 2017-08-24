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DHA İSTANBUL- FIRINDAKİ HIRSIZLIK KAMERADA

  Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Özgür EREN İSTANBUL (DHA) Bağcılar'da bir fırına giren hırsız cep telefonu ve paraları çalarak kaçtı

24 Ağustos 2017 17:09

 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Bağcılar\'da bir fırına giren hırsız cep telefonu ve paraları çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz ay meydana geldi. Fırın sahibi Şaban İpek, dükkanda müşteri olmayınca arka bölüme geçti. Dükkan sahibinin olmadığını gören hırsız, telefon ile konuşurmuş gibi yaptı. Kimsenin gelmediğini gören hırsız önce sadaka kutusunu almak istedi. Ancak sadaka kutusu monteli olduğu için başarılı olamadı. Bunun üzerine kasayı açan hırsız önce cep telefonunu sonra paraları alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.
İpek, \"Sabah dükkanı açtık. Süngerleri yıkamaya girdim. Geldim kasa açık. Kameradan baktım. Sadaka kutusunu almaya çalışıyor. Sonra burdan çekmeceyi açıyor. Telefonu bir de 500 lirayı alıp kaçıyor. Polise de versen birşey çıkmıyor. Bir kapıdan girip bir kapıdan çıkıyor. Hırsızlarla ilgili kanun yok. Daha önce de 2 kez sadaka kutusu çalındı. Polise verdim birşey çıkmadı. Durum bu\" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü
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-Güvenlik kamerası hırsızın dükkana girişi
-Hırsızın telefon ile konuşurmuş gibi yapması
-Hırsızın dükkan sahibini gözetlemesi
-Hırsızın sadaka kutusunu eline alması
-Hırsızın kasayı açıp cep telefonu ve bozuk paraları alması
-Hırsızın dükkandan çıkışı 

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Şaban İpek ile röportaj
-Fırından görüntü
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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