DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1 - ERDOĞAN: SON GELİŞMELER BİZİ BİR MÜDDET DAHA BEKLEMEYE YÖNELTTİ (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye\'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni\'nde konuştu.

Fırat\'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonla ilgili konuşan Erdoğan, \"Sayın Trump\'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti, tabi bu ucu açık bir bekleme süreci değildir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Trump\'la yaptığımız görüşmede bize şunu söyledi; Buradan DEAŞ\'ı temizler misiniz? dedi, temizleriz daha önce de temizledik yeter ki siz bize gerekli lojistik desteği verin. Bundan sonra da bu terör gruplarını etkisiz hale getirebilecek bir Özgür Suriye Ordusu\'na ve Mehmetçiklere sahibiz. Çekilmeye başladılar, hedef bu. Şimdi hedef, diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek. Samimi olan Arabı, Kürdü hepsi Türkiye gelsin diyorlar, Neden? Türkiye\'ye inanıyorlar. Fırat\'ın doğusunda tüm ikazlarımıza rağmen kurulmaya çalışılan terör koridoru bizi her türlü riski göze almamızı gerektiren bir noktaya getirdi. Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump\'a kaldı. Tabi bu yeni bir düzenlemeye geçilmesinde zaman kaybettirdi. Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/YPG unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını temizlemeye yönelik harekat tarzı izleyeceğiz bu böyle bilinsin. Suriye kaynaklı terör tehditlerini ortadan kaldırdığımızda bu büyük coğrafyanın yeniden imar ve inşa safhasına da geçebiliriz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;

---------

-Erdoğan\'ın açıklamaları

21.12.2018 - 16.16 Haber Kodu : 181221159_

============================

(GENİŞ HABER)

2- HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA 2 SANIĞA TAHLİYE

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 14\'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve eski Astsubay Yavuz Karakaya\'nın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 87\'nci duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve gazeteci Ercan Gün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz\'ün aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

TALEPLER ALINDI

Hafta boyunca süren yargılamada, tanıklar dinlendi. Bugün görülen davada ise sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı. Sanık Ali Öz\'ün avukatı, müvekkili hakkında uygulanan ikametten ayrılmama şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Diğer sanıklar da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

2 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, \"Kasten öldürme\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçlarından yargılanan sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nde görevli eski astsubay Yavuz Karakaya\'nın tutukluluk süresinin tamamlanmış olmasını dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.



4 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Heyet, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün hakkında ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Firari sanıklar Fetullah Gülen, Ahmet İskender, Coşgun Çakar, Yunus Yazar, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Mehmet Akif Yılmaz, Yılmaz Angın, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Halil İbrahim Koca, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine de hükmetti. Yakalamalı sanıklar Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca ve Fetullah Gülen\'in Adalet Bakanlığı aracılığıyla ABD ve İngiltere yetkili adli makamları nezdinde iade süreçlerinin beklenmesine de karar veren heyet, bir dahaki celse de tanık dinlenmesine hükmetti. Sanık Ali Öz\'ün adli kontrolün kaldırılması talebini reddeden heyet, duruşmayı 12-13-14 Mart tarihlerine bırakıldı.



================================

3 - ABDULLAH GÜL\'ÜN ESKİ BAŞDANIŞMANI HAKKINDA SORUŞTURMA

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 2016 yılında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Can Dündar\'a destek açıklaması yapması gerekçesiyle Ahmet Sever hakkında ihbar yapıldığı ve ihbar sonucu başlatılan soruşturma dosyasının, yetkisizlik kararıyla 9 Mart 2017\'de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'na gönderildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilen Z.A. ismindeki bir kişinin, 9 Aralık 2016\'da gönderdiği ihbar maili üzerine soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. İhbarcının maili üzerine emniyetin yaptığı açık kaynak araştırmasında, Ahmet Sever\'in bir köşe yazısında 26 Kasım 2015 tarihinde \"Ahmet Sever\'den Can Dündar\'a Destek\" başlığı adı altındaki haberde, MİT TIR\'ları soruşturmasında Can Dündar ve Erdem Gül\'ün İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki sorguları esnasında arkadaşlarıyla adliyeye gittiği bilgisinin yer aldığı belirtildi. Haberde, mahkemenin yapıldığı katta basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Sever\'in üzgün olduğu, ayrıca \"Can Dündar\'ın terör örgütü üyeliği ve casusluk gibi kavramlar ile yan yana getirmek doğru bir yaklaşım değil. Çok üzgünüm ülke için üzgünüm, hukuk devleti adına üzgünüm. Umarım beraat kararı çıkar\" şeklinde haber yapıldığı anlatıldı. Ayrıca ihbarcı Z.A\'nın açık kimlik bilgilerinin ve adresinin tespit edilemediği de kaydedildi.

