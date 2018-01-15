DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- \"KANAL İSTANBUL\" PİYANGOSU

- Ev sahipleri memnun, kiracılar endişeli..

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Kanal İstanbul\'un geçeceği Küçükçekmece\'de emlak fiyatlarının artmasını bekleyen ev sahipleri mutlu. Ancak kiraların yükseleceğini düşünen kiracılar ise endişeli.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi\'nin güzergahını Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak açıkladı. Projenin güzergahında bulunan Küçükçekmece\'de emlakçılar fiyatların artacağını belirtiyor.



EMLAK FİYATLARI DAHA DA ARTACAK

Küçükçekmece de bulunan emlakçı Hikmet Ortayaka, bölgede Kanal İstanbul projesinin açıklanmasıyla fiyat artışlarının olduğunu ifade ederek, \"Yüzde 70 oranında fiyatlarda artış oldu. 1-2 yıl önce 2 oda bir salon ya da 3 oda bir salon orta düzey bir dairenin 150-200 bin lira olan satış fiyatı 350-400 bin liraya yükseldi. Yeni dairelerin fiyatları ise 600-650 bin liradan başlıyor. Satışlar biraz durgun olmasına rağmen ciddi fiyat artışları var. İhale kesinleştiğinde de doğal olarak yüzde 40-60 kadar daha bir artış olacak\" dedi.

Emlakçı Mustafa Onat ise projenin konuşulmaya başlamasıyla emlak fiyatlarının Küçükçekmece\'de kısa sürede 2 kat arttığını söyledi. Onat, \"Daha önce 350-400 bin lira olan yeni dairelerin fiyatları şu anda 650-700 bin liraya kadar çıkıyor. Kiralarda aynı oranda arttı. Kiralar 900-1000 liradan 1200-1300 liraya yükseldi. Fiyatlar yine yüzde 20-30 artar. Burada bir sürü projeler var. Satışlar çok zayıf şu anda ama projenin açıklanması ile hareketlenir\" diye konuştu.

ÇEVRE SAKİNLERİ PROJENDEN MEMNUN

Kanal İstanbul\'un güzergahında bulunan Küçükçekmece\'de oturanlar projeyle ilçenin gelişeceği düşüncesinde. Ev sahipleri projeyle emlak fiyatlarının artmasını beklediklerini ifade etti. Kirada oturanlar ise endişeli. Kiraların projenin açıklanmasıyla artacağını belirtiyorlar

Görüntü Dökümü:

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- Emlakçılarla röportaj

- Vatandaşlarla röportaj

- Binaların görüntüsü

- Gölün görüntüsü

- Bölgenin havadan görüntüsü

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2- ETİLER\'DE BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Hakan KAYA/İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş\'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına beton mikseri çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 34 SK 7526 Plakalı beton mikseri sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ayşe Özgen Şerefliye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şereflinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de beton mikseri sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Kaza nedeniyle Nisbetiye Caddesinde bir süre 2 şerit araç trafiğine kapandı. Ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen kadından detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Yolun iki şeridinin kapanması

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Beton mikserinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

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3- EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN DEAŞ\'LI GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da eylem hazırlığındaki DEAŞ\'lı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'ın İstanbul\'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirledi. TEM ekipleri terör örgütü DEAŞ\'ın hücre evi olarak kullandığını tespit ettiği Bağcılar ve Küçükçekmece\'deki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında \"Yalnız Kurt\" olarak adlandırılan eylem hazırlığındaki S.K (22) gözaltına alındı. S.K\'nin bir süre Suriye\'de bulunduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dijital veriler ele geçirdi. TEM ekipleri dijital verileri incelemeye aldı.



SOSYAL MEDYADAN DEAŞ PROPAGANDASI YAPAN 1 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan yapılan bir başka operasyonda ise, sosyal medya hesaplarında terör örgütü DAEŞ propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen M.G. yakalanarak gözaltına alındı.



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4- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SALDIRISI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI ; FENERBAHÇE STADINDA KEŞİFTE YAKALANMIŞ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 23 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi.

FENERBAHÇE STADININ ETRAFINDA KEŞİF YAPARKEN YAKALANMIŞ

Fezlekede saldırının PKK tarafından 4 adet havan topuyla yapıldığı, saldırıyı gerçekleştiren Harun Sozdar kod Ş.B.nin saldırıdan sonra Suriye\'ye kaçtığı, Fenerbahçe takımının maçında sansasyonel eylem yapmak için Türkiye\'ye döndüğü, Fenerbahçe stadının etrafında keşif yaparken uygulama sırasında yakalandığı belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 23 Aralık 2015 günü meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamaya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı. Savcı Mesut Erdin Bayhan tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi.

Fezlekede şüpheliler E.Z., Ş.B., Ö.K., M.H.O ve S.D.\'nin \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\", \"Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek\", \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\", \"Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme\", \"İzinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek, satmak\", \"Taammüden adam öldürme ve taammüden adam öldürmeye teşebbüs\", \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Patlayıcı madde bulundurmak\" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI

Sabiha Gökçen Havalimanı\'na yönelik olarak 23 Aralık 2015 tarihinde saat 02.05\'te gerçekleşen saldırının 4 havan topu ile yapıldığı anlatılan fezlekede, saldırı sonucu özel bir şirkete ait uçak içinde temizlik yapan Zehra Yamaş ve Canan Burgucu\'nun yaralandığı, Yamaç\'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, hava ve kara araçlarının da zarar gördüğü bilgisine yer verildi.

