DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4 

1 -BAHÇELİEVLER\'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI ; SALDIRI ANI KAMERADA

Haber-Kamera: İbrahim Aktürk- Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de kaldırımda yaya olarak ilerleyen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar kaçarken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesi sürüyor.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı sırasında yaşanan hareketlilik ve vurulan bir kişinin topallayarak yürümesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Polisin inclemesinden görüntüler

Yerdeki boş kovan

Çevredeli kalabalık

17.11.2017 - 16.51 Haber Kodu : 171117165_

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2- GENÇ KADINA CADDE ORTASINDA ŞOK... SATIRLI, BİBER GAZLI GASPÇILAR YAKALANDI

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda yolda yürüyen bir kadının çantasını çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişi gözaltına alındı.

Zeytinburnu\'nda çok sayıda gasp ve kapkaç olayına karışan 2 kişi bir kadını da kapkaç yaparken güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının yanına motosiklet ile yaklaşan 2 kişi, genç kadının çantasını alarak kaçtı. Büyük şok yaşayan kadın çaresizce motosikletli gaspçıların peşinden koştu. 5 ayrı gasp ve kapkaça karışan şüpheliler geçtiğimiz hafta içi Maltepe Mahallesi\'nde yakayı ele verdi. Yolda yürüyen H.A.\'yı satır ile tehdit edip göz yaşartıcı gaz sıkıp cüzdanını gasp eden şüpheliler kaçarken bekçiler tarafından yakalandı.

Polise teslim edilen İ.Y (19 ) ve Y.K. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının gasp edilmesi(güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevki

17.11.2017 - 15.58 Haber Kodu : 171117146_

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3- ZEYBEKCİ\'DEN DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

\"Müdahale etmemek lazım, dokunmamak lazım\"

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen \"Kadın Girişimciler Uluslararası 2. Konferansı\"na katıldı.

Bakan Nihat Zeybekci, \"İnşallah 2018 yılında enflasyonla ilgili çok iyi, hissedilir iyileşmeleri yaşadığımız bir yıl olacak. Kurla ilgili de tamamen spekülatiftir, tamamen. Türkiye\'nin bir yıl kısa vadeli bir yıllık geleceği ile ilgili toplam özel sektör ve kamu borçları anlamında baktığımız zaman mükellefiyetlerini yüzde 100 yerine getirmesi garanti altındadır. Hiçbir sorunu yoktur. Ama bunların olduğu bir ortamda algı ile ilgili bir sıkıntımız var, spekülasyonla ilgili sıkıntılarımız var. Hep şunu söyledik, kendimize olan öz güvenimizle söyledik \'efendim neden müdahale edilmiyor?\'. Müdahale etmemek lazım, dokunmamak lazım. Ekonomi böyle sağlıksız spekülatif atakları kendi kuralları çerçevesinde mutlaka ve mutlaka halledecektir. Biz geleceğimize bakacağız. Geleceğimiz çok sağlıklıdır, hele hele kadın eli dokunduğu ve kadın eli güçlü bir şekilde hissedilmeye başladıktan sonra\" diye konuştu. Bakan Zeybekci, konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner\'e TEMA Vakfı Ağaç Dikme Sertifikası verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Zeybekci\'nin açıklamaları

- Detaylar

17.11.2017 - 16.19 Haber Kodu : 171117151

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4- SAHTE 1 MİLYON DOLARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA

İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce sahte para üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen bir şebekeye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi.

52 adreste yapılan aramalarda 24 kişi gözaltına alındı. Matbaa haline getirilen bir depoya yapılan baskında sahte 1 milyon dolar, sahte 10 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 3 rutsatsız silah ile bir miktar eroin de ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahte dolarların basıldığı matbaa

-Ele geçirilen sahte dolarlar

-Ele geçilen silahlar

17.11.2017 - 16.53 Haber Kodu : 171117166_

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5- İSTİNAF MAHKEMESİ, DİLEK DOĞAN\'IN ÖLÜMÜ DAVASINDA POLİSİN ALDIĞI 6 YIL 3 AYLIK HAPİS CEZASINI ONADI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

İSTİNAF Mahkemesi, Sarıyer\'de Dilek Doğan\'ın ölümüne neden olan merminin çıktığı silahın sahibi olan harekat polisi Y.M.\'nin \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin özel harekat polisi Y.M.\'ye, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan verdiği 6 yıl 3 aylık hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını değerlendirmek üzere geçtiğimiz hafta toplandı. Daire, dosya üzerinde yaptığı incelemede yerel mahkeme kararını usul ve yasaya uygun bularak tarafların istinaf başvurularının esastan reddine, yerel mahkeme kararının onanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer\'de 18 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen terör operasyonu sırasında eve yapılan baskın sırasında polisin silahından çıkan kurşun, Dilek Doğan\'a isabet etmiş, hastaneye kaldırılan Doğan yaşamını yitirmişti.

Dilek Doğan\'ın ölümüne neden olan merminin çıktığı silahın sahibi olduğu öne sürülen özel harekat polisi Y.M. hakkında, \"Kasten öldürmenin ihmalli davranışla işlenmesi\" ve \"Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak\" suçlarından 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davaya bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2017 tarihinde yaptığı karar duruşmasında polis memuru Y.M.\'yi, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.



Görüntü Dökümü:

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-olayla ilgili arşiv görüntü

17.11.2017 - 16.21 Haber Kodu : 171117152

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6-PİLOTTAN ACI ANONS

Haber: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) içinde 91 yolcusuyla İstanbul-Priştine seferini yapmak için pist başına gelen Boeing 737-800 tipi uçağında Kosovalı kadın yolcu rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 59 yaşındaki yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı. Ancak yolcu, uçak park yerine dönerken hayatını kaybetti.

Yaşanan durum ses kayıtlarına şöyle yansıdı.

Pilot, Atatürk Havalimanı kule görevlisine, \"Şu anda bir hastamız vefat etmek üzere. En kısa yoldan bize bulunduğumuz yolu muhafaza edelim, ambulans gönderebilir misiniz?\" diyrek en acı anonslardan birini yaptı. Uçak pist başından park yerine geri dönerken hasta yolcu, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. THY uçağı da gecikmeli olarak saat 12:00\'da Priştine\'ye kalktı.

Görüntü Dökümü:

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-Atatürk havalimanı ve thy uçaklarından detay

17.11.2017 - 15.38 Haber Kodu : 171117137

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