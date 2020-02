DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1 - GÜL-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ: PARTİ MESELELERİ VE SEÇİMLER SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün ofisinden Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu\'nun ziyaretleriyle ilgili yapılan açıklamada,

\"Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır\" denildi.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

\"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, İstanbul\'daki çalışma ofisinde gelen talepler üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmektedir. Bu çerçevede, 1 Ekim 2018 tarihinde Sayın Temel Karamollaoğlu ve 11 Kasım 2018 tarihinde de Kemal Kılıçdaroğlu kendilerini ofisinde ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül\'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılır bir durumdur. Bazı basın yayın organları tarafından, birçok kişinin de hazır bulunduğu bu tip nezaket ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenilmesi üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur\"

2- SÖZCÜ YAZARLARI HAKKINDA İDDİANAME (2)

Haber: Özden ATİK- Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında \"Silahlı terör örgütü (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aralarında Uğur Dündar ve Saygı Öztürk\'ün de bulunduğu 5 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ soruşturması kapsamında Sözcü Gazetesi\'nin yazarları ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, yazar Necati Doğru ve yazar Emin Çölaşan hakkında 61 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, 5 şüpheli hakkında \"FETÖ\'ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, geçtiğimiz yıl aralarında gazetenin sahibi Burak Akbay\'ın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görüldüğü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. İddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma, 18 Ocak\'ta görülecek.

DÜNDAR VE ÖZTÜRK\'E TAKİPSİZLİK

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında Sözcü Gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Saygı Öztürk ile birlikte Kamil Elibol, Nil Soysal, Gökhan Güllühan hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Görüntü Dökümü:

-Arşiv

10.12.2018 - 15.40 Haber Kodu : 181210147

(ÖZEL)

3- KALDIRIMA GÖMÜLEN TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

- Çengelköy\'de 3\'te biri kaldırıma gömülen \"Lahanacılar Çeşmesi\" için çalışma başladı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK- Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK, İSTANBUL(DHA) ÜSKÜDAR Çengelköy\'de bulunan ve kaldırım çalışmalarıyla zamanla betona gömülen \"Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi\" diğer adıyla \"Lahanacılar Çeşmesi\" nin tekrar gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başladı.

164 yıllık çeşmenin yaklaşık 3\'te birinin betona gömülmesini Demirören Haber Ajansı gündeme getirmişti. Haberin ardından restorasyon projesinin başlayacağı duyurulan çeşme için çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk olarak tarihi çeşmenin betona gömülen kısmı kurtarıldı. Daha sonra çeşmenin tamamı, çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarından zarar görmemesi için karton kutuyla muhafaza edildi. Yaklaşık yarım metre kazılan betonun altından çeşmenin teknesi de ortaya çıktı. Teknenin çalışmalar sırasında zarar görmemesi için geçici olarak güvenli bir yere kaldırıldı.

ÇEŞMENİN YERİ DEĞİŞECEK

Çalışmalar kapsamında çeşmenin daha görünür olması için yaklaşık 2 metre ileriye taşınacağı öğrenildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşmenin restorasyon projesinin koruma kurulundan onay beklediğini ve yakın zamanda da çeşmenin kapsamlı bir şekilde restore edileceği ve yeniden İstanbulluların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Tarihi çeşmenin yeniden İstanbullulara kazandırılmasından dolayı memnun olduğunu belirten semt sakinleri, çeşmenin taşınmasında da bir sakınca görmüyor. Üsküdar Çengelköy\'de bulunan \"Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi\" diğer adıyla \"Lahanacılar Çeşmesi\" Osmanlı Dönemi\'nin iki rakip takımından Lahanacılar\'a verilen desteği göstermek için yaptırıldı. Merzifon\'un büyük lahanalarının ünü sebebiyle, takımlardan birine \"lahanacılar\", Amasya\'nın ünlü bamyası sebebiyle diğer takıma ise \"bamyacılar\" denmişti. Tarihteki ilk derbilerden biri Lahanacılar ve Bamyacılar arasında gerçekleşti. Osmanlı döneminde III. Selim Lahanacıları, II. Mahmut ise Bamyacıları destekledi. Cirit, okçuluk, mızrak gibi yarışlarda karşı karşıya gelen takımları destekleyen padişahlar onlar için anıtlar yaptırdı. Bu anıtlardan biri de Çengelköy\'de yer alan Lahanacılar Çeşmesi.

Görüntü dökümü

-Lahanacılar çeşmesi

-Çalışmaların yapıldığı yer

-Vatandaş röportajı

-Muhabir anonsu

-Çeşmenin arşiv görüntüsü

10.12.2018 - 15.57 Haber Kodu : 181210153

(GENİŞ HABER)

4- ÇENGELKÖY VE KULELİ\'DEKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz\'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi\'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 26 sanığı \"Anayasayı ihlal\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 8 sanığı da aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı. 57 sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen karar duruşmasına 48 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, adalete güvendiklerini, adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirterek, tahliyelerini ve beraatlernın talep etti. Son sözlerin ardından duruşmaya ara verildi.

