DHA İSTANBUL- CEVİZLİBAĞ'DA TRAMVAY KAZASI - (4)

- Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

- Tramvaylarda hasar meydana gelirken seferler yapılamıyor.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Cemil ÖZDEMİR- İSTANBUL DHA

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ\'da raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapılamıyor. Tramvaydan inen yolcuların raylarda yürüdüğü görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"T1 Kabataş - Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ - Topkapı arasnda meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar - Cevizlibağ ve Kabataş - Pazartekke arası yapılmaktadır, Cevizlibağ - Topkapı arasında İETT Otobüsleriyle hizmet verilecektir\" denildi.

\"ARACIMIZIN CAMI ÇATLAMIŞ VE YARALANAN OLMAMIŞTIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'den yapılan açıklamada ise, \"Cevizlibağ cep parktan çıkış yapan yolcusuz aracımız, enerji kaynaklı oluşan kısa devre nedeniyle arka vagonu kaymış ve paralelindeki farklı hatta seyir halindeki bir başka yolculu trenin vagonuna arka kısmına hafif bir şekilde temas etmiştir. Her iki araç farklı yolda 5 km hıza sahip olup kazada bir aracımızın camı çatlamış ve yaralanan olmamıştır. Katener telinin kopmasına ve enerjinin kesilmesine sebep olan arıza nedeniyle teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Bölgede 14 adet İETT otobüsü ring seferi yapmaktadır\" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Raydan çıkan tramvay

-Seferlerin iptal olduğunu belirten anons

-Tramvaylardaki hasar

-Tramvaydan inenler

-Rayda yürüyenler

-Detaylar

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