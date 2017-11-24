DHA İSTANBUL- FETÖ SANIĞI HAKİM-SAVCI ÇİFT HAKİM KARŞISINDA

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)\'ne yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve \"silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edilen hakim-savcı karı kocanın yargılandığı davada, sanık ve yakınları duruşmayı takip eden gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilerin duruşmadan çıkarılması talebi mahkeme başkanı tarafından reddedildi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski savcı Muhammet Ali Kaşıkçı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaeviden bağlandı. Tutuksuz sanık eski hakim Neslihan Kaşıkçı ise duruşmada hazır bulundu. Duruşma başlarken tutuksuz sanık Neslihan Kaşıkçı, salona giren gazetecilere tepki göstererek, \"Siz gazeteci misiniz? Sizi dışarı çıkarttıracağım\" ifadesini kullandı.

GAZETECİLERİN DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILMASI TALEBİNİ RET

Daha sonra söz alan tutuksuz sanık Kaşıkçı, \"Duruşma salonunda basın mensupları var. Geçen celsedeki tüm beyanlarımız çarşaf çarşaf isimlerimizle birlikte yer aldı. Gazetecilerin dışarı çıkarılmasını istiyorum\" dedi.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)\'na aykırı olduğu gerekçesiyle talebi reddettiğini açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklara çıkan haberler hakkında yasal yollara başvurabileceklerini hatırlattı.

TUTUKLU ESKİ SAVCIDAN MAHKEME HEYETİNE, \"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM\"

Kararın ardından mahkeme başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'ndan (BTK) tutuklu sanık Muhammet Ali Kaşıkçı\'nın Bylock kaydının geldiği raporu okudu. Bu rapora ililkin savunma yapan Muhammet Ali Kaşıkçı, Bylock kullandığı iddiasına ilişkin kendisinde 404 bağlantı görüldüğünü belirterek, \"Bylock\'ta tutarsızlıklar var. Bilirkişi incelemesi istiyorum\" dedi. Kaşıkçı savunmasının devamında, \"17 aydır tutukluyum, dokuz yaşında bir çocuğum var. Benden çok kıymetli bir şey alıyorsunuz. Bu dünyada da öbür dünyada da yakanıza yapışacağım. Hakkımı size helal etmiyorum\" diye konuştu.

SANIK AVUKATI SÖZLERİN TUTANAĞA GEÇİRİLMESİNİ İSTEMEDİ

Bu sırada sanığın avukatı araya girerek, müvekkilinin kendisine çok güvendiği için böyle konuştuğunu belirterek, ifadelerinin bir kısmının tutanağa yazılmamasını istedi. Mahkeme Başkanı ise, \"Bu dedikleri benim kararımda etki etmez. Şu an küfür de etse kararımı etkilemez. Burada bizi reddeden kişiye bile tahliye verdik.\" dedi.

GAZETECİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu arada duruşma boyunca davayı takip eden gazetecilere, sanık ve yakınları tarafından sürekli tepki gösterildi. \"Deftere ne notlar alıyorsun?\", \"O notları bize de ver\", \"Bu dediklerini de yazsana\", \"Yarın hepiniz kaçacaksınız\" şeklinde ifadelerle sürekli tepki gösterdiler. Duruşma çıkışında ise sanık yakınları, basın mensuplarının üzerine yürümeye çalıştı. Araya güvenlik görevlileri önledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, karı koca olan sanıklar Muhammet Ali Kaşıkçı ile Neslihan Kaşıkçı\'nın örgüte iltisaklı oldukları ve Muhammet Ali Kaşıkçı\'nın Bylock kullanıcısı olduğu belirtiliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen karı-koca hakim savcı hakkında, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.