DHA  İSTANBUL BÜLTENİ -5

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1- CUMHURBAŞKANI VEKİLİ FUAT OKTAY\'IN ACI GÜNÜ

*Oktay\'ın annesi Şaziye Oktay (83) son yolculuğuna uğurlandı.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Güven USTA, İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay\'ın annesi Şaziye Oktay (83) son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüp Sultan Camii\'nde öğle namazını müteakip kılanan cenaze namazına Şaziye Oktay\'ın eşi Ömer Oktay oğlu Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Eski Başbakan Tansu Çiller, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ,Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, belediye başkanları, milletvekilleri ile sevenleri katıldı.

Törende taziyeleri Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay kabul etti. Oktay\'ın annesinin cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının ardından Fuat Oktay, annesinin tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Oktay, cenaze aracı ile mezarlığa hareket etti. Şaziye Oktay\'ın cenazesi Eyüp Sultan Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüp Sultan Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Cenaze törenine katılanların görüntüsü

-Oktay ve babası Ömer Oktay\'ın taziyeleri kabul etmesi

-TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın görüntüsü

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detaylar

29.09.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180929098

29.09.2018 - 16.37 Haber Kodu : 180929135

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2- TOKİ BAŞKANI ERGÜN TURAN\'IN BABASI ENVER TURAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

TOKİ Başkanı Ergün Turan\'ın babası Enver Turan son yolculuğuna uğurlandı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan\'ın babası Enver Turan hayatını kaybetti. 87 yaşında hayatını kaybeden Turan için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK parti İstanbul il başkanı Bayram Şenocak ile Turan\'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören öncesi Ergün Turan cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Enver Turan için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Turan\'ın tabutuna Binali Yıldırım da omuz verdi. Turan\'ın cenazesi defnedilmek üzere Kocasinan Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Turan\'ın taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazı

-Tabutun omuzlanması

-Genel ve detaylar

29.09.2018 - 17.49 Haber Kodu : 180929161

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3- KARACAN\'IN YALISINDA \'ÇOCUK\' ARANDI

Haber: Hayati ARIGAN Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL(DHA)

İş adamı Ali Karacan\'ın 4 yaşındaki oğlunu velayetinin bulunduğu anneye teslim etmeyerek kaçırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Kanlıca\'daki yalısında arama yapıldı. Deniz polisinin sahilden tekneyle iskelesine yanaşarak girebildiği yalıda Karacan ile 4 yaşındaki oğlunun olmadığı tespit edildi.



VELAYET KAVGASI BAŞLADI

Nazlı Tanrıkulu ile Ali Karacan\'ın 10 yıl süren birlikteliklerinden 4 Ağustos 2014 tarihinde Ercüment Ali Karacan adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Ali Karacan, 2 yıl önce oğlunun velayetini almak için dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi\'nde görülen davada evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verildi. Ali Karacan, karar üzerine geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul 13. Aile Mahkemesi\'ne \'çocukla kişisel ilişki tesisi\' talebiyle başvurdu. Mahkeme bu talebi reddetti. Yapılan itiraz üzerine ise küçük çocuğun 23 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında babasında kalmasına karar verildi. Anne Nazlı Tanrıkulu, 26 Ağustos günü, oğlunu baba Ali Karacan\'a teslim etti.



2 AYRI MAHKEMEDEN 2 KARAR ALDIRDI

Ali Karacan, iddiaya göre oğlu yanında olmasına rağmen İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi\'nden ikinci kez aynı yönde karar aldırdı. Mahkeme, çocuğun 3 Eylül -23 Eylül tarihleri arasında babayla yatılı şahsi ilişki kurmasına karar verdi. Ancak Ali Karacan, İstanbul 13. Aile Mahkemesi\'nin kararı işlemde iken, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi\'nin kararını Kuşadası İcra Müdürlüğü\'nden işleme koydurdu. Böylelikle yeniden çocuk teslimi yaptırdı. İki ayrı mahkemenin aynı konudaki kararlarıyla 30 günlük süre elde etti. Nazlı Tanrıkulu\'nun itirazıyla İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi\'nin kararı kaldırıldı.



İCRA MEMURLARIYLA YALIYA GİTTİ

Küçük çocuğun 10 Eylül günü İstanbul\'a getirildiğini öğrenen Nazlı Tanrıkulu, oğlunu alabilmek için Beykoz İcra Müdürlüğü\'nden teslim yazısı aldı. Ardından icra ve polis memurları ve bir pedagog eşliğinde Karacan\'ın Beykoz Kanlıca\'daki yalısına gitti. İddiaya göre Ali Karacan, icra memurları geldiğinde oğlunu yalıdan tekneyle kaçırdı.



