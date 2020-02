DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 

1 - FSM KÖPRÜSÜNDE MAKAS KAZASI: SÜRÜCÜYE TEHLİKELİ ŞERİT DEĞİŞTİRME CEZASI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde makas atarken kaza yapan sürücüye \'Tehlikeli şerit değiştirmek\' suçundan işlem başlatılarak 235 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde 22 Aralık 2018\'de makas atarak ilerleyen A.T., aralarından geçmeye çalıştığı otomobil ile kamyonete çarptı. A.T. yönetimindeki araç takla attı. Sürücü A.T., 34 LB 5301 plakalı otomobilin takla atmasında sonra araçtan sürünerek çıktı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.T., koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı. Kaza sonrası sürücü A.T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu\'nun 46/2-C maddesi olan \'Tehlikeli şerit değiştirmek\' suçundan işlem başlatılarak 235 lira ceza kesildiği öğrenildi.

2- SİLİVRİ\'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU, BALIKÇI TEKNELERİ ZARAR GÖRDÜ

İstanbul DHA

Silivri\'de deniz sağanak yağış ve lodosun ardından kahverengiye büründü. Sahildeki balıkçı teknelerinden bazıları dev dalgalar nedeniyle su altında kaldı.

İstanbul\'da lodos ve sağanak yağışın ardından Silivri\'de akan çamur nedeniyle Marmara denizi kahverengine büründü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri beşik gibi sallandı. Bazı teknelere ise su doldu. Tekne sahipleri kovalarla su tahliyesi gerçekleştirdi.

3- OYUNCU DENİZ ÇAKIR SAVCIYA İFADE VERDİ, AÇIKLAMA YAPTI

*Deniz Çakır,

\"Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var.\"

Haber- Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ- Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, DHA

Başörtülü kızlara bir AVM\'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. Çakır ifadesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Suçlamalar benim bugüne kadar ki duruşuma ters ve hiç yakışık almıyor. Bir sanatçı bir kadını \'başörtülü, başörtüsüz\' diye ayırmaz\" dedi.

Oyuncu Deniz Çakır, ifade vermek üzere bugün avukatı Bahri Bayram Belen ile birlikte saat 10.30 sıralarında Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi\'ne geldi. Çakır\'ın ifade vermek üzere geldiği savcılık katında koridoru kapatan güvenlik görevlileri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bir süre ifade vermek için kalem odasında bekletilen Çakır, daha sonra saat 11.00 sıralarında basın suçlarından sorumlu Başsavcı vekili Murat Çağlak\'a ifade verdi. Çakır, yaklaşık bir saat süren ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliye önündeki meydana çıktı.

\"SUÇLAMALAR BENİM BU GÜNE KADAR Kİ DURUŞUMA TERS\"

Burada toplanan basın mensuplarına açıklama yapan Deniz Çakır, \"Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi, için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim her zaman bu güne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiçbir şeyi de yapmadım. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bugüne kadar ki duruşuma ters ve hiç yakışık almıyor. Bir sanatçı bir kadını \'başörtülü, başörtüsüz\' diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bugüne kadar hepsini sarıp, sarmaladım. Hepsi beni çok severler. Şu anda da yanımdalar\" diye konuştu. Çakır, gazetecilerin sorusu üzerine \"Görüntüler var hepsini savcılığa sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var daha fazla konuşmam doğru değil. Tüm görüntüler incelendi. Zaten ortada her şey\" dedi.

\"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK DENİZ HANIM\'IN DÜŞÜNCELERİNE TERS\"

Çakır\'ın avukatı Bahri Bayram Belen ise müvekkili hakkında \"Hakaret, özel hayatın gizliliğine müdahale ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" gibi ciddi suçlamalar olduğunu belirtti. Avukat Belen, olumsuz bir karar çıkabileceğini sanmadığını söyleyerek, adli bir süreç olduğu için olayın ayrıntısını anlatamayacağını söyledi. Bir gazetecinin, \"Suudi Arabistan\'a gidin\" dedi mi?\" sorusuna avukat Belen, \"Böyle bir şey demediğini söyledi\" cevabını verdi. \"Suç duyurusunda bulundunuz mu?\" sorusuna ise, \"Suç duyurusunda bulunmak çok kolay bir şey. Ama bu nedenle suç duyurusunda bulunmak aslında Deniz hanımın düşüncelerine ters, toplumda gerginliği artırıcı bir şey değil. Buna ihtiyaç duymadık\" diye cevap verdi.