YETKİSİZLİKLE İSTANBUL\'A GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, eylem yerinin İstanbul olması nedeniyle şüpheli Ahmet Sever hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 9 Mart 2017 tarihinde yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderdi.

=================================

4- İMAMOĞLU\'NDAN FATİH SULTAN MEHMET\'İN TÜRBESİNE ZİYARET



Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / Harun UYANIK / İbrahim MAŞE / İSTANBUL (DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Camii\'nde Cuma Namazı kıldı, ardından Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib\'in cenaze namazına katıldı. İmamoğlu daha sonra Fatih Sultan Mehmet\'in türbesini ziyaret etti. İmamoğlu, \"İstanbul\'u anlamak aslında Fatih Sultan Mehmet\'i anlamaktır. Fatih Sultan Mehmet sanatsever, entelektüel, müthiş bir merhamet ve hoşgörü sahibidir. İstanbul\'un fethi aslında gönüllerin fethidir\" dedi.

CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Fatih Camii\'nde Cuma namazı kıldı. İmamoğlu Cuma Namazının ardından Filistin İstanbul Başkonsolosu Al-khatib\'in cenaze namazına katıldı. İmamoğlu daha sonra Fatih Sultan Mehmet\'in türbesini ziyaret edip dua etti.



\"İSTANBUL\'U ANLAMAK FATİH\'İ ANLAMAKTIR\"

Türbe ziyaretiyle ilgili konuşan İmamoğlu, \"İstanbul\'u anlamak aslında Fatih Sultan Mehmet Han\'ı anlamaktır. Dolayısıyla hem İstanbul\'un fethi, hem de muzaffer komutanı Fatih Sultan Mehmet. Ama bir başka boyutu var. Fatih Sultan Mehmet sanatsever, entelektüel müthiş bir merhamet ve hoşgörü sahibidir. İstanbul\'un fethi aslında gönüllerin fethidir. Dolayısıyla bir çağın kapanması veya bir çağın açılması sadece bir kentin fethedilmesinden geçmiyor elbette. Başka boyutlarıyla bir çağ kapatılıp bir çağ açılıyor. Orada da Fatih Sultan Mehmet\'in entelektüel, hoşgörü tarafı, tüm inançları kucaklaması, bu kentte yaşayan insanlara mutluluğu ve huzuru temin etmesidir. Dolayısıyla İstanbul için yola çıkışımızda Fatih Sultan Mehmet\'i ziyaret etmemek olmaktı. Burası benim gerçekten huzur bulduğum camilerimizden bir tanesidir\" dedi.



KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDEKİ CEZALAR

Köprü geçişlerindeki cezalara ilişkin İmamoğlu, \"Neticede doğru bir karar verilmiştir. Bence karar doğrudur. Mağdur vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi çok gerekliydi. Bu tepkiyi de basının dile getirmiş olması ve Ankara\'nın dikkatini çekmesi de aslında işleyiş çarklarının işlediğinde ne kadar güzel bir yere vardığının da bir işaretidir\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

--------------------

- Ekrem İmamoğlu\'nun cenaze namazına katılması

- İmamoğlu\'nun Filistin Başkonsolosu yakınlarına başsağlığı dilemesi

- İmamoğlu ile röportaj

- İmamoğlu\'nun türbeyi ziyareti

21.12.2018 - 16.27 Haber Kodu : 181221162_

======================

5- ESKİ BAKAN ERCAN VURALHAN\'IN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA KARAR



- ESKİ BAKANI ÖLDÜREN SANIĞA 12,6 YIL HAPİS



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan\'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Yüksel Karababa\'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, haksız tahrikle eski bakan Vuralhan\'ı öldürdüğü gerekçesiyle sanık Karababa\'yı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 3\'üncü celseye, tutuklu sanık Yüksel Karababa getirildi. Sanık Yüksel Karaba son savunmasında, \"Maktül, ahlaki değerlerden son derece yoksun biriydi. Çevremde çok dirayetli biri olarak bilinirim. Ancak bu kadar dayanabildim\" dedi. Sanık Karaba son sözünde ise \"Bütün sevdiklerimden özür dilerim. Böyle olsun istemezdim\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Yüksel Karababa\'ya \"Kasten adam öldürme\" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini ve geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.