\"TARİHİ BİR KARAR VERİYORUZ. TÜRKİYE 15 TEMMUZ GÜNÜ BÜYÜK BİR TRAVMA YAŞADI\"

Aranın ardından mahkeme başkanı \"Tarihi bir karar veriyoruz. Türkiye 15 Temmuz günü büyük bir travma yaşadı. Bunun yargılaması mevcut hukuk kuralları içinde yapıldı. Türk milletinin bize verdiği yetkiyle, vicdani kanaatimizi de kullanıp hükmü verdik. 15 Temmuz şehitlerimize tekrar Allah\'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlık dileyerek, mutlu ve refah içinde bir hayat geçirmelerini diliyorum. Karar, vatana ve millete hayırlı olsun\" diyerek kararı açıkladı.

TANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, 26 sanığı \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 8 sanığı da aynı suçtan \'İyi hal\' indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. 14\'ü polis olan toplam 16 sanığa da \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım\" suçundan 12 yıl 6\'şar ay hapis cezası verildi. 57\'si sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise suç tarihinde iradelerinin komutanları tarafından fesata uğratıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

12 yıl 6\'şar ay hapis cezasına çarptırılan polislerin de aralarında bulunduğu 16 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, bir sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

Öte yandan bazı sanıklar, farklı suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. Karar oy birliğiyle alındı.

Görüntü dökümü:

-Arşiv görüntüler

10.12.2018 - 13.39 Haber Kodu : 181210112

5- 15 TEMMUZ DARBE DAVALARI PLATFORMU\'NDAN AÇIKLAMA: SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

*15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Avukat Mehmet Alagöz:

*Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Beraat eden, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilen sanıklar ilgili de istinaf sürecine başvuracağız

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Çengelköy ve Kuleli\'deki darbe girişimi davasında kararın açıklanmasının ardından 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Avukat Mehmet Alagöz açıklama yaptı. Duruşma salonu önünde müşteki avukatlarıyla birlikte açıklama yapan Avukat Alagöz, 15 Temmuz Darbe Davaları Pltaformu olarak bütün şehit yakınları ve gazileri adına İstanbul\'daki bütün yargılamaları takip ettiklerini belirterek, \"Bugünde Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy civarında olan olaylarla ilgili karar duruşmasıydı ve karar okundu\" dedi. Davada sanıkların aldıkları cezalar hakkında bilgi veren Avukat Alagöz, 50 sanığın çeşitli suçlardan ceza aldığını, 64 er ve askeri öğrenciler hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini anlattı. Davanın istinaf aşamasını başlatacaklarını ifade eden Avukat Alagöz, \"İstinaf süreci başlayacak, İstinaf sürecinden sonra da Yargıtay süreci başlayacak. Başından beri bu davayı takip ettiğimiz gibi sonuna kadar da takip edeceğiz. Milletimiz davaların takipçisi olduğumuzu bilsin. Davanın, geçmiş davalarda yapılan yargılamalardan farklı bir tarafı var. Bugün evet erlerle ilgili ceza verilmedi. Bir kısım meslektaşlarımızın içine sinmemiş olabilir. Ama bu davada yargılanan albay dahi beraat edebildi. Beraat etti. Burada sanıkların rütbeleri değil, eylemlerine bakılıp, eylemleri cezalandırılmakta...Geçmişte Türkiye\'de yaşadığımız Balyoz ve Ergenekon Davası\'ndaki torba yargılamaları yapılmıyor. Darbe yargılaması yapılıyor ve darbede darbeye karışan aktif olarak eylemlerde bulunan veya ihmali hareketlerle suç işlenmesine engel olmayan kişiler hakkında hüküm kuruluyor\" dedi. Alagöz, kararı duymaktan ve sanıkların bir kısmının cezalandırılmasından memnun olduklarını sözlerine ekleyerek, \"Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Beraat eden, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilen sanıklar ilgili de istinaf sürecine başvuracağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Avukatlardan görüntü

Duruşma salonundan görüntü

Avukat Alagöz\'ün açıklaması

Genel ve detaylar

10.12.2018 - 16.27 Haber Kodu : 181210166

6- METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN\'DAN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Coşkun Ankara\'da yarın gece yarısından itibaren kar yağışının başlayacağını, İstanbul\'da ise kar yağışının beklenmediğini açıkladı.