4-İŞ DÜNYASI \"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA\" İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)

Birleşmiş Kalkınma Programı ve özel sektörün bu kapsamda dünyadaki ilk örneğini oluşturacak \"Düşünce ve uygulama platformu\" kuruldu. \"Hedefler İçin İş Dünyası Platformu\" adıyla faaliyet gösterecek platformun başkanlığını yapan Ümit Boyner, \"Öncü bir araştırma ve çözüm merkezi olarak tasarlanan Platform, BM\'nin yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar 17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek\" dedi.

Beyoğlu\'nda özel bir otelde yapılan programa, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi ve Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Irena Vojácková-Sollorano katıldı. Platform önümüzdeki iki yıl boyunca, belirlenecek odak sektörlere yönelik analizler gerçekleştirecek. Bu analizler sonunda çok paydaşlı diyalogların başlatılması hedefleniyor. Özel sektör, kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları\'na yönelik politika ve strateji önerileri geliştirerek bunların uygulanmasına rehberlik edecek \"Hedefler İçin İş Dünyası Platformu\", sahada somut projelerin uygulanmasına katkı sağlayacak.

\"PLATFORM ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÜLKEMİZİN KALKINMA GÜNDEMİNİN ANA ÇÖZÜM MERKEZİ OLACAK\"

Programın açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, \"Hedefler İçin İş Dünyası Platformu\"nu, iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve hayata geçmesi için bütün diğer paydaşlarla birlikte farklı işbirliklerinin kurulması ve çözüm ortağı olması hayali ile hayata geçirdiğimize inanıyorum. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve özel sektörün bu kapsamda dünyadaki ilk örneğini oluşturacak bu platformun önümüzdeki dönemde de ülkemizin kalkınma gündeminin ana çözüm merkezi olacağına hem inanıyorum hem de böyle olması için desteklerinizi bekliyorum\" dedi.

\"PLATFORM İLE SORUNLARA ENTEGRE ÇÖZÜMLER GELİŞTİRECEĞİZ\"

Daha sonra söz alan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yaptığı konuşmada, \"Platform ile ilk etapta, TÜSİAD ile birlikte TÜRKONFED\'in Anadolu\'ya yayılan 40 bin firmaya ulaşan üye yapısını harekete geçireceğiz. Sadece kalkınma aracı değil, aynı zamanda kalkınmanın sağlayıcısı da olacak platform ile sorunlara entegre çözümler geliştireceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"BİR ARAYA GELDİĞİMİZDE GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR HEDEF YOK\"

Programda son sözü alan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner\'de şunları söyledi:

Aynı hedef için bir araya geldiğimizde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok. Hedefler İçin İş Dünyası Platformunu, Türkiye\'de işte bu ortak hareketi mümkün kılabilmek hedefiyle kurduk. TÜSİAD ve TÜRKONFED\'in üye tabanında yer alan 40 binden fazla şirketi, 244 derneği ve UNDP\'nin geniş küresel ağını bir araya getiren bu platform, aynı zamanda tüm bu kuruluşların insan kaynağı, beşeri sermayesi ve finans kaynağı çeşitliğini de buluşturuyor. Bu Platform şimdiye kadar özveriyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmüş olan ve planları dahilinde olan tüm şirketlerin ellerindeki kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmalarını sağlayacak çok ortaklı programları hayata geçirecek, bu kaynakların kamu ve sivil toplumun sağladığı olanaklarla en doğru şekilde buluşmasını sağlayacak.

\"PLATFROM 17 HEDEFİ TEMEL ALAN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEK\"

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu\'nun odağına sürdürülebilir kalkınmayı alan, özel sektör inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile hayata geçirilmiş bir \'düşünce-uygulama\' platformu olarak da dünyada bir ilk niteliğinde olduğunu söyleyen Boyner, şunları söyledi:

Bildiğiniz üzere \'Think tank\' kuruluşları düşünce üretir, politika önerilerini ortaya koyar. Oysa değişen dünyada düşünce kuruluşları da dönüşüyor. Artık \'Think Do Tank\' çağındayız. İşte Hedefler İçin İş Dünyası Platformu düşünceyi etkin eylemlere dönüştürebilen bu \'Think Do Tank\' kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor. Öncü bir araştırma ve çözüm merkezi olarak tasarlanan Platform, BM\'nin yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar 17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek. Önümüzdeki iki yıl süresinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında sektörel ve bölgesel ihtiyaçlarını \'teşhis\' ederken; eş zamanlı olarak da, özel sektör ve paydaşlar ile ortak çözüm stratejileri geliştirerek çok ortaklı kamu-özel sektör programlarını hayata geçireceğiz. Yani hedefler doğrultusunda üretilen düşünceyi, sahaya inerek uygulayacağız.

Konuşmaların ardından TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP\'nin ortak girişimiyle kurulan platformun mutabakat zaptı imzalandı. Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

