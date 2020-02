DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

(GENİŞ HABER)

1-METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar\'ın savunmalarının alınması amacıyla davet edildikleri belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası ile yayınlanan yazılı açıklama şöyle: \"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar\'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu\'un 160. Maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın organlarına saygı ile duyurulur.\"

Görüntü dökümü:

---------------

-Müjdat Gezen\'in arşiv görüntüsü

-Akpınar\'ın arşiv görüntüsü

23.12.2018 - 16.49 - Haber Kodu : 181223118

23.12.2018 - 17.02 - Haber Kodu : 181223119

==========================

(GENİŞ HABER)

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (NETANYAHU) ERDOĞAN MAZLUMLARIN SESİDİR. SEN ZALİMLERİN SESİSİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

-\"CHP\'nin yakası rozetli siyasetçilerinin yanı sıra bir de sanatçı, yazar kılıklı borazanları var. Bu borazanlardan üçü, geçtiğimiz günlerde CHP\'nin resmi yayın organı olan bir televizyonda oturmuşlar, Türkiye ve benim hakkımda atıp tutmuşlar. Ne mi demişler? Önce \'gergedan nesli\' deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar. Sonra \'Her şey sandıkla çözülmez.\'demişler. Hızlarını alamayıp işi iç savaş goygoyculuğuna kadar götürmüşler. Sorsanız demokratlar, sanatçılar\"

-\"Şayet kendi istedikleri gibi bir demokrasi uygulaması olmazsa, belki lideri yani beni ayaklarından asarlarmış. Hepiniz, topunuz cellat olsanız ne yazar. Biz şehadete inanmışız. Biz kaderin üstünde bir kadere inanmışız ama sizin imanınızda böyle bir şey yok. İmanınız yok ki onu konuşalım.\"

-\"Bu yok sanatçı müsveddesi, bütün bunlar bedelini ödeyecekler. Hangisine cevap versek kendimiz alçalmış oluruz. CHP budur. Bunların siyaseti millete hakaret etmektir. Bunların karakteri milletin inancına düşmanlık yapmaktır.\"

-\"Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun.\"

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy\'de toplu açılış törenine katıldı. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Fatma Betül Sayan Kaya, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Erdoğan burada b,r konuşma yaptı. Erdoğan, \"Arnavutköy büyüdüğüne göre belediye hizmetlerinin de buna uygun olması buna uygun şekilde olması gerekiyor. Bugün burada Arnavutköy ilçemize kazandırdığımız potansiyeli ile 415 trilyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz. Belediyemiz 105 trilyon liralık yatırımla hem mimari olarak hem kullanım olarak gerçekten özenle hazırlanmış bir Arnavutköy yönetim ve hizmet merkezi inşa etti. İçinde belediye ve meclis birimlerinin Nuri Pakdil Kültür Merkezi\'nin, kreşin, spor merkezinin, nikah ve düğün salonlarının yer aldığı bu merkezin resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz\" dedi.

\"BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Belediyecilik bizim işimizdir, Türkiye\'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşüm önce belediyelerde yaşanmıştır. CHP\'nin İstanbul\'da belediye başkanı olduğu zamanlara gidelim neydi buraların hali, susuzluğun olduğunu dönemleri çöplerin dağlar gibi olduğu günleri biliyorsunuz değil mi? Bir de şimdi bakın. 1994 yılında İstanbul belediye başkanı seçildiğimde karşımda öyle bir manzara vardı ki, insan düşmanına bile böyle bir muameleyi reva görmez\" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

Son yıllarda bu sefil geçmişlerini unutturmak için derme çatma adayları karşımıza çıkarmaya başladılar. Ama paslı demir boyamakla altın olmaz. Altını şöyle azıcık kazıyınca gerçek yüzü, milli ve manevi değerlerimize olan kini hemen ortaya çıkar. Bunlar ezanımızı Türkçe okutanlar, ezanımızı hazmedemeyenler. Siyasetin de hizmetin de en ilkel biçimlerine milleti yıllarca mahkum etmeye çalıştılar. CHP ideolojisiyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladı. Yerlilik ve millilikle uyuşmayan ne varsa bay Kemal\'de var.

\"NETANYAHU SEN ZALİMSİN\"

Erdoğan, \"Filistin mazlumlara mağdurlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başkanı çıktı. Türkiye\'ye en alçak ifadelerle saldırdı. İftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs\'ta işgalci olmakla kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail başbakanını sanıyorum herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları çocukları her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla bombayla tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Diz kadınları çocukları tekmeleyerek yavruları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin. Ve devlet terörünün başısın. Bu sana uyuyor. Erdoğan\'a uymaz\" diye konuştu.