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye\'nin önce Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı ve soğuk hava etkisine, ardından da Perşembe günü de Orta Akdeniz\'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Coşkun imzasıyla yayınlanan açıklamada yurdun tamamına yakının yağış ve soğuk havanın etkisine gireceği bildirildi. Coşkun İstanbul\'da bu gece etkili olacak sağanak yağış sonucunda oluşabilecek su baskınları ve ulaşımdaki aksaklıklara karşı vatandaşları temkinli olması konusunda uyardı.

Türkiye bu akşamdan itibaren yeni ve yağışlı bir havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun\'un açıklamasına göre yurdun büyük bir bölümü bugün, yarın ve Çarşamba günü yağışlı havanın etkisinde olacak. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar Ege ve Akdeniz\'de gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

DOĞUDA KAR BATIDA YAĞIŞ

Yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren ve gece boyunca ise İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova, Antalya\'nın doğu ilçeleri ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar yarından itibaren Doğu Anadolu Bölgesi\'nde ise kar şeklinde yağacak. Öte yandan Batı Karadeniz\'in iç kesimleri ile İç Ege\'de Salı günü karla karışık yağmur yağacak.

BAŞKENTE SALI GECESİ KAR

Çakır tarafından yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü yurdun iç kesimlerinin tamamında karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Çakır, Ankara\'da bu akşam ve yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur görüleceğini, öğleden sonra ise ara verecek yağışların ardından gece yarısından itibaren kar yağışı başlayacağını söyledi.

İSTANBUL\'DA KAR BEKLENMİYOR

Çakır İstanbul\'da ise kar yağışının beklenmediğini açıkladı. İstanbul\'da önümüzdeki 3 gün aralıklarla görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu akşam ve gece boyunca kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İZMİR\'DE SAĞANAK

Türkiye\'nin 3\'üncü büyük kenti İzmir\'de ise bugün ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte iki gün sürecek yağışların kuvvetli olacağının beklendiği belirtildi.

PERŞEMBE YENİ BİR YAĞIŞ

Perşembe günü ise Türkiye\'nin bu kez Orta Akdeniz\'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi. Rüzgarın bu gece ve yarın İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu\'da, Çarşamba günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri\'nde fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Çakır, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü dökümü:

-Arşiv görüntüler

10.12.2018 - 20.10 Haber Kodu : 181210038

==================================

7- BAŞAKŞEHİR\'DE ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ; 1 YARALI



Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR\'de aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen bir lokanta sahibi, kiracısını silahla vurarak yaraladı.

Olay saat 14.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi , Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mülk sahibi Metin Bozkurt kiracısı Ahmet Bulca\'nın işlettiği lokantaya geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu söylenen ikili burada tartışmaya başladı. Metin Bozkurt, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Bulca\'ya bir el ateş etti. Lokanta işletmecisi çenesine isabet eden mermiyle yaralanırken, Metin Bozkurt olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan işletmeci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İş yerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Olay yerinden görüntü

Yaralının cep telefonu görüntüsü

Diğer detaylar

10.12.2018 - 15.38 Haber Kodu : 181210145

8 - EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE HAYATINI KAYBETTİ



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)

SARIYER\'de gece vardiyasından dönen Korhan Gönen, eve geldiğinde eşini ölü olarak buldu. Kadının bugün evlilik yıldönümü olduğu öğrenildi. Vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanılmayan kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Kesin ölüm nedeni burada yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Olay Sarıyer Merkez Mahallesi\'nde Ortabahçe Caddesi\'ndeki bir evde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinde gece güvenlik görevlisi olarak çalışan Korhan Gönen sabah eve döndüğü sırada eşi İrem Gönen\'i (33) yatakta hareketsiz şeklide buldu. Eşi daha sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İrem Gören\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine İrem Gönen\'in yakınları da olay yerine geldi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanılmayan İrem Gönen\'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Gönen\'in kesin ölüm nedeni burada yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntü

-Yakınlarından bir kişinin ambulansa bindirilmesi

-Evden görüntü

-Cenazenin çıkarılması

-Tabutun cenaze aracına konması

-Genel ve detaylar

10.12.2018 - 15.35 Haber Kodu : 181210142

==================================

(Özel Haber)

9 - GENÇ MÜHENDİS TAVANA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Ataşehir\'de genç bilgisayar mühendisi, gece gittiği arkadaşının evinde kemerle tavana asılı halde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi Kuzu Sokak\'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Evin sahibi Ertuğ Gözeri, akşam misafir olarak kendisine gelen ve geceyi yalnız geçiren üniversiteden arkadaşı Batuhan Emir Çetinkaya(26)\'yı, tavana kemerle asılmış halde buldu. Ertuğ Gözeri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Batuhan Emir Çetinkaya\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından Çetinkaya\'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi.

