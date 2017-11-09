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DHA İSTANBUL – CADDEDE ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLER, NATO PETROL BORU HATTINI DELDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL /İSTANBUL DHA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Sancaktepe'de caddede EDS yapımı için kazı çalışması yaptığı sırada caddeden geçen NATO petrol boru hattını deldi

09 Kasım 2017 08:25

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL /İSTANBUL DHA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Sancaktepe\'de caddede EDS yapımı için kazı çalışması yaptığı sırada caddeden geçen NATO petrol boru hattını deldi. Olayın ardından cadde araç trafiğine kapatılırken, saatlerce akan akaryakıt caddeyi kapladı. Ekiplerin yakıtı kesmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında Selehattin Eyyübi Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye EDS yapmak için çalışma yapan İBB\'ye bağlı ekipler yolu kazmaya başladı. Kazı sırasında caddeden geçen NATO petrol boru hattını delindi.

CADDE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Borunun delinmesi nedeniyle yola akan yakıt tüm caddeyi kapladı. Çalışma yapan ekipler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri caddeyi ve caddeye çıkan yolları trafiğe kapatırken araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. İtfaiye araçları ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi. Dışarı akan yakıtı kesmek için ekiplerin çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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 Boru atlayan çalışma alanı
Borunun patlamasına sebep olan iş makinası
İtfaiye ekipleri
Belediye ekipleri
Polisin yolları kapatarak güvenlik önlemi alması
Belediye işçilerinin çalışması
Yollara akan mazot
Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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