DHA İSTANBUL – FETÖ'NÜN "CENNET LİSTESİ"NE OPERASYON: 96 KİŞİYE YAKALAMA KARARI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul’da FETÖ’nün ‘Cennet Listesi’ adı verilen listede bulunan 96 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 55 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yapılan aramalarda elde edilen dijital veriler incelenmeye devam ediyor. FETÖ’nün ‘Cennet Listesi’ adı verilen listesinde bulunan 96 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı baskınlarda 55 kişi gözaltına aldı.

MOTİVASYON İÇİN CENNET LİSTESİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ‘Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler’ diyerek örgüt faaliyetlerine motivasyon sağlaması amacıyla aralarında 17-25 Aralık Kumpas dosyalarını yürüten kişilerinde isimlerinin bulunduğu bir listeye ‘Cennet Listesi’ adı verildiği öğrenildi.