DHA İSTANBUL BÜLTENİ -5

1- BEYOĞLU\'NDA KORKU DOLU ANLAR; EYLEM İÇİN VİNCE ÇIKTI BAYGINLIK GEÇİRDİ-2

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda maaşlarını alamadığını söyleyen işçiler vince çıktı. Bu sırada bir işçi rahatsızlanınca düşme tehlikesi geçirdi. Arkadaşları düşmekte olan kişiyi son anda tuttu. Baygın vaziyette vinçten sarkan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay saat 15.00 sıralarında Dolapdere\'de meydana geldi. Çalıştıkları rezidans inşaatında maaşlarını alamadıkları belirtilen 5 işçi rezidans inşaatında kullanılan vince çıktı. Burada bir süre bekleyen işçilerden biri rahatsızlandı. Arkadaşının rahatsızlandığını fark eden bir işçi, aşağı düşerken son anda tuttu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hava yastığı açarak aşağıda önlem alırken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri

-Sarkan işçi

-Arkadaşlarının tutması

-Kurtarma çalışması

-Detaylar

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(ek bilgilerle)

2- İNTİHAR DEDİLER; KADIN CİNAYETİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Güngören\'de intihar iddiasının altından kadın cinayeti çıktı.

Tozkoparan Mahallesi\'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 20.30 sıralarında intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun (34)\'un cansız bedeniyle karşılaştı. Evde bulunan kadının eşi O.U. ve kardeşi Bilal Takır (28) kadının kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ceset ve dairede incelemelerde bulundu.

İTİRAF ETTİ

Olayı şüpheli bulan Güngören Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. İnceleme sürerken Bilal Takır polisi arayarak ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Polise teslim olmak istediğini söyleyen Bilal Takır, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgusunda Bilal Takır\'ın ablasını, eniştesini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ÖLDÜRÜP DOĞALGAZ BORUSUNA ASMIŞ

Bilal Takır, tartışma sırasında sinirine hakim olamayıp ablasının boğazını uzun süre sıktığını anlattığı belirtildi. Bu sırada ablasının öldüğünü ve intihar süsü vermek için iple doğalgaz borusuna astığını daha sonra da oradan indirerek komşulardan yardım istediğini itiraf ettiği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Güngören Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hatice Uzun\'un eşi O.U.\'nun da ifadesini alırken, gözaltına alınan kardeş Bilal Takır emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na götürlüdü. Savcıya ifade veren şüpheli Bilal Takır, tutuklama talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Hakimlik şüphelinin \"Kızkardeşi kasten öldürme\" suçundan tutukladı, şüpheli Bilal Takır Metris Cezaevi\'ne gönderildi.



Görüntü Dökümü

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Bilal Tarık\'ın adliyeye sevk edilişi

emniyetten görüntü

Olayın yaşandığı binadan görüntü

Kadının fotoğrafları



03.07.2018 - 15.12 Haber Kodu : 180703127



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(ÖZEL)

3- ERHAN ÇELİK HAKKINDA 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Boşandığı Gülben Ergen\'in, önceki eşi Mustafa Erdoğan\'dan olan çocuklarının özel fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Erhan Çelik hakkında, \"Zincirleme suretiyle özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek\" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine boşandığı eşi Erhan Çelik hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu, Erhan Çelik hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şikayetçi Gülben Ergen ile şüpheli Erhan Çelik\'in 6 Aralık 2016 tarihinde boşandıkları, boşandıktan sonra taraflar arasında adliyeye yansıyan olaylar yaşandığı belirtildi.



EV İÇİNDE ÇEKİLMİŞ ÖZEL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

İddianamede, şikayetçi Gülben Ergen\'in Aile Mahkemesi\'ne başvurarak koruma kararı aldığı, şüpheli Erhan Çelik\'in bu karardan sonra 7 Ekim 2017 tarihinde sosyal medya hesabından Gülben Ergen\'in önceki evliliğinden olan çocukları Atlas Erdoğan, Güney Erdoğan ve Mustafa Ares Erdoğan\'ın ev içinde çekilmiş özel fotoğraflarını, koruma kararından bahsederek paylaştığı belirtildi.



