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DHA İSTANBUL -(Ek bilgilerle)KURTKÖY TEM OTOYOLUNDA FECİ KAZA; 1 ÖLÜ 2 YARALI 

-Çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM Otoyolu trafiğe açıldı

12 Aralık 2017 02:23

-Çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM Otoyolu trafiğe açıldı.

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Kurtköy\'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada iki kamyon TIR birbirine girdi. Kazada, 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy Mevkii\'nde meydana geldi. Alına bilgiye göre, Gebze\'den İstanbul istikametinde seyir halinde olan Recep Çataltaş\'ın kullandığı 34 JH 3978 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 PM 090 plakalı kamyona çarptı, o da önündeki 34 GDK 83 plakalı TIR\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu alev aldı. Kamyonun alev aldığını gören diğer sürücüler, araçlarını durdurarak yangın tüpleriyle yangını söndürdü. Olay yerine çok sayıda, polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonu sürücüsü Recep Çataltaş\'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ortadaki kamyonda sıkışan Necati Yüksel ve Hasan Çalık itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı Marmara Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışması ve araçların olay yerinden kaldırılmasıyla 2 saatin ardından, kapalı tutulan TEM Otoyolu trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kamyonda sıkışan iki kişinin çıkarılması
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Kazaya karışan araçlar
-TEM\'dekilerin kazayı izlemesi
-Görgü tanıklarıyla röp.
-Yarıların ambulansa alınması
-Ceset 
-Kilitlenen trafik 
-Kullanılan yangın tüpleri
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