T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL -(Ek bilgilerle) BAŞBAKAN YILDIRIM GAMBİYA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINI KABUL ETTİ

Özgür EREN / İSTANBUL DHA Başbakan Binali Yıldırım Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatouma'yı kabul etti

12 Aralık 2017 23:30

Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatouma\'yı kabul etti. Dolmabahçe\'deki Başbakanlık Ofisi\'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin Başbakanlık Basın Merkezi\'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Başbakan Yıldırım\'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısına katılmak üzere İstanbul\'a gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Faoumatta ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken görüşmede, Kudüs\'ün statüsü ve  olağanüstü İİT Zirvesi üzerinde durulurken ikili konuların da ele alındığı bildirildi. Türkiye\'nin, Gambiya\'nın kalkınmasına olan desteğini sürdüreceği ve ikili ekonomik ilişkilerin, potansiyeline uygun seviyeye çıkarılmasının arzu edildiği hususların dile getirildiği kaydedildi.
Konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısının da, Türkiye\'nin, Kudüs konusunda aldığı inisiyatifi çok isabetli bulduklarını belirtirken Gambiya\'nın kalkınmasına olan Türkiye\'nin desteği için teşekkür ettiği vurgulandı.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Başbakan Yıldırım\'ın konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısını karşılaması
-Kabulden görüntü


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERENDHA Başbakan Binali Yıldırım Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja FatoumaDolmabahçe Başbakanlık OfisiBaşbakanlık Basın MerkeziAçıklamada Başbakan YıldırımTeşkilatıOlağanüstü ZirvesiGambiya Cumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24