GÜLBEN ERGEN VE ÇOCUKLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdur çocuklar ve annelerinin Erhan Çelik\'ten şikayetçi olduğu, şüpheli Erhan Çelik\'in de suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen\'in uzlaşma talebini kabul etmediği ifade edildi.



8 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede; şüpheli Erhan Çelik\'in, \"Zincirleme suretiyle özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek\" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.



İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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4- PAZARA GİDENİN YÜZÜ EKŞİYOR; LİMON HALDE 6,5 PAZARDA 10 LİRA

* Geçen yıl 3 liradan satılan limon bu yıl halde 6,5 liradan satılıyor.

* Limonun kilosu pazarda ise 10 lira. Esnaf, limonu artık tane ile satıyor.

* Limon fiyatlarındaki yükselişin sebebi olarak yoğun yağış sonrası Ürgüp\'te mağaralarda depolanan limonların çürümesi olarak gösteriliyor.

Haber-Kamera: Gül KABA - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHA)

Patates, soğan, domates fiyatlarındaki artış tartışılırken yeni zam şampiyonu limon oldu. Limonun kilosu geçen yıl halde 3 liraydı. Bu yıl ise halde limonun kilosu 6,5 lira. Pazarda ise 10 liradan satılan limon hem gözü hem cebi yakıyor. Fiyat artışına, mağaralarda depolanan limonların havaların yağışlı gitmesi nedeniyle yüzde 50\'sinin çürümesi gerekçe gösteriliyor. Ağustos ayının başında limon hasadının başlamasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor.

6 TANE LİMON 5 LİRADAN SATILIYOR

Esnaf şiddetli sağanak, sel ve dolunun tarlalara zarar vermesinin yanı sıra Ürgüp\'te mağaralarda depolanan limonda da yüzde 50 oranında kayıp olduğunu söyledi. Üretici de satıcı da tüketici de fiyatların bu kadar artmasından şikayetçi. Pazarda sadece limon değil, tüm ürünlerin fiyat etiketleri yüksek. Bağcılar Yüzyıl semt pazarında limon 10 liradan alıcı buluyor. Satışlarının düşmesinden yakınan pazarcılar çareyi limonu tane işi satmakta buldu. 6 tane limon 5 liradan satılıyor. Vatandaş ihtiyacı olduğu için almak zorunda olduğunu pazarcı ise satışlarının günden güne düştüğünü söyledi. 2 kilo limon alan ve fiyatının yüksek olduğunu söyleyen bir kişi, \"Evet fiyatı çok yüksek ama sorduğumuzda \'depodan geliyor, taze limon yok\' diyorlar. Biz de mecbur almak zorunda kalıyoruz\" dedi.

\"BU YIL LİMON YÜZDE 75 FİRE VERDİ\"

Bayrampaşa meyve ve sebze halinde esnaf ve İstanbul Yaş Meyve-Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) Başkan Yardımcısı Muhittin Baran da, \"İklim değişikliğinden meyve ve sebzeler etkilendi. Bu yıl limon aşırı yağış aldı. Geçen yıl 2 bin ton ekim olduysa, bu yıl bin ton ekildi. Ürgüp\'te depolarda bekleyen üründe de çürümeler olunca, limon yüzde 75 fire verdi. Verimlilik yüzde 25\'lerde gerileyince de, fiyatları yükseldi\" diye konuştu.

\"SATIŞLARIMIZ YÜZDE 50 DÜŞTÜ\"

Mayer limonunun ağustos ayının başında çıkmasıyla, ağustos ayının ortalarına doğru da fiyatının düşmesini beklediklerini dile getiren Baran, \"Ağustos ayına kadar limon mevcut fiyatının üzerine 1 lira daha koyacaktır. Fiyatların artmasıyla, satışlarımız yüzde 50 düştü. Haldeki dükkanlar günlük 100 ve 60 sandık limon satıyorsa, şimdi bu rakam 25-30\'a geriledi\" ifadelerini kullandı.

LİMONUN KİLOSU 10, 6 TANESİ 5 LİRA

Emekli olduktan sonra pazarcılık yaptığını söyleyen esnaf ise, \"Limonun kilosu 10, 6 tanesi 5 lira. Fiyatları her hafta değişiyor. Daha sonra ne olacağını bilmiyorum. Fiyat artışları, satışlarımızı günden güne daha fazla etkiliyor. Eskiye göre fazla bir şey kazanmıyoruz\" dedi.

