DHA İSTANBUL  BÜLTENİ- 4

1- İSTANBUL SOKAKLARINDA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GASPÇI KOVALAMACASI

* Polise ateş açarak kaçmaya başlayan taksi gaspçısının peşine motosikletli kuryeler takıldı.

* Bir polis de kuryenin motosikletine binerek taksinin peşine düştü.

* Kaza yapan gaspçı polisle girdiği çatışma sonrası yaralı olarak yakalandı.

* Film sahnelerini aratmayan kovalamaca ve çatışma kameralara saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece\'de, taksiyi çalan gaspçı olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra iki araca çarptı, ardından kendisini kovalayan polisle girdiği silahlı çatışma sonucu vuruldu.

Kameralara yansıyan olay dün akşam saatlerinde Sefaköy Barbaros Caddesi\'nde yaşandı. Silahlı bir kişi bindiği taksinin sürücüsünü silahla tehdit ettikten 34 THY 02 plakalı taksiyi gasp ederek kaçmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine alarma geçen polis, gaspçının peşine takıldı. Polis, D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikametine doğru taksi ile kaçan gaspçıya Cennet mevkiinde yakalandı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLEN O ANLAR

Kavşakta sıkıştırılan gaspçı taksiden inmemekte direndi. Silahını doğrultan polislere rağmen gaspçı, taksi ile kaçmaya devam etti.

Polis, taksinin lastiğine bir el ateş etti. Ancak gaspçı taksiyle olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Taksinin peşine çevredeki motosikletliler de takıldı. Bir polis de kuryelik yapan bir motosikletlinin arkasına atlayarak gaspçının peşine düştü. Kovalamaca sırasında gaspçı defalarca ateş açtı. Yaklaşık bir kilometre kaçan gaspçı, iki araca çarparak durdu. Araçtan inen gaspçı, polise tekrar ateş açtı. Bunun üzerine polis de ateşe karşılık verince çıkan çatışmada gaspçı vuruldu. Mermisi biten gaspçı, polis tarafından yaralı olarak yakalandı. Çevredekiler gaspçıyı linç etmek istedi. Ancak linçi gaspçının az önce ateş açtığı polis engelledi. Cep telefonuyla konuşmaya çalışan gaspçı çevredekileri de tehdit etmeye devam etti.

GASPÇI SABIKALI VE POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

Olay yerine daha sonra çok sayıda takviye polis gelirken, yaralı gaspçı ambulansla olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan araştırmada şüphelinin, çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu ve çok sayıda suçtan polis tarafından arandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede yaptığı delil araştırmasında çok sayıda boş kovan buldu.

-Olay ye

2- SICAKLIK DÜŞÜYOR METEOROJİDEN HASTALIK UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklığın düşeceğini belirterek hastalıklara karşı uyarıda bulundu.

SICAKLIK AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Ülkemizin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu\'nun kuzeybatısı), Çarşamba günü kuzeydoğu ve iç kesimlerde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ile Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde) 8 ila 15 derece azalması bekleniyor\" denildi.

Salı günü Marmara\'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklendiği belirtilirken yağışların Karadeniz bölgesi kıyı illeri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Çarşamba günü ise yağışların yurdun kuzey kesimlerinde etkili olmaya devam edeceği, Marmara\'nın güney ve doğusu, Karadeniz bölgesi, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara\'nın güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı ifade edildi.

İSTANBUL VE ANKARA\'DA DURUM

Ankara ve İstanbul için de değerlendirmede bulunan meteoroloji, \"Ankara\'da havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Çarşamba günü kısa süreli hafif bir sağanak yağış meydana gelebileceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı Bugün 31 derece beklenen en yüksek hava sıcaklığının Çarşamba günü 15 derece kadar azalarak 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul\'da yarın ve Çarşamba günleri aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarı ile birlikte sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak hafta sonu ve bugün 28-30 derece seyreden en yüksek sıcaklığın 19-21 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor\" denildi.

RÜZGAR HIZINI ARTTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgar konusunda da uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, \"Batı Karadeniz\'de bugün akşam saatlerinde sonra kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Salı günü sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Marmara\'da yarın kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarın, Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara\'daki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor\" ifadeleri yer aldı.