23 SANİYEDE 4 HAVAN TOPU ATILMIŞ

Olay sonrası uzmanlar tarafından yapılan incelemede saldırının havan saldırısı olduğu belirtilen fezlekede, ilk saldırının 02.05.15\'de meydana geldiği ve 206 numaralı sabit körük altı kobas isimli otobüse isabet ettiği, ikinci saldırının 02.05.25. sıralarında gerçekleştiği ve özel havayolu şirketine ait 2 adet otomobile isabet ettiği, üçüncü patlamanın 02.05.35\'de meydana geldiği ve özel havayolu şirketine ait Boeing 738 model uçağın sağ kanat altına isabet ettiği, dördüncü patlamanın da 02.05.48\'de meydana geldiği ve boş alana isabet ettiği anlatıldı.

Saldırı sonrası Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından atış yapıldığı düşünülen yerden 8 adet toprak numunesi ve peçete alındığı bilgisine yer verilen fezlekede, numunelerde RDX (Kimyasal içerikli patlayıcı madde), ikinci numunede TNT, peçete üzerinde ise TNT+RDK bulgularının bulunduğu, ancak o tarih itibariyle numunelerde yapılan incelemelerde fail veya faillerin tespit edilemediği, iltisaklı kurumdan elde edilen bilgiler neticesinde Sabiha Gökçen Havalimanı\'na yapılan havan saldırısını açık kimliği tespit edilemeyen silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi Dijvar ve Harun kod isimli kişilerin gerekleştirdiği anlatıldı.

FAİL TESADÜFEN YAKALANDI

Dilovan Şiyar kod C.M. isimli örgüt mensubu tarafından yapılan fotoğraflı teşhis tutanağında saldırının faillerinin Harun Sozdar kod adlı Ş.B. olduğu ve bu şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen fezlekede, \"Bu kişi 28 Ekim 2017 günü 21.45 sıralarında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi takım otobüsleri çıkış kapısı önünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu üzerinde yapılan uygulama yaptıkları sırada içinde Ş.B\'nin de bulunduğu bir araçtan bir şey atıldığını gördüler. Emniyet görevlilerince durdurulan araç içerisinde sağ yolcu koltuğunda oturan şüpheli Ş.B., Mehmet Şafii Karabulut adına tanzim edilmiş kendi fotoğrafı yapıştırılmış sahte nüfus cüzdanı ile yakalandı\" denildi.



FENERBAHÇE\'NİN MAÇ TAKVİMİ CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

Şüpheli Ş.B\'nin üzerinde ele geçirilen cep telefonu içerisinde Fenerbahçe Futbol Kulübünün 30 Ekim 2017, 4 Kasım 2017 ve 19 Kasım 2017 tarihlerinde oynadığı/oynayacağı maçları gösteren ekran görüntüsüne rastlandığı belirtilen fezlekede, \"Şüpheli Ş.B yakalandığı yer ve Fenerbahçe Futbol Kulübüne ait maçları gösteren ekran alıntısını cep telefonu içerisinde bulundurması hususları, yakalandığı gün Kadıköy\'deki Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi\'ne yönelik olarak bombalı/suikast eylemi öncesinde keşif amacıyla o bölgede bulunduğunu gösterdiği\" anlatıldı.

SANSASYONEL EYLEM İÇİN GELMİŞ

Sabiha Gökçen Havalimanına yönelik eylemin Harun Sozdar kod adlı Ş.B ve Dijvar kod isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği savunulan fezlekede, \"Eylemin talimatının Ali Botan kod tarafından verildiği, Sabiha Gökçen Havalimanı eyleminde kullanılan patlayıcı ve silah düzeneklerinin Reşit Karker kod adlı örgüt mensubu tarafından ülkemize getirildiği, malzemelerin Nusaybin ilçesinden plaka bilgisi olmayan araç ile İstanbul\'a getirildiği, havan toplarının düzenek ile aktif hale getirilerek zaman ayarlı olarak otomatik şekilde ateşlendiği, bu düzeneğin yine Harun Sozdar kod adlı şüpheli Ş.B. ve Dijvar kod şahıs tarafından kurulduktan sonra zaman ayarlı gerçekleşen saldırı sonrası şahısların ilimizi terk ederek Suriye ülkesine dönüş yaptıkları, şüpheli Ş.B\'nin Irak\'ın kuzeyinde Zap alanında bulunan ve örgüt için silah, mühimmat, bomba eğitimi aldığı, almış olduğu eğitimler sonrası yine örgüt elemanları tarafından verilen eylem talimatları doğrultusunda ülkemize sansasyonel eylem yapmak üzere İstanbul\'a geldiği anlaşılmıştır\" denildi.



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5- İSKİ\'DEN 2 İLÇE İÇİN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, Zeytinburnu\'nun tamamı ile Fatih\'teki bazı bölgelerde yarın 12:30\'a kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ\'den yapılan açıklama şöyle:

Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, 15 Ocak Pazartesi 16:30 ila 16 Ocak Salı 12:30 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği öngörülmektedir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Fatih İlçesi: Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük Mahallelerinin tamamı ile Topkapı Mahallesi\'nin alt kotları.

Zeytinburnu İlçesi: Tamamı