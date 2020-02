DHA İSTANBUL BÜLTENİ 4

1- \"ABD EKONOMİSİNDE TÜRKİYE ETKİSİ DEVAM EDECEK\"

* FED eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz,

\"Eğer Türkiye-ABD arasındaki tansiyon yükselerek devam ederse gelişen ekonomiler üzerinde, sonra Avrupa, ondan sonra da Amerikan finansal piyasaları üzerinde Türkiye etki yaratır. Hatta FED\'in faiz artırım sürecini yavaşlatmasına bile neden olabilir\"

* Siyasal analist Serdar Sement,

\"Amerikan savunma harcamaları üzerinde birikmiş bir stres vardı. Rusya ve Çin kaynaklı Amerikan savunma harcamaları zaten sıçrayacaktı. Bizim bunun üzerine eklenmemiz, şu anda 22 trilyon dolar kamu borç stoku olan Amerika\'daki borç stok rakamına öyle bir etki edecek ki, çok sarsıcı olacak\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Türkiye-ABD arasında yaşanan gerginlikten dolayı küresel piyasalarda yaşanan güven bunalımı ile ABD Dow Jones borsası endeksi düşüş yaşadı. Uzmanlar bu düşüşün süreceğini ifade ediyor.

\"FED YETKİLİLERİNİN TÜRKİYE\'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ GÖRECEĞİZ\"

Demirören Haber Ajansı\'na değerlendirmelerde bulunan ABD Merkez Bankası (FED) eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, \"Bugün Türk Lirası\'nda yaşanan değer kaybı, her geçen gün dış basında daha fazla raporda \'acaba Türkiye\'de yaşananlar diğer gelişen ekonomilere de sıçrayacak mı?\' şeklinde büyük bir kaygı yarattı. Türk Lirası değer kaybettikçe Rus Rublesi, Brezilya Reali, Arjantin Pezosu da değer kaybediyor. Artık herkes bir sepette. Sadece gelişen ekonomilerle sınırlı değil bu. Raporlar hazırlanıyor; \'şu bankanın, bu bankanın Türkiye riski ne kadar?\' diye. Bütün bu raporlar çıktıkça bu kez euro ile ilgili tedirginlik başladı. Son günlerde euro-dolar paritesinde düşüş gördük yani euro değer kaybetti. Türkiye\'den dolayı değer kaybetti. Çünkü komşusu, en önemli ticaret partnerlerinden biri. Dün akşam Amerikan piyasalarında da bir Türkiye kaygısı vardı. Çünkü şu anda 2008 krizinden sonra dünya finansal piyasalarında müthiş bir balon var, varlık balonu yaşanıyor. Bu balonu bir iğne patlatabilir. O iğne Türkiye ile başlamış olan ekonomik hadiselerin diğer taraflara sıçraması şeklinde olabilir. Amerika\'da bundan dolayı tedirgin olabilir. Ben iddia ediyorum, bir sonraki ABD Merkez Bankası (FED) toplantısının tutanaklarında Türkiye\'ye önemli miktarda yer ayrıldığını göreceğiz. FED yetkililerinin Türkiye\'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini göreceğiz\" dedi.

\"FED\'İN FAİZ ARTIRIM SÜRECİNİ YAVAŞLATMASINA BİLE NEDEN OLABİLİR\"

\"Finans piyasaları Türkiye\'nin ciddi bir ağırlığı olduğu gerçeğini unutmaz\" diyen Şahinöz, ABD borsalarındaki Türkiye kaynaklı düşüşün bir miktar daha devam edeceğini belirtti. Şahinöz, \"Eğer Türkiye-ABD arasındaki tansiyon yükselerek devam ederse gelişen ekonomiler üzerinde, sonra Avrupa, ondan sonra da Amerikan finansal piyasaları üzerinde Türkiye etki yaratır. Hatta FED\'in faiz artırım sürecini yavaşlatmasına bile neden olabilir\" diye konuştu.