Polis, Çetinkaya\'nın arkadaşları ve yakın çevresinin ifadesine başvurdu. İfadeler kapsamında, Kanada\'da yaşayan bilgisayar mühendisi Batuhan Emir Çetinkaya\'nın, kız arkadaşının ailesi ile sorunlar yaşadığı ve ailenin çiftin birlikteliklerine izin vermediği anlaşıldı. Çetinkaya\'nın bu nedenle bunalıma girerek intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Polis olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Ambulans ekiplerinin çalışması

-Çetinkaya\'nın kendini astığı kemer

-Çetinkaya\'nın kişisel eşyalarının alınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Çetinkaya\'nın arkadaşlarının beklemesi

-Çetinkaya\'nın fotoğrafı

-Genel ve detay



10.12.2018 - 16.16 Haber Kodu : 181210161

10-

GELECEĞİN GAZETECİLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN İMZALAR ATILDI



İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) ve Bahçeşehir Üniversitesi\'nin (BAU) iş birliğiyle, geleceğin gazetecilerini yetiştirmek amacıyla kurulan \'International News Academy\' (INA) eğitim programının ikincisi başlıyor. Akademinin protokolünü Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın imzaladı.

Demirören Haber Ajansı ve Bahçeşehir Üniversitesi geleceğin gazetecilerini yetiştirmeye hazırlanıyor. Bu yıl şubat ayında ikincisi düzenlenecek olan \'International News Academy\' (INA) eğitim programı için imzalar atıldı. Gazetecilik mesleğini bir adım öteye taşımak amacıyla yola çıkan eğitim programının Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü\'nde düzenlenen imza törenine Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar, Kanal D Haber Genel Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher katıldı.

\"ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUM\"

Üniversite ile medya iş birliğine çok önem verdiğini belirten Mehmet Soysal, \"Gazetecilik hayatımda 5 yıl yurt haberler müdürlüğü yaptım. Tüm Anadolu muhabirlerini basının duayen isimleriyle bir araya getiriyorduk. Bu tarz çalışmalara çok önem vermemizin nedeni de bu. New York Times, Washington Post yerel gazetelerdir. Ama bu gazeteler bugün dünyanın bilgi referansı olan adresler haline gelmiştir. Biz de diyoruz ki, Demirören Haber Ajansı Türkiye\'nin her ilinde var. Öyle gazeteciler yetiştirip Anadolu\'ya gönderelim ki her biri bir New York Times, her biri Bir Washington Post olabilsin, doğru haberleri yapabilip geçsin. Bu yüzden üniversite ile olan iş birliğine çok önem veriyorum. Hepinize bu çalışmalarda başarılarınızın devamı diliyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacaktır\" dedi.

\"GLOBAL VİZYONDA YEREL GAZETECİLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİK\"

\'İyi haberler üretmek gayesiyle yola çıktık\' diyen Salih Zeki Sarıdanişmet, Anadolu\'daki başarı hikayelerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bunun için uzman gazetecilere ihtiyaç olduğunun altını çizen Salih Zeki Sarıdanişmet, \"Bizler artık kötü haberlerden bıktık. Hem Anadolu\'daki başarı hikayelerini hem de çeşitli sektörlerde ne olup bittiğini anlatmak istiyoruz. Bunun için de bizim uzman gazetecilere ihtiyacımız var. Bizim yola çıkış gerekçemiz global bir vizyona sahip yerel gazeteciler yetiştirmekti. O gazeteciler sayesinde Anadolu\'nun en ücra köşesindeki hikayeleri sizlere aktarmak istiyoruz. Çok şükür ilk programı başarıyla bitirdik. Arkadaşlarımızın biri Kocaeli\'nde, çoğu İstanbul\'da çalışıyor. Ama bundan sonraki programlarda Anadolu\'dan daha çok arkadaşa destek vereceğiz. Bu işleri yapabilmek için bizim \'Vahap Abiler\'e (Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar) ihtiyacımız var. Her yerde bu hikayeleri anlatabilecek oradaki iş adamlarının, iş verenlerin, istihdam ve ihracat sağlayanların hikayelerini sadece Türkiye\'ye değil dünyaya anlatabilecek onların tanıtımına katkıda bulunabilecek arkadaşlara ihtiyacımız var\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'DEKİ HİKAYELERİ DÜNYAYA ANLATIYORUZ\"

