DHA İSTANBUL- ENİS BERBEROĞLU DOSYASI İSTİNAF MAHKEMESİNE İADE EDİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin iade kararından,

\"(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay\'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir\"

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin hükmü bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nin kararı, \"usul ve yasaya aykırı olduğu\" gerekçesiyle yerel mahkemece iade edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin iade kararında, \"(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay\'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen \'görüldü\' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir\" ifadelerine yer verildi.

\"YARGILAMAYI KENDİSİNİN YAPMASI GEREKMEKTEDİR\"

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesince bozularak kendilerine gönderilen dava dosyası üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti kararında Bölge Adliye Mahkemesi\'nin kararı esastan inceleyerek delil tartışmasına girdiğini belirterek \"Eylemin hukuki nitelendirmesinde hata olduğunu düşünüyorsa, CMK\'nin 280. maddesi uyarınca bizatihi davayı görmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın hazırlık işlemlerine başlayarak bizzat yargılamayı kendisinin yapması gerekmektedir. Yargılamayı bizatihi Bölge Adliye Mahkemesi yapması gerekirken, söz konusu eksiklikleri CMK\'nin 289. maddesi kapsamına sokarak kararı bozarak, mahkememize göndermiştir\" denildi.

\"KENDİNİ YÜCE YARGITAY\'IN YERİNE KOYARAK ESASTAN BOZMA YAPMIŞ\"

Mahkeme kararını gerekçesiz olduğundan bahisle bozulmasının kanun maddelerine aykırılık teşkil ettiği vurgulananan kararda, \"Adeta kendini yüce Yargıtay\'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen \'görüldü\' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir\" ifadelerine yer verildi.

\"BOZMA KARARI USUL VE YASAYA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKLE...\"

Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği kaydedilerek \"Her ne kadar Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin direnemeyeceğini, direnme yasağı olduğunu içtihat altına almışsa da bu içtihadın, kanuna uygun şekilde yapılmış bozma kararlarına münhasır olduğunun kabulü gerekecektir\" denildi. Kararda, tüm bu nedenlerle \"bozma kararının usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle verilen bozma kararı yönünden mahkemece yapılacak bir işlem olmadığından\" karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Dosyanın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'ne iadesine karar verildi.

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-Berberoğlu\'nun arşiv görüntüsü