\"SORSANIZ DEMOKRATLAR, SANATÇILAR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bazı konular var ki şahsen aslında hiç değinmek istemiyorum. 24 Haziran\'da bize oy veren 26 milyon 330 bin kişiye olan saygımız gereği kendimizi cevap vermek mecburiyetinde hissediyoruz. CHP\'nin yakası rozetli siyasetçilerinin yanı sıra bir de sanatçı, yazar kılıklı borazanları var. Bu borazanlardan üçü, geçtiğimiz günlerde CHP\'nin resmi yayın organı olan bir televizyonda oturmuşlar, Türkiye ve benim hakkımda atıp tutmuşlar. Ne mi demişler? Önce \'gergedan nesli\' deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar. Sonra \'Her şey sandıkla çözülmez.\'demişler. Hızlarını alamayıp işi iç savaş goygoyculuğuna kadar götürmüşler. Sorsanız demokratlar, sanatçılar\" diye konuştu.

\"BUNLARIN İSİMLERİNİ VERMEYECEĞİM BUNLARLA YARGIDA GEREĞİ YAPILACAK\"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Başka ne demişler? Şayet kendi istedikleri gibi bir demokrasi uygulaması olmazsa, belki lideri yani beni ayaklarından asarlarmış. Hepiniz, topunuz cellat olsanız ne yazar. Biz şehadete inanmışız. Biz kaderin üstünde bir kadere inanmışız ama sizin imanınızda böyle bir şey yok. İmanınız yok ki onu konuşalım. Bununla yetinmişler. \'Belki mahzenlerde zehirlenerek ölür.\' demişler. O da yetmemiş, \'Belki başka liderlerin yaşadıkları sonu yaşayabilirler.\' demişler. Geçmişteki darbeleri hatırlatıp \'Bakalım darısı kimin başına?\' demişler. Hepsinin sonunda da CHP\'nin, aralarında bölücü örgütün güdümündeki yapının da bulunduğu çeşitli partilerle yaptığı ittifakla destek istemişler.Bunların isimlerini vermeyeceğim. Bunlarla yargıda gereği yapılacak. Bu yok sanatçı müsveddesi, bütün bunlar bedelini ödeyecekler. Hangisine cevap versek kendimiz alçalmış oluruz. CHP budur. Bunların siyaseti millete hakaret etmektir. Bunların karakteri milletin inancına düşmanlık yapmaktır. Milletin oyuyla iş başına gelen cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar alçak bu zihniyete verilen en iyi ders onları sandığa gömmektir\" dedi.

Görüntü dökümü

--------------------------.

-Erdoğan\'a hediye verilmesi

-Kurdale kesimi

-Detaylar

23.12.2018 - 15.43 - Haber Kodu : 181223091_

======================

(GENİŞ HABER)

3- ERDOĞAN: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EKONOMİDE ÇOK GÜÇLÜ BİR YÜKSELİŞ OLACAK

Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"DEİK Genel Kurulu\'nda yaptığı konuşmada, \"2002\'de yola çıktığımızda 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolara geldik\" dedi.

\"8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport ile önünü açtık. Pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. İhracatçılarımıza 2 milyar sadece geçen sene destek verdik. Son 16 yılda 201 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımın üzerine ulaştıkö diyen Erdoğan, \"Finansal piyasalar ve beklentilerdeki bu düzenleme ile önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü bir yükseliş olacaktır\" dedi.

DEİK İHRACATCILARIN LOKOMOTİFİ HALİNE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu\'nda konuştu. Beşiktaş\'ta bir otelde yapılan genel kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, DEİK Başkanı Nail Olpak ve yöneticileri ile çok sayıda iş dünyasından yönetici katıldı. Genel Kurulda konuşan Erdoğan, \"Dünyanın ciddi değişimler geçirdiği dönemde DEİK\'in ihracatçıların lokomotifi haline geldiği görüyoruz. DEİK\'in başarısını ve yakaladığı ivmeyi çok daha yükseklere çıkaracağına inanıyorum. Sizlerden Türkiye\'nin ekonomik gücünü tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. DEİK, iş dünyamıza yol çizecektir. DEİK dış ekonomik ilişkilere ait stratejiler hakkında raporlar üretmeli ve uygulamasını sağlamalıdır. Bu yönde yapılan çalışmalarda da her zaman sizlerin yanında olacağım. DEİK\'in çalışmalarına biz hep önem verdik. Gittiğimiz her yere DEİK\'i de davet ederek iş adamları arasında köprü kurduk. Son dönemde atılan adımlar DEİK\'i daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir yapıya kavuşturmuştur. 2002\'de yola çıktığımızda 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolara geldik. Ama bunları muhalefetin başı bilmez, anlamaz\" ifadelerini kullandı.