Görüntü Dökümü:

------------

-(ARŞİV)

21.12.2018 - 15.25 Haber Kodu : 181221141_

===========================



(ÖZEL)

6- TELEFONUNU GASP ETTİKLERİ ÇOCUĞU BIÇAKLADILAR

-Şişli\'de 3 kişi arkadaşlarını bekleyen 16 yaşındaki çocuğun telefonunu ve parasını gasp etti.

-Telefonunu vermek istemeyen çocuk gaspçılar tarafından bacağından bıçaklandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de arkadaşlarını beklerken 3 kişi tarafından önü kesilerek telefonu ve bir miktar parası gasp edilen 16 yaşındaki Barış C. saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Yakındaki sağlık ocağına sığınan Barış C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Feriköy Mahallesi, Gediz Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla buluşmaya gelen 16 yaşındaki Barış C.\'nin yanına 3 kişi geldi. Barış C.\'yi köşeye sıkıştıran 3 kişi telefonunu ve bir miktar parasını gasp etti. Telefonunu vermek istemeyen Barış C. saldırganlardan Bülent D. tarafından bacağından bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Barış C. ise yakındaki bir sağlık ocağına sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ocağında ilk müdahalesi yapılan Barış C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Hüseyin Esetekin, \"Çocuğu önünü kesen 3 kişi, telefonunu ve parasını istemiş, çocukta vermeyince ayağından bıçaklamışlar. Sonrada olayı gerçekleştiren kaçmış\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Ambulanstan görüntü

-Yaralı çocuğun sağlık ocağından çıkıp ambulansa alınması

-Polis aracından görüntü

-Ambulansın gidişi

-Çocukların olayı anlatması

21.12.2018 - 16.35 Haber Kodu : 181221166

=========================

7- TUZLA\'DA \"KÜBRA\" EYLEMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ- İSTANBUL DHA

Tuzla\'da bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Kübra Kilit\'in ailesi olay yerine gelerek eylem yaptı.

Olay 2 ay önce Tuzla Fatih Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanında aprondaki uçakların koordinesinden sorumlu birimde çalışan Kübra Kilit (23) minibüsten inip trafik ışıklarına doğru yürüyordu. O sırada plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Araç bir süre bekledikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Kilit, olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Kübra Kilit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kübra Kilit\'in ailesi ve mahalle sakinleri bugün kazanın yaşandığı yere gelerek eylem yaptı.

\"BU İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK\"

Anne Ayşe Kilit, \"Başkalarının canı yanmasın diye biz bunu yapıyoruz. Hiç kimseden bize çare yok, fayda da yok. Ben öyle bir araç olduğunu da inanmıyorum. Hep aynı markaya yönlendiler ama zannetmiyorum ki o aracın olduğuna. Ben bu yoldan geçemiyorum. Sabah akşam bu yoldan çocuğum geçiyor, başkalarının çocuğu geçiyor. Bu ilk de değil, son da olmayacak. Buna bir çözüm bulsunlar. Kimse ilgilenmiyor bizimle\" dedi.

Kübra Kilit\'in babası Yılmaz Kilit ise kızına çarpıp kaçan kişilere seslenerek, \"İki kişiler, 23 Ekim saat 21.00 sıralarında kızıma vurdular kaçtılar. Bunlar nerede yatıyor, hangi vicdanla yatıyorlar. Bunların anneleri, kız kardeşleri, babaları yok mu bilmiyorum. Bu arkadaşlar lütfen ortaya çıksınlar. Adalet gereğini yapacaktır\" diye konuştu.

Amca Olgun Kilit ise \"Bu bizim mahallenin yolu aynı cehennem yolu gibi, ikişer şerit yol. Bıraksan Tepeören, Kurtköy yolu ayrım yok. Aydınlatma yok. Kaldırım yok. Durak zaten yolun ortasında. Hiçbir şey görünmüyor. Yolumuzu yapın. Şeridi çizin yolu ortadan ayırın ikiye. Bizim mahalle ölüm mahallesi oldu. Bu ikinci ölümlü kaza burada. Yeğenimi kaybettim. Vuranlara da sesleniyorum. Lütfen adalete teslim olun\" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada Kübra Kilit\'in ölüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde yürüyen Kilit\'e bir aracın çarpması ve bir süre bekledikten sonra kaçması yer alıyor.