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan ajansın faaliyetlerinden bahseden Sarıdanişmet, \"Bahçeşehir Üniversitesi ile başlattığımız bu çalışma bu amaca çok büyük hizmet etti. Bu yıl kurduğumuz üniversite içindeki haber ajansında da İngilizce sosyal medya içerikleri üretmeye başladık. İngilizce videolarla Türkiye\'deki hikayeleri dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bu sayede videolarımızı, güzel hikayelerimizi bir taraftan dünyaya tanıtırken biz de haber ihraç ederek ülkemize katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bizim burada ürettiğimiz videolar bazen dünyada yeteri kadar anlatılamıyor ve satılmıyordu. Proje buna da hizmet edecek. Bu hayali ilk kurduğumuz zaman sağ olsun Enver Hoca (Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel) şartsız bir şekilde bize destek oldu. \'Hiç para pul düşünmeyin. Ben böyle güzel bir projenin bütün parasını sağlamaya hazırım\' dedi. Turgay Polat\'a, Kemal Suher\'e, değerli rektörüme ve üniversite yetkililerine şahsen teşekkür ediyorum. Projeye katkıda bulunan Gökmen Bayın, Hamdi İstanbullu ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda bu yolda birçok üniversiteli arkadaşım yetişecek ve ülkemize katkıda bulunacak\" ifadelerini kullandı.

\"PROGRAMI YÜKSEK LİSANSLA BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYACAĞIZ\"

Daha sonra konuşan BAU Rekötürü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise dijitalleşme çağına ayak uydurmanın önemini vurgulayarak, şunları söyledi: \"Malum dünya değişiyor. Eğer bu değişimi okuyamazsanız geride kalıyorsunuz. Ancak son yıllarda özellikle ilgili sektörlerin bir araya gelmesi birbirleriyle iş birliği yapması bizim için son derece sevindirici ve geleceğe dönük güven verici bir durumu ortaya koyuyor. Daha önce ne yazık ki böyle iş birlikleri zor oluyordu. Ancak şu anda birisi eğitim diğeri medya iki önemli sektör, kendini ispatlamış iki kurum, birbirleriyle iş birliği yapıyor. Dijitalleşme çağına ayak uyduramazsanız, sistemi buna adapte edemezseniz geride kalırsınız. Bu ortamda iletişim fakültemizin rolü çok önemli. Önemli olan Türkiye\'nin geleceği için yatırım yapmak. Bunun için de eğitim en önemli silah. Eğitimle yenemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Geleceğe yönelik projelerimiz daha da üst noktalara taşınacak. Programı bir adım daha öteye taşıyacağız. Bu programa devam eden öğrencilerimizin eğer kayıt açısından gerekli koşulları sağlıyorlarsa almış oldukları eğitimleri de yüksek lisans programları içerisinde değerlendirmek. Bu da çok önemli bizim için. Amaç Türkiye\'ye doğru insanları yetiştirmek.\"

\"12 ÖĞRENCİYİ SEKTÖRE KAZANDIRDIK\"

Geçen yıl programda 30 öğrencinin eğitim aldığını ifade eden BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher, 12 öğrencinin DHA\'da çalışmaya devam ettiğini belirtti. Eğitim ve medya iş birliğinin faydasına dikkat çeken Prof. Dr. Suher, \"Geçen yıl Salih Bey ile nitelikli insan yetiştirme hayaliyle yola çıktık. Bunu başardık ve bu iş gelişmeye başladık. Şu anda Demirören Haber Ajansı\'nın fakültemiz içersinde bir ajansı kuruldu. Sadece dışarıda habere meraklı insanlar değil bu işin uzmanlığını okuyan öğrencilere de destek olması adına büyük bir yatırım oldu. Şu an orada 10 tane Yeni Medya öğrencisi haber üretiyor. Hamdi İstanbullu\'nun destekleriyle bu öğrenciler haber üretiyor. Bir kısmı haberi yayınlanabiliyor. Oradan birtakım istekler geldiğinde öğrencilerimiz bunlara cevap verebiliyor. Bu öğrencinin mezun olduğunda bir iş başvurusunda bulunduğundan söyleyecek bir sözü var, CV\'sine koyacağı bir deneyimi var\" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak desteklerinden dolayı Mehmet Soysal\'a teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Suher, \"Eğitime ve iş birliklerine verilen önemi üniversite ile yapılan iş birliklerine verilen önemin nişanesi olarak görüyorum. Benim için oldukça önemli. Bu eğitim Türkiye\'nin geleceğine yatırım diye düşünüyorum. Program 180 saat üzerinden devam edecek. Salih Bey ile çok toplantılar yaptık, geçen yıldan dersler çıkardık, içerikleri değiştirdik, güncelledik. Hayal ettiğimiz birtakım dersleri de öğrencilere kazandırıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten detaylar

-Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal konuşması

-Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet konuşması

-BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın konuşması

-BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher konuşması

-İmza töreninden detaylar

-Toplu fotoğraf detayları

10.12.2018 - 16.01 Haber Kodu : 181210156

11- PANTENE ALTIN KELEBEK\'TE 45. GURUR GECESİ

İSTANBUL, (DHA)

45 yıldır sahnesinde Türkiye\'nin televizyon ve müzik dünyasının yıldızlarını ağırlayan Pantene Altın Kelebek Ödülleri önceki akşam tüm Türkiye\'nin nefeslerini tuttuğu görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlülerin kırmızı halıda geçit töreni yaptığı, müzik dünyasının ünlü isimlerinin şovlarıyla gerçekleşen gecede 39 kategoride ödül takdim edildi. Gecenin en anlamlı dakikaları ise özel ödüllerin verildiği sırada yaşandı.