\"KAYDA DEĞER CİDDİ BİR ETKİ ÜRETECEK\"

Siyasi analist Serdar Sement ise, \"Türk-Amerikan ilişkilerinin iktisadi ve finansal yönden ederi çok çok düşük. Hem ithalat ihracat olarak düşük, hem bizim ihraç ettiğimiz mallarda Amerika\'nın bize bir bağımlılığı yok. Biz küresel olarak çok kritik bir mal, ürün ihraç etmiyoruz. Bizim ithal ettiğimiz ürünlerin dağılımı konusunda Amerika\'nın bir hassasiyeti var. Onun haricinde bizim Amerika ile finansal etkileşimimiz çok kritik önemde değil. Fakat bu öne çıkartılıyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin esas mecrası küresel jeopolitik ederi. Belirleyici olanı muazzam küresel ekonomik oynamalara yol açabilecek yönü askeri ilişkileri. Askeri ilişkilerin ederi Amerikan finansal piyasalarına yansımadı. Ama emin olun bu radarda ve gelecek. Bu Amerikan ekonomisinde ve finans piyasalarında kayda değer ciddi bir etki üretecek\" dedi.

\"TÜRKİYE SERT OYNUYOR, CİDDİ VE KARARLI OYNUYOR\"

Sement, \"Dolar hengamesinin yaşandığı bu dönemde de Amerika\'nın askeri dirençlerini de reddediyoruz yani Türkiye sert oynuyor, ciddi ve kararlı oynuyor. Bu daha devam eder ve şu anda Dow Jones\'daki ufak tefek Türkiye kaynaklı olduğu teslim ettikleri stresin geçici, küçük bir stres olduğunu asıl heybede Türkiye ile Amerika\'nın çekişmesinden sonra Amerika\'daki askeri harcamalarda artışın, Amerikan ekonomi ve finans çevrelerinde yıkım olmasa da çok ciddi bir hasara yol açacağını bekliyorum\" şeklinde konuştu.

\"ÇOK SARSICI OLACAK\"

Serdar Semen, \"Biz sahadaki gıda perakende zincirlerinin ruhsatlarını iptal ettiğinde, bu çok etkili olacak. Sadece Türk Lirası ve dolar karşısında problem yok, İran Riyali\'nde problem var, Pakistan Rupisi\'nde, Çin Yuanı\'nda problem var. Bir aks üzerinde birikmiş vaziyette. Biz burada Amerika\'nın en sıkı partneri olarak bir tepki verdiğimizde daha arkamızda 2-4-8 olarak katlanan bir dalga üretme potansiyelimiz yüksek. Bundan hem Avrupalılar, hem Amerikalılar rahatsız oluyor. Şu anda küçük, minik bir hasar var, bu kayda değer bir hasar değil. Asıl büyük hasar Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulması, Türkiye\'nin aks değiştirmesi yoluyla zaten Amerikan savunma harcamaları üzerinde birikmiş bir stres vardı. Rusya ve Çin kaynaklı Amerikan savunma harcamaları zaten sıçrayacaktı. Bizim bunun üzerine eklenmemiz, şu anda 22 trilyon dolar kamu borç stoku olan Amerika\'daki borç stok rakamına öyle bir etki edecek ki, çok sarsıcı olacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Şahinöz ile röportaj

- Sement ile röportaj

- Döviz bürolarından görüntüler

- Dolar görüntüsü

- Detaylar

17.08.2018 - 13.52 Haber Kodu : 180817106

17.08.2018 - 13.46 Haber Kodu : 180817104

=======================

2- KAZI ÇALIŞMALARI SIRISANDA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI

* Çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haber-Kamera: HakanKAYA-Taner YENER/İSTANBUL

Eyüpsultan\'da kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte alevler yükselirken çevredekiler panik yaşadı.

Olay Emniyetevleri Mahallesi, Mehtap Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte doğalgaz alev alırken çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan doğalgaza ilk olarak toprak dökerek müdahale etti. İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesi sonucu yangın söndürülürken ifaiye ekipleri yangının yaşandığı alana köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı.



