DHA İSTANBUL- ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE İLGİNÇ EYLEM

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Çin Başkonsolosluğu önünde biraraya gelen 5 kişi, Falun Dafa uygulaması yapanların Çin\'de katledilip organlarının alındığını öne sürerek eylem yaptı. Sarıyer\'deki Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen Falun Dafa Derneği üyesi 5 kişi, Çin\'de Falun Dafa uygulaması yapan ve resmi kayıtlara göre 4 bin 30 kişinin organlarının alınıp öldürüldüğünü öne sürerek eylem yaptı.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

FALUN DAFA NEDİR?

Kendine has egzersiz ve meditasyonlari içeren uygulama. Egzersizler derin iç anlamlara sahip olmasının yanında stresi azaltmaya yardım ettiği, sağlık ve zindelik açısından fayda sağladığına inanılıyor

Görüntü dökümü

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-Çin Başkonsolosluğu önü

-Açılan pankart ve dövizler

-Falun Dafa uygulaması yaptıkları için öldürülen kişilerin fotoğrafları

-Meditasyon yapanlar

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detay görüntüler

