DHA İSTANBUL- ERGENEKON DAVASI ERTELENDİ 

Ümit TÜRK, İstanbulDHA

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasının 2\'inci duruşması yapıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya 18 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık ve avukatları taleplere ilişkin beyanlarda bulundu.



SAVUNMASI TAMAMLANANLARIN YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, sorgu ve savunması alınmayanların dışında tüm sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün\'ün dava aşamasında malları üzerine konulan tedbir kararının kaldırılması talebinin ise esas hükümle birlikte karara bağlanmasına hükmetti.



ERGENEKONUN ESKİ HAKİM VE SAVCILARININ DOSYASI İSTENDİ

Mahkeme, Ergenekon davasına bakan kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görev yapan hakim ve savcılar ile Ergenekon davasına ilişkin iddianameleri düzenleyen savcılar hakkında hazırlanan iddianamelerin birer örneğinin istenmesine karar verdi. Duruşma 21 Aralık\'a ertelendi.



BAŞBUĞ\'UN DA BULUNDUĞU 63 SANIĞIN DOSYASI AYRILMIŞTI

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 274 sanıklı Ergenekon davasında, önceki celse verilen ara kararlar doğrultusunda 63 sanığın dosyası ayrılmıştı. Bu davadaki sanık sayısı 211\'e düşmüş oldu.



