DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

\"Dünyanın çeşitli yerlerinden bazı siyasi, liderler, aydınlar ve entelektüeller Pazartesi günü yapacağımız açıklamamıza katılacak. Eğer ceset de bugün, yarın bulunursa onunla ilgili de açıklamamız olacak\"

Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili \"Eğer dünya kamuoyunun bir baskısı olmasaydı, bu kadar gündeme gelmeseydi belki bir şekilde örtbas edebileceklerdi. Ama Türkiye\'nin başarılı bir şekilde bu işi yönetmesi, dünya kamuoyunun ciddi baskısı Suudi Arabistan\'ı bu açıklamaya itti\" dedi. Kışlakçı, gazeteci Kaşıkçı için cuma günü cenaze töreni planladıklarını da belirtti.

\"BU ELİ KANLI KATİLLERİN PLANLARI VARDI, AMA BOZULDU\"

Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yapan Kışlakçı, 18 gün önce Kaşıkçı\'nın burada öldürüldüğünü ifade ederek \" Değerli dostum, gazeteci, düşünür ve Türk Arap Medya Derneğinin üyesi Cemal Kaşıkçı burada eli kanlı katillerce katledildi. Hem de insanlık tarihinin gördüğü en vahşi şekilde. Bu eli kanlı katillerin planları vardı, ama bozuldu. İlk günlerde kaçırıldığını düşünerek, öldürülmesinin kimseye bir fayda sağlayamayacağına inanarak, Saad Hariri\'nin kaçırılmasını hatırlayarak bu kapıdan çıkacağına inandık. Ancak üçüncü günün sonunda bize güvenilir kaynaklardan ısrarla gelen bilgilerin ışığında ümitlerimiz kayboldu ve Cemal\'in vahşice öldürüldüğünü biz de kabullenmek zorunda kaldık. Bu gerçeği de 4\'üncü günden itibaren tüm dünyaya sizlerin aracılığıyla duyurduk. Cemal\'in ölümü sadece bölgenin değil, tüm dünyanın dikkatini çekti. 18 günden beri dünyadaki her ana haber bülteninin ilk sıradaki haberi oldu. Biz Türk Arap Medya Derneği olarak tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren, ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçiren, Riyad Ekonomik forumuna katılımlarını iptal eden tüm devlet adamlarına, iş adamlarına, politikacılara da teşekkür ediyoruz. Ama en büyük teşekkürü de bütün bu süreci müthiş bir özveri ve diplomasiyle yöneten, bize olan desteklerini her an hissettiğimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan\'a borçluyuz\" dedi.

Cemal Kaşıkçı\'nın akıbeti hakkında, 18 gün boyunca her gün farklı bir hikayeler uydurulduğunu iddia eden Kışlakçı, \"Bakın eğer dünya kamuoyunun bir baskısı olmasaydı, bu kadar gündeme gelmeseydi belki bir şekilde örtbas edebileceklerdi. Ama Türkiye\'nin başarılı bir şekilde bu işi yönetmesi, Dünya kamuoyunun ciddi baskısı Suudi Arabistan\'ı bu açıklamaya itti. Hatta 2. gün Muhammed Bin Selman Bloomberg televizyonuna çıktı, bütün dünyanın gözünün içine baka bir yalan söyledi\" diye konuştu.

\" ÜÇ GÜN İÇERİSİNDE CENAZEYLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZ OLACAK\"

TAM Başkanı Turan Kışlakçı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:\"Bu iş burada bitmedi. daha yeni başlıyor. Bugün buradan bütün dünyayı göreve çağırıyoruz. Cemal için adalet istiyoruz. Cemalin katillerinin bunun cezasını çekmesini istiyoruz.

Ancak sadece 18 adamın değil, bunlara emir veren iradenin de cezalandırılmasını istiyoruz. Müslümanların arasına fitne sokan, dünyada dinimiz İslamın algısını hiç hak etmediği biçimde bozan, tüm zamanların en büyük terör eylemini gerçekleştiren, özgür gazeteciliğe umarsızca saldıran bu iradenin de hesap vermesini istiyoruz.\"

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kışlakçı,\" Biz, Suudi yönetimine adaleti sağlamalarını söyledik. Bu olaydan sonra cesedin de yakında çıkacağını söylüyorum. Bu aşamadan sonra, parçalandı, öldü... Burada, konsoloslukta bir adamın öldüğü kabul edildi. Dünyanın bütün liderleri bu konu üzerine artık düşünmeli. Eğer bunun üzerini örterlerse, bu şu demek; dünyada herkes konsoloslukta istediği adamı öldürülebilir.Bütün hikayeler Cemal\'in öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı yönünde. Dünyanın çeşitli yerlerinden bazı siyasi, liderler, aydınlar ve entelektüeller Pazartesi günü yapacağımız açıklamamıza katılacak. Eğer ceset de bugün, yarın bulunursa onunla ilgili de açıklamamız olacak.\" dedi.

Cuma günü bir cenaze töreni planladıklarını da ifade eden Kışlakçı, \"Cemal bey Amerika\'da yaşamak istiyordu. Fakat evlendikten sonra bazen buraya gelip gitmek istiyordu. Aileyle görüşüyoruz şu anda. Karar vereceğiz hangi gün cenaze olacağına. Törene, ailesi, kızları ve çocukları gelebilir. Biz şu anda günlük görüşüyoruz. Nerede olduğunu bazımız biliyor. Saklı değil. Üç gün içerisinde cenazeyle ilgili açıklamamız olacak\" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı\'nın açılışında konuştu.

