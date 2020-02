DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4 

1- TEMİZLİK İŞÇİSİ KIYAFETİ GİYEREK SOYDULAR



Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ESENLER\'de belediye temizlik işçisi kıyafeti giyerek girdikleri binada, Esenler Şoförler Esnaf Odası\'nın kapısını kırarak kasadaki 20 bin lirayı çalan 3 şüpheliden biri polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi daha arıyor.

2 Aralık 2018\'de meydana gelen olayda gece yarısından sonra kapıyı kırarak içeri giren hırsızlar, içerde bulunan kasayı açarak aldıklarıyaklaşık 20 bin lira ile kaçmışlardı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin eşkalini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin belediye temizlik görevlisi kıyafeti giydikleri tespit edildi.

Kamera görüntüleri kullanarak oturdukları sokağa kadar takip edilen şüphelilerden Gürcistan uyruklu Paata S.(45) önceki gün gözaltına alındı. Daha önceden hırsızlık suçundan polise geliş kaydı bulunduğu öğrenilen Paata S.\'nin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Yapılan soruşturmada Paata S.\'nin suçu arkadaşları ile birlikte önce belediyenin gençlik merkezinden temizlik işçisi kıyafetleri çalarak, soyguna geçtikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Paata S. adliyeye sevk edildi.

2- AKOM\'DAN İSTANBUL\'A UYARI

Haber: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)\'nden yapılan açıklamada \"Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul\'un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor\" denildi

AKOM\'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK

Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul\'un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi\'nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı\'na bağlı 7.083 personel, 1.357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor. Metrobüs güzergâhında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor.

AKOM\'DA ALARM

Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM\'da görev başında.

Vatandaşlarımız hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110\'u arayarak yardım alabilecekler.



3- 17 ARALIK KUMPAS DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

TANIK SAVCI BEKİR GENCER: \"ALELACELE OPERASYON YAPTILAR\"

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD\'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz\'ın da aralarında bulunduğu 10\'u tutuklu 5\'i firari 67 sanığın yargılandığı davada, tanıkların dinlenmesine devam edildi. Duruşmada, tanık olarak dinlenen Savcı Bekir Gencer, soruşturma dosyasında operasyon yapacak hiçbir şey olmadığını belirterek \"Alelacele operasyon yaptılar. Seçime az kalan bir dönemde ben şehircilik ve kamu görevlilerinin olduğu bir soruşturmada operasyon yapmadım, yapmam da. Burada operasyon yapacak bir şey de yoktu\" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, eski Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç\'ın bulunduğu 6 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşma salonuna Antalya\'dan SEGBİS ile bağlanan Savcı Bekir Gencer, soruşturma dosyasına savcı Seyfettin Yiğit\'ten (15 Temmuz\'dan sonra tutuklanan ve cezaevinde intihar eden) sonra kendisinin baktığını anlattı. Gencer, \"Soruşturma dosyasını incelediğimde örgütlük bir durum yoktu. Dosyadaki tapelere göre olsa olsa rüşvet suçlaması yapılabilirdi, ki bu da bana getirilen tapelere göre yeterli değildi. Soruşturma dosyasında operasyon yapacak hiçbir şey olmadığından dosyayı memur suçları savcılığına gönderdim. Soruşturmaya daha sonra Mehmet Yüzgeç yürüttü\" dedi. Savcı Gencer, \"Bunlar benden sonra soruşturmayı tamamlamadan, eksiklikleri giderilmeden, alelacele operasyon yaptılar. Seçime az kalan bir dönemde ben şehircilik ve kamu görevlilerinin olduğu bir soruşturmada operasyon yapmadım, yapmam da. Burada operasyon yapacak bir şey de yoktu. Dosyada hiçbir delil yoktu, bir iki tape dışında. O da delil değil. Dosya dolu olsa bile böyle nitelikli bir soruşturmada bilirkişi raporu alınması, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş delillere dayanması gerekirdi. Ben de bu gerekçelerle dosyayı memur suçları bürosuna iade etmiştim. Ama bunlar seçim öncesi böyle bir operasyon yapıyorlar. Ben o dönem operasyon yapmayacağımı, dosyayı bilirkişiye göndereceğimi, başsavcı vekiline söylemiştim. Ama benden sonra FETÖ dosyayı evirip çevirip seçim öncesi operasyona dönüştürdü\" dedi.