\"LİMON FİYATLARI DÖNEMSEL OLARAK ARTTI, ÜRETİMDE SIKINTI YOK\"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik ise, limon fiyatlarının dönemsel olarak artış gösterdiğini söyledi. Menlik, \"Üretiminde bir sıkıntı yoktur. İhracatta yaşanan yüzde 10-15 civarı artışın da pazar fiyatları üzerinde böyle bir etkisinin olması beklenmemektedir. Fiyat artışı görülmesi bu dönemde normaldir. Hasat dönemi yaklaştığı için piyasada ürün sıkıntısı yaşanmaktadır. Hasadın başlayacağı Temmuz ayı sonunda piyasaya yeterli miktarda ürün arzının sağlanmasını ve fiyatların düşmesini bekliyoruz. Ancak perakendecilerin şikayet ettiği bir noktanın da bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Aracılar nedeniyle üretimden tezgaha kadar fiyatlarda ciddi artış olmaktadır. Limon üretimi olmayan bölgelerde, üretici fiyatı ile perakende fiyatı arasında 20-25 kat fark olabilmektedir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Halden detay görüntüler

- Muhabir anonsları

- Muhittin Baran ile röp.

- Pazardan limon görüntüleri

- Pazar esnafı ve vatandaş röp.

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5- BEYLİKDÜZÜ SUALTI SPORLARI DÜNYA REKORTMENLERİ KULÜBÜ DERNEĞİ\'NİN BİNASI YIKILDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği\'nin faaliyet gösterdiği bina, dün gece yarısı yıkıldı. Dernek başkanı Cem Karabay \"Yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Üst mahkemenin kararı çıktı. Bugün ya da yarın imzadan çıkmasını bekliyorduk\' derken Beylikdüzü Belediyesi ise \"Tahliye ve yıkımla ilgili herhangi bir yasal olmayan durum söz konusu değildir\" açıklamasını yaptı.

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği\'nin Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan binası dün gece yarısı saat 23.30 civarında Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Duruma tepki gösteren dernek üyeleri, yıkımın gerçekleşmesinin ardından olay yerinde toplandı.

\"KARARIN İMZADAN ÇIKMASINI BEKLİYORDUK\"

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na sualtı sporları branşında giren ilk ve tek Türk olan Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği Başkanı Cem Karabay, derneğin 2006 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirterek, \"Dernek binasını 2011 yılında dernek üyelerinden toplanan bağışlar ile inşa ettik. Araziyi o dönemki Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun tahsis etti. Derneğin 3 bin 500\'ün üzerinde üyesi var. Gece yarısı bir spor kulübüne hançer indirdiler. Yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Üst mahkemenin kararı çıktı. Bugün ya da yarın imzadan çıkmasını bekliyorduk. Gece saat 23.30-00.00 sıralarında yangından mal kaçırır gibi, sanki bir darbe operasyonu yapılırmış gibi gece bir saldırıya geçmişler. Bunu yapan kişilerde vicdan aramak lazım. Bunu yıkınca ellerine ne geçti?\" dedi

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ: YIKIM YASAL OLARAK YAPILIYOR

Beylikdüzü Belediyesi\'nden yapılan açıklamada ise, \"İzinsiz kullanım dolayısıyla tesis edilen işlem hukuka uygun olmadığından Beylikdüzü Belediyesi\'nce mevcut alanın spor alanı için projelendirilmesi adına ilgili derneğe şifahen birçok kez prefabrik yapıyı kaldırması söylenmiştir. Tüm bu uyarıların dikkate alınmaması üzerine konuyla ilgili 02.05.2018 tarihinde bahse konu alanı kullanan yetkililere işgalin kaldırılmasıyla ilgili tebliğ edilmiştir.Bunun üzerine işgali yapan dernek, mahkemeye başvurmuş, İstanbul 5.İdare Mahkemesi de 2018/997 esas numaralı kararıyla söz konusu derneğin yürütmeyi durdurma isteğinin reddine karar vermiştir. Dolayısıyla tahliye ve yıkımla ilgili herhangi bir yasal olmayan durum söz konusu değildir\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkılan bina

-Dernek başkanının açıklaması

-Detaylar