16 YILDA 201 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE DOĞRUDAN YATIRIM YAPTIK

Erdoğan, \"8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport ile önünü açtık. Pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. İhracatçılarımıza 2 milyar sadece geçen sene destek verdik. Son 16 yılda 201 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımın üzerine ulaştık. İş adamlarına yurt dışında heyecan ve girişimci ruhunu aşılayalım istiyoruz. Devlet ve hükümet başkanlarını da ülkemizde ağırlıyoruz. İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani ile Çankaya Köşkü\'nde iş adamlarımızı bir araya getirdik. Yürürlüğe koyduğumuz düzenlemeyle 8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek, pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. Yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Pakistan\'dan Kuveyt\'e birçok güvenlik araçlarını Türkler yapıyor. \'Made in Turkey\' damgalı ürünle karşılaşıyor, Türk başarı hikayesi dinliyoruz. Türk şirketlerimiz iş adamlarımız bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Görüştüğümüz her devlet adamı Türk yatırımcıların başarısından bahsediyor. Yabancı şirketlerin sürüncemedeki projelerini Türk firmaları üstleniyor ve hızlı bir şekilde teslim ediyor. Ben sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. \" dedi.

ENDONEZYA\'YA BAŞSAĞLIĞI

Endonezya\'daki tsunamiye de değinen Erdoğan \"Endonezya\'daki tsunamide kardeşlerimiz öldü. Tüm Endonezya halkına Türk halkı olarak baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda Pakistan\'a MİLGEM projesini ihraç ettik. Teslimatı yapılacak. 1 milyar doların üzerinde bir proje. Güney Afrika\'da insanlar Türklerin yaptığı ev eşyalarını yaptığı, dolapları kullandığını görüyoruz.\" dedi.

BURAYI FRANSA, HOLLANDA ZANNETTİLER, YANILDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

\"Gezi Parkı\'ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı. Burayı Fransa, Hollanda zannettiler, yanıldılar. Sen belki Bakırköy Belediyesi\'ne sığınırsın ama biz milletimizle omuz omuza durur, terör eylemini darbe eylemini pes ettiririz. Esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar, polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yakıp yıktılar. Sen ana muhalefetin başında olsan ne yazar. İstanbul\'da başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan iş makineleriyle yollarımızı bozanlar, bunlarla beraber olanlar bu milleti sevenler olabilir mi? Güney Doğu\"da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur. Hem ana muhalefet hem de uluslararası bazı kuruluşlar tarafından kışkırtıldı. Beni ipe götüreceklermiş, bunu sanatçı müsveddeleri yapacakmış, senin her yerin sanatçı olsa ne yazar? Beni ipe götürecekmiş, senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarımız: Biz bunların bedelini ödemeye hazırız. Bunlar sanatçı müsveddeleri. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi yargıya git. Bunlar yargıda bedelini ödeyecek. Paris\'teki gösterilere laf etmeyenler, polisimizi orantısız güçle suçluyorlardı. Milletimizle, STK\'larımızla el ele verdik püskürttük. 17-25 Aralık\'ta da gördük, sonra 15 Temmuz o gece milli irade zaferine imza attık.\"

