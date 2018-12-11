DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

1- KAĞITHANE\'DE ESKİ MANDIRAYI SU BASTI, KÜMES HAYVANLARI TELEF OLDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane Hamidiye Mahallesi\'nde eskiden mandıra olarak kullanılan alan yoğun yağışın ardından sular altında kaldı. Vatandaşların kümes olarak kullandıkları yapıda çok sayıda kümes hayvanı telef oldu, bazıları kurtarıldı.

İstanbul\'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur Kağıthane Hamidiye Mahallesi\'nde eskiden mandıra olarak kullanılan yapıların su altında kalmasına neden oldu. Sular altında kalan yapılarda çevre sakinlerinin beslediği kümes hayvanlarından bir çoğu telef oldu.

Hayvanlarının telef olduğunu görenler suya girerek sağ kalan hayvanlarını dışarıya çıkardı. Su baskını nedeniyle onlarca kümes hayvanının telef olduğu belirtildi

Görüntü dökümü:

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-Su basan mandıra

-Vatandaşların suyun içine girmesi

-Kurtardıkları tavuklar

-Genel ve detaylar

-alanın havadan görüntüleri

11.12.2018 - 15.13 Haber Kodu : 181211129

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2- (ÖZEL)KAĞITHANE\'DE TELEF OLAN HAYVANLARI İÇİN TÜRKÜ SÖYLEDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane Hamidiye Mahallesi\'nde eskiden mandıra olarak kullanılan alan yoğun yağışın ardından sular altında kaldı. Vatandaşların kümes olarak kullandıkları yapıda çok sayıda kümes hayvanı telef oldu, bazıları kurtarıldı. Halk Ozanı Doğan Kaya Kağıthane\'de su basan kümesinde telef olan tavukları için türkü söyledi.

Hamidiye Mahllesi Selçuklu Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce mandıra olarak kullanılan çiftlikte bekçilik yapan Halk Ozanı Doğan Kaya\'nın evini ve hayvanlarının bulunduğu kümesleri gece yağan yağmur nedeniyle su bastı. Sabah uyandığında su altında kalan evinde mahsur kalan Doğan Kaya itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su altında kalan kümeste mahsur kalan yavru köpeğini kurtaran Kaya türkü söyleyerek sorunlarını dile getirdi. Doğan Kaya\" Gece yatarken yağmur başladı dışarıya bile çıkamadım. Sel geldi, evin altını üstünü su bastı evde mahsur kaldım. Gece aradım ekipler sabah geldi. Beni itfaiye ekipleri kurtardı. Bütün eşyalarım su içinde kaldı. 15 tane tavuğum öldü. Saydığım 15 tane içeriye giremiyorum daha fazla da olabilir. Ben Halk ozanıyım, yöresel sanatçıyım. Ben buraya yokluktan geldim. Sigortamı doldurup emekli olmak için burada çalışıyorum, burası eski bir mandıra burada bekçilik yapıyorum\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Doğan Kaya\'nın su basan kümesi

- Doğan Kaya\'nın türkü söylemesi

-Mahsur kalan köpeğini kurtarması

-Mahsur kalan ördekler

- Doğan Kaya ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

11.12.2018 - 17.43 Haber Kodu : 181211195

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(geniş haber)

3- KAĞITHANE\'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

KAĞITHANE\'de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Olay Kağıthane Harmantepe Mahallesi Doğu sokakta gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağış nedeniyle istinat duvarının bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler çökmenin yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlarına beton bariyerler koyarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Ekiplerin çöken molozları kaldırmak için çalışmaları sürüyor.

\"ÇOK KORKTUK, SABAHA KADAR UYUMADIK\"

40 yıldır bu evde yaşadıklarını söyleyen Zeynep Korkut \" Sabaha kadar devam etti.Hiç durmadan toprak gelmeye devam geldi.Çok korktuk. Evde bir içeri giriyoruz bir dışarı çıkıyoruz. Okula giden çocuklar var. Sabaha kadar uyumadılar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yıkılan istinat duvarı

Yola konan beton ve demir bariyerler

Belediye ekiplerinin moloz kaldırma çalışmaları

İstinat duvarının hemen altındaki evde yaşayan teyze ile röp.

Genel ve detaylar



11.12.2018 - 14.17 Haber Kodu : 181211108

11.12.2018 - 13.47 Haber Kodu : 181211101

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4- MALTEPE\'DE YOLU SU BASTI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul DHA

İstanbul\'da etkili olan yağmur nedeniyle Maltepe Büyükbakkalköy\'de yol su altında kaldı.

Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Belediyenin çalışması sonrası yoldaki su tahliye edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yoldaki su baskını

-Araçların güçlükle ilerlemesi

11.12.2018 - 14.20 Haber Kodu : 181211109

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5- GAZETECİ ECE SEVİM ÖZTÜRK\'E FETÖ\'YE YARDIM SUÇUNDAN 3 YIL 1 AY HAPİS..

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırladığı \"Deniz Kuvvetlerinin En Karanlık Günü\" adlı belgeseli 24 Haziran seçimlerine bir ay kala video paylaşım sitelerinde paylaşarak darbeciler lehine algı oluşturduğu iddiasıyla yargılanan gazeteci Ece Sevim Öztürk, FETÖ\'ye yardım suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Öztürk\'un yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ikinci celsesi görülen duruşmaya, \"(FETÖ) silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek\" ve \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Ece Sevim Öztürk getirildi. Öztürk son sözünde tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ece Sevim Öztürk hakkında \"(FETÖ) silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanığın sosyal medya paylaşımlarını bir bütün olarak değerlendirildiğini belirterek \"Terör örgütü propagandasi yapmak\" suçundan ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar veren heyet, karar kesinleşinceye kadar yurtdışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

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6- FATİH\'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Fatih\'te yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Yusuf Kayapınar\'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kayapınar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Fatih Topkapı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 UD 9822 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kayapınar\'a (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kayapınar, yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen tıp öğrencisi Furkan Tereci yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yusuf Kayapırnar Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan tıp öğrencisi Furkan Tereci, \"İlk müdahaleyi ben yaptım. Ben otobüs beklerken, yan tarafta alt geçit varken amca buradan geçmeye çalıştı. Ses duydum, geri döndüm, geldim. İlk müdahalesini yaptım bir sıkıntısı yoktu. Durumu iyiydi, bir ağrısı yoktu, bilinci açıktı\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Yaralıdan görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-Yaralının Ambulansa götürülüşü

-Kazaya karışan araç

-Röp.

-Genel ve detaylar

11.12.2018 - 17.26 Haber Kodu : 181211188



