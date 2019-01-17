T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- ESENYURT'TA SİTEDE EL BOMBASI VE MERMİLER BULUNDU (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)  Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitedenin kamelya kısmında masanın üstündeki poşetten el bombası ve mermiler çıktı

17 Ocak 2019 13:37

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) 
Esenyurt Haramidere Caddesi\'nde bir sitedenin kamelya kısmında masanın üstündeki poşetten el bombası ve mermiler çıktı.
Sitenin temizlik görevlisi poşeti farkedince içini açtı. Poşette el bombası ve mermileri gören görevli durumu polise bildirdi. Polis siteye gelerek kamelya bölümünü güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen uzman ekiplerin çalışması sürüyor

Görüntü dökümü:
----------------
-Sitenin dış görüntüsü
-Polis ekipleri
-Güvenlik şeridi
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ersan SANİSTANBULDHA  Esenyurt Haramidere CaddesiSiteninPoşettePolisOlay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24