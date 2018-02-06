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DHA İSTANBUL- DUAYEN SAVAŞ MUHABİRİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber- Kamera: Oral OKAYBEN / İSTANBUL DHA Duayen savaş muhabiri Hüseyin Hami Sami Coşar son yolculuğuna uğurlandı

06 Şubat 2018 20:57

Haber- Kamera: Oral OKAYBEN / İSTANBUL DHA
Duayen savaş muhabiri Hüseyin Hami Sami Coşar son yolculuğuna uğurlandı. 
66 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Hami Sami Coşar için Zincirlikuyu Camii\'nde tören düzenlendi. Törene Coşar\'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Törende Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve ressam Bedri Baykam gibi isimler de yer aldı. 
Coşar için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.  Hüseyin Hami Sami Coşar daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

\"TÜRKİYE\'DE GAZETECİLİĞE FARKLI BİR BOYUT KAZANDIRDI\" 
Cenaze törenine katılan prodüktör Kemal Gökakın, \"Hami Sami, yaşayan en büyük savaş muhabirlerinden biriydi. Son derece soğukkanlı, son derece sıra dışı bir o kadar bilgili bir gazeteciydi. Çok insan yetiştirdi. Türkiye\'de gazeteciliğe farklı bir boyut kazandırdı. Gitmediği hiçbir yer kalmadı. Afrika\'dan Asya\'ya, Amerika\'dan Uzak Doğu\'ya nerede bir olay varsa Hami onu yaşadı. Onlar efsane yıllardı, o da o efsanevi gazetecilerden bir tanesi olmayı başardı\" dedi.
Gazeteci Aziz Akyavaş ise, \"Esasında kameramandı ama; muhabirdi, tercümandı, şofördü, rehberdi. Haberin kokusunu alırdı ve nasıl haber yapılması gerektiğini de bilirdi\" diye konuştu. 

AFGANİSTAN\'IN İŞGALİNİ DÜNYAYA DUYURDU
Coşar, Aralık 1979\'da Afganistan\'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalini Kabil Havalimanı\'na atlayan Sovyet Paraşütçüler görüntüleri ile duyuran isimdi.  Kıbrıs Barış Harekatı\'nda savaş muhabirliği yaptığı sırada Rum Milli Muhafız gücüne esir düşen Coşar, Türk Haberler Ajansı(THA)\'dan sonra Amerikan CBS televizyonu için çalıştı. Aralık 1979\'da Afganistan\'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalini dünya, Hüseyin Hami Sami Coşar\'ın Kabil Havalimanı\'na atlayan Sovyet Paraşütçüler görüntüleri ile öğrendi.
Sami Coşar, İran İslam Devrimi\'ni takip ederken tutuklanıp İran\'da yaklaşık iki ay cezaevinde yattı. 1987 yılında Filistin\'de patlak veren İntifada hareketini, 1989 yılında Çavuşesku\'nun devrildiği Romanya Devrimi\'ni Visnews için takip etti.
1991 yılında patlak veren I. Körfez Harekâtı\'nda Türkiye\'den Katar\'a kadar pek çok bölgede sıcak gelişmeleri takip etti. 1993 yılında Visnews\'un, Reuters Haber Ajansı\'na devri ile Reuters TV\'nin bir süre Türkiye Temsilciliği\'ni ve prodüktörlüğünü yaptı. 
Hüseyin Hami Sami Coşar evli ve iki çocuk babasıydı.
 
Görüntü Dökümü
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-Zincirlikuyu Camii\'nde cenazeye katılanlar
-Prodüktör Kemal Gökakın\'ın konuşması
-Gazeteci Aziz Akyavaş\'ın konuşması
-Cenaze töreni
-Hüseyin Hami Sami Coşar\'ın arşiv görüntüsü

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