YANGIN BİR ANDA ÇIKTI

Mahalle sakini Gülcan Baka, \"Bir kaç gündür buralarda kazı yapıyorlardı. Patlama kazı sırasında oldu, kazdılar 10 dakika sonra patlama oldu. Yolun altından doğalgaz da geçiyor elektrik kablosu da geçiyor. Yangın bir anda çıktı zaten. Çok korktum çocuklarda kaçıyordu\" dedi. Öte yandan doğalgaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

(Cep telefonu görüntüsü)

-Doğalgaz borusun patlaması sonucu çıkan yangın

-İtfaiye ekiplerinin yanan alana kürekle toprak atması

-Vatandaşların patlamaya tepkisi

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-----------------------------

-Kazı yapılan alandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Mahalle sakini ile röp

-Genel ve detaylar



17.08.2018 - 14.34 Haber Kodu : 180817120_

===========

3- OTOGARDA BİLET ARAYIŞI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Ersan SAN- Güven USTA/ İSTANBUL (DHA)

Bayrampaşa\'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda bayram hareketliliği yaşanıyor. 9 günlük Kurban bayramı tatili için memleketine veya tatile gidecekler mesainin son gününde otogara gelirken yolcular otobüs bileti bulmakta zorlandı.

\"BOLUYA GİDİŞ 6-7 SAAT \"

15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'ndan Nazilli\'ye seyahat edeceğini ifade eden Hayrullah Aydemir, İstanbul\'da çalıştığını belirterek, \"10 günlük bir tatilim var, onu değerlendireceğim. Biletleri 15 gün önceden aldım. Son güne bırakmak doğru değil. Her zaman artabiliyor fiyat. O yüzden 15 gün önceden almak daha mantıklı geliyor\" dedi. Elazığ\'a seyahat edecek olan Muşike Yazıcı ise biletini 2 ay önce aldığını ancak dönüş bileti almadığı için bilet bulamadığını ifade etti.

Tatil için Urfa\'ya gideceğini belirten Cemal Akbulut da, \"Urfa\'ya bilet bulamadım. Adıyaman arabasıyla Adıyaman\'a gideceğim oradan Urfa\'ya aktarmalı gideceğim. Bayram üzeri, çoluk çocuğun yanına gideceğiz ama gidemiyorum. Bayağı bir yoğunluk var. Bileti 15 gün önceden kesmeme rağmen Urfa\'ya bilet bulamadım. Patrona duyuruyorum; olur ki dönemeyiz, anlaması lazım\" şeklinde konuştu.

Öte yandan, bayram trafiği sebebiyle bazı otobüslerin otogara geliş saatlerinde aksaklık yaşanıyor. Biletinin saat 11.30\'da olduğunu söyleyen Gülizar İrin, \"10.00\'da geldik gecikmemek için saat 12.00\'ye 20 var, hala gidemedik\" dedi.

\"BÜTÜN SEFERLERİMİZ TAMAMEN DOLU\"

Bir otobüs firmasında işletme müdürü olan Yavuz Kaya otobüs biletlerindeki son duruma ilişkin, \" Şu an bütün seferlerimiz tamamen dolu. Trakya bölümündeki seferlerimizi günlük olarak ilave arabalarla yolcularımıza yardımcı olacağız. Karadeniz, Antalya, İzmir tamamen dolu. Ek sefer kısa mesafelerde açacağız. Uzun mesafelerde yapılan ek seferler zaten dolu\" diye konuştu.

Otobüs şoförü Ramazan Genç de, yolların kalabalık olduğuna dikkat çekti. Genç, \"Gece 3-4 gibi Bolu yolundan geldik. 4 şeridin 4\'ü de tıklım tıklım doluydu. Bu gidişle 6-7 saat zamanımızı alır Bolu\'ya kadar. Yoğunluk çok. Biletler yok\" şeklinde konuştu.