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 45. Pantene Altın Kelebek, televizyon ve müzik dünyasının \'en iyileri\'ni ödüllendirdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde düzenlenen tören gece boyunca görsel bir şova ve etkileyici performanslara sahne oldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel\'in sunuculuğunu yaptığı yılın \'en görkemli\' gecesinde, sahne performanslarıyla unutulmaz anlar yaşandı. Türkiye\'nin televizyon ve müzik dünyasına damga vuran isimleri Pantene Altın Kelebek sahnesinde buluştu.

Ödül töreninde konuklar ve geceyi ekranları başından takip eden izleyiciler, geceye etkileyici video mapping şov ile başladı. Çağla Şıkel\'in baş dansçı olarak görev yaptığı özel bir gösterinin eşlik ettiği şovun sanat yönetmenliğini ve senaryosunu Yasin Soy yaptı.

Sahnesinde dev sanatçıları ağırlayan 45. Pantene Altın Kelebek kırmızı halısıyla da iddialıydı. Türkiye\'nin televizyon ve müzik dünyasının en ünlü isimleri kırmızı halıda poz verdi. Geceye Cem Yılmaz-Defne Samyeli, Türker İnanoğlu, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Perihan Savaş, Nebahat Çehre, Gülben Ergen, Demet Akalın, Kenan Doğulu-Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Sıla, Özge Özpirinçci, Selami Şahin, Hadise, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Abdullah Oğuz, İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Demet Özdemir, Can Yaman, Osman Sınav, Mümin Sarıkaya, Sevcan Orhan, Deniz Seki, Hamdi Alkan, Ebru Yaşar, Hakan Altun, İzzet Öz, Nesrin Cavadzade, Nejat Yavaşoğlu, Pelin Akil-Anıl Altan ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı. Kokteylle başlayan gece, Cengiz Semercioğlu ve Onur Baştürk\'ün kırmızı halı röportajları ve Moda Konseyi\'nin üyelerinden Aslı Barış ve Başak Dizer Tatlıtuğ\'un yorumlarıyla renklendi.

DUAYENLER SAHNEDE

Nefeslerin tutulduğu bu özel gecede, Türkiye\'nin duayen sanatçıları performansları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, son dönemlerin popüler isimleri de Pantene Altın Kelebek Sahnesi\'nde eşsiz bir dönüşümün parçası oldu.

Sibel Can, 2015 yılı sonunda çıkardığı Günah Benim single\'ı ile başarıyı yakalayan ve Türk rap\'ine yeni bir soluk getiren Eypio ile düet yaptı. İkili, Can\'ın \'Yeni Aşkım\' albümünde yer alan \'Diken mi Gül mi?\' isimli şarkısını seslendirdi. Türk pop ve rock müziğinin dönüşümüne öncülük eden Mazhar-Fuat-Özkan en sevilen şarkıları ile özel bir performans sergiledi.

Söylediği şarkılar milyonların diline plesenk olan Aleyna Tilki, bu kez Pantene Altın Kelebek\'e özel bir performans sergiledi. Genç şarkıcı kendi şarkılarının yanı sıra We Will Rock You, Show Must Go On, Smells Like Teen Spirit gibi rock müzik klasikleriyle dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Sahnenin en iddialı şovlarından birini Edis yaptı. \'Benim Ol\' single\'ı ile kendi dönüşümünü gerçekleştiren yeni jenerasyonun popüler ismi Edis, kendi sahne şovunun yanı sıra alternatif rock\'taki başarılarıyla öne çıkan söz yazarı ve şarkıcı Yasemin Mori ile sahne aldı.

ÖZEL ÖDÜLLER DEVLERİ ONURLANDIRDI

Pantene Altın Kelebek jürisi bu yıl genel kategoriler dışında özel ödüllerle müzik, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerini ödüllendirdi. Her biri alanında milyonların gönlünü fetheden duayen isimler Pantene Altın Kelebek sahnesinde buluştu. Bu yıl sinemadaki 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz\'a gecede Jüri Özel Ödülü takdim edildi. Yılmaz\'a ödülünü Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı verdi. Cem Yılmaz gecede yaptığı konuşmada, \"45 yaşındayım, bu ödülle aynı yaşta… Bu ödülü zamanında Zeki Müren, Türkan Şoray, Ediz Hun, Kadir İnanır gibi çok kıymetli insanların elinde gördüm. Bu insanlarla beraber anılmak büyük bir onur. Başarılı işler yapmış biriyim ama televizyona iş üretmediğim için jürinin bu özel düşüncesi beni gerçekten çok mutlu etti.ö dedi.