\"SORUŞTURMA BENDEYKEN BAKAN TAPESİ YOKTU\"

Mahkeme Başkanı Cem Karaca, tanık savcı Gencer\'e \"Örgüt suçu tespiti yapılmasına rağmen neden dosyayı siz yürütmediniz de memur suçları savcılığına geri gönderdiniz\" diye sordu. Savcı Gencer ise \"Sonradan örgüt suçu denmesi bizi ilgilendirmez. Dosya boştu, soruşturma yapacak bir şey yoktu ki. Ben çok örgüt dosyasına baktım. Dinleme kayıtlarını 17 Aralık\'ta, son gün tape haline getirmişler. Bize istediklerini getiriyorlardı. O yüzden ne kadar tape olduğunu bilmem mümkün değil. Dinleme süresini uzatmak istedikleri kişilerle ilgili bilgi notu şeklinde tape özeti getiriyorlardı. Ben tamamını istiyordum ama vermiyorlardı. Bu soruşturmada polis memurları söylese amirleri bilgi, belge vermiyordu. Soruşturma bende olduğu dönemde dosyada bakan tapesi yoktu. Bakan görüşmesi hatırlamıyorum. Basit bir dosyaydı. Sonradan başka dosyalar yamanarak kuvvetlendirilmeye çalışılmış\" diye cevap verdi.

ESKİ SAVCI DA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Daha sonra ise meslekten ihraç edilen ve hakkında ayrıca bir dava yürütülen savcı Yılmaz Kıstı\'nın tanık olarak ifadesi alındı. 17 Aralık operasyonunda soruşturmaya dönüştürülen üç dosyadan Halkbank soruşturması ve Rıza Sarraf ile ilgili olan soruşturmaya bakan ve daha sonra dosyayı firari eski savcı Celal Kara\'ya devreden tanık Yılmaz Kıstı, o dönem Başsavcıvekilinin halen firarda olan eski savcı Zekeriya Öz olduğunu belirterek dosyanın kendisine verildiğini belirtti. O dönem Kaçakçılık Bürosu\'nda savcılık yapan Kıstı, \"soruşturma dosyasında, Ahmet isimli bir şahıstan gelen bir ihbar mektubu vardı. Bu mektubu, araştırma yapılması için emniyete gönderdim. O bürodan ayrılınca dosyayı Celal Kara\'ya teslim ettim. Milletvekili veya bakan dinlenmesine yönelik hiçbir talimatım olmadı. Rıza Sarraf ile ilgili iddialar vardı. Sarraf, Muammer Güler (o dönem İçişleri Bakanı) ile görüşmüş. Ama benim tape yapın gibi bir talimatım olmadı\" dedi. Mahkeme Başkanı Cem Karaca, \"Polis talimatı sözlü olarak sizden aldığını söylemiş\" deyince tanık Kıstı, öyle bir talimatı olmadığını belirtti. Mahkeme Başkanı Karaca\'nın, \"Zafer Çağlayan\'ın 27, Muammer Güler\'in 40 görüşmesi tape yapılmış. Sizin bunlardan haberiniz olmadı mı?\" sorusuna ise Yılmaz Kıstı, \"Olmadı. Bakanların tape yapılmasına izin vermem. Çünkü bakanlar hakkında soruşturma nasıl yapılır bilirim. Öncelikle izin almak gerekir. Ben bütün görüşmeleri tapeye dökün demiş miyim? Bana topyekün bir dinleme tapesi gelmiyordu. 3-5 tane tape geliyordu, o da yeni dinlemeler almak içindi\" diye konuştu. Kıstı, firari savcı Celal Kara ile ilgili soru üzerine de \"Onunla samimiyetim yoktu. Aynı adliyede çalışıyorduk. Bir kere asansörde karşılaştık, bana \'Bu iş bana kaldı\' diye espiri yaptı\" dedi. Duruşma tanık ifadelerinin ardından sanıkların taleplerinin alınmak üzere yarına bırakıldı.



4- ARNAVUTKÖY\'DE BİNAYA TARİHİ ESER BASKINI

- Tarihi eserleri binanın altında yaptıkları kazıda bulduklarını öne sürdüler

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Türksoy Caddesi\'ndeki bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Apartmanı bir süre takip eden polis ekipleri, binaya giriş çıkış yapanları da takibe aldı. Polis, binadan çıkan 3 kişinin bindiği aracı durdurarak arama yaptı. Polis, daha sonra binaya girerek bütün dairelerde incelemelerde bulundu. Polis, apartmanın giriş katındaki dairenin yatak odası bölümünde elbise dolabının içerisinde Aslan figürlü bir heykel buldu.

