DHA İSTANBUL -(Ek bilgilerle) BAŞBAKAN YILDIRIM GAMBİYA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINI KABUL ETTİ

Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatouma\'yı kabul etti. Dolmabahçe\'deki Başbakanlık Ofisi\'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin Başbakanlık Basın Merkezi\'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Başbakan Yıldırım\'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısına katılmak üzere İstanbul\'a gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Faoumatta ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken görüşmede, Kudüs\'ün statüsü ve olağanüstü İİT Zirvesi üzerinde durulurken ikili konuların da ele alındığı bildirildi. Türkiye\'nin, Gambiya\'nın kalkınmasına olan desteğini sürdüreceği ve ikili ekonomik ilişkilerin, potansiyeline uygun seviyeye çıkarılmasının arzu edildiği hususların dile getirildiği kaydedildi.

Konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısının da, Türkiye\'nin, Kudüs konusunda aldığı inisiyatifi çok isabetli bulduklarını belirtirken Gambiya\'nın kalkınmasına olan Türkiye\'nin desteği için teşekkür ettiği vurgulandı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısını karşılaması

-Kabulden görüntü