SSK\'YI BATIRAN BU ADAM BİZE DERS VERMEYE KALKTI

Erdoğan, \"Milletimize 2\'inci İstiklal zaferi yaşatan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 24 Haziran\'ın seçim zaferimizin hemen akabinde döviz kurundaki saldırıların diğerlerinden farkı yoktur. Tıpkı Gezi Parkı, çukur eylemleri, 15 Temmuz\'dan farkı yoktur. Ana muhalefet bu süreçte kötü bir sınav verdi. Zat o dönemde milletimizin ve iş adamlarımızın moralini bozmaya çalıştı. SSK\'yı batıran bu adam bir de bize ders vermeye kalktı. Senin döneminde ne halde olduğunu biliriz. Siz ölüleri bile rehine aldınız. Böyle bir SSK genel müdürlüğü yaptın, suçu o dönemin Başbakanına attı. Yalanlarına iftiralarına devam ediyor.\" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EKONOMİDE ÇOK GÜÇLÜ YÜKSELİŞ OLACAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde ise, \"Enflasyon tüm kötü senaryoları geride bırakarak kasımda düşüşe geçti. Cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler yaşandı. Ekonomi üç ay arka arkaya cari fazla verdi. Bu süreçte ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü seyir büyümeyi destekledi, cari açığı azalttı. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı kasımda yüzde 95\'in üzerine çıktı. Bunlar 2019\'un ne olacağının en güzel haberleri. Finansal piyasalar ve beklentilerdeki bu düzenleme ile önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü bir yükseliş olacaktır. Biz daima zor yolu seçtik. Son 16 yılda en büyük sermayemiz ülkemize inanmamız milletimize güvenmemiz olmuştur. Biz felaket tellallarına inat sizlere güveniyoruz. Önümüzdeki zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum.\" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Erdoğan\'ın konuşması

==========================

(ÖZEL)

4- İTFAİYECİ HALI SAHADA HAYAT KURTARDI

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Esenler\'de arkadaşlar arasında oynanan halı saha maçında bir kişi baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan Erol Doyan, takım arkadaşı itfaiyeci Kerim Doğan tarafından anında müdahale edilerek kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay önceki akşam Esenler\'de yaşandı. Birlik Mahallesi\'ndeki bir halı sahada arkadaşlar arasında oynanan futbol maçı sırasında Erol Doyan ,baygınlık geçirerek yere yığıldı. Dili boğazına kaçan Doyan bilincini kaybetti. Takım arkadaşının yere düştüğünü gören İstanbul itfaiyesi Başakşehir grubunda görevli itfaiyeci Kerim Doğan yardıma koştu. İlkyardım eğitimi olan Kerim Doğan baygınlık geçirdikten sonra dili boğazına kaçıp bilinci kapanan ve çenesi kilitlenen Erol Doyan\'a anında müdahalede bulundu. Çenesi açılıp dili çıkarılan Erol Doyan nefes alarak hayata döndü. Daha sonra hastaneye götürülen Erol Doyan yapılan ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Maç sırasında Erol Doyan\'ın bir anda yere düşmesi, İtfaiyeci Kerim Doğan\'ın koşarak gelmesi, Kerim Doğan\'ın takım arkadaşına ilk müdahalede bulunması, Saha içindeki kişilerin yaşadığı panik ve Erol Doyan\'ın kendine geldikten sonra sahadan çıkması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Oynanan halı saha maçı

-Erol Doyan\'ın bir anda yere düşmesi

-Sahadakilerin ve itfaiyeci Kerim Doğan\'ın yardıma koşması (Kerim Doğan Kırmızı forma Beyaz şortlu)

-Kerim Doğan\'ın yerde hareketsiz kalan Erol Doyan\'a müdahalesi

-Sahada yaşanan panik anları

-Kendine getirilen Erol Doyan\'ın sahadan çıkarılması

-Kerim Doğan\'ın fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

23.12.2018 - 13.24 - Haber Kodu : 181223075

==============================

5- TÜRKİYE\'DE İLK MİLLİ DİZAYN SİVİL ARAMA KURTARMA BOTU \"BARBAROS\" GÖREVE HAZIR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'nin ilk milli dizayn sivil maksatlı arama kurtarma botu \'Barbaros\' tanıtıldı. Botun her an suya indirilmeye hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi.

Deniz Arama Kurtarma Birliği ve Genç Denizciler Dayanışma Derneği 8. yıl kuruluş etkinliğinde Türkiye\'nin ilk milli dizayn sivil maksatlı arama kurtarma botu olan \'Barbaros\'un tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Cankurtaran Deniz Kurtarma Limanı\'nda gerçekleştirilen törene arama- kurtarma gönüllüleri ve aileleri katıldı. Törende konuşan Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu \"Barbaros sınıfı deniz arama kurtarma intikal botu sadece deniz arama kurtarma değil, aynı zamanda büyük İstanbul depremi dahil olmak üzere, birçok felakette afette görev yapabilecek şekilde tasarlanmış. Sadece arama kurtarma özelliği ile tasarlanıp üretilmiş bir bot. Tamamen bizlerin dizaynı, yüklenici firmaya bizim isteklerimize göre tasarlattığımız bir bot\" dedi.