Müzikteki 25. yılını kutlayan pop müziğin usta ismi Kenan Doğulu özel bir ödülün sahibi oldu. \'25. Yıl Müzik Ödülü\'nü Doğulu\'ya Cem Yılmaz takdim etti. Doğulu sahnede şunları söyledi: \"Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 25 yılda ekibimle büyük bir aile olduk. 25 yıl daha çok güzel şeyler yapacağızö. Doğulu\'nun performansına sahnede; Münir Özkul\'dan Ercüment Balakoğlu\'na, Ülkü Tamer\'den Sıtkı Sezgin, Ferdi Merter, Yıldırım Öcek\'e kadar 2018 yılında magazin dünyasının vefat eden isimlerinin görüntüleri eşlik etti.

Jüri; Sıla, Nilüfer, Cüneyt Arkın ve vefatıyla milyonların yas tuttuğu bu sene ise \'Müslüm\' filmiyle tüm hayranlarını sinema salonlarında buluşturan Müslüm Gürses\'e Onur Ödülü verdi. Sıla, Mazhar Alanson\'dan aldığı ödülünü, \"İşin en önemli kısmı süper kahramanların elinden bu ödülü almak. Amacımız her zaman üretmekö sözleriyle aldı.

Geceye rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Nilüfer\'in ödülünü DMC Genel Müdürü Samsun Demir teslim aldı. Ödülü Demir\'e, Özkan Uğur takdim etti. Nilüfer geceye, \"Bu ödül 46 yılın ödülü. Umarım hak etmişimdir. Nefesim yettiğince şarkı söyleyeceğimö notunu iletti.

Türkiye\'de elektronik müziğin doğuşunda büyük katkıları olan Gökçen Kaynatan \'Yaşam Boyu Başarı Ödülü\'nü Fuat Güner\'den aldı. Kaynatan, \"Yarım asırı çoktan geçtim ama gücümüz içimizde. Her şeye teşekkür ederimö dedi.

Ödülünü Türker İnanoğlu\'ndan alan Cüneyt Arkın, sevenlerine \"Sağolun, varolun. Sizin sevginizi kazandığım için dünyanın en zengin insanıyımö diyerek seslendi. Müslüm Gürses\'in ödülünü ise Muhterem Nur\'a, Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu takdim etti. Ödülü alan Muhterem Nur sesinin kısıklığına ve rahatsızlığına rağmen sahneye çıkarak, ödülü aldı ve Müslüm Gürses\'in sevenlerine teşekkür etti.

Televizyon dünyasında bir rekora imza atan Arka Sokaklar dizisinin 500. Bölüm Özel Ödülü, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu\'na takdim edildi. Ödülü İnanoğlu\'na Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı sundu.

BÜYÜK DÖNÜŞÜM: PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR

Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, gelecek vaat eden oyuncular arasından seçilen \'Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü\'nün kazananlarına da ödülleri gecede takdim edildi. Yetenekleri, güçleri, başarıları ve bu yıl kariyerlerinde geçirdikleri dönüşüm dikkate alınarak seçilen Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu, Merve Çağıran\'a sahnede ödüllerini Pantene Marka Elçisi Neslihan Atagül Doğulu verdi. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, dün hurriyet.com.tr, Kanal D ve TeVe 2\'den canlı olarak yayınlandı.

Kazananlar:

1- En İyi Dizi: Çukur-Show TV

Ödül Veren: Türker İnanoğlu

2- En İyi Erkek Oyuncu: Aras Bulut İynemli (Çukur-Show TV)

Ödül Veren: Nebahat Çehre

3- En İyi Kadın Oyuncu: Özge Özpirinçci (Kadın-Fox TV)

Ödül Veren: Nebahat Çehre

4- En İyi Çocuk Oyuncu: Ali Semi Sefil-Kübra Süzgün (Kadın-Fox TV) Demir Birinci (Sen Anlat Karadeniz-ATV)

Ödül Veren: Özge Özpirinçci

5- En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Çorumlu - Jet Sosyete TV8

Ödül Veren: Gani Müjde

6- En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Pınar Altuğ - Çocuklar Duymasın Kanal D

Ödül Veren: Gani Müjde

7- En İyi Komedi Dizisi: Çocuklar Duymasın - Kanal D

Ödül Veren: Gani Müjde

8- En İyi Romantik Komedi Dizisi: Erkenci Kuş-Star TV

Ödül Veren: Ediz Hun

9- En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Demet Özdemir (Erkenci Kuş-Star TV)

Ödül Veren: Ediz Hun

10- En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Can Yaman (Erkenci Kuş-Star TV)