Görüntü Dökümü

----------------

-Ailenin ve mahalle sakinlerinin caddeye yürümesi

-Babanın olay yerine çiçek bırakması

-Baba ille röp

-Amca ile röp

-Anne ile röp

-Protesto edilen caddeden görüntüler

-Trafik polislerinin eylem için önlem alması

-Mahalle sakinlerinin ölen genç kızın resimli afişini açması

-KAZA ANI (GÜVENLİK KAMERASI)

-Aracın kıza çarpması

-Kızın savrulması

-Aracın ileride beklemesi

-Olay yerine koşan insanlar

-Genel ve detay

============================

8 - YANGINDA ÖLEN ANNE İLE KIZI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ- İSTANBUL DHA

Konya Eski İl Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem\'in eşi ve kızının cenazeleri düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kadıköy Kozyatağı\'nda bulunan evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Konya Eski İl Emniyet müdürününeşi Cahidan Ertem (88) ve kızı Hülya Ertem (57) için Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii\'nde tören düzenlendi.

Cuma namazı sonrası düzenlenen törene ailenin yakınları, İstanbul Vali yardımcısı Nihat Nalbant, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Yıldırım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık katıldı. Anne ve ablasını kaybeden Haluk Ertem, \"İnsanın her şey başına geliyor. İnsan inanamıyor. İnanamıyorum hala onlar beni evde bekliyor diyorum. Onların burada olduklarına kesinlikle inanmıyorum. Çok seviyorlardı, çok bağlıydık birbirimize\"dedi. Cahidan ve Hülya Ertem\'in cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Pendik Şeyhli mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Emniyet müdürünün oğlu ile röp

-Cenazeye gönderilen çelenkler

-Cenazeye katılanların saf tutması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutların taşınması

-Genel ve detay

21.12.2018 - 15.01 Haber Kodu : 181221132_

====================================

9- FİLİSTİN\'İN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU, İSTANBUL\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / Harun UYANIK / İbrahim MAŞE (DHA) FİLİSTİN\'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib, İstanbul\'da toprağa verildi.

İstanbul\'da yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören Al-khatib dün hayatını kaybetti. Abdalkarim Al-khatib için bugün Fatih Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Al-khatib Cuma namazının takiben kılınan cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın kıldırdı. Cenaze namazına eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Filistin Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı. Al-khatib, Eyüp Mezarlığı\'na defnedildi.

Al-khatib, 6 Ekim 2016 yılından bu yana Filistin\'in İstanbul Başkonsolosu görevini yürütüyordu. Abdalkarim, Al-khatib evli ve dört çocuk babasıydı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Ahmet Davutoğlu\'nun görüntüsü

- Ekrem İmamoğlu\'nun görüntüsü

- Cenazeden detay görüntüler

- Diyanet İşleri Başkanı\'nın namazı kıldırması

- Cenazenin taşınması

- Cenazenin cenaze aracına konulması

21.12.2018 - 15.31 Haber Kodu : 181221143_

==================

10- MURAT SANCAK\'A \"SİLAHLI SALDIRI\" DAVASINDA SONA DOĞRU...

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Büyükçekmece\'de 20 Ağustos 2015\'de eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak\'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı dava, savcının mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

16. DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 16. duruşmada tutuklu sanık Turgut Üney, başka suçtan tutuklu sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş ile tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan hazır bulundu. Söz alan sanık Turgut Üney, masum olduğunu, işlemediği bir suçtan dolayı çok uzun zamandır tutuklu olduğunu belirterek, \"Mağduriyetimin giderilmesini ve tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul da sanık Turgut Üney\'in bu olaylarla bir ilgisi olmadığını suçsuz yere tutuklu olduğunu belirtti. Turgut Üney\'in avukatı ise \"Müvekkilim 2 yalancı tanığın beyanı ile uzun zamandır tutukludur. Müvekkilim mağdur durumdadır. Burada en büyük delil Hüseyin ve Okan\'ın ikrarlarıdır\" diye konuştu. Sanık Turgut Üney\'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısı\'na verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Murat Sancak, İsmail Özay ve Mehmet Karar\'ın içinde bulunduğu aracın 20 Ağustos 2015 tarihinde Büyükçekmece\'de saldırıya uğradığı belirtiliyor. İddianamede, şüpheliler Turgut Üney\'in 3 kez \"tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\", \"suç üstlendirmeye azmettirme\" ve \"ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından 40 yıldan 65 yıla, şüpheli Serdar Bekir Orhan\'ın 3 kez \"tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\", \"ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından 40 yıldan 63 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede Şüpheli Fatih Sekman\'ın 3 kez \"tasarlayarak öldürmeye azmettirme\" suçundan 39 yıldan 60 yıla, şüpheli Zeki Yılmaz\'ın \"tasarlayarak öldürmeye azmettirme\" suçundan 13 yıldan 20 yıla, şüpheliler Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş\'un \"suçu üstlenme\" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Olayla ilgili arşiv görüntüler