Kuzey ve Orta Ege\'de ise yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuvvetini arttırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği kaydedildi. Fırtınanın Kuzey ve Orta Ege\'de cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği kaydedildi

HASTALIK UYARISI

Hava değişimine dikkat çeken meteoroloji, hastalık konusunda uyarıda bulundu. \"Yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte hava sıcaklıklarında beklenilen ani ve hissedilir değişimlerinin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.

3- KARI-KOCA BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADI; KADIN ÖLÜRKEN EŞİ AĞIR YARALI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de, şiddetli geçimsizlik yaşayan karı-kocanın birbirlerini bıçakladıkları ileri sürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Yeşil Sokak üzerindeki evde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olan 3 çocuklu Halil Keleş ile Zekiye Keleş, birbirleriyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çift, mutfaktan aldıkları bıçakları birbirlerine sapladı. O sırada evde bulunan çocukları, anne babalarını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil ve Zekiye Keleş çiftini Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldılar. Zekiye Keleş (43) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Halil Keleş(46)\'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çiftin 5 ay önce şiddetli bir kavgaya tutuştukları ve bu nedenle Halil Keleş\'in evden uzaklaştırma cezası aldığı, yakınlarının araya girmesiyle çiftin, barıştırıldığı öğrenildi. Zekiye Keleş özel bir yemek firmasında çalıştığı, eşi Halil Keleş\'in ise İETT\'de otobüs şoförü olduğu belirtildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Zekiye Keleş\'in cenazesi, Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı.

4 - DOLMUŞTA \"CİNSEL TACİZE\" ÖNCE PARA CEZASI SONRA ERTELEME

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL\'da kadın yolcusuna \"Eve gidip ne yapacaksın, gel biraz takılalım\" diyerek tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan dolmuş şoförüne, önce 1500 TL para cezası verildi, ardından ceza \'tazmini gereken zarar yok\' denilerek ertelendi.



\"EVE GİDİP NE YAPACAKSIN, GEL TAKILALIM\"

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen dava dosyasındaki bilgilere göre olay şöyle yaşandı;

41 yaşındaki Ece Y., 5 Haziran gecesi saat 21.00 sıralarında Taksim-Bostancı arası sefer yapan sarı dolmuşa bindi. Dolmuşta son yolcu olarak kalan kadın, Bostancı Sahili\'ne geldiklerinde ineceğini söyledi. Ancak iddiaya göre 34 yaşındaki dolmuş şoförü Eser D., kadına \'Eve gidip ne yapacaksın, gel biraz takılalım\' diyerek tacizde bulundu. Hızla dolmuştan inen Ece Y., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Eser D. hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

\"TELEFONDA ARKADAŞIMA SÖYLEDİM\"

Suçlamayı kabul etmeyen Eser D. savunmasında, \"Şikayetçinin dolmuştan inmek istediği yer durmak için müsait değildi. Kendisine bu durumu açıkladım ve az ileride aracı durdurarak kendisini indirdim. Bu sırada kulaklıkla cep telefonumdan bir arkadaşımla konuşuyordum. Arkadaşıma işten sonra birlikte bir şeyler yapmayı teklif ettim. Telefonda eve gideceğini söyleyen arkadaşıma \'eve gidip ne yapacaksın biraz takılalım\' dedim. Sanırım şikayetçi bu sözleri üzerine alındı. Bana kendisini evde eşinin beklediğini söyleyen şikayetçiye, \'normal bir durum, herkesin eşi evde bekleyebilir\' dedim. Araçta başka yolcu olmadığı için yaşananlara tanık yok\" dedi.



PLAKASINI ALIP, POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Ece Y. ise ifadesinde yolcu olarak bindiği dolmuşta tek başına kalınca tedirgin olduğunu anlatarak, \"İnmek istediğimi söyledim. Şoför, bana \'eve gidip ne yapacaksın, saat daha erken, gel biraz takılalım\' dedi. Sinirlendim ve \'sen ne diyorsun, eşim evde beni bekliyor\' şeklinde karşılık verdim. Bu kez de \'söylediğimin ne anlama geldiğini\' sordu. Bağırarak dolmuşu durdurmasını söyledim. Aracı durdurdu, indim. Plakasını alıp karakola gittim. Cezalandırılmasını talep ederim\" diye konuştu.



