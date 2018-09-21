DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1 - (aktüel görüntüyle) İSTANBUL SEMALARINDA TÜRK YILDIZLARI, THY UÇAĞI VE F-16 BİRLİKTE UÇTU

Haber-Kamera: Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - İbrahim MAŞE - Hasan YILDIRIM - / İSTANBUL,DHA

Türkiye\'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST\'te, tarihi anlar yaşandı. Türk Hava Yolları (THY)\'nın filosundaki en büyük uçaklardan Boeing 777 ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi takımı Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteri yaptı. THY uçağının sağında ve solunda yer alan Türk Yıldızları\'na ait NF-5 uçakları \'kol uçuşu\' olarak adlandırılan gösteri uçuşuyla, TEKNOFEST\'teki ziyaretçileri selamladı.

TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen tarihi uçuş için ilk olarak saat 15. 35 sıralarında THY\'nin Boeing -777 uçağı İstanbul Yeni Havalimanı semalarında görüldü. Pisti pas geçen THY uçağına daha sonra Türk Yıldızları\'nın NF-5 uçakları sağ ve sol kolda toplanarak eşlik etti. Daha sonra uçaklar, \'kol uçuşu\' denilen gösteri uçuşuyla seyircileri selamladı.

Ilk geçişte Türk Yıldızları, THY uçağının arkasında kaldı. İkinci geçişte ise NF5\'ler, uçağın sağında ve solunda 3\'erli formasyona geçerek seyircileri ikinci kez selamladı. Havadaki bu gösteri uçuşu, TEKNOFEST alanındaki binlerce ziyaretçi tarafından soluksuz izlendi.

Daha sonra uçaklar, İstanbul Yeni Havalimanı\'ndan ayrılarak gösteriye İstanbul Boğazı üzerinde devam etti. Saat 16.00 sıralarında boğaza giriş yapan uçaklar, bu kez İstanbul Boğazı\'nı selamladı. Kol uçuşuna bir adet F16\'da eşlik ederek, tarihi anların kamera kaydıyla görüntüledi.



KOL UÇUŞU NEDİR?

Kol uçuşu veya formasyon uçuşu, iki veya daha fazla hava aracının bir lider komutasında gerçekleştirdiği disiplinli uçuş. Askerî pilotlar kol uçuşunu, ortak savunma ve ateş gücünün konsantrasyonu amacıyla kullanır. Sivil havacılıkta kol uçuşu gösteri amaçlı veya hobi amaçlı gerçekleştirilir. Türk Yıldızları ile THY uçağı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı\'ndan geçiş yapacak. Geçişi, Boğaz\'daki farklı noklardan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız



Görüntü Dökümü:

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-3. havalimındaki gösteri

-Uçuştan görüntüler

-Boğaz üstünden geçişler

-Detaylar

21.09.2018 - 16.27 Haber Kodu : 180921165

21.09.2018 - 16.28 Haber Kodu : 180921164

21.09.2018 - 16.44 Haber Kodu : 180921173

21.09.2018 - 16.51 Haber Kodu : 180921176

21.09.2018 - 16.17 Haber Kodu : 180921183

21.09.2018 - 17.11 Haber Kodu : 180921184

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2 - İSTANBUL SEMALARINDAKİ AKROBASİ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA

Türkiye\'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNEFEST\'in ikinci gününde düzenlenen gösteriler nefes kesti. Türkiye\'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk\'ün Pitts tipi akrobasi uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı semalarında yaptığı gösteri ziyaretçileri büyüledi.

Ali İsmet Öztürk\'ün gösterisi yaklaşık 30 dakika sürerken, heyecan dolu o anlar, başta havacılık fotoğrafçısı olan \'spotter\'lar ile festivale gelenler tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Akrobasi uçağının gösterisi

-İstanbul semalarında nefes kesen anlar

-Ali İsmet Öztürk\'ün yönetimindeki uçaktan detaylar

-Akrobasi uçuşundan görüntüler

-Genel ve detaylar

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3- İSTANBUL\'DA \"KURT KAPANI 24\" DENETİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN- Cengiz ÇOBAN Taner YENER Ramazan EĞRİ- İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde bir çok noktada \"Kurt Kapanı 24 gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde Kurt Kapanı-24 denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan biri de Şişli Valikonağı Caddesi Harbiye Askeri Müze önüydü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı.

Denetimlere katılan \'Shadow\' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı.

Denetimler 14:00 da başlayıp 15:00 da son buldu.



Görüntü Dökümü:

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ŞİŞLİ VALİ KONAĞI CADDESİ

-Uygulamadan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Araçlarda arama yapılması

-Polis helikopterinden görüntü

-Polis köpeği ile arama yapılması

-Vatandaşlara GBT yapılması



ANADOLU YAKASI

-Şüpheli araçların durdurlması

-Şahıs ve araçlarda arama

-Özel haraket polisleirnden görüntü

-Dedektör köpekler ile arama

-GBT yapılması

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

21.09.2018 - 15.25 Haber Kodu : 180921137

21.09.2018 - 15.06 Haber Kodu : 180921131

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4- İKİ KAYIP ARKADAŞLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da bir ay arayla esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan iki arkadaşla ilgili polis 4 kişiyi gözaltına aldı. İkisinin de arkadaşı olan şüpheli Osman H.(39)\'nin aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Başakşehir\'de 27 Kasım 2017 tarihinde polise başvuran Yasin Tuncel\'in ailesi ayın 17\'sinden beri haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi. Aile Yasin Tuncel\'in son olarak samimi arkadaşı olan Osman H. ile görüştüğünü tespit ettikleri olayın bu kişiyle ilgili olabileceğini belirtti. Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken 4 Ocak 2018 tarihinde bu kez Mahmut Dağıstanlı\'nın eşi A.D\'de müracaatta bulanarak kayıp başvurusunda bulundu. A.D.\'de ifadesinde Mahmut Dağıstanlı\'nın bir süre önce arkadaşı Osman H.\'yi eve getirdiğini daha sonra ikisinin birlikte ortadan kaybolduğunu söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili başlattıkları çalışmada iki olayın dosyalarını birleştirdi ve Osman H.\'nin peşine düştü. Önceki gün Pendik, Mehmet Akif caddesi üzerinde düzenlenen operasyonda Osman H. ile İbrahim G.(35) Sinan Ö.(34), Kerim H.(45) gözaltına alındı. Poliste yapılan sorgularının da kayıp kişilerle bir ilgilerinin bulunmadığını söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis bu kişilerin araçlarında yapılan bazı otomobillerde kan izini tespit eden luminal test yapıldığını, sonuçların beklendiğini söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

-Yasin Tuncel\'in fotoğrafı( Gözlüklü)

-Mahmut Dağıstanlı (Siyah tişörtlü)

21.09.2018 - 12.52 Haber Kodu : 180921092

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5- İSTANBUL\'DA YARIN ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Gökhan ÇELİK - İSTANBUL(DHA) - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yarın İstanbul\'da toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar, İETT, şehir hatları ve özel deniz toplu taşıma araçları, Metro İstanbul bünyesindeki bütün raylı sistemler ile füniküler, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri\'nde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek. Ayrıca, İstanbullular sahip oldukları istanbulkart\'ı okutmak suretiyle \"Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri\'nden\" de yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.

\"Avrupa Hareketlilik Haftası\", 2002 yılından bu yana Avrupa ve dünya genelinde birçok şehirde kutlanıyor. Bu kapsamda yapılan etkinliklerle, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.