TARİHİ ESERLER BULUNDU

Binanın giriş katı ve bahçesinde kazı yapıldığı belirleyen polis, bir odada açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurlarda gömülü halde bazı heykeller, mermer plakalar ele geçirdi. Polis ekipleri, tarihi eserlere el koyarken Kadriye Y.\'ye yardım ettikleri öğrenilen S.K, M.Ö, H.E, M.M, S.E, S.P.\'yi gözaltına aldı. Kadriye Y.\'nin tarihi eserleri binanın altında yaptıkları kazıda bulduklarını söylediği öğrenildi. Kadriye Y.\'nin ifadesinde, \"Annem ölmeden önce binanın altında tarihi eserler olduğunu söyledi. Biz de kazı yaparak eserleri bulduk\" dediği belirtildi. Gözaltına alınan biri kadın 7 kişi , \'2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet\' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

5- MOZART ÖDÜLLÜ KÜÇÜK GURBETÇİ \"MEMLEKETİM\" ŞARKISI İÇİN İSTANBUL\'A GELDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Almanya\'da geçen yıl Mozart ödülüne layık görülen 13 yaşındaki Ali İnsan, şarkı sözü yazarı Fikret Şenes için yapılacak \"Vefa\" albümünde \"Memleketim\" adlı şarkıyı seslendirmek üzere İstanbul\'a geldi. Ayten Alpman\'ın meşhur ettiği şarkıyı hem kemanıyla çalıp hem de seslendirecek olan genç müzisyen, \"Böyle bir projede olduğum için çok mutluyum\" diye konuştu.

Müzik yaşamında küçük yaşta elde ettiği başarılarla Almanya\'da adından söz ettiren Ali İnsan, ünlü söz yazarı \'Fikret Şenes\'e Saygı Albümü\'nde \'Memleketim\'a adlı şarkı ile yer alacak. Albüm çalışması için babası Hüseyin İnsan ile birlikte Frankfurt\'tan İstanbul\'a gelen Ali İnsan, Atatürk Havalimanı\'nda albüm projesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saygı albümü kapsamında Yıldıray Gürgen yönetimindeki orkestrayla, \'Memleketim\' şarkısını hem kemanıyla çalıp hem de seslendirecek olan başarılı müzisyen, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok önemli bir projede yer alacağını dile getiren başarılı müzisyen, \"3 gün İstanbul\'dayım. Kayıt için stüdyoya gireceğiz. Bu şarkıyı seslendirmek benim için çok güzel olacak\" diye konuştu.

Mozart ödülünü kazanmasının ardından Almanya\'da daha fazla tanınan biri haline geldiğini belirten Ali İnsan, \"Almanya\'da Mozart ödülünü alan ilk yabancıyım. Bu, beni çok mutlu etti. Türkiye\'de Fazıl Say ve Cihat Aşkın\'ı çok seviyorum ve onları çok dinliyorum\" ifadelerini kullandı.

6- KARADENİZ\'DEKİ YUNUS VARLIĞI 2 UÇAKTAN SAYILACAK

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Türkiye, Karadeniz\'e kıyısı olan Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna\'nın katılımıyla bu denizde yaşayan yunus popülasyonlarını belirleyecek.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı\'nın (TÜDAV) da destek verdiği, kısa adı ACCOBAMS olan Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma\'nın tüm Akdeniz\'deki deniz memelilerinin dağılımı ve miktarını ortaya koymayı hedefleyen projesi ardından, bu yıl da Karadeniz\'de çalışma yapılacak. Saha çalışmaları önümüzdeki yaz mevsiminde başlayacak.

Çalışmalar iki uçakla Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna karasuları ve ekonomik münhasır bölgelerinde yapılacak. \'CeNoBS\' adı verilen projenin Karadeniz\'de yaşayan deniz memelilerinin dağılımı ve miktarı hakkında geniş ölçekte yapılacak ilk çalışma olması açısından önemli olduğu belirtildi. Proje sonuçları ise, bölgesel düzeyde yunusların miktarlarını ve korunma durumlarını anlamak için temel verileri sağlayacak. İki yıllık projeyi Türkiye adına TÜDAV ve KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi sürdürecek. Projede ayrıca yunusların balıkçılık sırasında tesadüfi ağa yakalanmaları ve deniz gürültüsü hakkında da veri toplanacak. Yaklaşık 500 bin euro tutarındaki projenin finansmanını Avrupa Birliği\'nin Çevre Genel Müdürlüğü üstlenecek.

TÜDAV Genel Kurul Üyesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Ayhan Dede, deniz memelilerinin popülasyon büyüklükleri hakkında yapılacak çalışmaların, yunusların 1 günde kat edebildikleri mesafe göz önüne alındığında oldukça zor olduğunu belirterek, \"Geniş katılımlı böyle proje daha önce Karadeniz\'de hiç yapılamadı. Her ne kadar Karadeniz\'de üç yunus türünün popülasyonlarının miktarı kesin olarak bilinmese de, çalışmalara göre \'Afalina\' türü için için birkaç bin, \'Mutur\' için birkaç bin ile on binler, \'Tırtak\' için ise birkaç on bin rakamları telaffuz edilmektedir. Bu proje ile gerçek bilimsel rakamlara ulaşabileceğiz\" dedi.