Umur Zamanoğlu konuşmasına şöyle devam etti: Barbaros boyu 4 ile 6 metrelik dalgalara müdahale edebilecek, bu havalarda minimum 20 nat sürat yapabilecek şekilde dizayn edilmiş 12 kurtarma personeli ve 3 mürettebatı ile olay yerine gidebilecek, bin 200 kg ağırlığındaki yükü, insani yardım malzemesini olay yerine taşıyabilecek şekilde tasarlanmış ve olay yerinde de 20 kazazedeye müdahale edebilecek şekilde tasarlanmış bir bot. Gerek Avrupa\'da gerek Amerika\'da emsalleri içinde bu kadar özellikle üretilmiş tek bottur.

\"BU ŞEY ACABA YÜZECEK Mİ? \"

İçerisinde iki hastaya müdahale edebilecek tıbbi ekipman mevcut. Bir iskeleye ve her hangi bir yanaşma yerine ihtiyaç duymadan istediği herhangi bir rıhtıma çok rahat yanaşabilir. Botun ana gövdesi 9 mm kurşunlara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Buradaki amaç dayanıklılığını artırmak. Kayalıklara falezlere olan gücünü artırmaktı. Dizaynı tamamen bize ait. Buna benzer bir gövde sistemi de bulunmuyor. Bunu tasarlarken mühendislere \"bu şey acaba yüzecek mi\" dedik ama yüzümüzü kara çıkarmadı. Bu bot Türk üreticilerinin ve Deniz Arama Kurtarma Birliğinin ortak gururudur.

Barbaros isimli Arama kurtarma botunu üreten yüklenici firma sahibi Ahmet Koçin \"Önce proje çalışmaları yaptık, projenin ardından imalat sürecine ve imalat neticesinde Türkiye\'de ve Dünya\'da bu sınıfta, yepyeni bir tekne dizaynı ortaya çıktı. Deniz testlerinden başarılı bir şekilde geçti. Teknemizin en önemli özelliği, Açık deniz Arama Kurtarma sınıfında Milli dizaynla yapılmış ve göreve hazır her branşta sivil ya da askeri amaç için kullanılabilecek \" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Barbaros adı verilen bot

-Kaptan Umur Zamanoğlu\'nun Konuşması

-Yüklenici firma sahibi Ahmet Koçin röp.

-Genel ve Detaylar

23.12.2018 - 16.29 - Haber Kodu : 181223111

========================

6- MİLLİ PİYANGO KUYRUĞU HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü\'ndeydi... Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı\'na kadar uzandı. Milli Piyango\'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü\'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı\'nın girişine kadar uzandı. Kuyruk havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Kuyruğun havadan görüntüleri

23.12.2018 - 15.46 - Haber Kodu : 181223093

==========================

7- AYDIN MENDERES MEZARI BAŞINDA ANILDI

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Adnan Menderes\'in oğlu Aydın Menderes için düzenlenen mezarı başında düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı Süyelman Soylu da katıldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes\'in oğlu, Eski Milletvekili Aydın Menderes, ölümünün 7. yılında kabri başında anıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Menderes\'in eşi Ümran Menderes, yakınları ve sevenleri katıldı. Topkapı Anıt Mezar\'daki anma töreni Adnan Menderes\'in mezarında dua edilmesiyle başladı. Daha sonra Aydın Menderes\'in kabri başına geçilerek Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Okunan duaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ümran Menderes, Aydın Menderes\'in kabrine karanfil koydu. Törene katılanlara Aydın Menderes anısına lokma tatlısı ikram edildi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Aydın Menderes\'in mezarından görüntü

-Süleyman Soylu ve Ümran Menderes\'ten görüntü

-Adnan menderes\'in mezarı başında dua

-Aydın menderes\'in mezarı başında anma töreni

-Mezara karanfil bırakılması

23.12.2018 - 13.17 - Haber Kodu : 181223074

======================

8- BAKAN KURUM GAZİOSMANPAŞA\'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ İNCELEDİ

Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesinin sürdürüldüğü Gaziosmanpaşa\'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, projeleri yerinde görerek, projeler hakkında bilgi aldı. Kurum daha sonra Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nin kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında ilçede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 oranında artmış olacak. Gaziosmanpaşa, toplamda 100 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanına sahip olacak.

Görüntü döküm:

----------------

-Belediye başkanı geliş.

-Bakan Murat Kurum gelişi

-Belediye Başkanı Usta ve Bakan Kurum\'un Proje incelemesi

-Proje detaylar

23.12.2018 - 15.45 - Haber Kodu : 181223092

===========================