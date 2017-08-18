DHA İSTANBUL- ESENYURT'TA BİSİKLETLİ ÇOCUKLAR KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 1 YARALI (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - Ali KEREM BENGİ İstanbul DHA

Esenyurt Talatpaşa Caddesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre bisikletle seyir halindeki çocuklar yoldan geçmekte olan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Bisikletli çocukların kamyonla çarpışması

-Aktüel görüntüler

-Olay yeri

-Kalabalıktan görüntü

-Bisikletin görüntüsü

-Yaralıya müdahale

-Cesedin görüntüsü

-Genel ve detaylar