TELEFON BAHANESİNİ HTS KAYITLARI YALANLADI

Mahkeme, kadının inmek istediği sırada cep telefonuyla görüştüğünü iddia eden Eser D.\'nin HTS kayıtlarını istedi. Yapılan incelemede şoförün yolcusunu indireceği sırada bir telefon görüşmesi yapmadığı ortaya çıktı. Söz konusu görüşmenin araç, Taksim\'den hareket etmeden gerçekleştirildiği belirlendi.



İYİ HAL DE UYGUNLANDI

Mahkeme, şoförün \'suçtan kurtulmaya yönelik\' savunma yaptığı ve cinsel taciz suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar verdi. Ancak \'suçun işleniş şekli, işlenmesindeki özellikler ve meydana gelen zararı dikkate alarak\' alt sınırdan ceza vermeyi uygun gördü. 90 gün adli para cezasına verdi. Ardından da iyi hal indirimi uygulayarak cezayı günlüğü 20 TL\'den 75 gün adli para cezasına çevirdi. Böylelikle 1500 TL\'ye düşen cezayı \'suç nedeniyle tazmini gereken zarar bulunmadığı ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat\' oluştuğu gerekçeleriyle erteledi.

5- TEKNOFEST\'E 500 BİN ZİYARETÇİ KATILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 VAKFI) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı\'nda ilk kez gerçekleştirilen \'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'ne yoğun ilgi oldu. Binlerce teknoloji severi buluşturan TEKNOFEST, 4 günde 500 bin kişiyi ağırladı. 4 gün boyunca yaşamın her alanında \'teknoloji\' konuşulurken, gerçekleştirilen havacılık gösterileri ziyaretçilere görsel bir şölen yaşattı. Ayrıca 750\'den fazla takım, 2 binden fazla yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarında ise gençler büyük bir başarı sergiledi.

Demirören Medya Grubu\'nun da iletişim sponsoru olduğu TEKNOFEST, rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanı sıra bakanlar ile sektör temsilcilerinin de katılım sağladığı festivalde, ziyaretçi sayısı 500 bin oldu.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında \'Dünya Drone Şampiyonası\', \'Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması\', \'Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi\', dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı \'Yarışların Yarışı\', nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler ziyaretçilere unutamayacakları bir deneyim yaşattı.

DÖRT GÜN BOYUNCA GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL BİR ŞÖLEN YAŞANDI

Festival kapsamında her gün gerçekleşen etkinliklerde Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK Helikopteri, TB2 Silahlı İHA ve Türkiye\'nin ilk profesyonel Milli Akrobasi Pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye\'nin ilk Profesyonel Kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk\'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gökyüzünde harmandalı yapan Atak Helikopterleri büyük alkış aldı. Coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti.

TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDA GENÇLER BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ

Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi, Savaşan İHA, TÜBİTAK İHA, Model Uydu ve Model Uçak gibi 14 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren takımlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinden aldı.

DÜNYA DRONE ŞAMPİYONU GÜNEY KORELİ MİNCHAN KİM OLDU

Çok çekişmeli ve heyecan dolu görüntülere sahne olan Dünya Drone Şampiyonasının galibi Güney Koreli Minchan Kim oldu. Şampiyonanın ikincisi Amerikalı Alex Vanover olurken, üçüncüsü ise yine Güney Kore\'den Changhyeon Kang oldu.

Take Off Girişim Zirvesi Ülkelerin Yarışına Sahne Oldu. Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını buluşturan Girişim Zirvesinde 10 Türk ve 15 yabancı girişim seçildi.

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi\'ni kazanan ve 1 yıl boyunca İstanbul\'da ücretsiz ofis desteği kazanarak, teknoloji girişimlerini Türkiye getirecek girişimler Danimarka\'dan Purcity, İtalya\'dan 3DSign.band, ISCLEANAIR, TOOTEKO Filistin\'den ATSM, İsviçre\'den Mobio Interactive Estonya\'dan SPHEBOTICS, HIVE, Pakistan\'dan THINK TRANPORTATION, CRICFLEX, Mısır\'dan TEFLY, İngiltere\'den Ramadan Legacy, Bosna Hersek\'ten BlablaDev, Hindistan\'dan AGROWAVE ve Lübnan\'dan CraveHome oldu.