ÇOCUK KAÇIRMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nazlı Tanrıkulu velayeti kendisinde bulunan oğlunu, babasına yasal yollardan teslim etmesine rağmen geri alamadığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'na \'çocuk kaçırmak\' suçundan suç duyurusunda bulundu. Tanrıkulu\'nun avukatı da savcılıktan Ali Karacan\'ın 3\'ü Beykoz\'da olan 5 ayrı konutunda \'çocuğun bulunması için\' arama yapılmasını talep etti.



POLİS, DENİZDEN VE KARADAN ÖNLEM ALDI

Nazlı Tanrıkulu ve avukatı Emek Emre, bu sabah Beykoz Cumhuriyet Savcılığı\'ndan Ali Karacan\'ın Kanlıca\'daki yalısında arama yapılması için karar aldırdı. Nöbetçi Savcı, polise, denizden ve karadan önlem alınarak yalıya girilmesi ve çocuğun evde olup olmadığının tespit edilmesi talimatı verdi.



DENİZ POLİSİ KAPIYI AÇTI

Polis zili çalmasına rağmen yalının bahçe kapısı açılmayınca çilingir çağırdı. Ancak çilingir, kapının arkasındaki sürgünün çekili olduğunu tespit etti. Kapının sürgüden dolayı açılması mümkün olmayınca Deniz Polisi, denizden tekneyle gelerek yalının iskelesine çıktı. Ardından da bahçe kapısının sürgüsünü açtı. Yalıda ve bahçesindeki müştemilatlarda yapılan aramada çocuğa rastlanmadı. Ali Karacan\'ın da yalıda olmadığı tespit edildi. Yalıda 2 çalışan olduğu ancak polise kapıyı açmadıkları tutanak altına alındı.



ANNE: LÜTFEN BANA YARDIM EDİN

Nazlı Tanrıkulu, \"Bir aydır çocuğumu görmüyorum. Beni çok özlediğini düşünüyorum. En kısa zamanda bulacağım onu. Eğer yerini gören duyan bilen varsa lütfen bana yardımcı olsun. Ben mağdurum. Çocuğuma ulaşamıyorum. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Böyle konuların önüne geçilmesini istiyorum. Kendini kanundan üstün görüyor ama kanunların yerini bulacağına eminim\" dedi.



ALİ KARACAN: ANNE EVİ TERKETTİ

Ali Karacan mahkemeye verdiği dilekçesinde Nazlı Tanrıkulu\'nun geçtiğimiz Temmuz ayında ortak yaşadıkları konutu oğlunu da beraberine alıp, hiçbir gerekçe göstermeden terk ettiğini iddia etmişti. Karacan annenin velayet hakkını kötüye kullandığını ileri sürmüştü. Nazlı Tanrıkulu ile zaman zaman ayrı zaman zaman da aynı konutta birlikte yaşadıklarını anlatan Karacan, oğlunu annesinin rızasıyla aile kütüğüne geçirdiğini belirtmiş, geçtiğimiz Temmuz ayında annenin oğlunu da beraberine alıp, hiçbir gerekçe göstermeden aile konutunu terk ettiğini ifade etmişti. Karacan, 2009 yılından bu yana çalışmayan annenin velayet hakkını kötüye kullandığını, oğluyla kendisinin görüşmesini engellediğini iddia etmişti.



Görüntü Dökümü

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-Yalıdan görüntü

-Yalı önündeki özel güvenliklerden görüntü

-Sivil polis ekiplerinden görüntü

-Nazlı Tanrıkulu ile röp

-Çilimgirin gelmesi

-Kapının açılması

-Polislerin içeri girmesi

-Özel güvenlik ile yaşanan dialog

-Eve girdikten sonra Nazlı Tanrıkulu ile röp

-Genel ve detay görüntüler



29.09.2018 - 17.12 Haber Kodu : 180929153

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4- KAĞITHANE\'DEKİ CİNAYETİN ZANLISI YAKALANDI

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de fırından ekmek almaya gittiği sırada boğazından bıçaklanarak öldürülen Tarık K\'nın (31) katil zanlısı kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Gürsel Mahallesi\'nde dün gece meydana gelen olayda Tarık K(31)., ekmek almak için girdiği fırından çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğramıştı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tarık Kenarlı yaralı halde 50 metre ilerledikten sonra hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil zanlısı M.Ç\'nin peşine düştü. Aracıyla seyir halinde olduğu görülen M.Ç takibe alındı. Polisi farkeden M.Ç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç\'nin sorgusuna başlandı. M.Ç ile Tarık K. arasında husumet bulunduğu cinayetin bu yüzden işlendiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-Anne ile röportaj

-Adli tıptan görüntü

-Yakınlarından görüntü

29.09.2018 - 15.39 Haber Kodu : 180929122_

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5- İSTANBUL\'DAN ARŞİV FIRTINA GÖRÜNTÜLERİ

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul\'da çekilen fırtına görüntüleri

29.09.2018 - 16.36 Haber Kodu : 180929138