\"BİLET BULABİLİRSEK GİDECEĞİZ\"

Bayrama kısa süre kala bilet almak isteyen bazı vatandaşların firmaları gezerek bilet aradığı görüldü. Mersin\'e gitmek istediğini söyleyen Hüseyin Delice, \"Bilet bulabilirsek gideceğiz. Şu an hiçbir yerde bilet yok. Şu an biletler karaborsaya çıkmış. Normalde 120 lira olan bilet şu an 160 lira- 180 liradan aşağı bilet bulamıyoruz. Ya bayramın 1\'inci gününü bekleyeceğiz ya da uçak biletlerine bakıyoruz. Ama onlar da pahalı. 450 liradan aşağı bilet yok şu an\" dedi. Gaziantep\'e gitmek için otobüs bileti arayan Fevzi Şimşek, ise \"Yer bulamadık. 2-3 gündür arıyorum, geliyorum. \'Yer var\' diyorlar. Ama zannetmiyorum. Bulamazsak kaldık burada. Arife gününe kadar kalacağız\" dedi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Otogardaki yolcuların görüntüsü

-Yolcular ile röportaj

-Otobüse binen yolcuların görüntüsü

-Bilet alan yolcuların görüntüsü

-Otobüslerin hareket etmesi

-Otogarın havadan görüntüleri

=================

(havadan görüntülerle)

4- JANDARMADAN DRONE\'LU BAYRAM DENETİMİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Kurban bayramı öncesi denetimler yaptı. Yolcu otobüsleri durdurularak sürücüler uyarıldı. Otobüslerde arama yapan jandarma, yolculara da çikolata ikram etti.

Denetimlerde jandarma trafik timleri ve motosikletli asayiş timleri tarafından durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Sürücülere uykusuz araç kulanmamaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Dedektör köpeklerle durdurulan otobüslerinn bagajlarında arama yapan ekipler vatandaşlara da çikolata ikramında bulundu. Mobil Plaka Takip Sistemi, drone, kimlik kontrolü için takbul cihazı ile karekod cihazı kullanıldı.Trafik dedektifleri projesi kapsamında ise 3-17 yaş arasındaki çocuklara kartlar hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Denetimlerin havadan görüntüsü

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Motosikletli asayiş ekipleri

-Araçların durdurulması

-Çikolata ikram edilmesi

-GBT yapılması

-Drone

-Broşür dağıtılması

-Sürücülerin uyarılması

-Genel ve detay görüntüler



17.08.2018 - 14,17 Haber Kodu : 180817114

17.08.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180817125





==============

5- TÜNELDE PEMBE AYICIKLA TEK TEKER

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da motosikletin arkasına koyduğu pembe ayıcıkla dikkat çeken ve tehlikeye aldırış etmeden \'tek teker\' motosiklet süren kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul caddelerinde motosikletiyle tehlikeyi şekilde ilerleyen kadın, tünelde bile tek teker sürüşüne devam etti. Kadının tünelde tek teker üzerinde hızı 137 km ulaştı. Kadın motosikleti kullanırken zaman zaman ellerini de bıraktı. Görüntüler farklı zamanlarda sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntü dökümü

------------------

-Motosikletin arkasına koyduğu pembe ayıcıkla sürüş yapan kadın

-Motosikleti tek teker üzerinde sürmesi

-Tünelde tek teker üzerinde 137 km hıza ulaşması

-İki elini bırakması

-Genel ve detay görüntüler

============================

6- ÜMRANİYE\'DE BOŞANDIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYAN KİŞİ YAKALANDI

Haber/Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de boşandığı eşini bıçaklayarak yaralayan kişi yakalandı.

Ümraniye\'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Hamdi S. boşandığı eşi Mercan S.\'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Hamdi S. polisin yaptığı çalışma sonrası Esenyurt\'ta yakalandı. Hamdri S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

3 çocuk sahibi çift 2 ay önce boşanmış elinde bıçak ve çiçekle Mercan S.\'nin karşısına çıkan Hamdi S. barışma teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklamıştı.

Görüntü dökümü

--------------

- Şüphelinin asayiş bürodan çıkışı

-olayla ilgili görüntü

17.08.2018 - 14.49 Haber Kodu : 180817126_

===============

7- 30 AĞUSTOS VE ZAFER HAFTASI SEBEBİYLE İSTANBUL\'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK



Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL / DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası\'nın 96\'ncı yılı nedeniyle provaların yapılacağı 19 Ağustos ve törenin yapılacağı 30 Ağustos\'ta Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında saat 07.00 - 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle



TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı\'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi\'nden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi, Keçeci Meydan Sokak\'tan Vatan Caddesi girişi, Vatan Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar



ALTERNATİF YOLLAR

Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi

==============