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DHA İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEBRİK TELEFONLARI BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR 

  Haber: Özgür ALTUNCU İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban vesilesiyle yaptığı telefon görüşmeleri, bayramın ilk gününde de devam etti

01 Eylül 2017 20:09

 

Haber: Özgür ALTUNCU İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kurban vesilesiyle yaptığı telefon görüşmeleri, bayramın ilk gününde de devam etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid El Sibsi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bugün telefonda görüştü. Kurban bayramının başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, liderlerle yaptığı görüşmelerde Myanmar\'daki insani krize ivedilikle çözüm bulunması için ortak çaba harcama çağrısında bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan arife gününde ise aynı çerçevede Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

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