DEMİRÖREN MEDYA GRUBU SPONSORLAR ARASINDA

Teknofest İstanbul teknoloji yarışmaları Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT ile festivalin diğer paydaşları AA, BMC, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Demirören Medya, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı, Havelsan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Turkuvaz Medya Grubu, TRT, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Medya ve Yıldız Teknik Üniversitesi\'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

6- YAŞLI KADINI GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

* Gasp ettiği altını kuyumcuda bozdururken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de yaşlı kadını evine girerek darp ettikten sonra kolundaki 20 bin lira değerindeki bileziği gasp eden şüpheli yakalandı. Şüphelinin kadının sürekli alışveriş yaptığı eczanede çalışan kalfa olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli \"Borçlarım vardı, o yüzden yaptım\" dedi.

Sahrayıcedit Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde 20 Eylül günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle oldu; Emine A. (65) evde tek başınayken sabah saat 08:00 sıralarında kapı çaldı. Yaşlı kadın kapının deliğinden baktı ancak kimseyi göremedi. Kapıyı açtığında kar maskeli bir kişi yüzüne kokulu bir bez bastırdı. Kadın bayılmayınca, kafasını eğip yüzüne vurmaya başladı. Gaspçı bu sırada baygınlık geçiren kadının kolundaki 20 bin lira değerindeki bileziği aldı. Daha sonra eve giren gaspçı 320 lirayı da alarak kaçtı.

LÜKS ARAÇLA KAÇARKEN GÖRDÜLER

Kadının çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşuları durumu polise bildirdi. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine plakası tespit edilen araç Gasp Büro Amirliği ekiplerince aranmaya başlandı. Yapılan çalışmalarda Ümraniye\'de tespit edilen bir adrese önceki gün operasyon yapıldı ve şüpheli Serdar T. gözaltına alındı.

SÜREKLİ ALIŞVERİŞ YAPTIĞI ECZANENİN KALFASI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin yaşlı kadının sürekli alışveriş yaptığı eczanede çalışan kalfa olduğu ortaya çıktı. Kalfanın kadının kolundaki bileziği alışveriş esnasında sık sık gördüğü ve evine de ilaç götürüp getirdiği için adresini bildiği öğrenildi.

BORÇLARIM VARDI O YÜZDEN YAPTIM

Gasp Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan şüpheli \" Borçlarım vardı, ödeyemedim, bu yüzden yaptım\" dedi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7- 304 YAŞINDAKİ İSTANBUL İTFAİYESİ\'NDEN ŞEHİR TURU

*İtfaiyeciler, Sultanahmet\'te mola verdiği sırada turistlerin ilgi odağı oldu.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne (İBB) bağlı itfaiye ekipleri, İstanbul İtfaiyesi\'nin kuruluşunun 304\'üncü yılında İstanbul\'da şehir turu düzenledi. İtfaiyeciler, Sultanahmet\'te mola verdiği sırada turistlerin ilgi odağı oldu. Kameralara yansıyan o anlar, renkli görüntülere sahne oldu.Fatih Saraçhane\'de bulunan İstanbul İtfaiyesi\'nden yola çıkan itfaiyeciler, önce Cevizlibağ, ardından Millet Caddesi\'ni izleyerek Sultanahmet\'e ulaştı. İngilizce ve Türkçe anonsların yapıldığı İstanbul turunda, vatandaşların can ve mal güvenliğine ilişkin önlemler alması gerektiği hatırlatıldı. İstanbul İtfaiyesi\'nin 110 numaralı telefondan 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiği belirtilen anonslarda, \"İtfaiye daima hazır, ama önce tedbir\", \"İstanbul İtfaiyesi 304 yaşında\" denildi.

\"EN UFAK BİR OLAYDA DAHİ 110\'U ARASINLAR\"

Fatih İtfaiye Grup Amir Yardımcısı Cengiz Balcı, \"Bu teşkilatın birer mensubu olmaktan, 1714 yılından bu yana 304 yıldır hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Halkımız olay olduğu anda 110 ihbar hattını arayıp itfaiyenin olay yerine gelmesini sağlamalı. İtfaiye geldiği zaman olay basitse \'bize kızar veya ceza keser\' mantığı gütmesinler. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. En ufak bir olayda dahi bizi oraya çağırdıkları için biz teşekkür ederiz\" ifadelerini kullandı.

İTFAİYECİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Öte yandan rota dahilinde Sultanahmet\'te mola veren itfaiyeciler, burada turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İtfaiyeciler, turistlerin fotoğraf isteğini kabul etti ve görevlerini İngilizce olarak anlattı. Kameralara da yansıyan o anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

8 - SARAÇHANE PARKI\'NDA \"EVLERİMİZİ ALAMADIK, DOLANDIRILDIK\" EYLEMİ



Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)

ESENYURT\'ta inşaat yapan bazı firmalar tarafından dolandırıldıklarını söyleyen bir grup, Fatih\'te Saraçhane Parkı\'nda eylem yaptı.

\"Esenyurt İmar Mağdurları Tertip Komitesi\" adlı grup üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Polisler, İBB önünde açıklama yapılmasına izin vermeyince grup Saraçhane Parkı\'nda basın açıklaması yaptı. Gruba CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da destek verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, \"Doğrusu bu saatten sonra bu organizeli firmalardan sizin hakkınızı arayarak çözüm bulmanız çok zor. Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde başta Çevre ve Şehircilik bakanı, bizler, muhalefet partileri, bütün siyasi partiler bir araya geleceğiz\" dedi. Yeni bir düzenleme ile sorunun devlet eliyle çözülebileceğini söyleyen Tekin, \"Aksi takdirde dünün para kazanan firmaların, bugün batmış firmaların sizin derdinize derman olması mümkün değildir\" dedi.

CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat da, \"Şu bir gerçek ki; kalıcı çözüme ulaşmak için İstanbul\'un planlarında ciddi problemler var. Bu planlar olduğu sürece bu tip mağduriyetler oluşmaya devam edecek. Mağdurların basın açıklamalarından anladığım bir şey var. \"Hukuk devleti\" diye övündüğümüz ülkemizde ne yazık ki bir mafya düzeninin egemen olduğunu yavaş yavaş görüyoruz Bu mafya düzenine karşı hep beraber sesimizi düzeltmeliyiz\" şeklinde konuştu.

\"EVİ 2010 YILINDA ALDIK VE 8 SENE OLDU\"

Mağdur olduğunu söyleyen Makbule Aydın, \"Biz Türkiye Cumhuriyeti\'nin vergisini veriyoruz. Neden evlerimizi alamıyoruz? 7 seneden beri isyan ediyoruz. Kiralarda sürünüyoruz. Şimdi krediler yükseldi. Kredi çekemiyoruz. Çocuklar kirada, biz kiradayız. Ne olacak halimiz? Biz evimizi istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanım bize çare bulun\" dedi. Selda Güler ise , \" Yaklaşık 2 bin kişi var bildiğim kadarıyla. Evi 2010 senesinin Eylül ayında aldık ve 8 sene oldu şu anda. Peşin olarak aldık ve o seneden bu seneye herhangi bir cevap alamadık. Verdiğimiz paraları düşünün şu anda ne durumda. Sadece bir inşaat yapıldı ve inşaatın yanından yeşillikler çıkmış durumda. Hala şu durumda evimiz hakkında herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Bilgi alamıyoruz çünkü\" diye konuştu.

\"450 KİŞİ DOLANDIRILDI\"

2013 senesinde ev aldığını söyleyen Fahri Kaygu da, \"266 bin Tl para ödedim, sözleşmeyle daire aldım. Takip ettiğimizde 2015\'in 3\'üncü ayında bunların niyetinin daire satmak olmadığı, insanları dolandırmak olduğunu keşfettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mali Şube, çok kısa bir sürede çok güzel bir dosya hazırladı. Konu davalaştı. Mahkeme, müteahhit firma ve toprak sahibi firmayı ve şahısları tutukladı. Toprak sahibi 2 gün sonra dışarı çıkartıldı. Onun haricinde hala devam eden davamız var. 450 kişi dolandırıldı ve mahkemesi devam ediyor. Hukuk davamızı da açtık fakat mahkemede bile bu adamlar yalan söylüyor. 15- 20 tane bu şekilde nitelikli dolandırıcılık yapmak için için kurulmuş firma vardır\" dedi.

Basın açıklamasına katılan Rüstem Demirçelik ise, \" 2011\'de 3 artı bir daire aldım. 245 bin lira para verdim. 54 yaşındayım, bütün emekli paramı yatırdım. Bize \'36 ay içerisinde teslim edeceğiz\' dediler. 2015\'te teslim edeceğiz dediler. Şimdi de bahara diyorlar. \'Kira bedeli ödeyeceğiz\' dediler. Bunu da ödemiyorlar\" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