Ödül Veren: Ediz Hun

11- En İyi Dizi Çifti: İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe (Sen Anlat Karadeniz-ATV)

Ödül Veren: Perihan Savaş

12- En İyi Dizi Müziği: Toygar Işıklı (Çukur-Show TV)

Ödül Veren: Abdullah Oğuz

13- En İyi Senarist: Ayşe Ferda Eryılmaz-Nehir Erdem (Sen Anlat Karadeniz-ATV)

Ödül Veren: Abdullah Oğuz

14- En İyi Yönetmen: Osman Sınav-Emre Kabakuşak-Yusuf Ömer Sınav (Sen Anlat Karadeniz-ATV)

Ödül Veren: Abdullah Oğuz

15- En İyi Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir-ATV

Ödül Veren: Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal

16- En İyi Kadın Haber Sunucu: Buket Aydın-Kanal D

Ödül Veren: Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar

17- En İyi Haber Programı: Ahmet Hakan (Tarafsız Bölge-CNN TÜRK)

Ödül Veren: Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal

18- En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı - TV8

Ödül Veren: İlker Yasin

19- En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı - ATV

Ödül Veren: İlker Yasin

20- En İyi Müzik Grubu: Athena

Ödül Veren: Nejat Yavaşoğulları

21- En İyi Pop Müzik Erkek: Edis

Ödül Veren: Demet Akalın

22- En İyi Pop Müzik Kadın: Aleyna Tilki

Ödül Veren: Demet Akalın

23- En İyi Klip: Hadise - Farkımız Var

Ödül Veren: Gülben Ergen

24- En İyi Proje: Yıldız Tilbe - Yıldız Tilbe\'nin Yıldızlı Şarkıları

Ödül Veren: Ebru Yaşar

25- Yılın Şarkısı: Gazapizm-Heyecanı Yok

Ödül Veren: Deniz Seki

26- En İyi Fantezi Müziği Erkek: Hakan Altun

Ödül Veren: Selami Şahin

27- En İyi Fantezi Müziği Kadın: Sibel Can

Ödül Veren: Selami Şahin

28- En İyi Halk Müziği Erkek: Mümin Sarıkaya

Ödül Veren: Mahmut Tuncer

29- En İyi Halk Müziği Kadın: Sevcan Orhan

Ödül Veren: Mahmut Tuncer

30- En İyi Çıkış Yapan: Ezhel

Ödül Veren: İzzet Öz

31- En İyi Gündüz Kuşağı: Fatih Ürek-Gelinim Mutfakta-Kanal D

Ödül Veren: Hamdi Alkan

32- En İyi Yarışma: Ali İhsan Varol, Mert Toksal - Kelime Oyunu Teve2

Ödül Veren: Güneri Cıvaoğlu

33- En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol-Rıdvan Dilmen, Murat Kosova-NTV

Ödül Veren: Şansal Büyüka

34- En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen\'le 2. Sayfa - Kanal D

Ödül Veren: Hamdi Alkan

35- En İyi İnternet Dizisi (Dijital Platform): Fi (Puhu TV)

Ödül Veren: Faruk Bayhan

36- En İyi YouTuber / Instagrammer: Orkun Işıtmak

Ödül Veren: Nesrin Cavadzade

37- En İyi DJ: Mahmut Orhan

Ödül Veren: İzzet Öz

38- Azerbaycan Ödülü: Aygün Kazımova

Ödül Veren: Önder Tiryaki

39- Pantene Yıldızı Parlayanlar: Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu, Merve Çağıran

Ödül Veren: Neslihan Atagül Doğulu

ÖZEL ÖDÜLLER

Jüri Özel Ödülü: Cem Yılmaz

Ödülü Veren: Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı

25. Yıl Müzik Ödülleri: Kenan Doğulu

Ödülü Veren: Cem Yılmaz

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Gökçen Kaynatan

Ödül Veren: Fuat Güner

Onur Ödülü: Sıla

Ödülü Veren: Mazhar Alanson

Onur Ödülü: Nilüfer (Ödülü alan Samsun Demir)

Ödülü Veren: Özkan Uğur

Onur Ödülü: Cüneyt Arkın

Ödülü Veren: Türker İnanoğlu

Onur Ödülü: Müslüm Gürses (Ödülü alan Muhterem Nur)

Ödülü Veren: \"Müslüm\" filminin yapımcısı Mustafa Uslu

Arka Sokaklar dizisi 500. Bölüm Özel Ödülü: Türker İnanoğlu

Ödülü Veren: Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı



Görüntü dökümü:

-Ünlülerin tören salonuna gelişi

-Özge Özpirinççi röportaj

-Ebru Yaşar röportaj

-Aras Bulut İynemli röportaj

-Gülben Ergen röportaj

-Genel ve detay görüntüler

09.12.2018 - 23.13 Haber Kodu : 181209163