Oktay, son dönemde yaşanan finansal dalgalanmayla birlikte yürürlüğe konulan \"ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi\" uygulamasına ilişkin talepler olduğunu söyledi.

\"İYİLEŞTİRMELER YAPTIK VE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Fuat Oktay, ihracatçılardan gelen makul talep ve önerilerin hükümet tarafından etraflı bir şekilde değerlendirildiğini ve imkanlar

ölçüsünde de taleplerin karşılanmaya çalışıldığını söyledi. KDV alacaklarının iadesi konusunun talepler arasında önemli yer tuttuğuna değinen Fuat Oktay, \"Bu konuda da şimdiye kadar çeşitli iyileştirmeler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS), İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS), Artırımlı Teminat Uygulaması (ATU) gibi birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şimdi de KDV iade işlemlerinin daha da hızlandırılması için yeni planlamalar yapıyoruz.\" dedi.

\"HEDEFLERİMİZE KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Son dönemde Türkiye\'nin ekonomik saldırıya uğradığını, faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi manipülasyonlara maruz kaldığını belirten Oktay, \"Nasıl ki ülkemizin her alandaki menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyorsak, ekonomimizin güçlenmesi için de var gücümüzle çalışmaktayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimimiz olmak üzere, tüm kabinemiz ve ilgili kurumlarımız olarak bu süreçte yaşanan sıkıntıların üzerine büyük bir kararlılık ve soğukkanlılıkla giderek durumu kontrol altına almış ve büyük sıkıntıları geride bırakmış bulunuyoruz. Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk. Ama asıl önemli nokta, bütün bir ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir. Önümüzdeki süreçte, yine hep birlikte büyük bir gayretle çalışmaya, hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) KUZEY Marmara Otoyolunda tepe lambalı otomobilleriyle önünü kestikleri TIR sürücüsünü kendi araçlarının bagajına kapatarak 26.5 ton ağırlığında 670 bin TL değerinde külçe alüminyumu çaldıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Hadımköy de bir depoda ele geçirilen külçe alüminyum ise sahibine teslim edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

OTOYOLDA DURDURUP BAGAJA KAPATTILAR

Kuzey Marmara Otoyolunda 9 Ekim\'de meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti;İzmit, Derince limanına gemiyle getirilen külte Alüminyum\'u kullandığı TIR\'a yükleyen şoför B.K.Ö. aracıyla Hadımköy\'e gitmek için yola çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsünü geçtikten sonra yemek için mola veren daha sonra yola çıkan şoförün kullandığı TIR\'ın önü tepe lambası bulunan bir araç tarafından kesildi. Otomobilden inen kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak şoför B.K.Ö.\'yü ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak kendi araçlarına oturttular. Bir süre sonra şüpheliler B.K.Ö.\'yü bu kez aynı otomobilin bagajına koyarak yollarına devam etti.

BAGAJDAN KAÇTI KÖYLÜLER HIRSIZ SANIP ATEŞ ETTİ

Bir süre bu şekilde yola devam edilmesinin ardından ellerindeki plastik kelepçeden kurtulan B.K.Ö. otomobilin bagaj kapağını açarak aşağı atladı. Koşarak uzaklaşan B.K.Ö., Çatalca\'nın Çanakça köyünde bir kıraathaneye sığındı. Köylülerin hırsız sanarak ateş ettiği B.K.Ö. polis ekipleri tarafından teslim alındığında gasp olayı ortaya çıktı.

ÇALDIKLARINI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirlendi. Düzenlenen operasyonda çaldıkları 26.5 ton Alüminyumu Hadımköy\'de satmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Çete lideri M.D.(35) ile M.D., M.K., M.E., H.E., H.T., M.A., Y.K. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alındı.

Şüphelilerin çaldığı Alüminyum bulunarak sahibine teslim edilirken, işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA )İSTANBUL\'da bir tamirhaneye baskın yapan polis bir çalıntı otomobil ile motosiklet ele geçirdi. Polis ortada olmayan dükkan sahiplerinin peşine düştü. 10 gün sonra bu kişilere ait iki depoya yapılan baskında 8 çalıntı araç ile 3 adet motosiklet daha bulundu. Son baskında işyeri sahipleri Nesip B.(41) ile ortağı Naci K.(36) gözaltına alındı. Bulunan lüks araç motosikletlerin piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenildi

Ümraniye Cemil Meriç caddesi, Çayırönü caddesinde bulunan bir tamirciye Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 9 Ekim 2018 tarihinde baskın yapıldı. Baskında içerde bulunan bir otomobil ve bir motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edildi. İşyeri çalışanı patronlarının işyerinde olmadığını söyledi. Polis takibe aldığı iki ortağın başka dükkan ve depoları da olduğunu belirledi. 10 gün sonra adresleri belirlenen iki depoya baskın yapıldı. Depolarda yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 7 otomobil bir cipe ait olduğu öğrenilen yüzlerce otomobil parçası ele geçirildi. Öte yandan polis, çalıntı 3 motosikletinde şüpheliler tarafından parçalanarak yedek parça haline getirildiğini tespit etti. Hepsi son model ve lüks araçların toplam değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Dükkanlarında gözaltına alınan Nesip B. ile Naci K.\'nın sorgusu Gayrettepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Nesip B.\'nin daha önceden 11, ortağı Naci K.\'nın ise 15 kez gözaltına alındığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi.



