DHA İSTANBUL- DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ...(2)

TUTUKLU SANIK ESKİ ALBAY ALİ ÖZ: \"PEŞİN OLARAK SUÇLANDIM\"...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davada, savunmasını yapan dönemin Trabzon Jandarma İl Komutanı Albay olan sanık Ali Öz, Dink\'in öldürüleceğinin sözlü olarak kendisine bildirildiği iddiasını reddetti. Sanık Öz, \"Toplantıda söylendiği iddia edilen bir cümlelik sözün kaydı, delili yoktur. Bu cümle bu kadar ağır suçlamaya vesile olamaz. Peşin olarak suçlandım\" dedi.

İstanbl 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde savunmasını yapan sanık eski Albay Ali Öz, görev yaptığı sürede ya da sonrasında örgütle ilişkisi olmadığını ve görev hayatının çoğunu terör örgütleriyle mücadeleyle geçtiğini söyledi. Sanık Öz, \"19 Ocak 2007\'de öldürülen Dink ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceleme için geldi. Jandarma komutanlığı olarak bizden talep ettikleri tüm belge ve dokümanları sunduk. İfademi istediler verdim. Rapor doğrultusunda bazı jandarma personeliyle ilgili yasal işlem istendi. Valilik değerlendirdi, iki personel hakkında dava açıldı. Yargılamada yeni ifade verdiler. Bilgiyi aldıklarını ve tarafıma ilettiklerini söylemişler. Böyle bir şeyi hatırlamıyorum. \'Söylendi\' beyanı dışında bir kayıt, bir belge yok\" dedi.

\"HATAM BİR KOMUTAN OLARAK ŞUBEYE FAZLA GÜVENMEMDİR\"

\"Hrant Dink\'i ve gazetesini bilmiyorum. Tetikçileri tanımıyorum. Komutan olduğum için yargılanıyorum. Arandığımı öğrenince kendim İstanbul\'a gelip teslim oldum. 2009\'da emekli oldum\" diyen sanık Öz, FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Dink\'in öldürüleceğinin sözlü olarak kendisine bildirildiği iddiasına yönelik sanık Öz, \"Böyle bir bilgi varsa, bunun için bir dizi işlem vardır. Bilgiyi alan personel, önce mantık süzgecinden geçirir, sonra unsur komutanına bildirir. O rapor yazar, şube müdürlüğüne bildirir. Toplanan bilgiler haber kayıt bildirim formuna eklenir. Kayıtların yapılması şube müdürlüğü tarafından yapılır. Komutan tarafından yapılmaz. Benim burada hatam, bir komutan olarak, şubeye fazla güvenmemdir. Kontrolde eksik kaldım. Personelime güveniyordum\" dedi.

\"BİR CÜMLE BU KADAR AĞIR SUÇLAMAYA VESİLE OLAMAZ\"

Sanık Ali Öz, cinayetten bir gün sonra yazılan haber kayıt bilgi formunu da kendisinin hazırlatmadığını söyleyerek \"O gün Trabzon\'da değildim. Yüzbaşı Metin Yıldız, telefonla arayarak bilgi aldıklarını rapor yazacaklarını söyledi. \'Gereğini yapın\' dedim. Pazartesi günü de imzalamışımdır\" diye konuştu. Hakkındaki tüm iddiaları reddettiğini ifade eden sanık Öz, \"Toplantıda söylendiği iddia edilen bir cümlelik sözün kaydı, delili yoktur. Bu cümle bu kadar ağır suçlamaya vesile olamaz. Peşin olarak suçlandım. 15 aydır örgüt üyeliğinden tutukluyum. 15 ay da bitmek üzere. Hiçbir örgütle alakam yoktur. Olaya karışan şahıslarla hiçbir irtibatım yok. Olayı işlediğime dair hiçbir sübut delil yok. Halen terör örgütleri tarafından tehdit ediliyorum. Yargılama sonunda suçsuz olduğum ortaya çıkacaktır. Tahliyemi talep ederim\" şeklinde konuştu. Duruşma perşembe gününe bırakıldı.