KARADENİZ YUNUSLARI BİRÇOK NEDENLE TEHDİT ALTINDA

İÜ Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda TÜDAV Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay da Türkiye denizlerindeki yunus avcılığının 1983\'te yasaklandığını hatırlatırken şöyle konuştu:

\"Sadece 1970-83 yılları arasında Türkiye\'de 25 bin 678 ton yunus avlanmıştır. 20\'nci yüzyılda Karadeniz\'de 4-5 milyon adet avlandığı tahmin edilmektedir. Bu yok edici aşırı avcılık nedeni ile yunus popülasyonları aşırı derece tahrip edilmiş ve nesli tehlike altına girmiştir. Ancak, Karadeniz yunusları birçok nedenle halen tehdit altındadır. Bu tehditlerin başında tesadüfi ağa yakalanma gelmektedir. Özellikle dip uzatma ağları ile yapılan avcılık nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin \'Mutur\' ve \'Afalina\' türü yunusun tesadüfi ağa yakalanarak öldüğü tahmin edilmekte, 2003-16 yılları arasında sadece Batı Karadeniz\'de bin 243 ölü ve canlı yunusun karaya vurduğu tespit edilmiştir. Kirlilik, aşırı balıkçılık nedeniyle besin yetersizliği ve salgın hastalıklar nedeniyle kitlesel ölümler ise diğer tehdit unsurlarıdır.\"

ACCOBAMS Bilimsel Komite Başkan Yardımcısı, TÜDAV Genel Kurul Üyesi ve İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayaka A. Öztürk ise, azalan balık stoklarından dolayı yunus ve balıkçılar arasındaki etkileşimin artması sonucu yunusların görünürlüğünün de arttığını söyledi. Öztürk, \"Yunus türlerinin avlanması 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu\'na göre yasaktır. Türkiye, Barcelona, Bern, CITES ve ACCOBAMS gibi uluslararası sözleşmelere taraf olmuş. Bu anlaşmalara göre Mutur ve Afalina yunus türleri \'Kesinlikle korunan türler\' olarak tanımlanmış, \'Tırtak\' türü ise hassas noktada kabul edilerek Karadeniz popülasyonları IUCN kırmızı listesinde yer almaktadırlar. Yani hiçbir koşulda yunusların avlanmasının önünün açılması yasal ve bilimsel olarak mümkün değildir. Ancak ekosistemin bütün parçalarını koruyarak biyo-çeşitliliği koruyabiliriz\" dedi.

YUNUS AVI AÇIKLAMALARI

Bu arada TÜDAV tarafından yapılan açıklamada son yıllarda özellikle Karadeniz\'deki balıkçılık kooperatifleri ve bazı akademik kurum üyelerinin, uzmanlık alanları olmamasına rağmen, balık popülasyonlarını azalttığı iddiasıyla birlikte dile getirdiği yunusların çok arttığı ve toplu avlanması gerekliliğine dair söylemlerinin bilimsel temeli olmadığı belirtildi.

Açıklamada, \"Bunlar söyleyenlerin dahil oldukları kurumlar açısından da talihsiz açıklamalardır. Yunuslar balık değil, bizler gibi memeli oldukları için balıklar gibi binlerce yumurta bırakarak üremezler. Dolayısıyla yunusların denizlerimizde anormal artmaları mümkün değildir. Balıkların sonunu getiren ve balıkçıya asıl zarar veren; aşırı avlanma, hatalı balıkçılık politikaları ve kirlilik iken cezayı yunusa kesmeye çalışmak en hafif tabiriyle \'cambaza bak\' oyunudur. 40 metrelik bir gırgır teknesi günde en az 4-6 ton hamsi avlarken, yunusun midesindeki balığa göz dikmek akla ve sağduyuya aykırıdır. Özellikle de Türkiye\'de avlanan 150 bin ton hamsinin yarısının balık unu fabrikalarına gittiği biliniyorken\" denildi.

Açıklamada ayrıca, bu konuda bilim insanlarının bilim etiğine uygun olarak kendi uzmanlık alanları ile ilgili, balıkçılık kooperatifi başkanlarının aşırı avcılık, av yasaklarına uyulmaması, üreme boyuna gelmemiş yavru balık avcılığı ve kirlilik gibi konular üzerine açıklamalar yapmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

